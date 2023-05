Vilma Karjalainen oli synnyttänyt vain hetki sitten – pian puhelimeen kilahti uskomaton viesti

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu somevaikuttaja ja yrittäjä Vilma Karjalainen kertoo IS:n podcastissa, kuinka hänen äitiyttään, parisuhdettaan ja ulkonäköään on arvosteltu julmasti.

Temptation Island Suomi -tosi-tv-sarjasta alun perin tutuksi tullut sometähti ja yrittäjä Vilma Karjalainen jakaa IS:n uudessa podcastissa kokemuksiaan mom shaming -ilmiöstä. Eli siitä, miten häntä on yritetty häpäistä tai syyllistää tekemistään valinnoista.

Voit kuunnella Tosi perheestä -podcastin ensimmäisen jakson alta:

Vilma ja hänen puolisonsa Juuso Lehmusvyöry tulivat tunnetuksi siitä, että he osallistuivat Temptation Island Suomi -sarjaan kahdesti. Julkisuuden myötä otsikoissa on ollut parin vaiherikas rakkauselämä. Pari on muun muassa eronnut ja palannut yhteen, mistä Vilma on saanut ikävää palautetta. Nykyisin pari asuu Nummelassa omakotitalossa ja heillä on kaksi pientä lasta Nella ja Leon.

Kun Vilma alkoi odottaa parin toista lasta, hän ja Juuso eivät enää olleet parisuhteessa. Sittemin pari palasi yhteen. IS:n podcastissa Vilma kertoo muun muassa pariterapian olleen suurena apuna siihen, että pari sai välinsä selvitettyä.

Äitiyden Vilma kuvailee olevan raadollisempaa kuin olisi etukäteen osannut kuvitella.

– Minua arvostellaan paljon enemmän kuin aiemmin. Ei minua koskaan aiemmin arvosteltu siitä, jos kävin viinillä ystäväni kanssa, nyt siitäkin arvostellaan.

Erityisesti Vilman mieleen on jäänyt kommentti, jonka hän sai, kun hän palasi kuopuksensa kanssa synnytyslaitokselta kotiin. Vilma julkaisi Intsagramissa kuvan, jossa hän oli nostanut jalas ylös ja nautiskeli jäätelöä.

– Ajattelin, että nyt palkitsen itseni ja vauva oli vieressäni, niin eiköhän sieltä heti tule viestiä, että: ”etkä voisi nyt keskittyä vauvaasi, kun sä vasta just sait sen”.

– Siitä ajattelin, että kyllä mä varmaan ehdin olla vauvani kanssa ja keskittyä häneen. Minä voin välillä keskittyä myös itseeni ja se ei tee minusta mitenkään huonoa äitiä todellakaan, Vilma sanoo IS:n podcastissa.

Juuso ja Vilma kuvattuna vuonna 2019. Vilma kertoo IS:n podcastissa, että kohujulkisuus tai rakkausrealityohjelmat eivät häntä enää kiinnosta.

Vilma kokee mom shaming -ilmiöstä puhumisen erittäin tärkeäksi. Hän tietää, miltä tuntuu, kun lapsesta on esimerkiksi tehty perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja sosiaaliviranomaiset ovat käyneet katsomassa omaa kotia.

– Voin ihan hyvin antaa kasvoni tälle asialle, että elämässä pitää olla paljon muutakin . Jos elää pelkästään lapsilleen, miten siinä loppujen lopuksi käy, kun lapset itsenäistyvät? Se voi olla todella haitallista.

Vilman haastattelun voi kuunnella kokonaisuutena tämän artikkelin alussa olevasta soittimesta, Suplasta tai Spotifysta.

Tosi perheestä -podcastissa toimittaja Mira Hurmaksen haastattelussa julkisuudesta tutut vieraat valottavat perhe-elämän puolia rehellisesti ja ilman filtteriä. Uusi jakso julkaistaan maanantaisin Ilta-Sanomissa ja Suplassa.

Kuuntele kaikki Tosi perheestä -podcastin jaksot Suplan sivuilla.

Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat molemmat samaan Sanoma-konserniin.