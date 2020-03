Pelaajat jäämässä ilman palkkaa – Superpesiksen seurat umpikujassa: ”Se pilvilinna on nyt murskattu”

Pesäpallokauden alkamista on jo lykätty kesäkuulle. Epävarmaa on, pystytäänkö kautta aloittamaan vielä silloinkaan.

Koronakriisi kurittaa tuntuvasti pesäpalloseurojen taloutta.

Monet Superpesiksen seurat ovat suurissa vaikeuksissa.

Kauden piti alkaa huhtikuussa, mutta koronavirustilanteen takia kauden alkua on jo päätetty lykätä kesäkuulle – eikä kukaan tiedä onko epidemia laantunut siihen mennessä niin paljon, että pallo voi nousta ilmaan.

Seurojen yhteistyöyrityksillä on edessä tiukat ajat. Yt-neuvottelut, lomautukset ja asiakaskato ovat jo alkaneet, ja koronakriisin vaikutukset yritysmaailmaan kestävät pitkään.

Urheilun tukeminen on siinä vaiheessa sivuosassa, kun yritykset taistelevat kaikin keinoin elintilastaan.

– Moni paikallinen yritys on jo ilmoittanut, että he ovat mielellään mukana jos pelataan, sitten kun pelataan. Ja jos heillä on vielä firma pystyssä siinä vaiheessa, Superpesiksen suurseuroihin lukeutuvan Kouvolan Pallonlyöjien puheenjohtaja Harri Lehto kertoo.

Kun vielä toinen suuri tulonlähde eli lipputulot on nyt jäätynyt, monet seurat kärsivät kassakriisistä.

Kouvolan Pallonlyöjät on taloudellisissa vaikeuksissa.

Seurat ovat yhdessä miettineet ratkaisuja, joista yksi todennäköinen on pelaajien palkanmaksun keskeyttäminen vedoten työsopimuslain toisen luvun 12. pykälään:

Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

– Valtiovalta on pannut harjoituspaikat kiinni, ja Pesäpalloliitto kieltänyt kilpailutoiminnan harjoittamisen. Fakta on, että työnteko on estynyt, lakimies ja KPL:n puheenjohtaja Harri Lehto sanoo

– Seuraavat palkat erääntyvät kuun vaihteessa. Ne maksamme tavalla tai toisella. Siitä eteenpäin tilanne on sellainen, että euroja ei ole, eikä näillä näkymin ole tulossakaan. Ei tämä hyvältä näytä.

Superpesiksen pelaajasopimukset ovat määräaikaisia, joten tämänhetkisen lainsäädännön perusteella lomauttaminen ei tule kysymykseen.

Pelaajayhdistyksen mielipide palkanmaksun katkaisusta on erilainen.

– Meidän linjamme on yhtenäinen jalkapallon ja jääkiekon pelaajayhdistysten kanssa. Määräaikaisia sopimuksia ei voi lomauttaa, eikä palkanmaksua voi keskeyttää. Palkanmaksun keskeyttämisen osalta haastavuus tulee jo siinä, että velvoitetaanko pelaajia tekemään työtä vai ei? Urheilussa täytyy tehdä omatoimista treeniä, pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Jani Kangasaho sanoo.

Pelaajayhdistys on lähettänyt kantansa tiedoksi seuroille ja pelaajille. Kaikki IS:n haastattelemat osapuolet kuitenkin korostavat, että kriisin keskellä pyritään keskustelemalla löytämään huonoista vaihtoehdoista pitkällä tähtäimellä vähiten huono vaihtoehto.

Toisaalta esimerkiksi Joensuun Mailasta kerrotaan, ettei heidän suunnitelmissaan ole palkanmaksun keskeyttäminen ainakaan lähiaikoina.

– Sitäkin on selvitetty, voitaisiinko pelaajille korvata ansionmenetys jotain muuta kautta. Jotain kättä pidempää olemme jo löytäneet, Seinäjoen JymyJussien hallituksen puheenjohtaja Ossi Viljanen sanoo.

– Jotain tapahtuu ihan varmasti, se on selvä. Jos seurojen velvoitteet säilyvät normaaleina, palkanmaksajia ei ole enää yhtään heinäkuun jälkeen. Jos joku on elänyt pilvilinnoissa tämän asian suhteen, niin se pilvilinna on nyt murskattu.

JymyJussien puheenjohtaja Ossi Viljanen painottaa, että seurat tarvitsevat nyt yritysten tukea. Myöhemmin tilanne voi olla niin päin, että seurat tukevat yrityksiä.

Tilanne on monimutkainen. Palkkojen katkaiseminen voi ajaa jotkut pelaajat henkilökohtaisiin vaikeuksiin, mutta toisaalta pelaajienkin intressien mukaista on pyrkiä säilyttämään seurat elinvoimaisina tulevaisuutta ajatellen.

– Jos koviin toimiin joudutaan, niin voitaisiinko palkkojen maksua esimerkiksi siirtää myöhemmäksi? Joku yhteinen ratkaisu tähän täytyy löytää, kokenut, kaksi kertaa vuoden pesäpalloilijaksi valittu JymyJussien Henri Puputti sanoo.

Jalkapallon puolella ensimmäinen seura tarttui jo toimeen, kun Kymen Sanomat uutisoi FC KTP:n lopettaneen palkanmaksun pelaajilleen ja lomauttaneen vakituiset työntekijänsä. Seuran pelaajat eivät ole hyväksyneet asiaa ja ovat yhteydessä pelaajayhdistykseen.

Henri Puputti ehdottaa, että palkanmaksua voitaisiin siirtää myöhemmäksi, jos tilanne sitä vaatii.

Tilanteet saattavat elää nopeasti. Poikkeuksellisen tilanteen takia jopa työsopimuslakiin voi tulla muutoksia. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt esimerkiksi päättivät keskiviikkona, että lomautusoikeus alkaa koskea myös määräaikaisia työsopimuksia.

Vaikeuksista huolimatta JymyJussien Viljanen tahtoo nähdä kriisissä myös mahdollisuuksia.

– Kaiken tämän jälkeen ihmiset voivat tajuta, kuinka hienoja kulttuuri- ja urheilutapahtumat ovatkaan. Yhteisöllisyys ja ihmisten kokoontuminen todennäköisesti lisääntyvät.