Susanna on kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta viisi vuotta.

Susanna on yrittänyt tulla raskaaksi viiden vuoden ajan. Yksi ”lohdutus” satuttaa tahattomasti lapsetonta kaikkein eniten.

Joka vuosi tähän aikaan Susannan työtehtäviin kuuluu äitienpäiväkorttien askartelu. Hän on töissä päiväkodissa.

Hän on unelma-ammatissaan, mutta miettii toisinaan alanvaihtoa. Esimerkiksi se korttien askartelu nostaa pintaan kovin kipeitä tunteita.

– Joka vuosi mietin, onko viimeinkin ensi vuonna minun vuoroni saada äitienpäiväkortti?

31-vuotias Susanna kuuluu siihen viidesosaan suomalaisista, joita tahaton lapsettomuus koskettaa. Hän on yrittänyt tulla raskaaksi nyt viiden vuoden ajan.

– Kyllä siinä on tunteet pinnassa, kun olen käynyt kesken työpäivän lääkärissä oman keskenmenoni vuoksi ja sen jälkeen palannut töihin. Olen joutunut monet kerrat nieleskelemään kyyneleitä, kun olen paijannut pieniä tuhisevia yksivuotiaita päiväunille.

Tällä hetkellä Susanna on puolisonsa kanssa ivf-hoidoissa, eli he yrittävät raskautta koeputkihedelmöityksen avulla.

Pari on toivonut lasta vuodesta 2018 asti. Viiteen vuoteen on mahtunut paljon: kevyet lapsettomuushoidot, kaksi varhaista keskenmenoa, yksi kohdunulkoinen raskaus ja viimeisimpänä helmikuussa aloitetut ivf-hoidot.

Lapsettomuuden syy on selittämätön. Susannasta tai hänen miehestään ei ole löytynyt siihen syytä.

Se, että Susanna ja hänen miehensä edes pääsivät julkisen puolen lapsettomuushoitoihin, ei ollut itsestään selvää. Vuonna 2019 vuoden yrittämisen jälkeen pari sai terveyskeskuksesta lähetteen lapsettomuushoitoihin.

Heidät tavannut lääkäri kuitenkin totesi, että Susannan painoindeksi oli liian korkea. Se oli 33, kun sen lääkärin mukaan olisi pitänyt olla 30. Susanna sai neuvoksi pudottaa kymmenen kiloa. Vasta sen jälkeen hoidot voisivat alkaa.

– Minun piti valita, suoritanko jonkin pikadieetin vai muutanko elämäntapani pysyvästi ja pudotan painoa hitaammin.

Susanna valitsi jälkimmäisen. Kahden vuoden kuluttua sekä vaa’an että painoindeksin luku oli pienempi. Hoidot saattoivat alkaa.

– Kun palasimme hoitoihin, meille selvisi, ettei minun olisikaan ollut pakko pudottaa painoa, vaan meitä tuolloin hoitanut lääkäri oli ohjeistanut väärin.

– Me menetimme kaksi vuotta tuon vuoksi.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n johtaja Piia Savion mukaan lapsettomuushoidot ovat julkisella puolella tällä hetkellä erittäin ruuhkautuneet.

Savio on kuullut, että esimerkiksi pääkaupunkiseuduilla hoitoihin pääsyä voi joutua odottamaan jopa 1,5 vuotta, mikä luo ylimääräistä painetta ja stressiä.

– Monia ihmisiä on tämän vuoksi siirtynyt hoitoon esimerkiksi Tampereelle, mikä puolestaan on aiheuttanut sen, että nyt myös Tampereella on ruuhkaa.

Susanna työskentelee unelma-ammatissaan päiväkodissa. Hetkittäin muiden pienokaisten hoitaminen nostaa omaa sisintä kalvavan kaipauksen pintaan.

Sen jälkeen, kun Susanna ja hänen miehensä pääsivät hoitoihin, ne ovat edenneet nopeasti. Tosin parannettavaakin löytyy. Mikäli ovulaatio sattuu viikonlopulle, viivästyvät hoidot jälleen kuukaudella.

Savio toivoo, että julkisen puolen lapsettomuushoidoissa voitaisiin käyttää yksilöllistä harkintaa.

– Onko lopullisen ikärajan pakko olla juuri 40 vuotta? Onko painoindeksi niin tiukka? Voisiko hoitoja saada enemmän kuin kolme kertaa, jos näyttää siltä, että hoitojen vaste on hyvä?

Hoidot aloitettiin niin sanotuilla kevyemmillä hoidoilla eli inseminaatiohoidoilla. Susanna tuli heti ensimmäisestä inseminaatiosta raskaaksi.

– En pysty edes kuvailemaan, kuinka mahtava fiilis se oli, kun näin raskaustestissä kaksi viivaa. Totta kai onnea seurasi heti pelko siitä, voiko tämä olla totta ja mitä jos jotain tapahtuu.

Ajatukset laukkasivat kysymättä kohti tulevaa. Vauvan laskettu aika merkittiin ylös. Milloin olisi hyvä aika jäädä äitiyslomalle?

– Loin heti unelman siitä, mitä yhdeksän kuukauden päästä tapahtuisi.

Toiveikasta, epävarmaa onnea kesti vain hetken aikaa. Sitten todettiin varhainen keskenmeno. Se oli valtava pettymys.

Kun inseminaatiohoidot eivät tuottaneet enää tulosta, oli aika siirtyä ivf-hoitoihin, jotka ovat huomattavasti raskaammat.

– Se tuntui minusta alkuun epäonnistumiselta. Olin hyvin pettynyt oman kehoni toimintaan ja aloin olla epätoivoinen. Lisäksi kovemmat lääkkeet ja niiden vaikutukset pelottivat.

Susanna tuli raskaaksi myös ensimmäisestä ivf-hoidosta viime helmikuussa. Tällä kertaa hän ehti olla raskaana kuusi viikkoa, kunnes koki jälleen varhaisen keskenmenon.

Lääkärin tutkimuksissa huomattiin, että Susanna oli tullut jo uudestaan raskaaksi. Tällä kertaa täysin luomuna. Valitettavasti raskaus kuitenkin oli kohdun ulkopuolinen.

Tällä hetkellä Susanna ja hänen miehensä eivät voi yrittää lasta.

Nyt Susanna on tilanteessa, jossa hän ei saa tulla raskaaksi. Kohdunulkopuolisen raskauden seurauksia hoidetaan edelleen, ja sen vuoksi hän on saanut pistoksen, joka voi aiheuttaa sikiölle vaurioita.

– Emme voi jatkaa hoitoja tai yrittää kotona. Olemme todellisessa välitilassa. Odotan vain, että tämä tilanne saadaan hoidettua ja voimme jatkaa yritystä.

Kun läheiset ovat kysyneet Susannalta tämän vointia kaiken keskellä, on kysymykseen vaikea vastata.

– Minusta tuntuu, että toimin tällä hetkellä kuin autopilotilla. Kehoni suojelee mieltäni. Olen kokenut niin kovia iskuja, että jos alkaisin nyt kovin perinpohjaisesti käsitellä näitä asioita, en tiedä, mitä minulle kävisi. Romahtaisin varmaan aivan totaalisesti.

Lapsettomuuden suru alkoi mustata mieltä jo hoitojen alkuvaiheessa. Susanna havahtui siihen, kun yrittämistä oli takana vasta kuusi kuukautta.

– Joka kerta, kun kuukautiset alkoivat, tajusin, etten vieläkään ole raskaana. En osannut käsitellä asiaa ollenkaan.

Tuolloin Susanna haali itselleen liikaa töitä, harrastuksia ja oli koko ajan menossa, jotta hänen ei tarvitsisi hetkeksikään pysähtyä miettimään omaa tilannettaan.

– Poltin silloin itseni aivan täysin loppuun. Silloin päätin, että voin joko musertua lapsettomuuden kokemuksen alle tai yrittää oppia elämään tämän asian kanssa.

Vertaistuesta on ollut Susannalle äärimmäisen iso apu. Hän päivittää Instagramissa Plussan vuoksi -nimistä tiliä, jossa kertoo kokemuksistaan. Alun perin hän perusti sometilin läheisilleen, jotta jokaiselle ei tarvitse kertoa erikseen, missä vaihetta lapsettomuushoitoja ollaan.

– On ollut pysäyttävää huomata, kuinka paljon meitä lapsettomuudesta kärsiviä on. Pelkästään suomenkielisiä sometilejä on satoja.

Lapsettomuus on usein vaiettu suru. Susanna on valinnut puhua omasta tilanteestaan avoimesti.

Välillä käy niin, että joku aiemmin tahattomasti lapseton tulee raskaaksi. Susanna usein hiljentää nämä sometilit omasta syötteestään.

– Itselleni on silti helpompi kohdata se, että joku, jolla on tämänkaltainen tausta, saa lapsen. Vielä muutamia vuosia sitten sen kaltaiset tarinat antoivat myös toivoa, että jos tuokin noin monen vuoden jälkeen sai vauvan, niin ehkä mekin.

Sen sijaan erittäin raskaalta tuntui se, kun Susannan paras ystävä tuli raskaaksi. Ystävykset olivat sopineet etukäteen, että ystävä ilmoittaa asiasta viestillä, mikäli näin kävisi.

– Se oli ystävyytemme kovin pommi. Hän tuli hyvin pian raskaaksi, ja itse olin siinä kohtaa yrittänyt neljä ja puoli vuotta. Arvostan häntä, että hän on ollut niin ymmärtäväinen asian suhteen ja että hän ymmärtää, että en pysty olemaan hänen tukenaan.

– Minun pitäisi olla todella onnellinen rakkaan ystäväni puolesta, mutta samalla olen niin kateellinen, vihainen ja pettynyt. Kyllä tässä on ollut hirveä matka, jota olen omien tunteideni kanssa saanut käydä.

Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio muistuttaa, että todellisuudessa luku on luultavasti suurempi.

– Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka eivät koskaan saaneet toivomaansa lasta. Kokemus lapsettomuudesta voi näkyä monin tavoin ihmisen elämänkaarella. Lapsettomuuden trauma voi esimerkiksi aktivoitua uudelleen ikätovereiden tullessa isovanhemmiksi.

Savio toivoisi ihmisiltä hienotunteisuutta ja kykyä asettua toisen asemaan.

– Tahaton lapsettomuus on äänioikeudetonta surua. Se on näkymätöntä surua, jolla ei ole konkreettista kohdetta. Miten surra jotain, mitä ei ole? Usein koetaan, että vain toinen saman kokenut voi ymmärtää lapsettomuuden surun.

Susanna tietää, miten pahalta sinänsä täysin viattomat kysymykset voivat tuntua.

Kun esimerkiksi tuparivieras uteli ylimääräisen makuuhuoneen tarkoitusta, Susanna meni sanattomaksi ja joutui poistumaan tilanteesta nieleskellen. Tarkoitus ei ollut tietenkään loukata, ja tilanne selvitettiin jälkikäteen.

Häntä ja hänen miestään on myös yritetty lohduttaa mitä kummallisimmilla tavoilla. Ihmiset tarkoita loukata, mutta sanat satuttavat silti. Esimerkiksi keskenmenon jälkeen on saatettu sanoa, että ”kaikella on tarkoitus” tai ”nyt ei ollut oikea aika.”

– Eniten minua harmittavat sellaiset kommentit, joita osa vanhemmista sanoo. Ihmiset, joilla on lapsia, saattavat sanoa: ”Mieti nyt, sinulla on kaikki vapaus tehdä, mitä haluat. Sinun ei tarvitse herätä öisin ja hoitaa sairasta lasta.”

– He koittavat lohduttaa sitä kautta, että mieti, kuinka kurjaa se olisi, jos sinulla olisi se lapsi, että mieti, kuinka ihanaa elämäsi on nyt, kun sinulla ei ole lasta.

Tämänkaltaisiin kommentteihin Susannalla on tiukka vastaus.

– Sanon, että antaisin vaikka oikean käteni sen puolesta, että saisin herätä yöllä lohduttamaan itkevää vauvaani.

Susanna toivoo, että he, jotka ovat lapsia saaneet, miettisivät miten puhuvat niille, jotka eivät ole.

Piia Savio toteaa, että tahaton lapsettomuus voi olla yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä.

– Surua on verrattu lähiomaisen menetykseen. Lapsettomuudessa menetetään potentiaalinen lapsi tai lapset, jotka ovat mielessä rakentuneet osaksi tulevaisuutta ja minäkuvaa.

Välillä Susannasta tuntuu, että koko elämä rakentuu lapsettomuuden ympärille. Välillä asia on mielessä vähemmän, mutta aina se painaa taustalla. Nyt, kun ivf-hoidot ovat alkaneet, lapsettomuus on mielessä entistä enemmän.

– Kaikki pyörii lääkkeiden piikittämisen ja hoitojen ympärillä. Menen kahden viikon sykleissä. Ensin valmistaudun ovulaatioon, ja seuraavat kaksi viikkoa jännitetään, miten kävi.

– Ajanlaskunikin menee nykyään lapsettomuuden ehdoilla. En enää ajattele kalenteria siten, että ”nyt on kesäkuun 6. päivä.”. Minulle se on kierron 27. päivä tai 10 päivää ovulaation jälkeen.

Julkisella puolella ivf-hoitoja saa käydä läpi kolme kierrosta. Susannalla ja hänen miehellään on vielä kaksi hoitokierrosta jäljellä.

– Jos hoidot eivät onnistu, homma on meidän osaltamme paketissa. Meillä ei mitenkään ole varaa yksityisen puolen hoitoihin.

Alkuvuodesta Kela-korvaukset poistettiin kokonaan yksityisen puolen hedelmöityshoidoista, mitä Piia Savio pitää erittäin ristiriitaisena, etenkin kun päättäjien puheissa ollaan jatkuvasti huolissaan Suomen laskevasta syntyvyydestä.

– Kaikilla ei ole varaa yksityisen puolen hoitoihin. Keräsimme juuri tietoa yksityisen puolen hoidoista ja kuulimme, että yksi ivf-kierros yksityisellä puolella oli maksanut noin 6 000 euroa. Se on valtavan iso sijoitus, kun miettii sitäkin, että koskaan ei tiedä, miten hoidoissa käy. Hoidot eivät suinkaan välttämättä tuo lasta ja kun usein näitä hoitokierroksia joudutaan toistamaan useampia peräkkäin, silloinhan puhutaan jo kymmenistä tuhansista euroista.

Välillä Susannaa ja hänen miestään on yritetty lohduttaa sanomalla, että ainahan voi adoptoida. Sekään ei ole totta, sillä adoptioihin on tarkat kriteerit.

– Lisäksi se ei lohduta meitä tässä biologisen lapsen kaipuussa. Olemme puhuneet mieheni kanssa asian perinpohjaisesti läpi, että emme myöskään tahdo lapsia kenenkään muun kanssa. Meidän rakkautemme ja suhteemme on kaikkein tärkein. Jos emme tule vanhemmiksi, toteutamme sitten muita unelmia yhdessä perheyksikkönä, minä ja hän.

Vuosien varrella parisuhde on voimistunut entisestään.

– Sen voin sanoa, että tästä parisuhde ei enää vahvemmaksi mene. Meistä on hioutunut sellainen timanttitiimi, ettei ole toista vastaavaa.

Toisinkin olisi voinut käydä, jos pari ei olisi alusta asti puhunut asioista avoimesti. Miesten kokeman lapsettomuuden Susanna kokee jäävän paljon enemmän pimentoon.

– Meillä on ollut monia lääkärikäyntejä, joissa mies on ollut mukana ja hänelle ei puhuta lainkaan. Katsotaan vaan minua ja kerrotaan minulle asioista, vaikka hän on aivan yhtä kiinnostunut ja haluaa osallistua.

Äitienpäivän lisäksi myös isänpäivä herättää Susannassa vaikeita tunteita. – Vaikka tiedän, että tämä ei ole minun vikani, pyydän joka isänpäivä mieheltäni anteeksi, etten ole pystynyt antamaan hänelle lahjaksi suurinta unelmaamme.

Pari odottaa lupaa aloittaa hoidot uudestaan. Sen aika koittaa toivottavasti pian.

– Tämä on kuin noidankehä. En jaksaisi yrittää enää yhtään, mutta koska meillä edelleen on toivon kipinä kytemässä, enhän minä voi muutakaan kuin yrittää. En enää tässä kohtaa voi luovuttaa.

Usein Susanna ja hänen miehensä puhuvat siitä, millainen persoona heidän yhteinen lapsensa olisi.

– Mietimme, että olisi ihana päästä tutustumaan häneen ja näkemään se, että hänelläkin on omat mielipiteensä ja hän ei ole mikään meidän jatkeemme.

Eniten äitiydessä Susanna odottaisi sitä, että saisi opettaa lapselle maailmasta.

– Äitiys on seikkailu ja sitä odotan eniten. Yhteistä matkaa, jota saisin lapseni rinnalla tässä maailmassa kulkea ja jättää jäljen tänne itsestäni.

Lapsettomien lauantaita vietetään lauantaina 13.5.