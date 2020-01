Superpesis-riita eteni oikeuteen – potkittu pelinjohtaja Antti Vihtkari vaatii seuralta kahden vuoden palkkaa

Miesten Superpesistä pelaava Kempeleen Kiri pitää tilannetta harmillisena.

Kempeleen Kirin poispotkittu pelinjohtaja Antti Vihtkari vaatii seuralta oikeusteitse palkkasaatavia ja muita etuuksia.

Vihtkari sai potkut kymmenen ottelun tappioputken päätteeksi viime heinäkuussa. Nyt oikeudessa riidellään siitä, minkälainen sopimus Vihtkarilla oli vai oliko sitä ollenkaan.

Kirin ja Vihtkarin välille oli alunperin solmittu työsopimus, joka oli merkitty päättyväksi viime vuoden syyskuun loppuun. Tältä osin Kiri on maksanut kaikki velvoitteensa.

Vihtkari, 42 on kuitenkin sitä mieltä, että hän olisi viime vuoden helmikuussa solminut jatkosopimuksen, joka olisi päättynyt vasta vuoden 2021 syyskuun lopussa. Vihtkarin mukaan sopimus tehtiin suullisesti.

Hän on sitä mieltä, että kahden vuoden mittainen jatkosopimus olisi yhä voimassa. Vihtkari vaatii Kiriltä kahden vuoden ajan vastaavaa palkkaa ja autoetua vastaavaa summaa. Oikeus määräsi Vihtkarin palkkavaatimuksen salaiseksi, mutta IS:n tietojen mukaan se on kymmeniä tuhansia euroja.

Vihtkari vaatii Kiriltä myös yhdet lenkkitossut, minkä lisäksi Kirin pitäisi maksaa hänen oikeudenkäyntikulut.

– Meidän mielestä se (sopimus) on olemassa, Vihtkari sanoo IS:lle.

– Lyötiin kättä päälle ja vielä seuran edustaja ilmoitti, että suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. He kysyivät myös, voivatko he julkaista (sopimuksen netissä). Sanoin, että julkaiskaa vain yhtä aikaa kuin muiden pelaajien sopimukset, Vihtkari kertoo.

Kempeleen Kiri tiedotti Vihtkarin ja pelaajien jatkosopimuksista viime vuoden maaliskuussa.

Kiri on kuitenkin sitä mieltä, että sillä ei ole voimassaolevaa sopimusta Vihtkarin kanssa. Kiri kiistää Vihtkarin oikeudessa esittämät vaatimukset.

– Kyllä me ollaan kiistetty se, että sopimusta olisi, Kempeleen Kirin oikeusavustaja Janne Vikeväinen sanoo IS:lle.

Kempeleen Kirin pitää antaa kirjallinen vastaus Vihtkarin kanteeseen Oulun käräjäoikeuteen 29. tammikuuta mennessä. Vielä seura ei ole vastausta oikeuteen jättänyt.

Kempeleen Kirin pesäpallojaoston puheenjohtaja Juha-Matti Ranta pitää syntynyttä riitaa harmillisena.

– Eihän kukaan asioista mielellään riitele. Oli se riita sitten minkälainen tahansa. Pitää olla vähän mielenvikainen, että tykkää riidellä. Olen harmissani siitä, että tilanne on tähän pisteeseen mennyt, mutta näin se valitettavasti kuitenkin on, Ranta sanoo.

Vihtkarilla on vyöllään mittava pelaajaura miesten Superpesiksessä. Hän pelasi yli 600 ottelua ja saavutti viisi SM-mitalia, joista yksi on kultainen. Vihtkari pelasi myös neljästi Superpesiksen tähdistöottelussa Itä-Lännessä.

Tulevalla kaudella hän toimii Porin Pesäkarhujen naisten Ykköspesisjoukkueen ja B-tyttöjen pelinjohtajana.