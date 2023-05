Näin toimii koulujen kännykkäkielto Ranskan malliin – ”Jälki-istunto napsahtaa heti”

Kännykän käyttö on ollut kiellettyä Ranskan kouluissa vuodesta 2018 lähtien. Älypuhelimet ja tabletit on jätettävä joko kotiin tai ne on pidettävä suljettuina koko koulupäivän ajan, myös välitunnilla.

Vuodesta 2010 Pariisissa asunut perheenisä Juho Lipponen kertoo oppilaan joutuvan jälki-istuntoon, jos tämä yllätetään kännykän käytöstä.

– Kielto on ehdoton. Jos koululaiselta löytyy päällä oleva älypuhelin koulupäivän aikana koulun alueen sisällä, jälki-istunto napsahtaa heti. Koulu myös takavarikoi puhelimen ja palauttaa sen ainoastaan oppilaan vanhemmalle. Sääntö on hyvin suoraviivainen ja ankara, hän kertoo.

– Jos koululaiselta löytyy päällä oleva älypuhelin koulupäivän aikana koulun alueen sisällä, jälki-istunto napsahtaa heti, Juho Lipponen kertoo.

Lipponen pitää Suomen tämänhetkisiä kännykkäkäytäntöjä käsittämättöminä. Hän ei voi ymmärtää, miksi suomalaiskouluissa sallitaan puhelimet.

Lue lisää: Koulu ei voi kieltää äly­puhelimia luokka­huoneessa – asiantuntijalta täys­tyrmäys

Älypuhelimet alkavat hänen arvionsa mukaan olla ranskalaislapsilla nykyään yhtä yleisiä kuin suomalaisillakin. Hänen yläastetta käyvä 13-vuotias poikansa sai ensimmäisen älypuhelimensa kuitenkin vasta viime vuonna.

– Siihen asti hänellä oli vanhanmallinen peruspuhelin, jolla pärjäsi ihan hyvin. Muilla lapsilla alkoi olla älypuhelimia jo aikaisemmin, ja meillekin tuli painetta hankkia sellainen.

” Myöskään yksikään tuntemani vanhempi ei ole koskaan kyseenalaistanut tätä sääntöä.

Kännykkäkielto on Lipposen mukaan toiminut oikein hyvin. Joka aamu hän näkee koulun edessä lapsia ja nuoria, jotka sulkevat puhelimensa ja laittavat sen reppuun ennen kouluun menoa.

– Menemme pojan kanssa samaa matkaa, ja puhelimen sulkeminen näyttää olevan ihan automaattinen toimenpide, kun tullaan koulun eteen. En ole kuullut yhtään keissiä, että ketään olisi jouduttu rankaisemaan. Koululaiset hyväksyvät käytännön, ainakaan oma poikani ei ole kertaakaan siitä valittanut.

– Myöskään yksikään tuntemani vanhempi ei ole koskaan kyseenalaistanut tätä sääntöä.

Syyskuussa 2018 voimaan astunut Ranskan kännykkäkielto koskee alle 15-vuotiaita oppilaita.

Kielto oli yksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vaalilupauksista. Keväällä 2017 presidentiksi valittu Macron oli huolissaan älypuhelimien aiheuttamasta riippuvuudesta lapsilla ja nuorilla.

Ranskassa oli jo vuonna 2010 hyväksytty laki, joka kielsi älypuhelimien käytön oppituntien aikana.

Kännyköiden käyttö on ranskalaiskouluissa sallittua vain opetuskäytössä ja joissakin poikkeustapauksissa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasi koululaisia lähellä Besanconin kaupunkia Ranskan itäosassa viime viikolla.

– Oman poikamme koulussa kännykkää ei saa ottaa käyttöön, vaikka tulisi erikoistilanne, jossa täytyisi saada yhteys vanhempiin. Koulun opetuskoordinaattori ottaa yhteyttä hätätilanteessa, kertoo Lipponen ja kuvailee koulukuria muutenkin kohtuullisen ankaraksi.

– Koulussa on käytössä esimerkiksi vanhan ajan rastisysteemi, johon laitetaan merkintä aina, jos mölisee tai pulisee tunnilla. Kun rasteja on tietty määrä, oppilas jää jälki-istuntoon.

Hän on ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen kurinpito on koulussa hyvä juttu.

– On tärkeää, että lapset keskittyvät puhumaan ja tekemään asioita yhdessä sen sijaan, että katsoisivat kännykän ruutua. Vierastaisin ajatusta vapaasta puhelimen käytöstä, enkä usko, että siitä seuraisi hyvää.

” On tärkeää, että lapset keskittyvät puhumaan ja tekemään asioita yhdessä sen sijaan, että katsoisivat kännykän ruutua.

KÄNNYKÖIDEN käytön rajoittamista koulutuntien aikana käsitellään myös meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa. Aiemmin sitä on vaadittu kansalaisaloitteessa, jossa esitetään, että puhelimet pidettäisiin suljettuina poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Tosiasiassa kännykän käytön rajoittaminen opetuksen aikana on mahdollista jo nyt koulujen järjestyssääntöjen mukaan. Mobiililaitteen tuomista kouluun ja sen käyttöä välitunneilla ei silti voida kokonaan kieltää.

Opettaja voi ottaa laitteen pois oppilaalta, jos se häiritsee opetusta eikä oppilas suostu sulkemaan laitetta. Opettajan on ilmoitettava asiasta huoltajalle ja laite on palautettava oppilaalle tunnin tai koulupäivän jälkeen.

Lue lisää: Koulujen kännykkä­kielto esillä hallitus­neuvotteluissa – näin Purra ja Orpo kommentoivat asiaa

Opetushallituksen opetusneuvos Laura Francke kertoo, että monissa kouluissa on onnistuttu löytämään toimivia ratkaisuja kännykän säilyttämiseen ja työrauhan saamiseen. Silti kännykät ovat hänen mukaansa edelleen iso ongelma ja ne häiritsevät oppitunteja.

Vuonna 2020 eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisun kännyköiden poiskeräämisestä kännykkäparkkiin. Kännykkäparkin käytön pitää kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Jos oppilas ei halua jättää puhelintaan parkkiin, häneen ei saa kohdistaa kurinpitotoimia.

Suomalainen kännykkäparkki Puistopolun yläkoulussa Helsingissä.

Samassa ratkaisussa sanotaan, että oppilaalla on oltava myös mahdollisuus ottaa yhteyttä huoltajaansa päivän aikana.

Jos oppilas ei tuo puhelintaan parkkiin, se on laitettava omaan reppuun tai taskuun niin, ettei oma tai muiden oppiminen häiriinny.

– Mutta kyllähän kännykkä häiritsee siellä taskussa tai repussakin keskittymistä, Francke huomauttaa.

Opetushallituksessa pidetään tärkeänä älylaitteiden häiritsevän käytön rajoittamista oppitunneilla. Jos koko koulupäivän kestävään lakimuutokseen ryhdytään, Francke ja muut opetushallituksen asiantuntijat lähtevät siitä, että koulun ja opettajan luvalla kännykkä voisi olla edelleen oppimista tukevassa käytössä. Ajatuksena on, että digilaitteista voisi olla hyötyä sekä oppitunnilla että välitunnilla.

– Esimerkiksi käännösohjelmat kielten opiskelussa maahanmuuttotaustaisilla tukevat oppimista. Meillä on erilaisia oppijoita, jotka hyötyvät digitalisaatiosta.

Ruotsissa koulujen kännykkäkielto otettiin lainsäädäntöön viime vuonna.

– Meidän tietojemme mukaan Ruotsissa kielto ei ole voimassa välitunnilla. Eri Euroopan maissa on erilaisia ratkaisuja.

Kännyköistä on tullut ongelma vähitellen. Laitteet alkoivat yleistyä 2010-luvulla, jolloin niiden käytöstä kouluissa alettiin huolestua. Francke kertoo, että vuonna 2014 laaditussa koulujen työrauha­paketissa annettiin ohjeet häiritsevän esineen, kuten kännykän pois ottamisesta.

Rehtorit ja opettajat vastaavat siitä, että kouluissa on työrauha ja siellä pystytään keskittymään opetukseen. Vanhempien tehtävä on vastata vapaa-ajasta, myös siitä, miten ja milloin älylaitteita käytetään.

– Suomelle on tyypillistä, että täällä lapset ja nuoret saavat älypuhelimen kovin varhain. Tämä on laajempikin yhteiskunnallinen asia, sanoo Francke.

DNA Koululaistutkimus 2023 kertoo, että valtaosalla lapsista on älypuhelin. Suurin osa suomalaislapsista saa ensimmäisen älypuhelimensa 6-7-vuotiaana ja lähes kaikilla 7-vuotiailla tai sitä vanhemmilla on oma puhelin.

Älypuhelimia hankitaan joka vuosi yhä nuoremmille.

– Kun vuonna 2015 noin 30 prosenttia 6-vuotiaista käytti kännykkää, nyt osuus on jo 80 prosenttia, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Puolet lapsista saa puhelimen ensimmäisen luokan yhteydessä ja neljännes esikoulun alkaessa. Yhteydenpito perheen välillä on tärkein syy puhelimen hankintaan. Toiseksi tärkein syy on turvallisuus.

Aavikon mukaan Ruotsissa tilanne on käytännössä samanlainen.

– Myös siellä puhelimet hankitaan noin 6 vuoden iässä.

Kun älylaitteita käytetään jatkuvasti ja iltamyöhään niin, nukkuminen, keskittyminen ja yleinen hyvinvointi häiriintyvät. Älypuhelimeen keskittymisen on todettu vähentävän lasten liikkumista.

Francke kertoo opetushallituksen ja THL:n laativan parhaillaan pelisääntöjä ja suuntaviivoja digilaitteiden käyttöön.

– Vanhemmat tarvitsevat neuvoa ja tukea, miten lasten digilaitteiden kanssa toimitaan. Myös monet järjestöt tekevät tässä ansiokasta työtä.