Jenni Haukion raskaus ja presidenttiparin esiin tuomat vastoinkäymiset lapsihaaveen tiellä toivat vertaistukea ja voimaa tuhansille lapsettomuudesta kärsiville.

Lokakuussa 2017 presidenttipari paljasti ilouutisen: rouva Jenni Haukio odotti lasta. Samalla presidenttiperhe toi esille, ettei raskaus ollut heidän kohdallaan itsestäänselvyys, vaan ”lasta oli useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu” ja ”vuosiin oli lukeutunut useita vastoinkäymisiä”.

Poikkeuksellinen vauvauutinen toi toivoa lukuisille tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville Suomessa. Lapsettomien yhdistys Simpukan Facebook-sivuilla asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja yhdistykseen tuli myös suoraa palautetta.

Joulukuussa 2017 Simpukka ry myönsi presidenttiparille tiedonannosta Simpukan Helmi-tunnustuksen.

Tunnustuksen perustelussa todettiin, että tiedonannolla oli erittäin suuri merkitys kymmenille tuhansille tahattomasti lapsettomille Suomessa.

– Te annoitte sanoillanne hetkeksi kasvot niille kaikille, joille oma lapsitoive on kipeä ja toteutumaton haave, tunnustuksen perusteluissa luki.

Simpukka ry:n toiminnanjohtajan Piia Savion mukaan tieto siitä, että myös valtionpäämiehen perheessä oli kärsitty ennen raskautta tahattomasta lapsettomuudesta, toi monille toivoa, iloa ja lohtua.

– Tämäntyyppiset uutiset kertovat siitä, miten lapsettomuus koskettaa monia ihmisiä. Julkisuuden henkilöitä pidetään esikuvina ja he tarjoavat vertaistukea. Kun tasavallan presidentin puoliso sai lapsen, totta kai se herätti keskustelua positiivisessa mielessä, Savio sanoo.

Suomessa tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa. Lapsettomuudesta on vaikea puhua, koska se koskettaa ihmistä henkilökohtaiselta ja intiimiltä tasolta, Savio kuvailee.

– Mitä enemmän lapsettomuudesta puhutaan ääneen, sitä enemmän se normalisoi asiaa ja sitä enemmän tabu ja häpeä asian ympäriltä haihtuvat. Siksi nämä tarinat ovat tosi tärkeitä.

Tohtori Haukio siteeraa kirjassaan Sinun tähtesi täällä (WSOY) tiedotetta, jolla vauvauutinen kerrottiin:

– Jos kaikki sujuu odotetusti, perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Näihin vuosiin on lukeutunut useita vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa.

Haukio kertoo kirjassaan, ettei ole kokenut mistään muusta asiasta yhtä suurta onnea ja kiitollisuutta.

– Useiden vuosien odotuksen jälkeen oman terveen ja täydellisen pojan saaminen syliin oli omaa elämääni monin verroin suurempi kokemus: elämän kiertokulun täyttymys.

Aaro Veli Väinämö syntyi 2.2.2018.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on tänä vuonna kerännyt ja julkaissut ihmisten tarinoita lapsettomuudesta. Yhdistys on saanut valtavasti palautetta siitä, kuinka tärkeää on lukea toisten ihmisten tarinoita – ne tuovat vertaistukea, lohduttavat ja luovat toivoa.

– Siitä tulee olo, että on normaali, enkä ole maailmassa ainoa, joka kokee tällaista. Kokemus siitä, että joku toinenkin kokee saman asian, on äärimmäisen tärkeä, Savio kertoo.

Lisääntynyt puhe rohkaisee muitakin puhumaan asiasta. Viime aikoina myös miehet ovat alkaneet puhua tahattomasta lapsettomuudesta julkisuudessa omasta näkökulmastaan.

– Sitä ei ole aiemmin kuultu. Olisi tärkeää, että miehetkin rohkaistuisivat puhumaan asiasta. Jostain syystä he ovat olleet paitsiossa.

Toiminnanjohtajan mukaan presidenttiparin pojan syntymä oli hieno osoitus myös siitä, ettei edes työura valtionpäämiehenä ole este perheenlisäykselle. Samalla tarina osoitti, että lapsettomuus voi kohdata ketä tahansa.

– Lapsettomuus ei katso sosioekonomista asemaa, vaan se tulee joka viidennen kohdalle, oli elämäntilanne mikä tahansa.