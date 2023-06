Jenni Rotonen kysyi heti toisilla treffeillä mieheltään kovan kysymyksen – myöhemmin syntyi päätös elää ilman lapsia

Mediapersoona Jenni Rotonen on päättänyt elää ilman lapsia. Kaikkia hänen päätöksensä ei ole miellyttänyt. Rotonen kertoo IS:n podcastissa kohtaamistaan ennakkoluuloista ja siitä, miksi ei itse tahdo äidiksi.

Bloggaaja ja somevaikuttaja Jenni Rotonen kertoo IS:n Tosi perheestä -podcastissa vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan. 39-vuotias Rotonen kertoo päätöksen elää ilman lapsia yllättäneen hänet itsensäkin.

Rotonen kertoo aina aiemmin ajatelleensa jokseenkin itsestään selvänä ajatusta äitiydestä. Hän alkoi kuitenkin pohtia lapsiasiaa syvällisemmin 35-vuotiaana ollessaan yhtäkkiä jälleen sinkku.

– Tajusin, että voi käydä niin, että tämä päätös tehdään puolestani, sillä aika alkoi tulla vastaan. Olen kuitenkin aina ajatellut, että hyvä parisuhde on minulle lasta tärkeämpi prioriteetti ja tiesin, että yksin lasta en halunnut.

Rotonen tapasi nykyisen, itseään nuoremman, miesystävänsä samoihin aikoihin. Rotonen kertoo tuoneensa lapsiasian keskusteluun jo toisilla treffeillä.

– Halusin tehdä selväksi alusta asti, jos haluamme olla yhdessä, ikäni vuoksi päätöksiä pitää pystyä tekemään melko nopeasti.

Jenni Rotonen kokee, että vapaaehtoisesta lapsettomuudesta useimmiten ovat äänessä ne, jotka ovat aina tienneet, että eivät halua vanhemmiksi. Siksi hän tahtoo kertoa oman tarinansa.

Rotonen kertoo ymmärtäneensä, että hänen suorasukaisuutensa voisi säikäyttää tuoreen tapailukumppanin, näin ei kuitenkaan käynyt. Yhdessä pariskunta alkoi käydä syvällisiä keskusteluja, jotka kestivät kolmen vuoden ajan. Rotonen kävi jopa tutkituttamassa munasarjansa siltä varalta, että jos tulokset vaikuttaisivat päätöksen tekoon suuntaan tai toiseen. Usean vuoden asiaa pohdittuaan pari päätyi siihen, että he tahtovat elää lapsettomina.

– Suhtauduimme asiaan todella avoimesti. Pidimme kaikkia vaihtoehtoja mahdollisina ja pohdimme myös, millaista elämämme olisi lasten kanssa.

Päätös alkoi voimistua pandemia-aikaan, kun moni Rotosen ystävä oli raskaana tai sai lapsia. Yhtäkkiä Rotonen oli ystäväpiirinsä ainoita, jolla ei ollut lasta tai joka ei ollut raskaana.

– Vaikka kaikki ympärilläni lisääntyivät, se ei herättänyt minussa yhtään sellaista tunnetta, että minäkin haluan. Oikeastaan enemmänkin tuli semmoinen olo, että en ole varma, onko tämä minua varten.

– Puolison kanssa keskustellessa yhä useammin pintaan nousi ajatus, että onnellisuutemme ei ole riippuvainen tästä asiasta.

Rotonen kertoo podcastissa kuulemistaan ja kohtaamistaan ennakkoluuloista valintaansa liittyen. Hänestä lapsettomuutta tunnutaan pitävän usein itsekkäämpänä valintana. Hän on huomannut, että joskus ihmisten on vaikea ymmärtää hänen päätöstään.

– Minusta tuntuu, että monilla vanhemmilla on vilpittömästi se ajatus, että lapsettomat jäävät paitsi jostain elämän merkityksellisimmästä kokemuksesta. Ajatellaan, että en ymmärrä omaa parastani, kun jättäydyn vapaaehtoisesti paitsi jostain maailman tärkeimmästä ja mielettömimmästä kokemuksesta. Vaikka ajatus taustalla on kenties hyvä, lopulta se on aika holhoava ja ylenkatsova ajatus, koska silloinhan sitä asettaa itsensä asemaan, että tietää toista paremmin, mikä hänelle itselleen on parhaaksi. Hyvä ja onnellinen elämä voi näyttää monenlaiselta.

