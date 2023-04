Koulu ei aiemmin kiinnostanut Iikka Kokkoa. Se oli liian helppoa. Nyt teinipoika kruisailee tossumopolla yliopistoon opiskelemaan kvanttifysiikkaa ja teoreettista filosofiaa.

– En minä koe, että olisin huippulahjakas, Iikka Kokko sanoo.

Moni voisi olla toista mieltä. 15-vuotias joensuulainen nimittäin suorittaa yhtä aikaa peruskoulua, lukiota ja yliopistoa.

Peruskoulun yhdeksättä luokkaa Kokko käy tenttimällä. Hän osallistuu vain kokeisiin sekä teknisen työn ja liikunnan tunneille.

Iltalukiota Kokko on suorittanut syksystä lähtien. Hän aloittaa ylioppilaskirjoitukset ensi syksynä samaan aikaan, kun ikätoverit aloittavat lukion.

Ylioppilaaksi on tarkoitus valmistua keväällä 2024, 16-vuotiaana.

17-vuotiaana hän aikoo luultavasti mennä Helsingin yliopistoon opiskelemaan fysikaalisia tieteitä. Kandidaatin tutkintoa ajatellen Kokko on jo hyvässä vaiheessa, sillä hän on käynyt Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta fysiikan, filosofian ja matematiikan kursseja.

Opinnot ovat sujuneet erinomaisesti.

Iikka Kokon tavoite on saada valkolakki 16-vuotiaana.

Peruskoulun aikana lukio-opintojen suorittaminen tai lukion aikana korkea-asteen opintoihin osallistuminen ei ole poikkeuksellista, opetusneuvos Teijo Koljonen Opetushallituksesta sanoo.

Kokon kombo sen sijaan on. Koljosen tiedossa ei ole ketään toista suomalaista, joka olisi opiskellut kolmella asteella yhtä aikaa.

– Lahjakkuudesta tällainen kertoo, ilman muuta. Kannattaa kuitenkin aina miettiä, miksi haluaa edetä nopeasti ja jääkö aikaa harrastuksille ja kavereille, Koljonen pohtii.

Kokon mukaan suurin motiivi rivakalle opiskelutahdille on yksinkertaisesti se, että koulu on ollut hänelle aina hirveän helppoa. Niin helppoa, että se on tuntunut jo tylsältä. Tunneilla on käynyt aika pitkäksi, kun puhutaan asioista, jotka hän jo osaa.

Koulun helppous johti siihen, ettei Kokko nähnyt sen eteen kauheasti vaivaa – kun ei tarvinnut. 8. luokalla hän rupesi ensimmäistä kertaa vähän opiskelemaan. Lukuaineiden keskiarvo nousi pienellä panostuksella lukemiin 9.7.

Kokko on aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä. 7. luokan alkumetreillä hän lueskeli teoreettisen fyysikon, nyt jo edesmenneen Stephen Hawkingin sekä tähtitieteilijä Esko Valtaojan kirjoja.

Etenkin Hawkingin kirjat synnyttivät Kokossa palavan halun ymmärtää ympäröivää todellisuutta.

8. luokan keväällä Kokko kuuli Itä-Suomen yliopistolla järjestettävästä tähtitieteen kurssista. Hän pyysi koulunsa opinto-ohjaajaa selvittämään, voisiko yläkoululainen saada opinto-oikeuden kyseiselle kurssille.

Se onnistui. Moni ikätoveri arveli, ettei Kokko pärjäisi kurssilla, jonka muut opiskelijat ovat aikuisia.

Kokko tiesi, että pärjää kyllä. Kurssin hän läpäisi erinomaisin arvosanoin.

Arvosanaa merkittävämpää oli se, että vihdoin Kokko oli päässyt opiskelemaan tasolla, joka sopi hänelle.

Esimerkiksi tällaisten laskujen parissa Iikka Kokko viihtyy.

8. luokan kevään aikana Kokko suoritti ohimennen pari lukion kurssiakin. Ne menivät hyvin, joten Kokko ehdotti koulun peruskoulun rehtorille, että voisiko hän tenttiä joitain yhdeksännen luokan aineita, jotta hänelle jäisi enemmän aikaa iltalukiossa opiskelemiseen.

Rehtori ei sanonut suoraan ei, mutta hän esitti vastaehdotuksen.

Pitkän pohdinnan ja selvittelyn jälkeen Kokkoon sovellettiin perusopetuslain pykälää 18, joka mahdollistaa erityiset opetusjärjestelyt.

Näin päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että Kokko voi liikuntaa ja teknistä työtä lukuun ottamatta suorittaa peruskoulun loppuun tenttimällä. Samalla hän saa suorittaa ilmaiseksi niin iltalukion kuin avoimen yliopiston kursseja Itä-Suomen yliopistossa.

Peruskouluun Kokon on turha panostaa, sillä hänellä on jo opiskelupaikka iltalukiossa. Lukiokin on kuulemma välillä tuntunut liian helpolta.

– Esimerkiksi pakolliset fysiikan kurssit. Ei niistä paljoa hyödy, kun on opiskellut yliopistolla kvantti- ja atomifysiikkaa sekä tähtitiedettä, Kokko sanoo.

Iikka Kokon haaveissa on opiskelu Yhdysvaltojen huippu-yliopistoissa. Sylissä hänellä on 2-vuotias maatiaiskissa Boris.

Kokon tiedonjano on valtava. Hän koki, että Hawkingin ja Valtaojan kirjat olivat vain pintapuolinen kosketus tieteisiin. Tässä hän on toki oikeassa, sillä kirjat ovat suunnattu massalle, eivät alojen asiantuntijoille.

Kokko halusi tietää enemmän.

– Opiskelussa samat asiat käsitellään matematiikan kautta. Ilman matematiikkaa fysiikassa, tähtitieteessä tai oikeastaan missään tieteessä ei pääse eteenpäin, Kokko sanoo.

Yliopiston matematiikka ei aluksi ollut ihan helppoa. Peruskoulussa Kokko oli laskeskellut prosenttilaskuja, kun yliopistolla ratkottiin integraaleja ja differentiaaliyhtälöitä. Ne eivät kuitenkaan kuulemma ole vaikeita, kun niihin pääsee sisälle.

Tullaan Kokon vahvuuksien ja poikkeuksellisuuden ytimeen. Hän kertoo pystyvänsä ymmärtämään, sisäistämään ja käsittelemään hyvin vaikeitakin asioita nopeasti, kunhan asiat vain kiinnostavat tarpeeksi. Kapasiteetti on laaja.

– Mutta olen minäkin vain ihminen. On tullut epäonnistumisia, isojakin, Kokko sanoo.

Yksi sellainen oli hylätty arvosana filosofian historian kurssilta. Kurssin tentin aikana hän ei pystynyt keskittymään, kun mielessä pyörivät kvanttikenttäteoriaan ja matematiikkaan liittyvät asiat.

Kokko kävi uusimassa tentin ja sai arvosanaksi täydet 5.

Iikka Kokon harrastuksiin kuuluu abstraktin taiteen tekeminen. Tällä hetkellä sille ei kuitenkaan jää aikaa.

Koulutustaso on useiden tutkimusten mukaan pitkälti periytyvää. Korkeakoulutettujen lapsista tulee useammin korkeakoulutettuja kuin matalamman koulutustason vanhempien lapsista.

Iikka Kokko on perheensä ainoa, joka on suorittanut akateemisia opintoja. Kokon isä on alemman ammattikorkeakoulun käynyt ohjelmistoarkkitehti, äiti liiketalouden perustutkinnon suorittanut apteekin tekninen työntekijä.

Vanhemmat eivät ole koskaan patistaneet poikaansa panostamaan koulunkäyntiin. Kaikki on lähtenyt Iikasta itsestään.

Iikka Kokon isä Aleksi Kokko muistaa, kuinka hänen poikansa osoitti matemaattista lahjakkuutta jo esikoulussa. Isä on tismalleen samaa mieltä siitä, että peruskoulu on ollut pojalle helppo nakki.

Tällä hetkellä isä puntaroi kahta asiaa. Hän kannustaa poikaansa, mutta on samalla huolissaan tämän jaksamisesta.

– Iikalla on niin kovat tavoitteet. Pitää yrittää pitää ne realistisina ja seurata, ettei pojalle seuraa mitään uupumusta, pojastaan ylpeä isä sanoo ja jatkaa:

– Mutta kovasti hän vakuuttelee selviävänsä ja tekevänsä hommia järkevästi. Mikäs siinä, jos tästä ei koidu mitään haittaa.

Kiirettä Iikka Kokolla todellakin pitää. Välillä päivät venyvät 11 tunnin mittaisiksi. Tällaisina päivänä hän on aamulla peruskoulussa teknisen työn tunnilla, josta suhauttaa yliopistolle luennolle – ja on ilmeisesti ainoa, joka saapuu yliopistolle tossumopolla. Luennon jälkeen hän käy peruskoululla syömässä ilmaisen lounaan ennen seuraavaa luentoa. Ilta vierähtää iltalukiossa. Jossain välissä pitäisi ehtiä syödä päivällinen.

Kuulostaa rankalta.

– Mutta olen elämäni kunnossa, sanavalmis nuorukainen täryttää.

– Ei mutta, yksittäinen 11 tunnin päivä voi olla raskas, mutta ei tämä muuten ole raskasta. Tämä on mulle paras vaihtoehto ja suuri voimavara.

Kokko epäilee, että mikäli omaan tahtiin opiskeleminen ei olisi mahdollista, hän saattaisi lintsata tunneilta ja mennä kirjastoon tekemään mielenkiintoisempia asioita.

Tällä menopelillä Iikka Kokko päräyttää yliopistolle.

Kokko ei arkaile kritisoida suomalaista koulumaailmaa ja sitä, miten se kohtelee lahjakkaita lapsia. Hänestä peruskoulu tasapäistää liikaa.

Kokon mielestä keskiverto-oppilaasta poikkeavista lapsista ja nuorista huomioidaan vain toinen ääripää: ne, joilla menee huonosti.

Perusopetuslain mukaan kehnoimmille oppilaille on järjestettävä tukiopetusta. Jos arvosanat eivät esimerkiksi riitä lukioon, niitä voi mennä korottamaan 10. luokalle.

Mutta entäs ne, joilla menee hyvin, mutta voisi mennä vielä paremmin? Kokon mielestä keskivertoa paremmin pärjääville ei yleensä tarjota heidän tasonsa mukaisia haasteita.

– Suomalainen peruskoulu ei ole suunniteltu tällaiseen, mitä minä teen, Kokko sanoo.

Pekka Peura on Mensa-palkinnon saanut opettaja.

Opetuskulttuurin kehittäjä ja matemaattisten aineiden opettaja Pekka Peura on Kokon kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa suomalainen koulukulttuuri palvelee lähinnä keskimääräistä oppilasta. Se unohtuu, että ensimmäisen koulupäivän alkaessa oppilaat ovat eläneet seitsemän vuotta eri ympäristöissä.

On vääjäämätöntä, että peruskouluun ei lähdetä samalta viivalta, vaikka Peuran mukaan järjestelmä olettaa näin.

– Tällainen voi romuttaa huippuoppilaiden oppimiskiinnostuksen ja itsetunnon, Peura sanoo.

Opetusneuvos Teijo Koljonen myöntää, että huippuoppilaiden kohdalla ei ole samanlaisia rakenteita kuin heikoimpien oppilaiden tukemiseen.

– On opettajista tai koulusta kiinni, kuinka hyvin tällaista oppilasta pystytään tukemaan. Eriyttäminen on aina mahdollista. Oppilaan opetusta voidaan eriyttää ylöspäin tai alaspäin, Koljonen sanoo.

Eriyttäminen tarkoittaa sitä, että räätälöidään yksilöille sopivan tasoista opetusta, oppimisen tapoja tai materiaaleja. Koljosen mukaan resurssien puute voi kuitenkin vaikeuttaa tätä, sillä eriyttäminen vaatii opettajalta aikaa ja panostusta.

Pekka Peuralla voisi olla ongelmaan ratkaisu. Peura palkittiin vuonna 2013 Mensa-palkinnolla hänen lanseerattuaan yksilöllisen oppimisen opetusmallin. Mallissa oppilaat ja opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joissa he voivat auttaa toisiaan. On tärkeää, että ryhmissä on eri tasoisia oppilaita tai opiskelijoita, jolloin nopeimmat pystyvät auttamaan heikompia ja näin vahvistamaan omaa osaamistaan. Heikommat saavat tällöin apua muiltakin kuin opettajalta.

Mallia on käytetty useissa kouluissa, mutta valtavirtaa se ei ainakaan vielä ole. Peuran mukaan suurimpana syynä tähän on se, että moni opettaja päätyy opettamaan samalla tavalla kuin heitä itseään on aikanaan opetettu.

– Tähän vaaditaan näkökulman muutos opettajilta, Peura sanoo.

” En ole ikinä ajatellut, että olisin kypsempi.

Huippulahjakkuudessa – tai millä termillä Iikka Kokon kaltaista poikkeuksellisuutta haluaakaan kutsua – on Kokon mukaan myös huonoja puolia. Hänen kohdallaan ne liittyvät sosiaalisiin suhteisiin omanikäistensä kanssa.

– En ole ikinä ajatellut, että olisin kypsempi. Ennemmin se on sitä, etten ole ikinä kokenut sopeutuvani joukkoon. On tuntunut, että välissä on ollut hirveä henkinen muuri, Kokko sanoo.

Muuri on johtunut siitä, ettei ikätovereissa ole juuri ollut samanhenkisiä ihmisiä kuin Kokko on. Sellaisia nuoria, joilla olisi pohdiskeleva, kyseenalaistava elämänkatsomus ja sammumaton tiedonjano.

– Jos ajattelen omia ikätovereitani, niin he ovat ostarilla vapettamassa ja käyttämässä nuuskaa. Minä käytän iltani siihen, että lasken jotain ensimmäisen kertaluvun epähomogeenisiä differentiaaliyhtälöitä, Kokko kärjistää.

Kieltämättä Kokon kanssa jutellessa ei tunnu siltä, että keskustelisi yläkouluikäisen kanssa – mitenkään yläkouluikäisiä väheksymättä. Kokon vastaukset kysymyksiin ovat usein analyyttisiä, itsevarmoja ja rennolla huumorilla höystettyjä.

Mutta kyllä hän itsekin tiedostaa, ettei missään nimessä ole vielä aikuinen. Kokon isä sanoo, että ”teinijuttuja löytyy kyllä”. Ne liittyvät esimerkiksi huoneen siisteyteen, tavaroiden paikoilleen laittamiseen, rahankäyttöön, aikataulujen ja kotiintuloaikojen noudattamiseen sekä mopon korjaukseen ja rassaamiseen.

Kokko osaa kertoa tervehenkisen kuuloisella tavalla opiskelun rajallisesta vapaa-ajastaan. Vapaa-aikana hän tapaa itsensä ikäisiä kavereita, joiden kanssa pelaa videopelejä, esimerkiksi Counter-Strikea.

Tällöin voi päästää irti kvanttimekaniikan aaltofunktioista.

– Olen kuitenkin ihan tavallinen teini, ja tarvitsen ystävyyssuhteita, Kokko sanoo.

Toisaalta tuskin on ihan tavallista, että 15-vuotias pohtii päivät pääksytysten “niitä suuria kysymyksiä”, kuten miten kaikki on syntynyt ja miten juuri hän on päätynyt juuri sinne, missä nyt on.

Tällaisten kysymysten vuoksi Kokko suorittaa yliopistolla niin fysiikan kuin filosofian kursseja. Mahdollisia vastauksia voi pohtia filosofiselta kannalta sekä juontaa matematiikan avulla.

– Pystyn niihin molempiin tällä hetkellä, Kokko sanoo.

” Jos ajattelen omia ikätovereitani, niin he ovat ostarilla vapettamassa ja käyttämässä nuuskaa. Minä käytän iltani siihen, että lasken jotain ensimmäisen kertaluvun epähomogeenisiä differentiaaliyhtälöitä

Iikka Kokko uskoo, että moni muukin voisi hänen tavoin suorittaa kouluja tavallista nopeammassa tahdissa, jos vain tietäisivät, että sellainen on mahdollista.

Iikka Kokon tulevaisuuden suunnitelmissa korostuu sana jos.

Jos kaikki menee kuten hän toivoisi, hän valmistuisi kandiksi Helsingin yliopistosta, jonka jälkeen hän pyrkisi johonkin ulkomaalaiseen huippuyliopistoon maisteriopintoihin. Eniten kiinnostaisi Yhdysvaltojen New Jerseyssä sijaitseva Princetonin yliopisto, jossa muuan Albert Einstein toimi aikoinaan professorina.

Vaikeahan sinne on päästä, mutta ei mahdotonta. Princeton on vasta kaukainen haave. Haave on kuitenkin lähempänä kuin todennäköisesti kenellekään toisella 15-vuotiaalla suomalaisella.

– Niin, olenhan mä opiskellut nopeasti, Kokko sanoo ja samalla hänen olemuksensa nöyristyy.

– Enhän mä ole luonut mitään uutta tai tehnyt mitään ihmeellistä.

Vielä.