Nyt puhuvat vanhemmat, jotka vievät lapsensa kesälläkin päiväkotiin – ”Meitä suorastaan vihataan”

Ilta-Sanomien kyselyn mukaan moni vanhemmista pitää lapset hoidossa, vaikka he samalla lomailevat itse. Syy liittyy usein työtilanteeseen.

Kesäloma tulee, mutta mihin viedä lapset? Lasten kesälomat puhuttavat kesästä toiseen päiväkodeissa. Osa vanhemmista lomailee yhdessä pienten lastensa kanssa, osa taas vie lapset päiväkotiin aikuisten lomien ajaksi.

IS kysyi Päiväkotipaneeli-juttusarjassaan varhaiskasvatuksen ammattilaisilta mielipiteitä päiväkotilasten kesälomista ja niiden pituuksista. Kaikki vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että lyhyistä kesälomista on haittaa lapsille.

Päiväkotipaneelin mukaan nykyään on yleisempää se, että vanhemmat tuovat lapsensa hoitoon, vaikka ovat itse lomalla. Se on paneelin ammattilaisten mielestä joissain tilanteissa ihan ymmärrettävää, mutta herättää ajoin myös kysymyksiä.

Erään päiväkodin johtajalla oli asiaan hyvin suora näkemys:

”Olen sitä mieltä, että asia olisi pitänyt miettiä ennen lapsentekoaikeita. Varsinkin, jos lapsella ei ole minkäänlaista erityistä tuen tarvetta ja kotioloissa on suurin piirtein kaikki kohdallaan.”

Pyysimme lukijoita kertomaan kokemuksiaan tilanteista, joissa vanhemmat pitävät lapsia hoidossa, kun he samalla lomailevat itse.

Määräaikaisia työsuhteita ja kausitöitä

Yksi suurimmista syistä lapsen päiväkotitarpeelle kesälomakautena on vanhemman työtilanne. Useat vastaajat kertovat olevansa muun muassa määräaikaisissa työsuhteissa, jolloin kesälomia ei välttämättä kerry montaa viikkoa vuodessa. Osa vastaajista tekee taas kausitöitä.

– Itse korkeasti koulutettuna yksinhuoltajana olen ollut lapsen ensimmäiset 2,5 päiväkotivuotta eripituisissa määräaikaisissa työsuhteissa, jolloin lomaa ei ole kertynyt ”normaaliin” tapaan. Palkatontakin keskellä kesää on vaikea saada, koska jonkun pitää olla töissä. Tukiverkoston ansiosta olen kuitenkin pystynyt järjestämään lapselle noin 2–3 viikkoa lomaa. Monet vanhemmat, vaikka varmasti haluaisivat, eivät palkatonta voi edes pitää rahatilanteen takia. Tukiverkostojakaan ei välttämättä ole.

– Omalla lapsella on ollut seitsemän viikkoa lomaa talven aikana, kesän olen kokonaan töissä. Vierasvenesatamaa ja terassia on turha yrittää pitää auki talvella silloin, kun se varhaiskasvatushenkilökunnalle paremmin sopisi. He itsekin haluavat päästä hotelliin ja tapahtumiin lomansa aikana, joten eikö ymmärrys riitä siihen, että joidenkin isejä ja äitejä ovat hotelli-, ravintola- ja tapahtuma-alan työntekijät ja yrittäjätkin?

Lomia vaikea järjestää

Kaikilla ei myöskään ole mahdollista vaikuttaa oman kesälomansa ajankohtaan – tai edes pitää lomaa.

– Valitettavasti nykyään myös vanhempien omien lomien järjestäminen on entistä hankalampaa. En ole vielä kolmeen vuoteen saanut omaa lomaani päiväkodin kiinnioloaikaan, vaikka olen toivonut ja perustellut. Onneksi lapsi on viihtynyt kesäpäivystyksessä ja sekin on lähellä. Lomailemme sitten elo–syyskuussa.

– Minustakin olisi kiva viettää kesälomaa. Aikuisopiskelijana, jolla on asuntolainaa ja perhettä huollettavana, se on mahdotonta. Kyllähän minä olisin lasteni kanssa vaikka 24/7, jos rahaa saisi jostain muualta kuin työtä tekemällä.

”Kyllä rahalle pitää vastinetta saada”

Vastauksissa nousee esille myös rahapuoli.

– Nykyään ei pysty katkaisemaan päiväkotipaikkaa. Eli, vaikka lapsi olisi kotona, vanhemmat maksavat joka tapauksessa täydestä ajasta. Tähän siis riittää yksikin hoitopäivä kuukaudessa, jolloin maksu on maksimi. Kysynkin, miksi päiväkodista lapsi otettaisiin pois, jos siitä maksetaan täysi hinta? Jos pieni lapsi ei ole hoidossa säännöllisesti, hän alkaa oireilemaan, kun hoito alkaa uudestaan. Taas mennään kaksi viikkoa kiukkuisena… Lapsi tarvitsee selkeän rytmin.

– Meillä olisi mahdollisuus pitää lapsi kotona kesällä kahden kuukauden ajan. Vietämme tästä ajasta kuitenkin kaksi viikkoa niin, että lapsi on päiväkodissa ja hoidamme kesäaskareet (terassin öljyäminen ja aidan maalaus) alta pois puhtaasti siitä syystä, ettei päiväkoti hyvitä maksuissa kuin maksimissaan neljä viikkoa. Kyllä rahalle pitää vastinetta saada. Onneksi lapsemme rakastaa päiväkotia, nukkuu siellä paremmin päiväunia kuin kotona ja tykkää hoitajista.

”En jaksa palata töihin, ellen saa kunnolla levättyä”

Vastauksien perusteella moni vanhempi tarvitsee kesälomallaan myös lepohetken lapsiarjesta.

– Olen ammatiltani luokanopettaja ja pidän ”omaa lomaa” noin kaksi viikkoa heti koulujen päätyttyä. Lapset siis menevät päiväkotiin ja minä jään kotiin. Työni luokanopettajana on todella kuormittavaa. Koen, etten jaksa syksyllä palata töihin, ellen saa kunnolla levättyä. Vaikka lapseni ovat minulle tärkeitä ja lomailu heille myös tärkeää, en koe tekeväni väärin lomailemalla hetken yksin. Uskon, että koko perhe hyötyy tästä järjestelystä, sillä he saavat juhannuksen jälkeen äidin, jolla on taas energiaa puuhailla omien lasten kanssa lomalla ja olla läsnä vanhempana. Myös oppilaani saavat syksyllä opettajan, joka on saanut akkuja ladattua.

”Meitä suorastaan vihataan päiväkodissa”

Kyselyyn osallistuneet vanhemmat harmittelevat kokeneensa päiväkodin taholta syyllistämistä kesälomajärjestelyjensä vuoksi.

– Vaihdoimme kumpikin työpaikkaa keväällä, jolloin lomaa ei ollut ehtinyt kertyä lainkaan. Eli kesälomaa ei ollut myöskään lapsilla. Tästähän hoidossa riemastuttiin. Päivittäin painostettiin pitämään lomaa, vaikka kuinka sanottiin, ettei lomapäiviä ole. Muistuttelivat päivittäin siitä, että kyllä on lapsilla hirveä kesä tiedossa. Seuraavana vuonna saatiin lomaa elo–syyskuulle kumpikin. Tämä ei tietenkään kesähoidossa näkynyt, vaan jälleen jatkuvasti painostettiin pitämään lomaa, ettei olisi niin hirveä kesä tiedossa. Aivan järkyttävää toimintaa.

– Itse koin syyllistämistä, kun lapsi oli hoidossa heinäkuun. Minulle sanottiin, että lapsesi tarvitsee myös lomaa! Se syyllistäminen oli jokakesäistä, vaikka kyseessä oli erityislapsi ja arki muutenkin hankalaa. Päiväkoti unohti, että perheemme lomaili yhdessä monesti esimerkiksi toukokuussa tai elokuussa. Minkä teet, kun kaikki eivät saa lomaa kesä–heinäkuussa.

– Haimme kuopukselle koko kesäksi päiväkotipaikkaa ja ilmoitimme, että lapsi kyllä saa lomaa, mutta hyvin lyhyellä varoitusajalla töidemme takia. Tämä ei kelvannut, vaan meitä suorastaan vihataan päiväkodissa.

– Itselläni on usein ollut tilanne, ettei sitä lomaa ole ehtinyt kertyä työpaikan vaihdon tai pätkätöiden vuoksi. Päiväkodista on kyllä muistettu syyllistää tästäkin asiasta. Lapseni ollessa vuoden ikäinen, liukastuin jäisellä pihalla ja loukkasin käteni. Yksinhuoltajalle oli työlästä yksikätisenä pukea ja riisua lasta, sekä vaihtaa vaippaa. Olin aluksi iloinen, että loukkaantumista edeltävinä päivinä saatoin viedä lapsen hoitoon ja levätä päivällä käteni kanssa. Mutta kyllähän siihenkin yksi päiväkodin täti nurisi, että minun olisi pitänyt pitää lapsi kotona, kun itsekin olin kotona.

”Vieläkin olen kiitollinen”

Vaikka moni vastaaja kritisoi päiväkotien työntekijöiden suhtautumista kesäajan järjestelyihin, saavat varhaiskasvattajat myös kiitosta.

– Kun lapseni oli 2–5-vuotias, hänellä oli energinen uhmaikä. Hänellä oli tapana herätä aamuisin puoli viiden aikaan. Sanomattakin on selvää, että minä olin väsynyt totaaliyksinhuoltajana. Minulle päiväkodin johtaja tarjosi apua ehdottamalla, että lapseni tulisi yhtenä kesänä lomani ajaksi hoitoon. Olin todella helpottunut. Se tuli oikeaan kohtaan, sillä sain levätä ja kerätä voimia. Vieläkin olen kiitollinen.

– Pidämme lasta päiväkodissa yksittäisiä päiviä, vaikka me vanhemmat lomailisimmekin. Tämä on meille henkireikä, sillä lapsella ei ole koskaan ollut isoäitiä (kuolleet ennen syntymää) ja ainoa isoisä on hyvin sairas. Lapsi ei ole koskaan ollut koko päivää hoidossa vieraalla, yökylästä puhumattakaan. Lapsi tykkää päiväkodin rutiineista ja siellä on hienot, luotettavat aikuiset sekä ihanat kaverit! Olemme hyvin kiitollisia.