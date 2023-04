Rannekkeiden hinnat äimistyttävät! IS vertaili huvipuistojen hinnat

Suurimmissa huvipuistoissa hinnat ovat jälleen nousseet.

Kesä odottaa nurkan takana ja huvipuistot availevat oviaan. Moni huvipuistoista on nostanut lippuhintojaan ja esimerkiksi Linnanmäen rannekkeenhinta on jo ehtinyt herättää tuohtumusta.

IS kokosi tähän juttuun huvipuistojen lippuhinnat. Ne on katsottu huvipuistojen nettisivuilta 27. huhtikuuta. Huvipuistoilla on erilaisia hinnoittelusysteemejä, ja lippujen hinnat vaihtelevat useissa puistoissa myös pituusrajoitusten mukaan.

Lisäksi huvipuistoilla on erilaisia lippupaketteja sekä pääsylippuja puiston yhteydessä sijaitseviin muihin kohteisiin. Tässä jutussa käsitellään pääsääntöisesti huvipuistolaitteiden päivärannekkeiden hintoja.

Linnanmäki

Helsingissä Linnanmäen ranneke maksaa tänä vuonna 47 euroa. Sillä pääsee kaikkiin huvipuistolaitteisiin pituus- ja turvarajojen puitteissa.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankinin mukaan rannekkeiden hintoja on nostettu noin 4 prosenttia verrattuna viime kauteen. Hän huomauttaa, että kaikki hinnat ovat nousseet.

– Se on varsin maltillinen hinnankorotus, jos huomioi mikä inflaation vaikutus on. En tiedä mikä olisi sellainen hinta, joka ei olisi noussut viimeisen puolen vuoden aikana, hän sanoo.

Hänen mukaansa kuluttajat valitsevat itse, mihin haluavat rahansa käyttää.

– Jos mietitään vaikka leffalipun hintaa, joka on noin 20 euroa puolestatoista tunnista, kun meillä 47 eurolla pääsee yhdeksitoista tunniksi huvittelemaan, hän sanoo.

Sisäänpääsymaksua Linnanmäelle ei ole, joten esimerkiksi laitteisiin uskaltautumattomat vanhemmat pääsevät alueelle maksutta.

Adlivankinin mukaan se mahdollistaa myös vähävaraisten sisäänpääsyyn. Linnanmäellä on seitsemän ilmaista laitetta, esimerkiksi Muksupuksu ja Vankkuripyörä.

Särkänniemi

Tampereen Särkänniemen hinnoittelu on huvipuistosta monimutkaisin, sillä lippujen hinnat määräytyvät kysynnän mukaan. Liput ovat sitä halvempia, mitä aiemmin ne ostaa. Systeemi on siis samankaltainen kuin esimerkiksi junalipuissa.

Särkänniemen lippuhinnat vaihtelevat myös sen mukaan, mihin kaikkeen ne sisältävät pääsyn.

Huvilaiteranneke sisältää pääsyn huvipuistoon ja kaikkiin avoinna oleviin huvilaitteisiin. Päiväkohtainen Särkänniemi-ranneke puolestaan sisältää pääsyn sen lisäksi Koiramäen eläinpuistoon, Akvaarioon ja Näsinneulan näkötorniin.

Tällä hetkellä päiväkohtaisten Särkänniemi-rannekkeiden liput alkavat 29 eurosta. Sillä hinnalla puistoon tosin pääsee vasta elokuussa. Esimerkiksi kesäkuulle halvin lippu on kirjoitushetkellä 35 euroa. Hinnat kesä- ja heinäkuulle ovat todellisuudessa 40 euron kieppeillä.

Päiväkohtaisen rannekkeen vierailuajankohta valitaan ostohetkellä. Vierailuajankohdan voi vaihtaa toiselle päivälle, mikäli kyseisenä päivänä on tilaa, maksamalla päiväkohtaisen hinnan erotuksen. Jälleen siis samoin kuin junalipuissa.

Huvilaiterannekkeen hinta on puolestaan 45 euroa. Myös sen vierailuajankohta on valittava ostohetkellä.

Särkänniemessä on myös myynnissä avoimia rannekkeita, joissa ei tarvitse valita päivää, vaan puistoon voi mennä sitten, kun sopii. Ne maksavat tällä hetkellä 51 euroa. Siihen sisältyy pääsy kaikkiin kohteisiin.

Powerpark

Huvivaltioksi ja Suomen suurimmaksi vapaa-ajankeskukseksi itseään kustuva Powerpark sijaitsee Kauhavalla Alahärmässä.

Rannekkeiden hinnat vaihtelevat pituusrajoitusten mukaan. Yli 130 senttimetriä pitkien lippu maksaa 42 euroa ja alle sen pituisten 32 euroa. Myös kertalippujen hinnat vaihtelevat pituusrajoituksen mukaan.

Pääsylippu puistoalueelle on aikuiselta 7 euroa, 2–15-vuotiailta lapsilta 5 euroa sekä eläkeläisiltäkin 5 euroa.

Iltarannekkeiden hinnat ovat yli 130 senttiä pitkiltä 30 euroa ja sitä lyhyemmiltä 25 euroa.

Nokkakiven puisto

Monelle hieman tuntemattomampi puisto saattaa olla Lievestuoreen kätköistä löytyvä pieni Nokkakiven huvipuisto.

Lievestuore on taajama Laukaan kunnassa. Laukaan kunta kertoo nettisivuillaan, että Nokkakiven huvipuisto on amerikkalaishenkinen. Puistossa on parisenkymmentä huvipuistolaitetta. Esimerkiksi vuoristorata on ostettu suljetusta Wasalandiasta.

Puistossa on pituusrajoituksiin perustuva hinnoittelu. Yli metrin pituisten ranneke maksaa 29 euroa ja alle metrin pituisten 21 euroa. Huvipuistoon pääsee ilmaiseksi sisään.

Tykkimäki

Vuonna 1986 perustettu Tykkimäki sijaitsee Kouvolassa. Sen perusti aikoinaan Lasten päivän säätiö, joka pyörittää Linnanmäkeä. Tykkimäki siirtyi vuonna 2021 Kymen seudun osuuskaupan omistukseen.

Myös Tykkimäellä on pituusrajoituksiin perustuva hinnoittelu. Alle 120 senttimetriä pitkien ranneke maksaa 32 euroa. Yli 120 senttimetriä pitkien maksaa puolestaan 39 euroa. Iltarannekkeet ovat puolestaan 23 euroa ja 29 euroa.

Puistoon on ilmainen sisäänpääsy.