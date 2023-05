21-vuotias Arttu Hulikkala on yksi tämän kevään ylioppilaista.

Arttu Hulikkala ei koskaan kokenut kuuluvansa joukkoon. Kesken koulupäivän 7. luokalla hän yritti päättää elämänsä. Onneksi se ei onnistunut. Käänne parempaan oli jo kulman takana, ja tänä keväänä suuri unelma toteutui.

Arttu Hulikkala istui portaiden alla ja itki. Niin hän teki usein.

Yläkoulua käyvä sysmäläispoika ei yksinkertaisesti pystynyt menemään luokkahuoneeseen.

– Olin niin eristäytynyt, etten jutellut kenenkään kanssa, Arttu muistaa.

Äiti Raili Valkaman mukaan Artusta näki jo lapsena, että hän on erityinen. Poika kävi esikoulun kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran jälkeen todettiin, ettei hän ollut vielä koulukypsä.

Syy erityisyyteen valkeni vasta traagisen tapahtuman jälkeen.

Seiskaluokalla Arttu yritti itsemurhaa koulupäivän aikana. Ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunne oli kasvanut sietämättömäksi. Artun mukaan hän oli joutunut erityispiirteidensä takia syrjityksi, eikä hänellä ollut kavereita.

Nyt, vajaat seitsemän vuotta myöhemmin, Arttu on onnellinen siitä, ettei hän onnistunut itsetuhoisissa aikeissaan.

Asiat ovat hyvin, ja tänä keväänä Arttu on saavuttanut yhden suuren unelman: 3. kesäkuuta hänestä tulee virallisesti ylioppilas.

– Elämä on aivan mahtavaa, Arttu sanoo.

Arttu on elävä esimerkki siitä, etteivät yo-kirjoitusten hienoimmat suoritukset ole pelkkiä ällärivejä. Myös ”ihan tavallisten” papereiden takaa voi paljastua paljon kovaa työtä ja itsensä ylittämistä.

Alakoulun Arttu kävi pienessä kyläkoulussa. Hän kertoo olleensa sosiaalinen, mutta hän ei koskaan halunnut leikkiä tai pelata muiden lasten kanssa. Mieluummin hän tarkkaili.

Hän ei ollut aktiivisin oppilas, mutta silti hän tiesi historiasta enemmän kuin mitä tunneilla opetettiin.

Artulla oli koulussa ihan mukavaa ja muutama kaverikin. Kaikki muuttui, kun hän siirtyi 7. luokalle Sysmän yhtenäiskouluun. Kyseessä on sama koulu, jonka kiusaamisongelmasta Yle julkaisi selvityksen vuonna 2019.

Arttu kertoo, että häntä alettiin kiusata heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen.

– Olin niin erilainen kuin muut. Koulu oli täynnä teini-ikäisiä, eikä erilaisuutta ehkä haluttu hyväksyä, Arttu sanoo ja painottaa, ettei halua syyttää ketään koulun oppilasta tai opettajaa.

Arttu stressaantui voimakkaasti siitä, ettei yläkoulussa menty enää aina saman opettajan ja samojen oppilaiden kanssa samaan luokkaan, kuten alakoulussa tehtiin. Ihmiset ja huoneet vaihtuivat koko ajan.

Hän ahdistui ja meni syvälle kuoreensa. Ei mennyt mukaan porukoihin, ei enää edes yrittänyt jutella muille. Hän tunsi olevansa pelkkää ilmaa.

Äiti vei aamuisin itkevää poikaa kouluun.

2. syyskuuta 2016, kun Arttu oli käynyt yläkoulua vasta vajaan kuukauden, hän yritti tappaa itsensä koulupäivän aikana.

Fakta Apua on saatavilla Jos sinulla tai läheiselläsi on itsetuhoisia ajatuksia Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24/7 suomeksi numerossa 09 2525 0111. Mieli ry:n kriisikeskusverkosto sekä Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Mieli ry järjestää myös vertaistukiryhmiä läheisensä menettäneille. Lisätietoa: www.mieli.fi Jos tilanne on akuutti, tulee soittaa hätänumeroon. Vähemmän kiireellisessä tilanteessa apua voi hakea terveysasemalta tai työterveyshuollosta.

Sen jälkeen Arttu päätyi Päijät-Hämeen keskussairaalan psykiatriselle eli suljetulle osastolle reilun kuukauden ajaksi. Tuona aikana hän sai kaksi diagnoosia: aspergerin oireyhtymä ja määrittelemättömästä masennus.

Erityisesti ensin mainittu paljastui vastaukseksi moneen perhettä ihmetyttäneeseen asiaan.

– Asperger-diagnoosi selitti mulle kaiken sen, miksi olin ollut niin erikoinen, Arttu sanoo.

– Erityinen, Artun isäpuoli Timon korjaus kuuluu puhelun taustalta.

Autismin kirjon diagnoosi auttoi Arttua ymmärtämään itseään paremmin. Hän kävi lukion paikassa, jossa neurologiset erityispiirteet ymmärrettiin hyvin.

Asperger ei ole sairaus, vaan aivojen kehitykseen liittyvä erityispiirre. Nykyään sitä ei luokitella enää omaksi diagnoosikseen, vaan osaksi autismin kirjoa.

Osalla autismikirjon ihmisistä on erityisiä mielenkiinnon kohteita ja lahjakkuuksia. Artulla tällaisia oli lapsena historia ja englanti. Äidin mukaan Arttu osasi puhua englantia jo kolmen vuoden iässä. Poika oli katsonut televisiosta musiikkikanavaa, kun hän oli yhtäkkiä suomentanut siskolleen Rihannan Diamonds-kappaleen.

Äiti ei yhäkään osaa sanoa, miten Arttu oli voinut tietää, mitä sanat tarkoittivat.

Psykiatrisen hoitojakson jälkeen Arttu palasi kouluun. Koulussa tehtiin erityisjärjestelyjä Arttua varten, mutta vaikeudet jatkuivat. Arttu ei kyennyt vieläkään juttelemaan kenenkään kanssa.

Niinpä hän istui yhä joskus yksin portaiden alla itkemässä, kun muut menivät luokkaan.

– Muistot ja kokemukset olivat porautuneet niin syvälle, Arttu sanoo.

Artulla oli kuitenkin tavoite, joka piti hänet järjissään ja loi uskoa tulevaisuuteen. Hän halusi lukioon.

Se ei ollut helppo maali. Stressin ja ahdistuksen takia oppituntien asiat eivät jääneet Artun mieleen. Arvosanat painuivat alas.

Sysmän lukioon ei olisi asiaa. Sinne keskiarvo ei riittäisi.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen oli Arttu Hulikkalan pitkäaikainen haave. Tänä keväänä se toteutui.

Äiti googlaili ja löysi netistä Itä-Hämeen opiston aikuislukion, joka ei ole mukana yhteishaussa, vaan jonne voi hakea milloin vain. Perhe kävi tutustumassa kouluun ja tapasi sen rehtorin.

– Rehtori sanoi, että kunhan Arttu saa tietyt arvosanat nousemaan, hän saa opiskelupaikan, äiti Raili Valkama kertoo.

Artun silmät loistivat. Ei pelkästään siitä, että yläkoulun painajainen olisi pian ohi, vaan siitä, että hänellä olisi mahdollisuus toteuttaa unelmansa.

– Arttu pomppi riemusta kohti autoa ja sanoi, että hän tekee sen, äiti kertoo.

Arttu teki kovasti töitä – ja onnistui. Pojasta, josta ei pitänyt tulla mitään, tulisi lukiolainen.

– Se tuntui hienolta. Mutta se oli vasta ensimmäinen askel, Arttu muistuttaa.

Lukion alusta saakka oli selvää, että Arttu suorittaisi sen neljässä vuodessa. Artun oli tarkoitus asua kotona vanhempiensa luona, josta oli koululle parinkymmenen minuutin matka.

Kuitenkin jo toisena koulupäivänä mieli muuttui.

– Arttu soitti ja sanoi, että hänellä on asuntolan avain ja että hän muuttaa tänne, äiti muistelee.

Lukio oli käytännössä sisäoppilaitos, jossa majoittuminen on koulupäivisin opiskelijoille maksutonta.

Lukion ilmapiiri oli Artun mukaan täysin erilainen kuin yläkoulun. Ensimmäisestä päivästä asti Artulla oli kavereita. Sellaisia hänellä oli ollut viimeksi alakoulussa.

Arttu kävi yläkoulun oppilaitoksessa, jonka kiusaamisongelmaa puitiin laajasti julkisuudessa. Lukiossa hänelle aukeni aivan uusi maailma.

Vain parin päivän jälkeen hän oli kuin uusi ihminen.

– Minusta tuli hyvin aktiivinen. Olin niin iloinen siitä, kuinka nopeasti muutuin.

Ilmapiirin lisäksi koulu oli muutenkin kuin tehty Artulle. Koulu oli paljon yläkoulua pienempi. Artun ja hänen äitinsä mukaan opettajat osasivat ottaa erityistarpeet taitavasti huomioon.

– Ei koskaan tuntunut siltä, ettei jaksaisi istua oppitunteja loppuun.

Haasteet eivät kuitenkaan olleet ohi. Yläkoulu oli mennyt rämpimällä läpi, joten Arttu lähti lukioon ikään kuin takamatkalta.

Etenkin ruotsi ja äidinkieli tuottivat tuskaa. Arttu kertoo, kuinka opettajat tekivät kaikkensa, että Arttu pääsisi ruotsin pakolliset kurssit läpi.

Lopulta Arttu sai viimeisestä kurssista arvosanaksi 5.

– Opettajat sanoivat, että se riittää ja pääsen ylioppilaskokeisiin.

Kirjoitukset menivät odotuksiin nähden hyvin. Suurinta päänvaivaa tuotti lyhyen matematiikan koe. Se lähti ylioppilastutkintolautakunnan tarkistukseen arvosanalla improbatur eli hylätty.

Äidin mukaan koulun matematiikan opettaja oli sanonut, että oli arvostellut pari tehtävää aika tiukasti, joten niistä voisi tulla lopullisessa tarkastuksessa lisäpisteitä.

– Opettaja sanoi, ettei uskalla antaa Artulle mitään toiveita.

Edessä on välivuosi, jonka aikana Arttu aikoo muuttaa omilleen.

16. toukokuuta äiti sai viestin. Se tuli Artun matematiikan opettajalta.

Viestissä luki: onnittelut uudelle ylioppilaalle ja äidille.

Kyyneleet nousivat äidin silmiin. Hän halusi soittaa opettajalle ja varmistaa asian, mutta ei häkellyksissään yhtäkkiä osannut käyttää puhelinta.

Lopulta äiti sai rauhoitettua itsensä ja opettajan kiinni. Opettaja sanoi, että totta se on, pojasta tulee ylioppilas.

Itkuhan siinä pääsi.

– Lähdin töistä ostamaan suklaaleivoksia ja samppanjaa. Poika tuli sitten pihalla vastaan ja halasi sekä itki, Raili-äiti kertaa ääni väristen.

– Sanoin, että lähdetään ostamaan puku ja lakki, niin kaikki konkretisoituu. Että hänestä tulee ihan oikeasti ylioppilas.

Raili kertoo varmistelleensa asiaa koulusta vielä monta kertaa.

– Ne pitivät minua varmaan ihan höpsönä, hän nauraa.

Arttu kertoo epäilleensä, että kokeet eivät ehkä menisi läpi. Hän oli kuitenkin jossain määrin luottavainen sen suhteen, että kyllä hänestä ylioppilas tulee.

– Mutta ei sitä silti voinut oikein uskoa itsekään, Arttu sanoo.

Artun lopulliset arvosanat olivat: englanti C, yhteiskuntaoppi B, lyhyt matematiikka A, äidinkieli A ja psykologia A. Arttu on elävä esimerkki siitä, etteivät yo-kirjoitusten hienoimmat suoritukset ole pelkkiä ällärivejä. Myös ”ihan tavallisten” papereiden takaa voi paljastua paljon kovaa työtä ja itsensä ylittämistä.

– Se, että minusta tuli ylioppilas, on elämäni suurin saavutus, Arttu sanoo ja jatkaa:

– On vaikeaa edes miettiä, kuinka paljon työtä olen joutunut tekemään ja kuinka paljon olen joutunut kärsimään, että olen päässyt tähän pisteeseen. Tulee mieleen vain kaikki se apu, jota olen saanut.

Vapaa-ajalla Arttu Hulikkala harrastaa videopelejä.

Arttu Hulikkala aikoo nyt pitää välivuoden. Tarkoituksena on muuttaa omilleen ja mennä töihin. Kaikenlainen työ kuulemma kelpaa.

Lisäksi hän aikoo nähdä ystäviä, joihin lukiossa tutustui – ja jotka hyväksyvät Artun juuri sellaisena kuin hän on.

Arttu haluaa sanoa kaksi asiaa kaikille niille nuorille, jotka vajoavat syviin, jopa itsetuhoisiin ajatuksiin.

Ensimmäinen on se, että elämä voi muuttua täysin, kun pääsee pois vaikeasta ympäristöstä. Kuten Artulle kävi, kun hän siirtyi yläkoulusta lukioon.

– Jos kyse on vaikka koulusta, jossa on paljon kiusaamista, niin elämä muuttuu heti, kun sieltä pääsee pois, Arttu sanoo.

Toinen tärkeä seikka on, että mikäli mielessä on jokin suurempi tavoite tai edes sellaisen tynkä, siihen kannattaa tarrata kynsin hampain kiinni. Voi olla, että siitä tulee tietynlainen elämänlanka, joka kantaa läpi vaikeuksien.

– Jos haluaa vaikka ylioppilaaksi tai ammattikorkeakouluun, niin se tapahtuu kyllä, kunhan tekee tarpeeksi töitä sen eteen.

Artun seuraava tavoite on päästä opiskelemaan psykologiaa yliopistoon. Sinne hän hakee aikaisintaan ensi vuonna. Nyt fokus on lakkiaisjuhlissa, jonne on kutsuttu parikymmentä lähisukulaista.

Artun äiti painottaa vielä kerran, kuinka iso asia Artun valmistuminen on.

– Kun on saanut kuulla monta vuotta, että susta ei ole mihinkään ja että se on vaikeaa ja mahdotonta. Mutta kun löytää ihmisiä, jotka uskoo ja luottaa, niin mikä vain on mahdollista, äiti sanoo ja pitää pienen tauon.

– Tässä tulee edelleen kyyneleet silmään.

Artun tarinan kertoi ensin Itä-Häme.