Naiset miesten edellä – pesisväki haluaa kauden käyntiin, varautuu erityisjärjestelyihin

Pesäpallokausi voidaan saada käyntiin suurilta osin jo kesäkuussa, mutta Itä–Länsi-ottelu siirtyy.

Pesäpallo on muutakin kuin terävimmän huipun supersarjat. Sen vuoksi hallituksen uusi linjaus yli 500 hengen yleisötapahtumien kieltämisestä aina heinäkuun loppuun saakka ei saa Pesäpalloliiton uutta toiminnanjohtajaa Petri Pitkärantaa sovittelemaan vielä silmukkaa pesäpallokauden kaulan ympärille.

Kriittinen päivä pesäpallolle, kuten koko suomalaiselle joukkueurheilulle, on 3. toukokuuta. Tuolloin odotetaan valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän linjausta siitä, miten toukokuun puolivälistä alkaen edetään kokoontumisrajoitusten kanssa.

Toukokuun puoleenväliin saakka yli 10 hengen ryhmien kokoontuminen on kiellettyä.

Jos kokoontumisrajoitusta hellitetään, se mahdollistaisi pesäpallokauden aloittamisen kesäkuussa muilta osuin kuin miesten Superpesiksen kohdalla.

Maaliskuun alussa tehtävässään aloittanut Pitkäranta sanoo, että toukokuun alussa selviää myös nykytilanteen vastakkainasettelu, sillä 10 hengen kokoontumisrajoitus ja alle 500 hengen yleisötilaisuuksien salliminen eivät mene täysin yksi yhteen.

– Siinä on ristiriita, ja olemme miettineet asiaa. Tiedämme, että 3. päivä saamme enemmän vastauksia. Keskiviikon päätös antaa kuitenkin jo valoa ja toivoa, koska esimerkiksi alle 500 hengen rajan puitteissa olisi mahdollista aloittaa juniori- ja alasarjatoiminta sekä naisten toiminta Superpesistä myöten. Ehdoton edellytys on, että koronatilanne sen sallii. Terveys on ensisijainen asia, Pitkäranta sanoo.

Pesäpalloliiton johtoryhmä linjasi keskiviikkona, että naisten Superpesis voisi alkaa suunnitellusti kesäkuun alussa, jos 500 henkilön tapahtuman järjestäminen on sallittua. Sarja on suosittu, ja muutamalla paikkakunnalla jouduttaisiin sopimaan rajoitteista, jotta liikaa väkeä ei tulisi paikalle.

– Viidensadan raja pitää muistaa tarkasti, ennen kuin kohellamme omillamme.

Myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten sarjojen asteittaista käynnistämistä kesäkuussa valmistellaan.

Miesten superkausi saa odottaa

Liitto päätti samalla, että nykytilanteen valossa miesten superkausi alkaisi aikaisintaan 1. heinäkuuta ja silloinkin 500 hengen rajan puitteissa. Liitossa elätellään toiveita siitä, että elokuusta lähtien olisi jo mahdollista pelata täysin vapaasti avoimille katsomoille.

Se olisi myös taloudellisesti tärkeää. Miesten superkauden onnistumisessa on paljon taloudellisia reunaehtoja.

– Pelaaminen edellyttää yhteistyökumppanien merkittävää taloudellista tukea sekä seurojen, pelaajien ja tuomareiden sitoutumista poikkeusjärjestelyyn. Tarvitsemme kumppaneiltamme vahvaa tukea.

Se on nyt selvää, että heinäkuulle kaavailtu Itä–Länsi Porissa siirtyy.

Peruminen on vielä ”aika kova ilmaisu” Pitkärannan mukaan. Klassikon tilanne on auki. Avainsana on jälleen 3. toukokuuta.

Oma lukunsa on pesäpallon perinteikäs kesän leiritoiminta. Liittohallitus kokoustaa asian tiimoilta ensi viikon tiistaina. Silloin tehdään päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa tuhansien suomalaisperheiden kesäsuunnitelmiin.