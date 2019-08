Kommentti: Herätys haastajat! Miesten Superpesiksen mitalipeleissä taas samat joukkueet – syynä ei ole vain paremmat pelaajat

Pesäpallo

Kommentti: Herätys haastajat! Miesten Superpesiksen mitalipeleissä taas samat joukkueet – syynä ei ole vain pa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin tiistaina pelattiin:

Miesten Superpesiksen mitalipeleissä nähdään neljättä syksyä peräkkäin samat joukkueet. Lajin jättiläisiksi itsensä sementoineet Vimpeli, Sotkamo, Joensuu ja Kouvola selvittivät tiensä puolivälieristä puhtaasti jatkoon, eivätkä yhteisvoitot 12–0 jätä selittelyille sijaa.Parista hassusta jaksovoitosta huolimatta yksikään haastajajoukkueista – Hyvinkää, Seinäjoki, Raahe tai Kitee – ei pystynyt laittamaan ennakkosuosikkia aidosti ahtaalle, ja tätä on pidettävä suurena yllätyksenä.Kauden alkuarvioissa kärkinelikon ylivallan uskottiin – jos ei murtuvan – niin ainakin tasoittuvan haastajajoukkueiden toimesta. Kävikin oikeastaan päinvastoin. Välieränelikko pystyi tällä kaudella jopa lisäämään etumatkaansa muihin pudotuspelijoukkueisiin.Syyt karkumatkaan ovat yksinkertaiset.On unista väittää, että vuodesta toiseen mitaleista pelaavat joukkueet perustavat menestyksensä pelkästään paremman pelaajamateriaalinsa varaan. Esimerkiksi sekavan kauden pelannut Seinäjoen Jymy-Jussit pääsi pyörittämään palettiaan peräti kahdeksan aikuisten Itä-Länsi -pelaajan turvin. Kyse on kokonaisuudesta.Vahvojen pelaajarosteriensa lisäksi kärkijoukkueet repivät kilpailuetua niin pelinjohdosta, valmennuksesta kuin ylipäätään koko seuraorganisaatiosta. Vuodesta toiseen pitkälle syksyyn pelaavat seurat ovat pystyneet rakentamaan järjestelmän, jossa vahvaa pelaajamateriaalia tukemassa ovat hyvin suunniteltu ja johdettu valmennusprosessi sekä taustaorganisaatio, jossa on riittävä määrä asiantuntemusta.Eikä menestysnelikon etumatka ole tällä menolla kaventumassa, ellei haastajaseuroissa oteta lusikkaan kauniiseen käteen ja mietitä todella tarkkaan sitä, mihin on syytä panostaa. Jos kokonaisuus vuotaa, ennemmin tai myöhemmin ongelmat iskevät vasten kasvoja.Tässä tapauksessa aikaisen kesäloman muodossa.Runkosarjan voittaja Vimpelin Veto kukisti kolmannessa puolivälierässä Kiteen Pallon 2–0 (5–2, 6–2).Sotkamon Jymy voitti Raahen 2–1 (0–1, 4–1, 2–0).Kouvolassa kotijoukkue otti 2–0 (3–2, 3–1) -voiton Seinäjoen JymyJusseista.Hallitseva mestari Joensuu kellisti Hyvinkään Tahkon voittamalla supervuoron 1–0 ja koko ottelun supervuoron jälkeen 2–1 (5–2, 6–8, 1–0).