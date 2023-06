Maria Jussila on saanut kuulla olevansa huono äiti, koska hän tekee aikuisviihdettä. Maria itse valinneensa työn juuri lasten vuoksi, jotta heillä on varaa harrastaa ja perheelle jää enemmän yhteistä aikaa.

Maria Jussila, 36, lähtee töihin joka toinen viikonloppu. Silloin neljä lasta ovat isiensä luona.

Siilinjärvellä asuva Jussila tekee työkseen aikuisviihdettä. Viimeksi hän kävi työreissulla Joensuussa.

– Meitä oli siellä iso ryhmä, Jussila sanoo.

Jussila tekee ammatikseen sisältöä Onlyfansiin. Repertuaariin kuuluu kaikkea alusvaatekuvista rohkeampaan videosisältöön..

Ammattinsa vuoksi Jussila on saanut kuulla olevansa huono äiti. Hän kokee, että yhteiskunnassamme äidin olisi hyväksyttävämpää olla vaikkapa alkoholisti kuin aikuisviihteen ammattilainen.

Yksi syy Onlyfansin tekemiseen ovat lapset. OF:n avulla hänen tarvitsee käyttää työntekoon vain vähän aikaa, ja lapsille jää enemmän.

Neljän lapsen äidillä pitää kiirettä kotitöissä.

Maria Jussila on aiemmin työskennellyt muun muassa mielenterveyshoitajana, nuoriso-ohjaajana, koulunkäynninavustajana ja meikkaajana. Ensimmäisen kerran hän oli ammattikuvaajan kameran edessä 31-vuotiaana. Tuolloin Jussila toimi meikkitaiteilijana ja otti kuvaajan kanssa pelkkiä kasvokuvia.

– Aluksi olin, että ei, en tykkää olla kameran edessä, kun se kuulosti niin kiusalliselta, Jussila sanoo.

Mutta eipä se niin kiusallista ollutkaan. Kuvausgenrejä laajennettiin fantasiaan ja potrettiin. Pian Jussila sai palkkaa esiintymällä korufirman mainoskuvissa.

Maria Jussilasta otettiin aluksi pelkkiä kasvokuvia.

Jussila halusi kehittyä mallina ja laajentaa kavalkadiaan. Syntyi ajatus boudoir-kuvien ottamisesta. Niissä mallista otetaan vihjailevia ja jopa eroottisia kuvia. Näitä kuvia Jussila julkaisi Instagram-tilillään.

– Mitään moraalista ongelmaa minulla ei ollut tällaisten kuvien julkaisuun. Enemmän mietin omaa kehonkuvaa, että onko fysiikkaa tehdä sellaisia kuvia, joiden jälki on hyvää, Jussila pohtii.

Kuvien julkaisun jälkeen moni alkoi kysellä Instagramissa hänen Onlyfans-nimimerkkiään.

Mitä ihmeen Onlyfans-nimimerkkiä, Jussila mietti. Ei hänellä ollut käynyt mielessäkään mennä Onlyfansiin. Boudoir-kuvien idea oli olla pieni voimaannuttava taideprojekti.

– Sitten joku kysyi minulta ihan fiksusti, että miksi et rupeaisi tekemään tällaisia kuvia työksesi, kun voisit tienata näillä.

Jussilan perheeseen kuuluu lasten lisäksi kaksi koiraa.

Alkuvuodesta 2022 Maria Jussila oli äitiyslomalla. Hän oli irtisanoutunut työstään koulunkäynnin avustajana työpaikan huonon sisäilman vuoksi.

Kesäkuussa otti seuraajiensa neuvosta vaarin ja perusti Onlyfans-tilin. Sinne hän julkaisi pelkkiä kuvia. Rohkeimmissa hän oli kokonaan alasti. Nännejä ei tarvinnut enää sensuroida. Videoiden tekemistä hän ei ollut suunnitellut.

– Menin Onlyfansiin ihan side silmillä ja perse edellä puuhun. En tiennyt yhtään, kuinka alustaa kuuluu käyttää, Jussila sanoo.

Jussilan Instagram oli tuolloin yksityinen. Hänellä ei siis ollut väylää, jonka kautta mainostaa omaa OF-tiliään.

Jussila kysyi muilta sisällöntuottajilta vinkkejä yleisön kasvattamiseen. Tärkein vinkki oli se, että pitää olla oma juttu, jolla erottuu muista.

– Jokainen voi tehdä tilaajapiikin sillä, että näyttää persettä ja tissejä. Mutta kun ne on kerran nähnyt, niin mitä seuraavaksi? Jos ei keksi mitään, niin tilaajat häipyvät.

Jussilan brändi on ”syntisten pöytä”. Kuvien lisäksi hän ryhtyi julkaisemaan sensuelleja videoita, joissa hän vaihtaa vaatteita tai kokkaa vähissä vaatteissa.

Nälkä kasvoi syödessä. Hän huomasi ajattelevansa, että mitä jos kokeilisi rohkeampaa sisältöä.

Hän oli valinnan edessä.

” Jokainen voi tehdä tilaajapiikin sillä, että näyttää persettä ja tissejä. Mutta kun ne on kerran nähnyt, niin mitä seuraavaksi?

Maria Jussila mietti neljää lastaan, joista vanhin on nyt 14-vuotias. Miten hän kertoisi heille työstään − ja ennen kaikkea mitä, jos lapsia kiusattaisiin sen vuoksi, että äiti tekee aikuisviihdevideoita Onlyfansiin?

– Ymmärrän, että jos äitinä olen tällaisella alalla, niin se voi lapsia ajatellen provosoida kiusaajia enemmän kuin jokin muu ala, Jussila sanoo ja jatkaa:

– Mutta nykyään voidaan kiusata jo siitä, jos ei ole oikeanlaisia kenkiä ja tiettyjä vaatemerkkejä. Mistä vain voidaan kiusata.

Lisäksi Jussila joutui sulattelemaan vielä yhtä painavaa ajatusta.

Rohkeamman materiaalin tekemisestä ei ole paluuta. Hän kokee, ettei voisi enää tuottaa vain sensuelleja kuvia. Ne eivät enää riittäisi tilaajille.

Jussila puntaroi ja kallistui sen puolelle, että kyllä, hän voi tehdä aikuisviihdettä Onlyfansiin.

– Naisten kokema paine on ollut kautta aikojen suuri. Jos isä tekisi pornoa, niin se ei olisi mikään juttu. Tämä on samalla tiedostettua kapinointia. En ole noudattanut normeja ikinä, Jussila lataa.

Kun lapset ovat kotona, Maria Jussila voi esimerkiksi käsitellä kuviaan. Hän käsittelee vain sellaisia kuvia, jotka hän on ottanut itse. Yleensä hän käyttää ammattikuvaajaa, joka myös käsittelee kuvat.

Hän kokee aikuisviihdevideoiden tekemisen näyttelemisenä siinä missä minkä tahansa muun kameran edessä tapahtuvan näyttelysuorituksen. Poikkeavaa siinä on vain genre.

Videoiden lisäksi Jussila julkaisee OF-tilillään myös kuvia, joista osa on yhä boudoir-henkisiä.

– Onlyfans ei ole mulle vaan pikaisesti räpsittyjä eroottisia kuvia, vaan niissä on taiteellisuutta ja kaikki on tarkkaan harkittua, vaatteita, taustaa ja rekvisiittaa myöten, hän sanoo.

Videoiden osalta Jussila ottaa vinkkejä katsojilta, mutta ihan kaikkeen hän ei suostu. Rajoja on, mutta niin on myös Onlyfansilla.

– Ulosteiden ja muiden eritteiden kanssa leikkimistä on pyydetty, mutta niitä OF ei anna julkaista, enkä haluaisi muutenkaan sellaisia tehdä.

Kukaan ei ole antanut Jussilalle suoraan negatiivista palautetta siitä, että tekee aikuisviihdettä.

Mutta netin anonyymeillä keskustelupalstoilla meno on toinen. Ei hän niitä ole hirveästi lukenut, mutta sen verran, että on nähnyt itsensä julistettavan huonoksi äidiksi.

– Näyttää siltä, että olisi hyväksyttävämpää, jos perheessä olisi väkivaltaa tai alkoholismia, hän naurahtaa.

Onlyfans on mahdollistanut sen, mitä Jussila toivoi. Hänellä on enemmän aikaa lastensa kanssa. Lapsista nuorin, parivuotias, on hoidossa nyt vain kolmena päivänä viikossa viiden sijaan.

– Suurin syy Onlyfansin tekemiselle on se, että jää aikaa lapsille ja voin vaikuttaa palkkaani.

Joinain päivinä Jussila ei työskentele lainkaan, joinain hän tekee muutaman tunnin kuvanmuokkauksia ja julkaisujen ajastuksia. Kovimmat työrupeamat hän hoitaa joka toinen viikonloppu, kun lapset ovat isiensä luona. Silloin kuvauksia saattaa mennä useita päivässä.

Keskimääräistä palkkaansa Jussila ei halua paljastaa. Hän sanoo kuitenkin tienaavansa enemmän kuin koulunkäynnin ohjaajana. Jos rahaa tarvitaan jonain kuukautena enemmän, Jussila käyttää enemmän aikaa markkinointiin.

– Kun omaan palkkaan voi vaikuttaa, niin pystyn tarjoamaan lapsille sellaisia harrastuksia, joita he haluavat. Kaksi lapsista harrastaa ratsastusta, joka ei ole halpaa, hän sanoo.

Maria Jussila sanoo olevansa itsenäinen nainen.

Tietävätkö Jussilan lapset, mitä äitinsä tekee työkseen?

Kyllä, kukin ikätasonsa mukaan. 14-vuotias tytär tietää hieman enemmän, mutta vain pintaraapaisun. Myös hänen pikkuveljensä on hyvin kärryillä asiasta. Hän on kysellyt äidiltään, miksi äidillä on tällainen työ. Siitä keskustellaan lapsen ikään sopivalla tavalla.

– Ei lasten tarvitse kaikkea tietää.

Entäs se kiusaaminen? Jussila on ei ole salannut ammattiaan, vaan toiminut avoimesti omilla kasvoillaan. Ovatko lapset saaneet kuulla siitä mitään?

Vanhimmalle pojalle on sanottu, että äiti tekisi pornoa Tiktokiin, mikä ei toki pidä paikkaansa. Vanhimmalle tyttärelle on tullut Tiktokin ja Snapchatin kautta kommentteja, että tiedätkö, mitä äitisi tekee.

– Hän on vastannut, että äiti on sanonut, että on S-marketissa töissä, että mitä oikein luulette. Hän on kova kuittailemaan, on äidiltään oppinut, Jussila sanoo.

Kokonaisuudessaan lapset ovat saaneet vähemmän kommentteja kuin Jussila oli pelännyt. Jos lapsia alettaisiin kiusata äidin ammatin vuoksi, niin Jussila lähtisi välittömästi selvittämään asiaa sen sijaan, että vaihtaisi alaa.

– En usko, että voisi olla sellaista asiaa, jonka vuoksi lopettaisin nämä hommat ennen kuin itse haluan, hän sanoo.

Maria Jussila on kotoisin Etelä-Karjalasta, mutta asuu Siilinjärvellä Pohjois-Savossa.

Ehkä Onlyfans on osasyy siihen, että Jussila on sinkku. Ei hänellä toisaalta olisi aikaa deittailulle, mutta niistä miehistä, joiden kanssa hän on työstään jutellut, miltei jokainen on kavahtanut kuultuaan työstä.

– He kokevat kilpailuasetelmaksi sen, että teen aikuisviihdettä muiden kanssa. Se on itsetunnollinen kysymys, jota on vaikea hyväksyä, jos itsetunto ei ole riittävän vahva.

Jussila on törmännyt myös siihen, kuinka miehet ovat ilmaisseet häpeävänsä sitä, että joutuisivat kertomaan sukulaisilleen, mitä heidän kumppaninsa tekee työkseen.

– Se on surullista. En halua olla sellaisen kanssa, joka häpeää mun työtä. Surullista, jos pitää miettiä niin paljon sitä, mitä muut ajattelevat.

Jussila kokee, ettei kenenkään pitäisi voida määrittää sitä, mitä saa tai mitä ei saa tehdä, kunhan toimii lain puitteissa eikä vahingoita itseään tai muita.

– Jos rupeaisin seurustelemaan ja toinen ei halua, että teen Onlyfansia, niin se on sitten hei hei.

Jotkut voivat ajatella, että Onlyfans ei ole kovaa työtä. Maria Jussilan mukaan se on juuri sellaista.

Maria Jussila korostaa, ettei Onlyfans ole mikään helppo työ, joka takaa helppoa rahaa.

Ensinnäkin Onlyfans lohkaisee sisällöntuottajan tuloista 20 prosenttia.

Sisällöntuotanto vaatii suunnitelmallisuutta ja strategiaa. Jussilan mukaan aluksi kannattaa tehdä taustatöitä ja kunnon suunnitelma sen suhteen, miten voisi saada riittävästi tilaajia, miten pitää heidän mielenkiintonsa yllä ja kuinka markkinoida tiliä uusille tilaajille.

– En myöskään suosittele tätä nuorille. He eivät välttämättä ymmärrä, että tämä on ala, jolla voi olla jatkoseuraamuksia työrintamalla. Voi myös olla haavoittavaa tehdä tällaista työtä, josta saa paljon kritiikkiä.

Ja vaikka kuvauksissa on kivaa, sekin on työtä. Aikuisviihteen tekemisessä on Jussilan mukaan tärkeää, että videoiden kohtaukset näyttävät hyvältä ja katsoja voi nauttia näkemästään videosta. Siitä syystä sama kohtaus kuvataan usein monesta eri kuvakulmasta ja säädetään valoja oikeanlaiseksi.

– Haluan, että kuvien ja videoiden laatu on hyvää.

Jussilan kanssanäyttelijät ovat tällä hetkellä kaikki naisia, jotka niin ikään tekevät Onlyfansia. Naisten kanssa on hänen mukaansa helpompaa työskennellä kuin miesten. Miehiä on alalla naisia vähemmän, eikä Jussila halua työskennellä kenen kanssa tahansa.

Haastattelun jälkeen on alkamassa taas isäviikonloppu. Perjantaina Jussila sanoo heipat lapsilleen ja käynnistää autonsa.

Äiti lähtee töihin.