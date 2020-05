Palkitulla keksijällä välähti: kehitteli hybridimallin kasvosuojaimen – niitä saavat ilmaiseksi vain nopeimmat

Naisten mestarijoukkue Kirittäret jakaa kauden avausottelussaan katsojille ”hybridikasvosuojuksia”.

Jonkun tämäkin piti keksiä.

Jyväskyläläistä Harri Hämäläistä yhtään tuntevat eivät ylläty, että se oli juuri hän.

Hämäläinen, 59, on painotuotteisiin ja toimistotarvikkeisiin erikoistuneen 4M-yrityksen pääomistaja – ja synnynnäinen keksijä.

Viime syksynä hän vastaanotti Suomen keksijäin keskusliiton kultaisen ansioristin. Edellinen palkinnon saaja oli Pertti ”Spede” Pasanen.

Koronapandemian aikana Hämäläisen yritys on valmistanut tuhansia suojavisiirejä, joita jyväskyläläiset yrittäjät lahjoittivat aiemmin keväällä hoivakodeille.

Yksi Hämäläisen lukuisista tarinointi- ja bisneskumppaneista on Suomen Vesiturvan Sami Kemell.

Koronan aikana intohimoiset urheilumiehet ovat jutelleet samoista asioista kuin kaikki muutkin: urheilusta ja kasvomaskeista. Hämäläisen toimistolta se idea sitten lähti: yhdistetään visiiri ja hengityssuojain ”täydelliseksi” kasvosuojaimeksi!

Uudessa keksinnössä yhdistetään visiiri ja hengityssuojain.

Kaksikko pähkäili, että suojaimia olisi hyvä testata urheilukatsomossa. Hämäläinen esitteli idean naisten Superpesiksessä pelaavan Kirittärien seurajohtajalle Petri Kaijansinkolle, joka syttyi heti.

Niinpä kesäkuussa Kirittärien ensimmäisessä kotiottelussa jaetaan 300 katsojalle 4M:n valmistamat ja yritysten yhdessä lahjoittamat hybridi-kasvosuojukset.

– Koen tämän ennen kaikkea yhteiskuntavastuullisena tekona. Haluamme hoitaa oman vastuumme ja antaa katsojille mahdollisuuden katsoa peliä turvallisesti. En usko, että tämä tempaus tuo meille yhtään katsojaa lisää, mutta ainakin se kertoo, että olemme valmistautuneet poikkeusoloihin huolellisesti, Kaijansinkko sanoo.

Sami Kemell korostaa korona-ajan alleviivanneen urheilun yhteiskunnallista merkitystä.

– Nyt on korostunut, miten riippuvaisia olemme urheilusta. Se on ihan mielenterveydellinen juttu. Kun pääsee kerran pari viikossa katsomaan urheilua, se pitää pääkopan kunnossa. Olisi hienoa, jos pystymme edesauttamaan sitä, että ihmiset uskaltavat tulla paikalle tapahtumiin, Kemell sanoo.

Jyväskylän Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko (ylh.), Suomen Vesiturvan Sami Kemell (vas.), 4M:n Harri Hämäläinen sekä Kirittärien pelaajat Eeva Mäki-Maukola ja Jutta Myllyniemi demonstroivat, miten Jyväskylän Hippoksella pystyy katsomaan pelejä turvaetäisyyksistä huolehtien ja suojaimet kasvoilla.

Kesäkuun alusta alkaen yleisötapahtumissa saa olla korkeintaan 500 henkeä. Kirittäret päästää otteluihinsa 450 katsojaa. Jos määrä täyttyy, kaikille ei ilmaista suojainta riitä. Kirittäret aikookin myös myydä suojaimia.

– On kiinnostavaa nähdä se profiili, ketkä katsojat ottavat tai jopa ostavat maskin, Kaijansinkko pohtii.

Sekä visiirille että hengityssuojaimelle on olemassa ce-sertifikaatti, mutta uudelle hybridimallille ei voikaan vielä olla.

Hämäläisen mukaan hengityssuojaimen pystyy pesemään ja visiiri on inertti, eli virukset ja bakteerit eivät pysty kasvamaan sen pinnalla.

Voisi kuvitella tällaiselle suojaimelle olevan isotkin markkinat esimerkiksi hoitoalalla tai lentoliikenteessä.

– Ja kuka tietää, mikä on tilanne syksyllä, kun sisäpalloilulajien sarjojen on määrä alkaa. Mitä jos katsojat määrätään pitämään jonkinlaisia maskeja, Kaijansinkko huomauttaa.

–On kiinnostavaa nähdä se profiili, ketkä katsojat ottavat tai jopa ostavat maskin, Kaijansinkko (oik.) pohtii.

Toistaiseksi kyse on naisten Superpesikseen rajoittuvasta kokeilusta, mutta...

– Sanotaanko, että yhteydenottoja on tullut muualtakin, Hämäläinen paljastaa.

Kaijansinkkokin on jo maininnut innovaatiosta Pesäpalloliiton myyntijohtajalle Jonne Kemppaiselle ja parille muulle seuralle.

– Mutta tämä tehtiin puhtaasti rakkaudesta urheiluun. Eivätkä nämä maskit ole oikein meidän yrityksemme alaa. Jos maskit toimivat ja jossain on tehdas, joku muu saa minun puolestani alkaa valmistaa näitä enemmänkin, Hämäläinen sanoo.

– Monilla joukkueillahan on hengityssuojaimia logolla. Tämä on hienompi, ja kun näissä on meidän logo, ainakin näistä tulee keräilyharvinaisuuksia, Kaijansinkko naurahtaa.