Legendan paluu sai odottamattoman käänteen – Toni Kohonen joutui töihin kouvolalaiseen rautakauppaan

Toni Kohonen paiskii haalarihommia kauden alkua odotellessa. Koronavirus sekoitti legendan paluun Superpesikseen.

Suomalaisen joukkueurheilun kaikkien aikojen suuruuksiin lukeutuva pesäpalloikoni Toni Kohonen palasi täksi kesäksi kymmenen vuoden tauon jälkeen Superpesiksen huippujoukkue Kouvolan Pallonlyöjiin.

Viime kauden Oulussa Ykköspesiksessä viettänyt kymmenkertainen Suomen mestari ja 13-kertainen Vuoden lukkari on palannut työntouhuun kaukana parrasvaloista.

KPL keskeytti pelaajiensa palkanmaksun huhtikuun alussa, ja Kohosen 27:n pääsarjakauden aloitus on vielä hämärän peitossa.

Vallitseva tilanne ajoi legendan leipätyöhön Valkealan Sahan yhteydessä olevaan rakennustarvikeliikkeeseen.

– Tässä ollaan asiakaspalvelussa, laitellaan vähän hyllyjä kuntoon ja kun uutta tavaraa tulee, niin puretaan niitä ja vastaavaa. Kaikennäköistä rakentamiseen liittyvää, Kohonen kertoo.

Työpäivät alkavat jo kukonlaulun aikaan ennen aamuseitsemää.

Täysin uudenlaisessa tilanteessa Kohonen ei ole. Vaikka hänen meriittinsä hakevat kansallispelin kentillä vertaisiaan, lukkarilegenda on tehnyt peliuransa ohessa silloin tällöin myös ”oikeita töitä”.

– Ei tämä ihan uutta ole. Rakennuspuolen hommissa olin silloin alkuaikoina Kiteen-vuosina.

Kohonen työskentelee rautakaupassa puolipäiväisesti.

Kohonen on työskennellyt myös muun muassa Vuokatti-Ruka-urheiluakatemiassa ja hiljattain myös myyntipäällikkönä kainuulaisyrityksessä.

– Kyllä tässä aina silloin tällöin on tullut pelaamisen ohessa töitäkin tehtyä. Pääpaino on kuitenkin ollut pesäpallossa vähintään 60–70 prosenttia. Sen ehdoilla on enimmäkseen menty.

– Tällä hetkellä tämä on sellaista puolipäiväistä hommaa. Urheilun ehdoilla mennään kuitenkin.

Tällä hetkellä Kohonen asustelee Kouvolassa, mutta Kiteeltä lähtöisin olevan pesäpalloikonin koti on Sotkamossa. Muu perhe asuu yhä siellä, vaikka perheenisä paiskii hommia rautakaupassa lähes 500 kilometrin päässä.

– Kuukautta ennen sarjan alkua eli huhtikuun alussa olisin joka tapauksessa tullut tänne Kouvolaan. Töihin tuleminen oli pikkuisen suunnitelmissa jo ennenkin, mutta nyt koronan takia tämä vahvistui.

Parhaiten Kohonen muistetaan Sotkamon Jymystä, jota hän on edustanut kahteen eri otteeseen pitkän uransa aikana. Kuva vuodelta 2018.

Alkavan kauden piti olla Kohosen osalta muutenkin aiemmasta poikkeava. Lukkarilegendan ei nimittäin ole tarkoitus pelata Kouvolassa lautasen ääressä vaan polttolinjassa.

Palo kentälle olisi jo kova, mutta epävarmuus kauden alkamisesta ja jopa joidenkin Superpesis-seurojen kohtalosta leijuu ilmassa.

Kauden piti alkaa kotimaassa toukokuun alussa, mutta toistaiseksi alkua on siirretty kesäkuuhun.

– Odotamme tällä hetkellä kesäkuun ensimmäistä päivää. Ennen kuin uusia muutoksia tulee, niin siihen tähdätään. Voivotellaan sitten sen jälkeen, jos vielä siirtyy.

Kouvolaa Kohonen edusti edellisen kerran vuosina 2007–10. Se pesti huipentui kahteen peräkkäiseen hopeamitaliin. Kuva syksyn 2009 finaaleista.

Koronakriisi voi iskeä tuhoisasti Superpesikseen. Jos ja todennäköisesti kun kauden alku viivästyy entisestään, tilanne uhkaa muuttua monien seurojen kannalta todella katastrofaaliseksi.

– Totta kai monet ovat kovilla. Ovat jo nyt. Tilanne on huolestuttava. Yhteistyökumppanitilanne on varmasti tällä hetkellä jäissä aika monella seuralla, Kohonen huokaa.

Kohosesta on muodostunut eräänlainen pesäpallokenttien Teemu Selänne. Legenda, jonka uran jatkumista on jännitetty jo vuosien ajan.

Jos pesäpallokausi jossakin vaiheessa alkaa, Kohonen lyö Selänteen siinä, että hän pelaa lajinsa kovimmassa sarjassa vielä 44-vuotiaana. Selänne kun löi hanskat tiskiin NHL:ssä jo 43 vuoden iässä.

Mutta vielä ei kannata kuuluttaa kirkossa, onko tämäkään kausi Kohosen viimeinen.

– Katsotaan nyt, miten kesä menee. En ole sanonut yhtään mitään, milloin lopetan tai milloin jatkuu, Kohonen ilmoittaa arvoituksellisesti.

Kohonen (oik.) oli mukana Selänteen (kesk.) isännöimässä Supertähdet-ohjelmassa vuonna 2017.

Selänteen one more year -slogania hän ei kuitenkaan ole aikeissa koskaan käyttääkään, vaikka kaverinsa kanssa yhteyttä pitääkin.

– Kyllä me yhteyksissä olemme. Varsinkin nyt korona-aikana herra on ollut selvästi erityisen aktiivinen, kun asustelee neljän seinän sisällä Kaliforniassa, Kohonen naurahtaa.