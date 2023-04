Lapset menivät piiloon, ja sitten tapahtui jotain kammottavaa – hoitajat paljastavat, millaisia vaaratilanteita päiväkodeissa oikeasti tapahtuu

Päiväkodin työntekijät kertovat IS:lle, että vaaratilanteita sattuu päiväkodeissa jatkuvasti entistä enemmän. Kaikista ei tarkoituksella kerrota vanhemmille tai viestejä vähintään kaunistellaan.

Juttusarjassa varhaiskasvatuksen ammattilaiset paljastavat totuuksia suomalaisten päiväkotien arjesta.

Lapsia on unohdettu yksin pihalle, lapsi on vahingossa suljettu sängyn sisään, vakavasti allerginen lapsi on saanut väärää ruokaa ja lapset ovat kuristaneet toisiaan niin, että kasvot ovat muuttaneet väriään.

Muun muassa tällaisia vaara­tilanteita Ilta-Sanomien haastattelemat päivä­kotien työntekijät kertovat kohdanneensa työssään.

IS kysyi Päiväkotipaneeli-juttusarjan ensimmäisessä osassa kuudelta varhaiskasvatuksen ammattilaiselta, millaisia vaaratilanteita he kohtaavat työssään. Tämän lisäksi tahdottiin selvittää, miten mahdolliset vaaratilanteet on hoidettu ja miten niiltä voitaisiin välttyä.

IS:n päiväkotipaneeliin kuuluu kuusi varhaiskasvatuksessa työskentelevää ammattilaista. Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi he esiintyvät jutussa nimettömänä, mutta IS on tarkistanut heidän henkilöllisyytensä.

Haastateltavista kolme on töissä Uudellamaalla, yksi Pirkanmaalla ja yksi Pohjois-Savossa. Vastaajissa on mukana varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja yksi päiväkodinjohtaja.

Kokemuksen tuomaa perspektiiviä heiltä ei puutu: suurin osa paneelin jäsenistä on työskennellyt päiväkodeissa jo vuosikymmenten ajan.

Jokainen vastannut koki, että vaaratilanteita sattuu aiempaa enemmän. Neljä kuudesta kertoi, että heidän päiväkodissaan vaaratilanteita tapahtuu päivittäin. Loput kaksi arvioivat niitä sattuvan viikoittain.

150 lapsen päiväkodissa työskentelevä henkilö kertoi, että sairaala- tai ensiapuhoitoa vaativia tilanteita on pari kertaa kuukaudessa.

”Muutaman kerran kuukaudessa sattuu tilanteita, joissa esimerkiksi tapellaan niin, että toista sattuu kunnolla. Tänä vuonna itselläni on ryhmä, jossa on 13 lasta ja joka päivä on oltava tarkkana tiettyjen kanssa, käyvätkö toistensa päälle fyysisesti. Sanallista herjaamista on päivittäin.”

Kun IS kysyi vastaajilta sitä, miten heitä on ohjeistettu toimimaan vaara- tai tapaturmatilanteen satututtua, vastaukset vaihtelivat. Yksi kertoi, ettei minkäänlaista ohjeistusta ole annettu. Ilmoitusten kirjaaminen tapaturmista ja vaaratilanteista myös vaihtelee suuresti.

”Ilmoitukset lisääntyivät lakimuutoksen jälkeen, mutta oman kokemukseni mukaan vain kaikkein vakavimmista tilanteista tehdään kirjallinen selvitys. Määrällisesti siis alle puolesta tilanteista.”

”Tilanteista pitää kirjata ilmoitus sovellukseen. Tosin emme pääse sitä itse tekemään suoraan, vaan viestillä pitää ilmoittaa johtajalle, jolla on ainoat tunnukset koko järjestelmään. Usein kiireessä ei viesteille ole aikaa, joten joskus ilmoitus unohtuu kokonaan tai ilmoitetaan päiviä myöhemmin.”

”Lasten tapaturmista ilmoitetaan johtajalle, jos on sattunut esimerkiksi käden murtuminen tai hampaan lyöminen jne. Tehdään vahinkokorvausilmoitus ja vanhemmat voivat viedä lapsen ilmoitettuun jatkohoitopaikkaan. Jos väkivalta kohdistuu aikuiseen asiakkaan puolelta (niin lapsi kuin huoltaja) tehdään näistä ilmoitus eteenpäin. Aluepäällikkö näkee nämä tietokannasta. Ohjeistusta noudatetaan omassa yksikössä hyvin. Joskin kiireessä jää moni väkivaltatapaus kasvattajaa kohtaan ilmoittamatta ainakin omalta kohdalta.”

Yksi vastaajista kertoi, että aiemmilla työpaikoilla on ollut parempi ohjeistus vaaratilanteista ja ilmoitukset on huolehdittu asiallisesti.

Yhden päiväkodin työntekijä sen sijaan kertoi, että yksityiskohtaista ohjeistusta noudatetaan 100-prosenttisesti, mikäli pienintäkään epäilystä tapaturman vakavuudesta on.

Vastaajista kaksi oli sitä mieltä, että vanhemmille kerrotaan aina vaaratilanteista. Yksi oli sitä mieltä, että viestejä vanhemmille lievennetään.

”Me kerromme aina vanhemmille. Jos on tilanne, että lapsi esimerkiksi lyönyt päänsä, soitamme vanhemmalle, haluavatko he hakea lapsen kotiin tai käyttää lääkärissä vai riittääkö meidän seurantamme. Joskus on voinut jäädä kertomatta esimerkiksi tappelutilanteessa toisen osapuolen vanhemmalle, siihen on kuitenkin palattu myöhemmin. Jos on lapsi, joka päivittäin aiheuttaa hämminkiä, kerromme mieluummin positiivisia asioita ja käymme läpi sovituissa keskusteluissa isompia asioita.”

”Periaatteessa vanhemmilta ei pyritä pimittämään mitään. Jonkin verran arvioidaan lapsi- ja huoltajakohtaisesti, haluavatko huoltajat tietää jokaisen pikkuhämmingin vai ainoastaan tavallisesta selkeästi poikkeavat tilanteet. Ainoastaan kerran olen törmännyt tilanteeseen, jossa huoltajille ei ilmoitettu potentiaalisesta vaaratilanteesta, silloin syynä oli pikemminkin kieli- ja tavoitettavuusongelmat, ei yritys tarkoituksellisesti pimittää tietoa.”

”Mielestäni vanhemmille usein kaunistellaan tilanteita. Itse pyrin kyllä kertomaan, jos on sattunut jokin tapaturma tai vaaratilanne. Pahinta on, jos kukaan ei ole nähnyt tilannetta.”

”Olen törmännyt useasti siihen, että vanhemmille ei kerrota tapahtuneesta tai vähätellään tapahtunutta. Vanhemmille ei ole esimerkiksi kerrottu, jos lapsen sormet ovat jääneet oven väliin tai lapselle on tarjottu ruokaa tai juomaa, joka ei sovi hänelle. Tiedän myös, että joitain kaatumisia tai toisen lapsen aiheuttamia lyönti-, tönäisy- tai potkaisutilanteita ei ole kerrottu. Samoin on jäänyt kertomatta esimerkiksi, jos lapsi on pudonnut korkealta, kuten kiipeilytelineestä, keinusta tai tuolilta.”

IS kysyi panelisteilta myös vakavimmista vaaratilanteista, joita he ovat työssään kohdanneet. Tämä kysymys keräsi eniten vastauksia:

”Jäätyneellä ja hiekoittamattomalla pihalla lapsi kaatui niin, että puolet hampaista meni läpi kielestä.”

”Kesken aamu-ulkoilun huoltoyhtiöstä tultiin hiekoittamaan isolla työkoneella sanomatta mitään.”

”Vakavasti kananmunalle allerginen lapsi sai kananmunaa.”

”Olen itse erehdyksessä jättänyt kaksi lasta keskenään ulos. Ryhmä on unohtanut pahimmillaan viisi lasta siirtyessään sisälle, mutta silloin ulkoilemaan onneksi jäi muita ryhmiä. Kaksivuotias on unohtunut ryhmätilaan muiden siirtyessä juhlasaliin. Neljävuotias on vahingossa nostettu kaappisängyn sisällä kaappiin.”

”Pieniä kolhuja sattuu viikoittain, mutta onneksi suurempia vaaratilanteita ei ole minun aikanani sattunut. Lasten kanssa retkeily ei ole nykyään helppoa, koska erityislapsille ei saada avustajaa. On ollut tilanteita, joissa lapsi lähtee karkuun. Eräs lapsi liukastui huiviin ja häneltä lähti pala irti leuasta.”

”Ulkona hiekoittamattomalla pihalla lapsi liukastui ja löi päänsä pihakivetykseen niin, että vaati ambulanssin sekä tikkejä.”

”On ollut vakavia väkivaltatilanteita, joissa piilossa toinen lapsi on kerinnyt kuristamaan toista lasta niin, että pää oli jo ihan punainen kuristettavalla.”

”Eräs lapsi karkasi aidan yli vilkkaasti liikennöidyn tien viereen”

Lähes kaikki vastaajista kokivat, että vaaratilanteita tapahtuu nykyään enemmän kuin aiemmin. Yksi koki, että tapaturmia sattuu saman verran kuin aiemminkin.

Vastaajat kokivat tapaturmien lisääntyneen muun muassa kiireen ja liian vähäisen henkilökunnan vuoksi. Yksi kiteytti asian näin: lapsia on liikaa ja työntekijöitä liian vähän.

”Näitä tilanteita ei saisi sattua, mutta ikävä kyllä ne ovat inhimillisiä, eikä niiltä voida siksi kokonaan välttyä. Henkilökuntaa ei ole riittävästi jalkautuneina ryhmiin, jotta koko ajan pystyisi pitämään jokaisen lapsen näkökentässä. Yhteen lapseen keskittyminen edes sekunneiksi vie huomion mahdollisesti 20 muulta lapselta, minkä vuoksi inkluusion käytännön järjestelyistä ollaan alalla montaa mieltä. Lisäksi ylikuormittuminen vaikuttaa aikuistenkin kognitiivisiin kykyihin, muun muassa lyhytaikaiseen muistiin ja havainnointikykyyn.”

”Henkilökunta vaihtuu liian usein. Sijaiset eivät tunne lapsia, erityistä tukea tarvitsevat lapset eivät saa avustajaa, opettajia ei saada… Liian isot päiväkodit ja liian isot lapsiryhmät.”

”Lapsia on liikaa ja työntekijöitä liian vähän. Ryhmät täytetään yli ennen kuin rekrytointilupa työntekijälle on edes saatu. Tuentarpeiset lapset jäävät ilman riittävää tukea sekä valvontaa, koska avustajalla ei ole yleensä minkäänlaista koulutusta eikä edes välttämättä kunnollista suomen kielen taitoa. Ryhmät pyörivät paljon sijaisilla. Voi olla, että kuukausia ryhmässä on vain yksi pysyvä hoitaja/opettaja ja loput vaihtuvia sijaisia. Lapset reagoivat vahvasti vaihtuvaan henkilökuntaan.”

Ratkaisuna vaaratilanteiden vähentämiseen moni piti muun muassa työolojen parantamista, riittävää henkilökuntaa, pienempiä ryhmäkokoja ja parempaa palkkaa.

”Jotta alalle palaisi ammattilaisia sekä jäisi uusia, pitäisi työoloja parantaa, resursseja lisätä, palkkaa nostaa ja ryhmien lapsimäärää vähentää.”

”Isoin ongelma on riittävä sekä ammattitaitoisen henkilökunnan puute. Usein työssä johtajalta kuulee, että sijaiskulumme ovat olleet niin isot, ettei tänään sijaista tule. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointiin ei panosteta. Yhä useampi jää pois liikuntaelinvaivojen takia pitkälle sairaslomalle. Esimerkiksi pukemisessa auttavat henkilökunnan säädettävät tuolit jätetään ostamatta, koska ovat liian kalliita. Samoin lasten pesua helpottavat korokkeet. Asiaa auttaisi, jos lapsia ei otettaisi enää yli ryhmän mitoitusten ennen kuin henkilökunta on tiedossa.”

Yksi vastaajista väläytti jopa subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistoa. Subjektiivisella päivähoito-oikeudella tarkoitetaan sitä, että Suomessa jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, mitä lapsen vanhemmat tai huoltajat tekevät sen ajan, kun lapsi on päiväkodissa. Toisin sanoen Suomessa päiväkodissa saavat olla niin työssä käyvien, opiskelijoiden, työttömien kuin perhe- tai hoitovapaalla olevienkin lapset. Oikeutta on aiemmin rajoitettu, mutta se palautui takaisin elokuussa 2020.

”Helpottaisi, jos subjektiivinen päivähoito-oikeus poistettaisiin. Iso osa lapsista on äärivuoroja hoidossa, vaikka vanhempi tai vanhemmat ovat kotona. Tekijöitä ei ole, ja vähätkin ovat itsensä polttaneet loppuun.”

Eräs vastaajista koki, että lasten vaaratilanteet vähentyisivät, jos lasten liikkumistiloja jätettäisiin luonnonmukaisempaan tilaan.

”Jokainen vaaratilanne on liikaa! Lapset eivät nykyään ole tottuneet haastaviin liikkumisalustoihin, joten kompastellaan pienimpiinkin mättäisiin. Päiväkotien ja liikuntapuistojen pihoja tulisi jättää luonnontilaan, eikä silotella asfaltilla tai tekonurmella.”

Eräs päiväkodissa vuosikymmeniä työskennellyt ihmetteli myös sitä, millaisiksi uudet päiväkodit rakennetaan.

”Olen miettinyt, miksi uudet päiväkodit halutaan rakentaa isoiksi laitoksiksi. Kahdessa tai kolmessa kerroksessa olevat ryhmätilat, joihin lapset kulkevat ulkona olevien massiivisten portaiden kautta. Vaikka portaiden päässä olevassa ”parvekkeessa” on kaide, ei se kaikkia lapsia pidättele ja helpostihan siitä pääsee.”

Yksi vastaajista näki päiväkotien tämänhetkisen tilanteen erittäin lohduttomana ja toteaa:

”Tilanne menee jatkuvasti pahemmaksi eikä näytä suunnanvaihtoa olla näkyvissä.”