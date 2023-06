Kesälomat. Aihe, joka puhuttaa varmasti jokaisella työpaikalla. Poikkeus ei ole myöskään varhais­kasvatus. Päivä­kodeissa työn­tekijöiden kesälomien lisäksi joudutaan pohtimaan sitä, miten päiväkodin lapset lomailevat. Lasten lomat vaikuttavat nimittäin henkilö­kunnan lomiin, lasten itsensä jaksamiseen ja siihen, mitkä päivä­kodeista pysyvät auki koko kesän ja mitkä suljetaan.

Julkisella puolella on tyypillistä, että lapsia siirretään kesä­kuukausina hoitoon johonkin muuhun kuin heidän omaan päivä­kotiinsa niin sanottuun kesä­päivystykseen. Siihen kuitenkin pyritään, että lapsille tuttua henkilö­kuntaa olisi aina paikalla. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole.

IS kysyi Päiväkotipaneeli-juttusarjassaan varhaiskasvatuksen ammattilaiselta mielipiteitä päiväkotilasten kesälomista. Niiden pituudesta, entä mitä ammattilaiset ovat mieltä ilmiöstä, jossa vanhem­mat itse lomailevat, mutta tuovat lap­sensa päiväkotiin?

IS:n päiväkotipaneeliin kuuluu kuusi varhaiskasvatuksessa työskentelevää ammattilaista. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi he esiintyvät jutussa nimettömänä, mutta IS on tarkistanut heidän henkilöllisyytensä.

Haastateltavista neljä on töissä Uudellamaalla, yksi Pirkanmaalla ja yksi Pohjois-Savossa. Vastaajissa on mukana varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja yksi päiväkodinjohtaja.

Kokemuksen tuomaa perspektiiviä heiltä ei puutu: suurin osa paneelin jäsenistä on työskennellyt päiväkodeissa jo vuosikymmenten ajan.

IS kysyi ammattilaisilta, minkä pituisia kesälomia päiväkotilapset tyypillisesti pitävät. Vastauksissa oli suurta vaihtelua.

Erään päiväkodin työntekijä kertoi, että päiväkodissa, jossa hän on töissä, lasten kesälomat ovat yleensä 2–4 viikkoa ja lyhimmillään lomaa ei ole ollenkaan tai muutama päivä kesässä. Toinen vastaaja oli samoilla linjoilla ja kertoi, että hänen hoitamistaan lapsista joillakin lomaa oli koko kesä–heinäkuun ajan ja toisilla vain muutama päivä.

Muiden vastaajien kokemuksen mukaan lapset olivat keskimäärin lomalla kuukauden ajan kesällä riippuen vanhempien töistä. Osa oli myös pidempiä aikoja, kuten noin 6–8 viikkoa. Näiden vastaajien päiväkodeissa lapset olivat lyhimmilläänkin kesälomilla viikosta kahteen viikkoon.

Kaikki vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että lyhyistä kesälomista on haittaa lapsille. Näin he kommentoivat asiaa:

”Arki päiväkodissa on raskasta. Ne lapset, jotka ovat jatkuvasti paikalla, väsyvät ja ovat levottomia.”

”Myös lapset tarvitsevat lomaa ja aikaa palautua pitkistä päivistä ja raskaista viikoista. Aikuiset välillä unohtavat, kuinka kuormittavia päiväkotipäivät pienen lapsen näkökulmasta ovat.”

”Mielestäni myös lapsi tarvitsee lomaa päivähoidosta ja aikaa vanhempiensa kanssa. Osalla lapsista on tosi pitkiä päiviä, jotka kuormittavat. Kesällä päiväkoteja myös yhdistetään, joten hoidossa ei välttämättä olla samojen tuttujen lasten ja hoitajien kanssa, tämä voi myös aiheuttaa lapselle lisästressiä.”

”Jatkuvasti isossa lapsiryhmässä oleminen rasittaa ketä tahansa.”

”Ei turhaan sanota, että päivähoito on lapsen työpäivä. Lapsikin tarvitsee lomaa ja lapsi myös tietää, kun vanhempi on kotona lomalla, mutta itse täytyy mennä päivähoitoon.”

Panelistit kokivat, että myös ”liian pitkästä” kesälomasta voi olla haittaa lapselle. Näitä haittoja he kuitenkin kuvailivat lyhytaikaisiksi ja olivat jokainen sitä mieltä, että olisi parempi, että lapselle on mieluummin pitkä kuin lyhyt kesäloma, mikäli kotiolot ovat kunnossa.

”En ole huomannut pitkistä kesälomista haittaa. Toki suomea toisena kielenä puhuvat unohtavat helposti suomen kielen pitkän tauon aikana.”

”Pitkästä kesälomasta voi koitua lapselle haittaa, jos kotiolot ovat huonot. Silloin lapselle voi olla parempi olla hoidossa. Toki tällaisessa tapauksessa kotioloja pitäisi muutenkin katsoa tarkemmin.”

”Ei pitkään lomailusta ainakaan mitään pysyvää haittaa jää – toisin kuin olemattomasta sellaisesta.”

”On lapsia, joille varhaiskasvatus on kuntouttavaa toimintaa ja jotka kärsivät rutiineista poikkeamisesta ja joille pitkän loman jälkeen palaaminen on erityisen haastavaa.”

”Hetken saattaa lapsella olla päivähoidon rutiiniin palaamisen kanssa tottumista, mutta pääsääntöisesti ei ole haittaa. Joillakin lapsilla tietynlaiset haasteet saattavat aiheuttaa sen, että lapselle lyhyempi loma on parempi.”

Haastateltavat pohtivat myös sitä, huomaavatko he eroa niiden lasten käytöksessä, jotka ovat olleet pitkillä kesälomilla verrattuna niihin, joiden lomat ovat lyhyet tai jotka eivät ole lomailleet ollenkaan. Suurin osa koki, että pidempään lomailleet olivat virkeämpiä ja jaksoivat päiväkotiarkea paremmin.

”Pitkällä lomalla olleet ovat virkeämpiä, jaksavat keskittyä olemiseen ja elämiseen paremmin.”

”Tämä on hyvin lapsikohtaista. Usein lapset ovat levänneitä ja energisiä loman jälkeen, mutta hyvin herkät lapset stressaantuvat päiväkotiin palaamisesta hyvin pitkän vapaan jälkeen.”

”Jaksamisessa on paljon eroa, jos lapsi ei ole ollut ollenkaan lomalla versus jonkin verran lomaillut lapsi.”

”Suurin osa lapsista jatkaa hoidossa elokuussa. Pitkän kesäloman jälkeen uuteen arkeen totutteleminen vie aikansa. Se, miten lapset käyttäytyvät, riippuu myös pitkälti siitä, millaisia muutoksia päiväkotiin palatessa on. Uusi ryhmä ja uudet aikuiset vai tuttu ryhmä ja samat aikuiset? En osaa sanoa, onko tässä suurta eroa sen suhteen, oliko kesän hoidossa vai ei.”

”Eroa ei välttämättä huomaa heti, mutta pitkässä juoksussa lapsen väsymisen näkee. Se sitten vaikuttaa kaikkeen käyttäytymiseen ja jaksamiseen.”

Entä miten päiväkodeissa suhtaudutaan siihen, jos huoltajat ilmoittavat, ettei lapsi pidä lainkaan kesälomaa?

”Kyllä me sen tuomitsemme. Emme ehkä huoltajalle päin kasvoja, mutta kahvihuoneessa koko yksikkö tietää perheet, joissa lapset eivät pääse ollenkaan lomailemaan. Myös päiväkodin esimiehet kannustavat henkilökuntaa puhumaan vanhemmille ja suostuttelemaan lomailua, ihan jo lapsen hyvinvoinninkin takia.”

”Pyydämme usein miettimään edes viikon lomaa. Monesti johtaja soittaa perheelle ja kyselee perheen tilannetta.”

"Aikaisemmin johtaja puuttui asiaan ja täytyi olla painava syy, että lapsella ei ollut lomaa ollenkaan. Silloinkin johtaja kannusti edes jonkin verran järjestämään lomia lapselle. Henkilökunta tietää, miten lomattomuus vaikuttaa lapsiin, joten se tuntuu pahalta lapsen puolesta, mutta vanhemmille emme asiasta keskustele.”

”Jos huoltaja näin ilmoittaa, niin näin se yleensä menee. Monesti painotan, että loma-aikana oma päiväkotimme ei välttämättä ole auki vaan pitää mennä kesäpäivystyksessä olevaan yksikköön.”

”Sehän on vain hyväksyttävä, vaikka asiasta silloin tällöin muistutetaan lasten huoltajia. Lapsen etu ei välttämättä olekaan aina lapsen huoltajien ykkösprioriteetti.”

Päiväkotipaneelin mukaan nykyään on yleisempää se, että vanhemmat tuovat lapsensa hoitoon, vaikka ovat itse lomalla. Se on heistä joissain tilanteissa ihan ymmärrettävää, mutta herättää ajoin myös kysymyksiä.

”Nykyään se on normaalimpaa kuin ennen. Suhtautumiseni riippuu perheen tilanteesta. Joskus lapsen on parempi olla hoidossa ja vanhemman kerätä voimia.”

”Perheet ja perheiden tilanteet vaihtelevat nykyään paljon. Jos kyseessä on perhe, jossa päiväkoti on lapsen hyvinvoinnin kannalta oleellinen kuntoutus- tai tukimuoto, on ymmärrettävää, että ainakin osa vanhempien pitkästä lomasta pidetään kiinni lapselle tutuista rutiineista. On perheitä, joissa vanhempien jaksamisen kannalta on tärkeää, että he saavat lyhyen ajan hengähtää ja palautua ilman lapsia. Nämä ovat kuitenkin erityistapauksia, stereotyyppisessä kahden vanhemman hyvinvoivassa perheessä en näe syytä lomailla ilman lapsia.”

”On tietyt perheet, jotka tätä tekevät, mutta suurimmaksi osaksi vanhemmat haluavat lomailla lastensa kanssa. Jokaisessa päiväkodissa, jossa olen ollut, on ihan yhdestä kolmeen perhettä, jotka tätä säännönmukaisesti harrastavat.”

”Huoltajien on tärkeä pitää huolta myös itsestään. Päivähoito saattaa joillekin perheille toimia tukitoimena ja silloin on lapsellekin edullista, että huoltaja saa levätä ja omaa aikaa. Joskus on myös asioita, joita ei voi lapsen kanssa hoitaa, joten on ihan hyväksyttävää ottaa itselleen aikaa. Jos kuitenkin huoltaja pitää monen viikon loman, mutta lapsi on päivähoidossa, se on haitallista jo ihan huoltajan ja lapsen suhteelle.”

”Se on melko yleistä. Joskus oli tilanne, että esimerkiksi opettaja, jolla on pitkät kesälomat, haluaakin pitää lapsensa mieluummin hoidossa kuin viettää heidän kanssaan aikaa. Tätä hieman ihmettelin, sama oli myös joululomien aikana.”

”Mielestäni on surullista, jos ei ole aitoa halua viettää omien lasten kanssa aikaa. Toki nykyaikana kaikilla ei ole tukiverkostoja, isovanhemmat eivät ole hoitoapuna ja arki voi olla todella kuormittavaa. Siksi tämä ilmiö on varmaan yleistymässä...?”

Erään päiväkodin johtajalla oli asiaan hyvin suora näkemys:

”Olen sitä mieltä, että asia olisi pitänyt miettiä ennen lapsentekoaikeita. Varsinkin, jos lapsella ei ole minkäänlaista erityistä tuen tarvetta ja kotioloissa on suurin piirtein kaikki kohdallaan.”

Lähes kaikki vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että kesäaikaan varhaiskasvatuksen laatu kärsii huomattavasti, kun päiväkoteja yhdistellään ja lapsilla ei välttämättä ole tuttuja aikuisia pitämässä heistä huolta.

”Kesähoito ei ole kenellekään hyväksi. Päiväkoteja sullotaan yhteen päiväkotiin useampia. Aikuiset ja lapset vaihtuvat, ne aikuiset, jotka ovat paikalla, ovat joko jäämässä lomalle tai tulleet lomalta. Motivaatio ei ole aina kohdillaan työntekoon. Meitä työntekijöitä heitellään eri päivystyskohteisiin tuuraamaan.”

”Vaihtuva henkilökunta ja vieraat tilat kuormittavat sekä aikuisia että lapsia. Lisäksi alalla on edelleen sitkeänä mentaliteetti, että loma-aikoina ei voi tai tarvitse tehdä mitään ”tärkeää, koska osa lapsista on kuitenkin pois. Toimintaa suunnitellaan vähemmän ja siirrytään pedagogisesta varhaiskasvatuksesta enemmän lasten säilytykseen.”

”Haasteita vakituiselle henkilökunnalle aiheuttaa se, että määräaikaisten työsuhteet päätetään toimintakauden loppuun eli toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun. Silloin vakituiselle henkilökunnalle jäävät kaikki lapset, koska kesäkuussa jää harvemmin lapsia lomalle paljon.”

Muutamassa päiväkodissa vastaajien mukaan asiat olivat yhtä hyvin vuodenajasta riippumatta. Eräässä päiväkodissa kesäisin ulkoillaan ja retkeillään enemmän. Yksi vastaajista nosti erään konkreettisen asian, jota tulisi hänen mielestään päiväkotien kesäajassa parantaa:

”Nykyään päiväkotien pihoilla ei ole tarpeeksi varjopaikkoja kesähelteellä.”

Lisäksi kyselyssä pohdittiin myös varhaiskasvattajien omia kesälomia, joiden järjestyminen on suurilta osin riippuvainen päiväkotilasten lomailusta.

”Työ on raskasta, toivoisimme,että saisimme lomamme pitää silloin kun itsellemme se sopii”, eräs vastaaja kiteytti näkemyksensä.

