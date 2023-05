Surullinen totuus ”vauvakadon” taustalla: toivottuja lapsia jää Suomessa syntymättä – tässä syy

Naisilla etenkin ikä vaikuttaa hedelmällisyyteen.

Urakehitys on huipussaan, parisuhde toimii, on nähty maailmaa ja harrastettu. Nyt voisi olla raskauden aika!

Pettymys voi olla kova, jos lasta ei alakaan kuulua.

– Moni ajattelee, että elämä pitäisi saada valmiiksi ennen raskauden yrittämistä, sanoo Husin lisääntymislääketieteen yksikön osastonylilääkäri, dosentti Hanna Savolainen-Peltonen.

– Kaikkea ei voi suunnitella eikä kontrolloida, varsinkaan biologiaa.

Naisilla hedelmällisyyteen vaikuttaa etenkin ikä. Hedelmällisin ikä tulla raskaaksi on naisilla 18–25 vuotta. Yli 37-vuotiaalla synnytyksen todennäköisyys on jo selkeästi laskenut.

Miehillä iän vaikutus ei ole yhtä dramaattinen. Hedelmällisyyteen vaikuttavat muutokset alkavat yleensä 35–45 vuoden iässä.

Yksi erheellinen luulo on se, että hedelmöityshoidot auttavat lapsen saannissa joka tapauksessa.

Nykyiset hedelmöityshoidot ovatkin tehokkaita. Jopa 80 prosenttia tutkimuksiin hakeutuvista saa toivomansa lapsen.

– Hedelmöityshoitojen tehokkuutta saatetaan kuitenkin yliarvioida, mikä voi johtaa pettymyksiin. Hedelmöityshoidoilla ei voida korjata iän vaikutusta sukusolujen laatuun, Savolainen-Peltonen sanoo.

Hedelmällisyys alkaa naisilla väistämättä laskea 30 ikävuoden jälkeen.

– Lastensaannin lykkääminen johtaa yhä useammin tilanteisiin, joissa toivottuja lapsia jää syntymättä.

Tutkimusten mukaan suomalaiset toivovat edelleen keskimäärin kaksi lasta.

Voi ja ei voi vaikuttaa

Iän lisäksi toinen merkittävä hedelmällisyyteen vaikuttava asia on ylipaino. Rasvakudos erittää hormoneja, mikä vaikuttaa elimistön omaan hormonisäätelyyn.

– Omaan lisääntymisterveyteen voi parhaiten vaikuttaa välttämällä ylipainoa. Ylipaino heikentää myös hedelmällisyyshoitojen tuloksia, Savolainen-Peltonen sanoo.

Hyvä teko oman hedelmällisyyden kannalta on myös tupakan ja päihteiden käytön välttäminen. Jo neljä alkoholiannosta viikossa voi vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen.

Terveelliset elämäntavat ovat hyväksi, mutta kohtuus kannattaa niissäkin. Liiallinen liikunta, ravitsemisvajaus sekä stressi voivat vaikuttaa hormonitoiminnan säätelyyn.

Elintavoilla on siis väliä, mutta toisaalta asian voi ilmaista näinkin:

– Omaan hedelmällisyyteen voi vaikuttaa varsin vähän, jos on tupakoimaton ja normaalipainoinen.

Viivästynyt lasten hankinta ongelma

Viivästyneestä lastenhankinnasta on Savolainen-Peltosen mukaan muodostumassa Suomessa merkittävä kansanterveydellinen ongelma.

Syntyvyys on tilastojen mukaan romahtanut. Vuonna 2022 yleinen hedelmällisyysluku oli 1,32. Tutkimusten mukaan suomalaiset toivovat edelleen keskimäärin kaksi lasta.

Hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan lapsiluvun odotetta eli lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan, jos syntyvyys pysyy mittausvuoden tasolla. Alle 1,3 lukuja pidetään huolestuttavan alhaisina.

Toinen selvä trendi on se, että synnyttäjien keski-ikä on noussut. Se on nyt 30 vuotta.

Väestöliiton tutkimuksen mukaan syitä lasten hankinnan lykkäämiseen ovat muun muassa sopivan kumppanin puute sekä se, että omasta elämäntyylistä ei halua luopua.

– Raskaustoiveen siirtäminen myöhemmälle iälle lisää tahattoman lapsettomuuden ja toisaalta myös raskauskomplikaatioiden riskiä, Savolainen-Peltonen sanoo.

Tahattoman lapsettomuuden kohtaa noin joka kuudes pariskunta.

Lapsettomuuden lääketieteellisiä syitä ovat naisilla etenkin ovulaatiohäiriöt. Miehillä lapsettomuus liittyy usein heikentyneeseen spermanlaatuun.

Tarkkaa ennustetta hedelmällisyydestä ei voi antaa.

Vaikuttaako ehkäisyvalmiste?

Yksi usein esitetty kysymys on se, voiko ehkäisyvalmisteen pitkäaikainen käyttö vaikuttaa hedelmällisyyteen.

– Lohduttava vastaus on, että ehkäisyvalmisteiden käyttö ei vaikuta hedelmällisyyteen, Savolainen-Peltonen vakuuttaa.

Joku saattaa pohtia sitäkin, voiko hedelmällisyyden päätellä jostain ulkoisesta tekijästä. No ei voi.

– Toki naisen on hyvä olla tietoinen esimerkiksi kuukautiskierrostaan. Kierron häiriöt voivat viitata siihen, että hedelmällisyys kannattaa selvittää.

Entä sitten Anti-Müllerian hormonin mittauttaminen? Verestä tehtävä AMH-mittaus antaa tietoa munasolujen määrästä.

– Sillä arvioidaan sen hetkistä munasoluvarastoa. Ennusteena sitä ei voi käyttää, sillä se ei kerro munasolujen laadusta. Ikä kertoo enemmän.

Tarkkaa ennustetta hedelmällisyydestä ei ylipäänsä voi antaa kenellekään.

– Naisen ikä ennustaa parhaiten luonnollisen raskauden alkamista ja hedelmöityshoitojen tuloksia.

Brittitutkimuksessa esitellyn esimerkin mukaan lasten saanti olisi paras aloittaa 23-vuotiaana, jos haluaa kolme lasta.

Hedelmöityshoitojen määrä lisääntynyt

HUSissa hedelmöityshoitojen määrä on noussut viiden vuoden aikana noin 30 prosenttia.

– Toivosin, että ihmiset ymmärtäisivät, että hoitojen tulos huonontuu iän kasvaessa tai jos elintavat eivät ole kunnossa, Savolainen-Peltonen korostaa.

Nykyteknologiakaan ei voi korjata sukusolujen määrän vähenemistä tai niiden laadun heikkenemistä.

– Ja jos liikaa suunnittelee, tuleeko lasten hankinnalle ikinä oikeaa aikaa?