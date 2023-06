Lasten seksuaalinen häirintä digiympäristöissä on lisääntynyt valtavasti.

Peniskuvia, seksinvonkausta ja aikuisten miesten lipevää lepertelyä. Tätä ja vielä pahempaa tuli vastaan, kun Ilta-Sanomien toimittajat tekeytyivät teinitytöiksi nuorten suosimassa viestipalvelussa.

Toukokuisena perjantaiaamuna 14-vuotias Anni kirjautuu ensimmäistä kertaa chat-palvelu Randomiin. Vain muutaman tunnin kuluttua 26-vuotias mies iskee pöytään härskin ehdotuksen:

– Tykkäätkö seksistä. Kysy voiko sun vanhemmat tuoda mun luo (osoite) saloon.

Kun Anni vastaa, ettei hänellä ole edes koskaan ollut poikaystävää, mies alkaa vongata puhelinnumeroa. Hän ei piittaa, kun kirjoitan, että hän on 14-vuotiasta tyttöä aika paljon vanhempi.

– Oon vai. Tuu mun luo. tänään tehää seksiä.

– Sano sun puhelinnumero. Tuu mun luo jooko, mies inttää ja lähettää perään kuvan itsestään.

Kuvasta katsoo ihan tavallisen näköinen silmälasipäinen mies.

Vastapuolen passiivisuudesta huolimatta aikuinen mies jatkaa vaatimistaan: ”seksiä!”

Onneksi keskustelukumppani ei ole tällä kertaa oikeasti alaikäinen tyttö, vaan sellaisena esiintyvä Ilta-Sanomien toimittaja.

IS käytti poikkeuksellisia tiedonhankintakeinoja selvittääkseen, millaisia viestejä alaikäiset tytöt saavat sosiaalisessa mediassa ja miten nopeasti niitä alkaa tulla.

Toimittajat loivat kaksi profiilia Randomi.fi-sivustolle. Kyseisellä sivuston idea on löytää juttuseuraa entuudestaan tuntemattomista ihmisistä. Sen nimi on noussut esiin joissakin lapsen seksuaalisesta hyväksikäyttöä käsittelevissä oikeusjutuissa, mutta tosiasiassa esimerkiksi Snapchat ja Instagram esiintyvät seksuaalirikostuomioissa huomattavasti useammin.

Randomi valikoitui testialustaksemme, koska siellä uunituore yhdellä kuvalla varustettu profiili ei herätä epäilyksiä kuten vakiintuneemmissa sovelluksissa.

Lisäksi koko sivuston idea on jutella tuntemattomien kanssa. ”Onko tylsää? Chatseuraa ja kavereita nyt!” Sloganin voi kuvitella houkuttelevan erityisesti yksinäisyydestä kärsiviä – myös lapsia ja nuoria.

Valitettavasti saimme hyvin nopeasti huomata, että vastassa ei ole vain turvallisia aikuisia.

Toimittajien luomat hahmot olivat 14-vuotias Anni ja 15-vuotias Mona. Heidän kuvansa luotiin tekoälyohjelman avulla.

Ensimmäisen testiprofiilin henkilö oli ”14-vuotias Anni”. Kuva on luoto tekoälyn avulla.

Molempien kohdalla tykkäyksiä ja viestejä alkoi sadella lähes välittömästi profiilin luomisen jälkeen.

Vietimme Randomissa parin viikon aikana lopulta yhteensä vain joitakin tunteja, sillä jo siinä ajassa yhteydenottoja kertyi kymmeniä. Niiden sisältö alkoi hyvin nopeasti toistaa itseään.

Kaikki lähestyjät olivat miehiä ja valtaosa heistä selvästi kuvitteellisia tyttöjä vanhempia.

Some ja seksuaalirikokset Ilta-Sanomat pyysi Oikeusrekisterikeskuksesta lukuja, kuinka monta kertaa vuosina 2020–2023 eräät sosiaalisen median palvelut mainittiin käräjä- ja hovioikeuksien antamissa seksuaalirikostuomioissa. Alla listattuna tuomioiden lukumäärät eri somealustoilla:

Snapchat: 208 tuomiota.

Instagram: 171 tuomiota.

Facebook: 141 tuomiota.

Kik Messenger: 50 tuomiota.

Randomi: 30 tuomiota.

Yubo: 4 tuomiota.

Luvut eivät ole tilastomielessä päteviä.

Kolmen jälkeen iltapäivällä juuri täysi-ikäisyyden saavuttanut mies kysyy ”snäppii”, eli snapchattia, koska ”siel on paljon mukavampi jutella”. Kun Anni ei anna puhelinnumeroaan, mies kirjoittaa:

– haluuks vaihella tässä. Kroppakuvaa. Tai haluuks dp (dickpic).

Myöntävää vastausta ei odotella, vaan ruudulle lävähtää kuva erektiossa olevasta peniksestä. Keskustelu on kestänyt vasta muutaman minuutin, kun se täyttää jo rikoksen tunnusmerkit.

Niin sanotun dickpicin eli peniskuvan lähettäminen ilman suostumusta on seksuaalista ahdistelua. Lapset eivät välttämättä itse ymmärrä, että alastonkuvien lähettäminen on heihin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, huomauttaa Pelastakaa Lapset ry:n lasten suojelun ja Nettivihjeen kehittämispäällikkö Tanja Simola.

Pelastakaa Lapset ry:n lasten suojelun ja Nettivihjeen kehittämispäällikkö Tanja Simola

– Lapsille tekemässämme kyselyssä 62 prosenttia lapsista kertoi, että heihin oli ollut aikuinen yhteydessä netissä. Heistä yhdeksän kymmenestä oli saanut aikuisilta seksuaalissävytteistä sisältöä, Simola kertoo.

Teen Annille Randomin deittiosioon viattoman ilmoituksen, jossa kerron, ettei poika­ystävää ole ollut, mutta olisi mukava saada juttuseuraa. Iltapäivällä 21-vuotias mies vastaa ilmoitukseen koruttoman röyhkeästi:

– Oon suhtees, mut valmis pettämään, hän kirjoittaa.

Pääset näkemään lisää ruutukaappauksia keskusteluista oikeasta reunasta löytyvän nuolinäppäimen avulla.

Moni mies, joka luulee juttelevansa 14-vuotiaalle tytölle, menee suoraan asiaan. Toivetta seksin harrastamisesta lapsen kanssa ei peitellä.

Se on yllättävää, sillä usein nuoria varoitellaan viestipalveluissa vaanivista ”groomaajista”, jotka osaavat taitavasti hurmata ystävällisyydellään ja rakentaa luottamuksen, ennen kuin seksuaaliset teot otetaan edes puheeksi.

Yksi Annia lähestyvistä miehistäkin käyttää groomaukselta vaikuttavaa taktiikkaa: kehuu söpöksi, kirjoittelee hieman lapsenomaisesti, käyttää paljon emojeita. Kyselee, olisiko kiva joskus tavata ja katsoa yhdessä vaikka elokuvaa.

Juuri tästä viestinvaihdosta jää miehen salakavalan lähestymistavan takia ehkä kaikkein karmivin olo. Peniskuvien lähettelijät ovat häneen verrattuna kömpelöjä amatöörejä – tämän mukavan oloisen miehen ansaan moni alaikäinen voisi oikeasti langeta.

Keskustelu oletetun groomaajan kanssa katkeaa, koska viikon sisällä ensikirjautumisesta Annin profiili on jo poistettu. Arvelemme sen johtuvan siitä, että olemme ilmoittaneet Annin iäksi 14 vuotta, kun Randomin ikäraja on 15.

Seuraavaksi luomme juuri 15 vuotta täyttäneen Monan.

Lapsille tekemässämme kyselyssä 62 prosenttia lapsista kertoi, että heihin oli ollut aikuinen yhteydessä netissä.

Monan iäksi merkitsemme 15 vuotta, mikä on Randomin ilmoittama palvelun alaikäraja. Myöskään häntä ei ole oikeasti olemassa.

Kello käy yhtä iltapäivällä, kun lähes kolmekymppinen vihtiläismies aloittaa keskustelun Monan, eli todellisuudessa Ilta-Sanomien toimittajan, kanssa.

– Oii miten söpö pikkunen teinityttö, mies kirjoittaa ja lisää sanojen perään sydänsilmä- ja pusuemojeja.

Vain hetkeä myöhemmin chattiin vyöryy jo kyseenalaista fantasiaa:

– Mielellään tulis nostaa syliin ja pussailis, mies viestittää pusuemojien kera.

– Millasia pusuja mun pikku teinitytölle sais olla?

Kun kysyn, tykkääkö hän alaikäisistä, mies myöntää:

– On ne söpöjä. Ne on söpömpiä ja innokkaampia, lähes kaksi kertaa Monan ikäinen mies perustelee.

Mies jatkaa vokotteluaan kysymällä jälleen teinitytöltä, saisiko hän tulla pussailemaan. Vastaan ”ehkä” ja pyydän häneltä kuvaa itsestään. Ei mene kauaa, kun Mona saa kuvan tummapiirteisestä miehestä. Esiintykö mies kuvassa oikeasti, sitä on vaikea varmistaa mistään. Eihän Monaakaan ole oikeasti olemassa. Googlen käänteisellä kuvahaulla samaa valokuvaa ei löydy muualta.

Kun kysyn, eikö tällainen ehdottelu alaikäiselle ole suorastaan laitonta, miehellä on vastaus valmiina:

– Ei kai pussailussa mitään laitonta voi olla?

Kun päivä etenee, miehen jutut roisistuvat. Mies alkaa hekumoida, miten hänen sylissään tyttö tuntisi itseään vasten ”jotain kovaa ja isoa”. Kun mainitsen jälleen laittomuuden, mies huomauttaa, ettei ”kellekään tarvitsisi kertoa” ja ”on kiihottavampaa, kun teot täytyy pitää salassa”.

Mitä pidemmälle keskustelu etenee, sitä irstaammaksi miehen käyttämä verbaalinen kuvasto muuttuu:

– Imiskö pikkuteini isoa kyrpää innokkaasti? hän utelee silmää iskevän hymiön kera.

Miehiä kiinnosti kysellä teini-ikäiseksi tytöksi luulemaltaan keskustelukumppanilta muun muassa rintaliivien kuppikokoa ja alushousujen mallia.

Lasten seksuaalisen häirinnän yleisyys digiympäristöissä näkyy niin kouluterveyskyselyssä kuin lapsiuhritutkimuksessa. Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen tulleiden ilmoitusten perusteella häirintä on lisääntynyt suorastaan räjähdysmäisesti. Kun aiempina parina kymmenenä vuotena palveluun on tullut keskimäärin 3 500 ilmoitusta vuosittain, viime vuonna vihjeitä tuli kymmenenkertainen määrä: lähes 35 000.

– Iso osa vihjeistä liittyy siihen, että joku on nähnyt netissä joko kuvia tai materiaalia, joissa lapsiin kohdistetaan seksuaaliväkivallantekoja tai materiaalia, jossa lapsi on alasti, Simola kuvailee.

Järjestö saa myös vihjeitä siitä, että joku on pyytänyt lapselta alastonkuvaa tai lähettänyt lapselle sellaisen.

– Suostumuksellisessa seurustelusuhteessa alastonkuvan lähettäminen on tänä päivänä varsin tavallista, myös nuorten välisissä suhteissa, mutta lapsen täytyisi tietää, että tässä tilanteessa sitä ei tarvitse tehdä.

Simolan mukaan maailmalta kuuluu hälyttäviä viestejä tilanteista, joissa lapsia on kiristetty heidän lähettämillään alastonkuvilla. Tyttöjä saatetaan uhata, että kuvat leviävät nettiin, jos tämä ei lähetä lisää. Poikia puolestaan on kiristetty rahalla: jos et maksa, kuvasi näkevät kaikki.

Kaikista eniten vihjeitä Pelastakaa lapset sai vuonna 2022 kesäkuukausina, kun nuorilla on kesäloma ja enemmän aikaa olla tietokoneella tai kännykällä.

– Vanhemmille keskeistä on, että heillä on lapsiin puheyhteys. Kannattaa kysellä ja olla kiinnostunut yhtä lailla lasten toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä kuin esimerkiksi koulussa, asiantuntija neuvoo.

Alastonkuvia vongataan muun muassa lupauksella tarjota alkoholijuomia.

Iltapäivällä 35-vuotias heteromies aloittaa chatin häntä 20 vuotta nuoremman Monan kanssa. Miehen profiilikuvassa näkyy paljas karvainen ylävartalo. Toisella kädellään mies raottaa housujensa vyötärönauhaa. Hän selittää, että ikäero ei ole ongelma, jos Mona ”juksaa, että on vanhempi”.

– Sinusta voisin tykätä, 35-vuotias vastaa, kun kysyn, tykkääkö hän alaikäisistä.

Mies kuvailee itseään ”vanhukseksi”. Komppaan huomiota lisäämällä, että hänen ikäisellään voisi olla jo omia lapsia.

– Nekin on vielä tekemättä. Tuollainen nuori ja kaunis tyttöystävä vois olla kyllä hyvä. Varmaan kuuma ja sileä kroppa neidolla, mies arvelee.

Kun keskustelu kääntyy kohti viikonloppusuunnitelmia, mies tarjoutuu hakemaan 15-vuotiaan autolla mökilleen. Chatissä hän haaveilee, että kylpisi viikonloppureissulla alaikäisen kanssa paljussa. Huomautan, että vanhemmat saattaisivat ihmetellä, jos lähtisin yllättäen vieraan miehen matkaan. Mies neuvoo, että sanoisin meneväni kaverin luo yökylään.

– Joko on uikkarit pakattu. Ei toki oo pakolliset.

Yksityisviestien lisäksi kokeilemme myös täsmä-chattia, joka yhdistää Annin tai Monan nimimerkittömien ja profiilikuvattomien käyttäjien keskustelukumppaniksi. Täytämme esitietohin sukupuolen (nainen), iän (14 tai 15, profiilista riippuen) ja paikkakunnan (Helsinki) Keskustelukumppanin toivomme olevan 18–80-vuotias mies Uudeltamaalta.

Ja heitähän riittää.

Täsmä-chatissa toimittaja testaa tilannetta, joka voisi olla todellinen: teinityttö on yksin kotona, tylsistynyt, ja alkoholi kiinnostaisi. Kyselen miehiltä, olisiko heillä alkoholia tai olisivatko he valmiita ostamaan sitä.

Varsin moni tarjoaisi mielellään juomat ja kutsuisi omaan kotiinsa niitä nauttimaan.

Täsmä-chatin kenties häiritsevin kokemus on kuusikymppinen mies Mäntsälästä, joka tulee vastaan niin Annille kuin Monalle. Hän ei aikaile tapaamisen ehdottamisessa ja kiinnostuu jopa Monalle sepittämästäni 13-vuotiaasta pikkusiskosta.

Onneksi sentään ihan kaikkia chatissa vastaan tulevia aikuisia miehiä ei kiinnosta vikitellä alaikäistä tyttöä tai juottaa tälle alkoholia.

– Älä nyt, ehdit myöhemminkin, yksi heistä viestittää alkoholijuomien perään haikailevalle Annille.

Valitettavasti nämä miehet edustivat vähemmistöä.

Seksuaaliväkivalta nuoria kohtaan digitaalisissa ympäristöissä voi edetä nopeasti tai hitaasti, Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö kuvailee. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan grooming-prosessista, jossa tekijä pyrkii ensin luomaan lapseen luottamuksellisen suhteen.

– Kun lapsi luottaa tekijään, hän luottaa hänen tekoihinsa. Aikuinen voi aluksi kysellä vain, että mitä kuuluu ja mitä teet. Seksuaalissävytteistä sisältöä ujutetaan vuorovaikutukseen pikkuhiljaa, Simola kertoo.

” Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vaikeampi hänen on arvioida, mikä on väärin.

Tällöin lapsen voi olla vaikea tiedostaa, että aiemmin lapsesta aidosti kiinnostuneelta vaikuttanut aikuinen ylittääkin hänen rajansa. Siksi on tärkeää, että kaikki lapset saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sellaista seksuaali- ja turvakasvatusta, joka ohjaa kunnioittamaan omia ja toisten rajoja.

– Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vaikeampi hänen on arvioida, mikä on väärin. Jos tietoa ei ole, arviota on vaikea tehdä.

Lapset sukupuolesta riippumatta ovat vaarassa, mutta asiantuntijan mukaan riskiä joutua seksuaaliväkivallan uhriksi lisää esimerkiksi kuuluminen sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön. Lastensuojelullisten tukitoimien piirissä olevien lasten riski on niin ikään kohonnut. Jos lapsella ei ole aikuista, jolta voi kysyä hankalista asioista, hän hakee tiedon jostakin muualta, kehittämispäällikkö huomauttaa.

Myös rekisteröimättömille käyttäjille avoimessa chatissa keskustelukumppani ei näe valeprofiilin nimeä tai kuvaa, mutta ikä on hänen tiedossaan. Varsin moni aikuinen mies avasi keskustelun alaikäisen kanssa tähän tyyliin.

Viikko sitten alaikäiselle irstaita viestejä lähetelleet 28-vuotias ja 35-vuotias mies aloittavat chatin uudelleen, kun 15-vuotias Mona kirjautuu seuraavana perjantaina uudelleen Randomiin.

– Tule tänne pussailee muru, 28-vuotias lepertelee pusuemojien kera.

– Oisit tässä sylissä nyt ni tuntisit samalla jotain isoa ittees vasten, mies jatkaa ja yrittää pehmentää härskiä viestiään silmänisku- ja pusuhymiöllä.

35-vuotias puolestaan kertoo, ettei lähtenyt edellisenä viikonloppuna mökilleen, koska ei saanut Monaa seurakseen. Miehen puhe kääntyy saunomiseen. Kun kysyn, onko hän kova saunomaan, jutut menevät jälleen navan alle.

– Kyllähän sitä sielläkin viihtyy. Sun seurassa ainakin. Mutta sitten onkin ”kovana” saunassa.

Ilmoitan, etten tiedä, uskaltaisinko nuorena tyttönä keski-ikäisen miehen kanssa saunaan.

– Ei tarvi jännittää. Aloitellaan vaikka pikku pusuista, mies houkuttelee ja lisää perään pusuhymiöitä.

Myöhemmin iltapäivällä yli 40-vuotias vihtiläismies väittää hakevansa 15-vuotiaasta vain juttuseuraa. Kysyn, voisiko hän hankkia viikonlopuksi alkoholia, ja mies kieltäytyy kunnollisuuteensa vedoten. Kun puhe siirtyy hänen kotipaikkakuntaansa, kerron, että olen käynyt siellä ratsastamassa.

– Saisiks mä olla sun heppa, mies heittää.

Ilta-Sanomien testissä ainakin kaksi miestä lähetti alaikäiselle kuvan sukupuolielimestään. Toimittajat eivät keskusteluiden aikana pyytäneet peniskuvia tai seksuaalisia viestejä, vaan pyrimme esittämään ujoa ja kokematonta teinityttöä.

Lain silmissä sillä ei ole edes väliä. Vaikka lapsi olisi aloitteellinen, aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa vastuu on aina aikuisella.

– Jos aikuinen pyrkii saamaan lapselta jotain, jolla hän tyydyttää omia seksuaalisia halujaan, tarpeitaan tai taloudellisia tarpeitaan tai mitä ikinä, se on aina vallan väärinkäyttöä ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se ei ole koskaan lapsen syy, Simola painottaa.

Aikuinen voi aluksi kysellä vain, että mitä kuuluu ja mitä teet. Seksuaalissävytteistä sisältöä ujutetaan vuorovaikutukseen pikkuhiljaa

Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö ei osaa sanoa, lähestyykö aikuinen lasta seksuaalisessa mielessä siksi, ettei tiedä, että se on väärin. Vai esimerkiksi siksi, ettei osaa lähestyä ikäisiään ja kokee, että lapsen lähestyminen on helpompaa kuin aikuisen. Syitä on monia.

Kun Pelastakaa Lapset teki lapsille kyselyn koronapandemian aikana, suurin osa lapsista kertoi, että keskustelu heitä verkossa lähestyneiden aikuisten kanssa oli alusta alkaen seksuaalisävytteistä. Osalle lapsista oli tarjottu palkkiota, kuten rahaa, tupakkaa tai alkoholia vastineeksi seksuaalisista teoista.

– Mitä oot valmis tekemään rahasta? yksi miehistä täräyttää keskustelun ensimetreillä.

Annilta yritetään jo ensimmäisenä iltana palvelussa ostaa myös käytettyjä alushousuja.

Randomi.fi:ssä häiritsevän moni miehistä vastaa myöntävästi kysyttäessä, onko heillä aiempaa kokemusta seurustelusta alaikäisen tytön kanssa.

– Tekijä voi tavoitella useampia lapsia samaan aikaan. Jos katsotaan tapauksia, jotka ovat olleet julkisuudessa, niin tekijöillä on ollut useita lapsia, joita he ovat tavoitelleet, Simola kuvailee.

Esitämme seksuaalisiin ehdotuksiin toistuvasti myös vastakysymyksen: eikö se ole laitonta?

On pelottavaa, miten moni mies vastaa, että ei ole tai vaikuttaa vähät välittävän siitä, mitä laki sanoo.

Annin ja Monan esittäminen ei ole mukava kokemus. Se ei ainakaan lievennä huolta siitä, miten sosiaalinen media suorastaan pursuaa saalistajia.

Miten he menevät suoraan asiaan, ehdottavat, anelevat, pahimmillaan vaativat seksuaalista kanssakäymistä alaikäisiltä tytöiltä.

Miten he tuntuvat pitävän tätä täysin normaalina ja hyväksyttävänä toimintatapana.

Miten mitättömänä he ilmeisesti pitävät kiinnijäämisen riskiä.

