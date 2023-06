Sebastian Tynkkynen ja Alan-rakas tahtovat adoptoida lapsen Afrikasta

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen ja hänen avopuolisonsa Alan suunnittelevat adoptioprosessin aloittamista. Tynkkynen kertoo isyyshaaveestaan IS:n Tosi perheestä -podcastissa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen, 34, kertoo IS:n Tosi perheestä -podcastissa adoptiosuunnitelmistaan. Tynkkynen ja hänen avopuolisonsa Alan ovat päättäneet aloittaa lähivuosina adoptioprosessin.

Tynkkynen kertoo, että pari on suunnitellut menevänsä naimisiin sen jälkeen, kun Mosambikista kotoisin oleva Alan on saanut Suomen kansalaisuuden.

– Sen jälkeen suunnitelmissamme on aloittaa adoptioprosessi, Tynkkynen kertoo podcastissa.

Pari on osallistunut jo adoptioinfoon ja tahtoo adoptoida kansainvälisesti. Tällä hetkellä homoparit voivat adoptoida Suomessa kansainvälisesti vain kahdesta maasta: Etelä-Afrikasta ja Kolumbiasta. Pari on valinnut kohdemaakseen Etelä-Afrikan, koska Alanin juuret ovat Afrikassa tuntui maa luonnollisemmalta vaihtoehdolta.

– Olen aina halunnut isäksi. Tulen helluntalaisesta taustasta. Helluntalaiset ovat konservatiivisia kristittyjä ja ajatukseni on aina ollut, että perustan perheen. Aiemmin ajattelin, että biologisesti naisen kanssa, Tynkkynen kertoo ja jatkaa:

– Jossain kohtaa tajusin kaikennäköisten taisteluiden ja pastoreiden kanssa alttarilla rukoilun jälkeen, etteivät tuntemukseni homoseksuaalisuuteen liittyen lähde meikäläisestä minnekään. Sen jälkeen jouduin uudestaan orientoitumaan perhe-elämään, ettei kaikki välttämättä kohdallani järjesty niin helposti kuin jos olisin naisen kanssa.

Alan ja Sebastian ovat pitäneet yhtä kuuden vuoden ajan. Kuvassa pari on matkalla vuoden 2022 Linnan juhliin.

Tynkkynen on ollut miesystävänsä kanssa yhdessä kuusi vuotta. Pari toivoo voivansa adoptoida mahdollisimman pienen lapsen, jotta tämä sopeutuisi Suomeen hyvin.

– Sitä tunnetta emme halua lapsellemme synnyttää, että koska hän on lähtöisin Etelä-Afrikasta, ettei hän olisi suomalainen. Kun hän täällä meidän kanssamme kasvaa, haluan, että hän jotenkin pystyy juurtumaan ja ymmärtämään, että hän on aivan samalla tavalla suomalainen kuin ne muutkin luokkakaverit siinä luokassa, hänellä on vaan GPS-lokaatio ollut eri.

Parin haaveena on se, että toinen vanhemmista voisi olla lapsen kanssa mahdollisimman pitkään kotona. Tynkkynen itse oli kotihoidossa esikouluikään asti, mistä hän on kiitollinen äidilleen. Hän tiedostaa, että nykyisessä työssään hän on kiireinen, mutta pohtii, että tilanne voi olla eri adoptioprosessin edetessä.

– En usko, että tulen olemaan montaa vuosikymmentä politiikassa, vaikka mahdollisuuksia saattaisi olla. Haaveenamme on muuttaa Afrikkaan tekemään rauhan ja demokratian välitystyötä. Senkin vuoksi tuntuu, että Etelä-Afrikka adoptiomaana sopisi meille parhaiten.

Tosi perheestä -podcastissa toimittaja Mira Hurmaksen haastattelussa julkisuudesta tutut vieraat valottavat perhe-elämän puolia rehellisesti ja ilman filtteriä.

