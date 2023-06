Suuperheen äiti Salla juoksi 166 kilometriä ja imetti lasta siinä sivussa – joitakin naisia se ärsyttää

Salla Ronkainen yhdistää äitiyden ja urheilun – ja saa osakseen myös arvostelua.

Salla Korpelainen on toiminut joukkueenjohtajana ultrajuoksumaajoukkueen arvokisamatkoilla.

Kontiolahdella asuva Salla Ronkainen, 33, on uusperheen äiti ja liikunta-alan yrittäjä. Lisäksi hän on aktiivinen juoksija – eikä mikä tahansa lenkkipolun hölkkääjä, vaan vaativan ultrajuoksun aktiivinen harrastaja ja kisaaja.

Ultrajuoksu on maratonia pitempien matkojen juoksemista. Lajin kilpailuja käydään muun muassa juoksuradoilla ja mäkipoluilla.

Salla kertoo innostuneensa ultrajuoksusta lajissa SM-tasollakin menestyneen puolisonsa Tomin ansiosta.

– Olen toiminut Tomin taustatiimissä, mutta harjoitellut myös paljon itse. Lasten saaminen on hidastanut kehitystäni, mutta minulla on ollut hyviä tuloksia esimerkiksi 100 kilometrin juoksulla ja maratoneilla, Salla kertoo.

Tomi toi Sallan ensimmäisen kerran polkujuoksemaan Kolin Mäkrävaaralle. Siitä on tullut Sallan voimapaikka.

Imettämistä kesken kilpailun

Viime viikonloppuna oli Sallan vuoro loistaa, kun ohjelmassa oli suosittu 166 kilometrin polkujuoksukisa Kuusamon Karhunkierroksella.

– Minulla meni juoksuun 34 tuntia, kisan aikaraja on 36 tuntia. Sijoituin sijalle 18, Salla kertoo.

Reippaasti yli vuorokauden mittaisen kisan aikana ei ehdi nukkumaan, mutta sen sijaan Sallalla riitti aikaa pienen poikansa imettämiseen.

– Nuorimmaiseni on vuoden ja yhden kuukauden vanha. Hän on tottunut nukkumaan vieressäni ja hänelle oli ennen nukkumaanmenoa tärkeä päästä rinnalleni siitäkin huolimatta, että kisa oli kesken.

Salla imetti poikaansa Armasta Karhunkierroksen 166 kilometrin juoksukisan puolivälissä.

Vaikka imettäminen veikin jonkin verran aikaa, Salla sai siitä myös voimaa pitkään kisaan.

– Lapset ja Tomi olivat minua joka pisteellä riemuissaan vastassa, Salla muistelee.

”Minun ei tarvitse mennä nurkan taakse piiloon”

Salla kertoo imettäneensä ja käyttäneensä rintapumppua myös aikaisemmissa juoksukisoissaan. Hän iloitsee siitä, kuinka hyvin kanssaurheilijat ovat suhtautuneet luonnollisiin tilanteisiin.

– Minua ei haittaa, vaikka tällaisissa kisoissa onkin mukana valtaosin miehiä. Jokainen tekee huoltoteltassa omaa juttuaan. Minulla on oikeus imettää urheilutapahtumissa, eikä minun tarvitse mennä nurkan taakse piiloon. Olen mukana kilpailutilanteessa samalla tavalla kuin muutkin.

Imettämisen sijaan pieniä vaikeuksia Kuusamon kisaan toi ihan toinen asia.

– Minulle sattui sellainen lottovoitto, että kuukautiseni alkoivat päivä ennen tapahtumaa. Se tuo omat haasteensa, kun ollaan yli 30 tuntia metsässä. Polkujuoksutapahtumien kisapaikoilla on harvoin juoksevaa vettä.

– Naisten kuukautiset voitaisiinkin ottaa paremmin huomioon tämän tyylisissä tapahtumissa esimerkiksi niin, että wc-tiloissa olisi suojuksia tai tamponeita, Salla toivoo.

Sallan ja Tomin uusperheeseen kuuluu yhteensä seitsemän lasta. Tomilla on kolme poikaa aiemmasta liitostaan ja Sallalla puolestaan kaksi tytärtä aiemmasta liitostaan.

”Sekä äidit että isät potevat lapsiarjessa huonoa omatuntoa harrastuksistaan”

Sallan ja Tomin uusperheeseen kuuluu yhteensä seitsemän lasta, joista osa on molempien aikaisemmista suhteista. Vaikka lapsia on paljon, juoksu ja perhe-elämä kulkevat käsi kädessä. Pariskunta pyrkii huolehtimaan siitä, että molemmilla aikuisilla on tasavertaisesti omaa aikaa.

– Meille treeniajan jakamisessa ei ole ongelmaa. Mies juoksee työmatkat, ja kun hän tulee töistä kotiin ottamaan ohjat lasten kanssa, minä pääsen lenkille.

Salla painottaa puolison tuen tärkeyttä lapsiarjen keskellä.

– Sekä äidit että isät potevat huonoa omatuntoa omista harrastuksistaan ja siitä, voiko sinne lenkille nyt lähteä.

– Meillä arki toimii hyvin, sillä toista kannustetaan omien harrastusten pariin eikä niistä kiukutella toiselle, Salla jatkaa.

Yksi monelle kipeä aihe

Sen sijaan kaikki naispuoliset juoksijakollegat eivät Sallan mukaan ole olleet yhtä kannustavia.

Salla kertoo saaneensa ikäviä kommentteja synnytyksen jälkeisestä nopeasta paluustaan takaisin juoksijaksi.

– Huomaan, että tämä on monelle kipeä aihe. Olen aistinut, että minua arvostelevat helposti ihmiset, jotka eivät itse uskalla lähteä liikkumaan synnytyksen jälkeen.

Sektioiden avulla neljä lasta synnyttänyt Salla kertoo palautuneensa synnytyksistään aina nopeasti. Hän synnytti nuorimman lapsensa viime vuoden huhtikuussa, jonka jälkeen hän palasi kolmen viikon päästä takaisin juoksuradalle. Loppuvuoden aikana Salla juoksi kolme yli 100 kilometrin kilpailua.

– Jokaisen keho on omanlaisensa. Itse koen juoksun olevan mielelleni todella tärkeä. Minusta raskauden jälkeistä liikuntaa pelotellaan liikaa. Pitäisi muistaa, että myös mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeää.