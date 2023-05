Aidot kuvat synnytyksestä todistavat äitiyden ihmeen – eivät sovi kaikkein herkimmille

Synnytyskuvat pysäyttävät katsojan elämän ihmeiden äärelle.

Ensimmäiset sekunnit. Tämä "My First Seconds Here" -niminen kuva sai synnytyskuvakilpailussa kunniamaininnan.

Henkeäsalpaavia. Uskomattomia. Ainakin nämä sanat tulevat mieleen, kun katsoo Kansainvälisen synnytysvalokuvaajien yhdistyksen kuvakilpailun voittajia.

Yhdistys on valinnut voittajat vuoden 2023 kilpailussa, jonka aiheet käsittelevät syntymää.

Koko kisan voitti saksalainen Annemarie Fuckel otoksellaan ”Crossing the Veil”.

Kilpailussa oli useita kategorioita, kuten synnytykseen liittyvät yksityiskohdat, synnytyksen jälkeiset hetket ja synnytykseen liittyvät vaikeat kokemukset.

Valitsimme juttuun kokoelman kuvia.

Yllä oleva kuva palkittiin synnytyksen yksityiskohtiin keskittyvässä kategoriassa ”Best in Birth Details”. Kuvan ”Waking up at Sunrise” on ottanut brasilialainen Paula Beltrao.

Tämän synnytys-kategorian kuvan on ottanut hollantilainen Jessica Innemee. Kuvan nimi on ”Safe Space” eli ”Turvallinen tila”.

Tässä kuvassa ollaan synnytyksen jälkeisissä tunnelmissa. Kyse on yhdysvaltalaisen Natalie Brodersin kuvasta ”The Lovers Affair”, jonka voisi kääntää vaikka sanalla ”Rakkausjuttu”.

Tämä kuva palkittiin kategoriassa, johon kuuluvat synnytykseen liittyvät vaikeat kokemukset. ”Noahs Ark” eli ”Nooan arkki” kuvan on ottanut Ebony Ankins Australiasta.

Yksi kuvakategoria oli parhaat mustavalkoiset synnytyskuvat. Tämä kuva ”The Expected Meeting” eli ”Odotettu tapaaminen” löytyy sieltä. Kuvaaja on brasilialainen Karoline Saadi.

Tässä kuva ”Fine Art” eli taidekuva-kategoriasta. ”Brace for Birth” -kuvan on ottanut australialainen Laura Brink.

Tämäkin otos kuuluu taidekuvien kategoriaan, jossa oli mukana synnytyksen jälkeisiä kuvia. ”The Sovereign Family Tree” -kuvan on ottanut australialainen Laura Brink.

Kuva, joka sai kunniamaininnan. Australialaisen Beth Lindsayn otos ”The Final Drop” eli ”Viimeinen pisara”.

Kunniamaininta meni myös muun muassa tälle kuvalle nimeltä ”Postpartum Porcelain Throne Check". Kuvaaja on yhdysvaltalainen Sarah Romero.

Kansainvälinen synnytysvalokuvaajien yhdistys on järjestänyt kilpailun vuodesta 2012 lähtien. Voittajan valitsee raati.

Kaikki kuvat löytyvät täältä.