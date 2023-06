Sosiaalityöntekijä Senni Laine kohtaa työssään lapsia, jotka voivat kaikkein huonoimmin. Hänen suurin huolenaiheensa on hiljainen tappaja, jonka edessä ei yksityisistä terveysvakuutuksistakaan ole apua.

23. helmikuuta 2023: Kyllä ennen oli helpompaa olla lapsi. Minä leikin vielä 5lk barbeilla ja hepoilla. Tänään katsoin, kun 5-lk näytti puhelimestaan viestejä. Yläasteikäiset oli lähettäneet hänelle viestejä, joissa oli pornoklippejä, vuoroin kehotettiin tappamaan itsensä ja vuoroin kehuttiin kauniiksi ja vongattiin alapääkuvia. Lisäksi neuvoin mitä tehdä, jos joku olis vahingossa lähettänyt alapääkuvan itsestään jollekin. Voi saakeli tätä aikaa.

Suuri osa suomalaislapsista voi tänä päivänä paremmin kuin koskaan.

Samaan aikaan heillä, joilla menee huonosti, menee entistäkin huonommin. Ja juuri heidän lapsuuttaan sosiaalialan yrittäjä, sosiaalityöntekijä Senni Laine seuraa lähietäisyydeltä.

Laine työskentelee lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja nuorten kanssa.

– Kyllä tämä aika on monelle lapselle todella kova, Laine sanoo toistaen alussa lainatun tekstin johtopäätöksen.

Se on poimittu Senni Laineen Twitter-tililtä, jonne hän nostaa välähdyksiä lastensuojelun arjesta. Niiden esiin piirtämät kohtalot eivät ole pelkkiä yksittäistapauksia.

Lastensuojelun tarpeen lisääntyminen on jonkinlainen ajankuva.

Vuonna 2021 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli yli 38 000 ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna yli 17 700 lasta. Vuosituhannen alkuun verrattuna kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Vuonna 2020 lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kustannukset olivat noin 1,2 miljardia euroa vuodessa.

– Mielestäni meidän pitäisi puhua enemmän siitä, mitä kaikella sillä rahalla tehdään, Laine sanoo.

Laine haluaa kertoa työstään sosiaalisessa mediassa tehdäkseen sen näkyväksi ja vähentääkseen siihen liittyviä ennakkoluuloja.

– Se on kuitenkin maailma, jota harva pääsee näkemään.

Senni Laine kertoo lastensuojelutyöstä aktiivisesti Twitterissä.

3. elokuuta 2022: Tänään masensi kun kollega kertoi taas yhden nuoren tehneen itsemurhan. Oli ollut mt-palveluiden jonossa keväästä asti. Miten meillä on varaa tähän?

Monilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla on yhä monimutkaisempia haasteita.

Viime vuosina lastenpsykiatrian potilaiden määrä on kasvanut ja hoitoon pääseminen vaikeutunut. Hoitojonot ovat pitkiä ja osastot ylikuormittuneita. Julkisessa keskustelussa on ryhdytty puhumaan nuorten mielenterveyskriisistä.

Myös Laine kohtaa entistä enemmän lastensuojelun asiakkaaksi päätyviä nuoria, jotka ovat niin ahdistuneita, etteivät halua poistua huoneistaan.

– Laitoksistakin tulee samaa viestiä, että lapsia on todella vaikea saada lähtemään mihinkään. Ennen käytiin retkillä ja paistamassa makkaraa, mutta nyt ollaan niin ahdistuneita, ettei lapsia saa ulos, hän huokaa.

Laine pitää osastohoidon puutetta yhtenä tämän hetken suurimmista ongelmista, sillä tarvittavat työkalut puuttuvat. Nyt osa perheistä pyytää itse lapsensa sijoittamista saadakseen apua psyykkisiin ongelmiin.

– Oletetaan, että lastensuojelulaitoksessa lapsi pääsee vihdoin psykologille. Olen joutunut sanomaan, että hei, ei se niin mene. Ei perustason laitoksessa ole välttämättä minkäänlaista mielenterveysosaamista. Se vaihtelee todella paljon.

Laine kuitenkin lisää, että moni alan palveluntarjoajista on huomannut markkinaraon ja ryhtynyt palkkaamaan laitoksiin esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia tai kerran kuukaudessa vierailevia psykologeja.

– Mutta veronmaksajien näkökulmasta se nostaa sijoitusten vuorokausihintoja entisestään. Olisi järkevämpää, että nuo palvelut saataisiin ennen kuin lapsen sijoittamista tarvitsee edes ajatella. Ja vaikka sijoitukseen tästä huolimatta päädyttäisiin, mielenterveyspalvelut tulisi saada kunnalliselta puolelta, jotta lapsi voitaisiin joskus kotiuttaakin. Nyt palvelut ovat sidoksissa laitoksiin, Laine huomauttaa.

Ennen kaikkea Laine peräänkuuluttaa resursseja ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin.

– Jos me emme halua yhä lisää osastohoitoa vaativia lapsia, me tarvitsemme lisää koulupsykologeja, ajoissa tehtäviä nepsy-tutkimuksia, pienryhmäopetusta ja tukea opiskeluihin. Ja lisää nuorisotiloja ja nuorisotyöntekijöitä, eli aikuisia näiden nuorten ympärille, hän luettelee.

Senni Laineen mielestä lasten ja nuorten suorituspaineet ovat liian kovia. – Nyt jo alakoululaisille saatetaan puhua pitkästä matematiikasta ja urasuunnitelmista! Nykysysteemissä pitäisi koko ajan tietää, mihin menee, ja välivuosista menettää heti jonkun hakijaedun.

14. maaliskuuta 2023: Taas yksi palaveri, jossa nuori sijoitetaan kun vanhemmat eivät vaan saa lähtemään kouluun. Taustalla koulukiusaamista ja korona-aika pahentanut ahdistusta. Monenlaista kokeiltu, mikään ei auta. Pitkään ja kalliisti vielä niitetään tätä korona kylvämää ahdistusta.

Monen nuoren kohdalla korona-aika näyttäytyy eräänlaisena vedenjakajana, jonka jälkeen vointi on romahtanut, eikä riittävää apua ole saatu. Laineen mielestä pandemian aikaiset ratkaisut eivät kuitenkaan yksin selitä tilannetta.

Hän näkee nykyisen kriisin juuret jo 1990-luvun lamassa ja siinä, miten osastohoitoa on ajettu vuosien saatossa alas. Kaikille avohoito ei tarjoa riittävää tukea.

– Meillä on ihan hirveästi huonosti voivia aikuisia. Siellä on niitä, jotka ottavat apua vastaan mutta myös sellaisia, jotka eivät ota – ja he tekevät omia lapsia. Eikä kaikilla ole elämänhallinta siinä jamassa, että joku olisi aamulla hereillä, kun lapsi lähtee aamulla kouluun tai edes silloin, kun lapsi tulee koulusta.

Vanhempien läsnäolo on lapselle korvaamatonta, Laine muistuttaa.

– Suosittelen aina olemaan kiinnostunut siitä, kenen kanssa ja missä nuori liikkuu. Kuin myös siitä, mitä lapsi tekee puhelimella ja mitä sovelluksia hän käyttää.

Hänen mielestään liian harva vanhempi ymmärtää, millainen maailma lapsille puhelimen kautta avautuu.

Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2021 julkaiseman verkkokyselyn mukaan lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista lapsista oli saanut seksuaalissävytteisiä viestejä aikuisilta. Alastonkuvia oli vastaanottanut lähes 80 prosenttia.

– Ja vaikka lapsille kuinka yritetään kertoa, ettei se 15-vuotias Mattipekka naapurikaupungista välttämättä ole Mattipekka ollenkaan, eivät lapset sitä tajua. He ajattelevat vielä hyvin konkreettisella tasolla, että jos sillä on kuva, niin silloinhan se on oikea tyyppi.

Eikä kyse ole vain ahdistelusta, Laine muistuttaa. Koulukiusaajatkin tavoittavat nyt uhrinsa helposti myös koulupäivien ulkopuolella. Myös nuorten väkivalta on raaistunut, ja tekoja kuvataan ja levitetään someen.

Vaikka lisääntyvät mielenterveysongelmat näkyvät Laineen jokapäiväisessä työnkuvassa, eivät ne ole hänen suurin huolenaiheensa.

– Tällä alalla on olemassa sellainen vitsi, että sossujen omilla lapsilla on Suomen parhaat vakuutukset. Ei sen varalta, että lapsilta menisi jalka poikki, vaan siksi, jos he tarvitsisivat joskus tutkimuksia tai terapiaa. Koska tiedämme, ettei niitä julkiselta puolelta saa, Laine sanoo.

– Mutta huumeet ovat sellainen asia, joihin ei auta rahakaan. Jos ne vievät, ne vievät.

Tilastot tukevat Laineen huolta. Huumeiden käyttö on yleistynyt ja niistä aiheutuvat haitat lisääntyneet. Kehitys näkyy myös lastensuojelussa. Laineen uran aikana vaikeimmat lähtökohdat ovat olleet usein juuri niillä lapsilla, joiden vanhemmilla on ollut huumeongelma.

– Siinä tullaan välillä sellaisesta helvetistä, etteivät lapset pysty puhumaan kokemuksistaan välttämättä vielä moneen vuoteen, Laine sanoo.

Laine mieltää huumeet erityisen suureksi haasteeksi myös siksi, että niistä vieroittautumiseen on vaikea saada apua – eivätkä varsinkaan nuoret käyttäjät usein edes halua sitä.

– Mielenterveysongelmissa on kuitenkin yleensä jonkinlainen sairaudentunto. Sen sijaan huumeiden kanssa voi mennä pitkään, ennen kuin sellainen tulee. Toiset ehtivät kuolla ennen sitä.

Senni Laine ei usko, että yksikään lapsi tai nuori olisi ”toivoton tapaus”.

11. huhtikuuta 2023: Onkohan meillä mennyt joiltain osin yli tämä lasten itsemääräämisoikeus? Just 12v täyttäneelle olis tarjolla harvinaista herkkua: 6vkon mt-osastojakso. Tarvetta todella olisi. Hän ei vaan halua mennä sinne koska siellä ei saa olla puhelimella. Ja kun on yli 12 saa päättää.

Laineen mielestä nuorilta odotetaan nykyisin liian paljon, liian varhain.

– En yhtään kaipaa aikaa, jossa aikuinen käskee lasta vain sillä perusteella, että hän on aikuinen, mutta kyllä lapsilla on liikaa vastuuta. Miten esimerkiksi 12-vuotias nuori voi päättää tutkimusjaksosta, joka vaikuttaa hänen koko loppuelämäänsä? Sellaisissa tilanteissa toivoisi, että aikuinen voisi päättää. Lasta kuunneltaisiin ja hänen mielipiteensä otettaisiin huomioon, mutta että sinne hoitoon kuitenkin mentäisiin.

Ennen kaikkea Laine kritisoi nyky-yhteiskunnan suorituskeskeisyyttä, jossa uupumisesta on tullut uusi normaali.

– Nyt jo alakoululaisille saatetaan puhua pitkästä matematiikasta ja urasuunnitelmista! Nykysysteemissä pitäisi koko ajan tietää, mihin menee, ja välivuosista menettää heti jonkun hakijaedun, Laine päivittelee.

Hän myöntää, että osalle lapsista suunnitelmallisuus sopii ja tavoitteet ovat korkealla. Sitten on se toinen ääripää, joka hädin tuskin selviää peruskoulusta.

– Olen tavannut montakin sellaista, jotka haluavat käydä mahdollisimman nuorena vankilassa, jotta olisivat sitten kovia jätkiä. Ajatellaan, että se näyttää hyvältä CV:ssä! Mutta kai me kaikki halutaan olla hyviä jossakin. Jos et ole koskaan ollut hyvä koulussa, harrastuksissa tai missään, niin ainakin voit sitten olla hyvä siinä pahana olemisessa.

” Olen tavannut montakin sellaista, jotka haluavat käydä mahdollisimman nuorena vankilassa, jotta olisivat sitten kovia jätkiä.

Laine ajattelee, että monen nuoren ongelmien taustalla on ennen kaikkea yhteiskunnallisen osattomuuden ja huonommuuden kokemus.

– Siksi olisi niin tärkeää, että kaikki lapset pidettäisiin samalla viivalla, edes johonkin pisteeseen saakka.

Senni Laine haluaa nostaa esiin myös lastensuojelun onnistumisia, tarinoita siitä, kun nuori alkaa voida paremmin.

14. huhtikuuta 2023: Tässä on elämänpuu tatuoituna nuoren aikuisen käteen. Päivämäärä on se päivä, kun hänet sijoitettiin turvalliseen ja rakastavaan sijaisperheeseen teini-iässä. Tästä päivästä nuori koki, että hänen elämänsä vasta alkoi.

Laine korostaa, että lastensuojelun asiakkaina on aivan kaikenlaisia perheitä. Tarinoita on yhtä monta kuin asiakkaitakin.

– Ei ole välttämättä tehty mitään väärin. On luettu iltasadut ja katettu makaronilaatikot pöytään, ja silti asiat menevät pieleen.

Yksikään lastensuojelun asiakas ei ole kuitenkaan Laineen mielestä toivoton tapaus.

– Kaikkia ei voi pelastaa, se on fakta, mutta aina on toivoa.

Kun Laine tviittaa työstään, hän toivoo murtavansa lastensuojeluun ja sen asiakkaisiin liitettyjä ennakkoluuloja ja stigmaa. Samalla hän tahtoo nostaa ongelmien lisäksi päivänvaloon myös niitä tarinoita, joissa lastensuojelu on onnistunut kääntämään lasten elämän suunnan parempaan. Ongelmista huolimatta sellaisiakin tarinoita on Suomi pullollaan.

– Mutta täytyy myös kysyä, että mikä se onnistumistarina lopulta on. Kuka sen määrittelee?, Laine pohtii.

– Täytyykö esimerkiksi huostaan otetusta nuoresta kasvaa toimitusjohtaja? Vai riittääkö, että hän kykenee elämään ihan hyvää elämää ja pystyy esimerkiksi asumaan itsenäisesti, käymään kuntouttavassa työtoiminnassa tai elämään parisuhteessa niin halutessaan?

Laineen mielestä on kohtuutonta odottaa, että jokaisesta lastensuojelun asiakkaasta kasvaisi veronmaksaja, joka uurastaa loppuelämänsä korvatakseen yhteiskunnalle alaikäisenä saamansa tuen.

– Eivät nämä lapset ole syyllisiä siihen, että heidän isänsä oli alkoholisti, äiti ei jaksanut tai mielenterveys petti. Minusta se ajatus on aivan kummallinen, että lapset olisivat meille muille velkaa siitä, että heitä autettiin.

Jutussa esiintyvät lainaukset ovat poimintoja Senni Laineen Twitter-tililtä.

Lähteinä on käytetty myös seuraavia julkaisuja: THL: Lastensuojelu 2021, THL: Huumetilanne Suomessa 2020, Pelastakaa lapset ry: Grooming lasten silmin - Selvitys 11-17 -vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä (2021) sekä Lastensuojelun keskusliiton tiedote 18.1.2023: Millainen on lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus?