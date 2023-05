Autismin kirjolla olevan Akselin, 23, ei ajateltu selviävän edes peruskoulusta, mutta kohta hänellä on korkeakoulututkinto. Siitä iso kiitos kuuluu yhdelle opettajalle, joka näki ongelmien sijaan mahdollisuuksia.

Kello näytti kahta yöllä.

Hanna tiesi, että kohta hänen poikansa Akseli heräisi uuteen päivään.

Kun muut nukkuivat sikeästi, he olisivat jo leiponeet yhdessä sämpylöitä tai leikkineet monet autoleikit matolla.

Tilanne toistui päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen.

Ensin Hanna yritti kaikin keinoin saada Akselin nukkumaan samassa rytmissä muun yhteiskunnan kanssa. Hän yritti valvottaa lasta. Vei tämän ulos juoksemaan tai jääkiekko-otteluun. Kokeilla kaikkea sitä, minkä muut väittivät auttavan.

Mutta mikään ei auttanut. Vuorokausirytmi ei korjaantunut.

Akseli nukahti kesken pelin tai jopa kävelyllä, kun toinen käsi oli äidin ja toinen siskon kädessä. Ja aamuyöllä taas heräsi.

Erikoisen unirytmin lisäksi alkoi ilmetä muutakin. Akselin pinna oli lyhyt. Hänen oli vaikea keskittyä, reaktiot olivat impulsiivisia ja hän oli usein yliaktiivinen.

Ensimmäisen diagnoosin Akseli sai 3-vuotiaana. Myöhemmin alakouluikäisenä hyperkineettinen häiriö täsmentyi adhd-diagnoosiin. Hänellä todettiin myös uni-valverytmin häiriö.

Nukkumisaikoja oli turha yrittää muuttaa.

Esikoulun alkaessa Hannasta tuli poikansa omaishoitaja. Muun yhteiskunnan arjesta poikkeava rytmi väsytti.

Akseli aloitti esikoulun toiseen kertaan, koska hänellä ei nähty kouluvalmiuksia. Ykkösluokalle hän meni Steiner-erityiskouluun.

Kolmannen luokan puolivälissä huomattiin, ettei koulu ehkä sittenkään sopinut pojalle. Hän oli siellä ainoa puheella kommunikoiva oppilas.

Akselin neuropsykologinen kehitys ei edennyt samaa tahtia muiden kanssa. Kolmannen luokan kevään hän vietti lastenpsykiatrialla sairaalakoulussa.

Se, kuten myöhemmätkin akuuttijaksot psykiatrialla, olivat äidille kovia paikkoja.

– Valvominen lisäsi Akselin levottomuutta ja teki arjesta raskasta. Silti mietin pitkään, voinko laittaa lapsen pois kotoa. Kokeeko hän sen hylkäämisenä tai meneekö hän siitä rikki?

Akseli ja Hanna-äiti ovat kulkeneet pitkän tien tähän pisteeseen. Äiti on valtavan ylpeä pojastaan, joka valmistuu alempaan korkeakoulututkintoon.

Kun Akseli käy Tampereella, hän vierailee välillä vanhalla yläkoulullaan. Siellä Timo yhä opettaa.

Neljännellä luokalla Akseli siirtyi peruskouluun erityisluokalle. Hän oli samassa koulussa yläasteen loppuun asti. Yläasteen alussa hän tutustui erityisopettaja Timoon.

– Timolla oli säännöt, mutta niistä voitiin joustaa, kun tiedettiin, mitä oltiin tekemässä. Ilman sitä ei voi kasvaa. Pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia kokeilla, nyt 23-vuotias Akseli sanoo.

Hannan mukaan opettaja osasi selvästi antaa sopivasti vastuuta ja vapautta. Äidin mielestä merkittävää oli myös se, miten opettaja uskoi Akseliin ja tämän kykyihin pärjätä yhteiskunnassa. Ongelmien sijaan hän näki pojassa mahdollisuuksia.

– Timo oli ja on edelleen iso roolimalli ja osoitus siitä, että ei tarvita kuin yksi perheen ulkopuolinen ihminen, joka sanoo nuorelle, että sinusta tulee hyvä ja sinä pärjäät.

Yläasteella Akselin diagnoosit täsmentyivät jälleen. Hänellä todettiin asperger ja epätyypillinen autismi. Adhd-lääkitys purettiin yläkoulun alussa.

Sen avulla oli kuitenkin jo ehtinyt tapahtua paljon. Hanna uskoo, ettei neuropsykiatrinen kuntoutus olisi tehonnut yhtä hyvin ilman lääkitystä.

– Se leikkasi levottomuutta pois. Monet vanhemmat pelkäävät lääkitystä, mutta ei sen tarvitse olla ikuista.

Osaavan erityisopettajan tuella Akselin koulunkäynti alkoi sujua.

Oppiminen sinänsä ei ole koskaan ollut Akselille haaste. Hän on matemaattisesti lahjakas, hyvä hahmottamaan asioita ja muistaa asiat tarkasti.

Akseli antaa esimerkin.

– En koskaan yläasteella lukenut lukuläksyjä, mutta en jäänyt siitä kiinni, hän virnistää.

– Rakensin päässäni systeemejä, miten voin oppia.

Oppimisen sijaan Akselin haasteet olivat toisenlaisia. Lapsuudessa uniongelmat jarruttivat kehitystä. Kun Akseli oli väsynyt tai stressaantunut, äidistä tuntui, etteivät he päässeet asioissa eteenpäin. Keskittymiskykyä ei ollut.

Kerran Akseli meni koulusta suoraan nepsy-kuntoutukseen. Äiti tuli häntä bussilla vastaan. Sovitun tapaamispaikan kohdalla ihmiset hänen selkänsä takana alkoivat kovaan ääneen ihmetellä: ”katsokaa tuota poikaa!”

Kun Hanna käänsi katseensa, hän näki oman poikansa juoksemassa torilla pulujen perässä.

Ulkopuolisten ihmisten katseet ja kommentit ovat välillä satuttaneet. Kun poika sai lapsena kaupassa hillittömiä raivokohtauksia, äiti luki muiden katseista: ”Eikö tuo osaa kasvattaa lastaan?”

– Välillä ulkopuolelta on tullut sellaista ihmettelyä, että miksi Akseli käyttäytyy noin.

Vilpitön ja rajaton innostus ja uteliaisuus elämää kohtaan on kuitenkin myös suojannut ikäviltä kommenteilta. Akseli sanoo, ettei hän koe, että häntä olisi ikinä kiusattu koulussa.

– Joskus yläasteella opettajien mielestä minusta oli tehty pilkkaa, mutta en koskaan tajunnut, missä vaiheessa niin olisi tapahtunut. Tulin kaikkien kanssa toimeen hyvin.

Tietokoneet ovat kiehtoneet Akselia aina. Hän on itse rakentanut niitä ja haaveilee harjoittelupaikasta tamperelaisessa pelistudiossa.

Ruutupaperille kirjoitettuja vetoomuksia alkoi ilmestyä, kun Akseli ensimmäistä kertaa pääsi pelaamaan äidin tietokoneella.

Niissä luki aina ”tarvitsisin lisää peliaikaa” ja sen perään erilaisia perusteluja.

12-vuotiaana Akseli sai oman tietokoneen. Sen poika hajotti osiin ja rakensi alusta uudelleen.

Äiti sanoo, että jo lapsena Akseli oli kiinnostunut radioista, siitä miten ne toimivat ja miten ne on rakennettu.

– Kerran meiltä meni koti pimeäksi, kun rakensin tietokonetta ja sulakkeet menivät, Akseli muistaa.

Tietokoneista Akseli voisi puhua loputtomiin. Yläasteen jälkeen hän meni ammattikouluun opiskelemaan datanomiksi.

Kun toinen aste päättyi, äiti kannusti häntä hakemaan jatko-opintoihin. Hän kannusti, vaikka samaan aikaan jännitti, miten poika tulisi pärjäämään yksin.

Ruoanlaittoa, kodin siivoamista ja laskujen maksamista he toki olivat jo kotona harjoitelleet etukäteen.

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen alku Hämeen ammattikorkeakoulussa osui hyvään saumaan. Syksyllä 2020 koronapandemia teki kaikesta opetuksesta etäopetusta.

Sen jälkeen palattiin hybridimalliin, jossa yhdistellään lähi- ja etäopetusta.

– Nykyinen systeemi, joka kouluissa on, tukee tasoistani toimijuutta tosi hyvin, Akseli sanoo.

Etäopinnoissa keskittyminen on huomattavasti helpompaa kuin luokkahuoneessa. Toisaalta Akseli on oppinut toimimaan myös ryhmässä. Opiskelu sujuu, jos hän ottaa kuulokkeet mukaan. Niiden avulla ulkopuolisen maailman sulkeminen ympäriltä on helpompaa.

Tällaisia asioita on opeteltu neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa. Äidin mielestä on hienoa, että Akseli pystyy nykyään itsenäisesti toteuttamaan kuntoutuksessa opeteltuja asioita.

– Eikä näitä pystyisi oppimaan, jos omaa mukavuustilaa ei olisi silloin haastettu. Adhd-lääkkeet ehkä pehmensivät vähän iskua, Akseli miettii.

Akseli herää yhä kahdelta yöllä. Unirytmin haasteet pahenevat aina, kun kelloja siirretään kesäajasta talviaikaan. Se ei kuitenkaan vaikuta opiskeluun.

– Jos olen tosi väsynyt, menen koulusta suoraan nukkumaan. Sitten voin tehdä tehtäviä aamulla, kun muut vielä nukkuvat.

Akseli on aina suhtautunut positiivisesti uusien asioiden oppimiseen. Kuntoutuksessa opetellut taidot ovat tukeneet opintoja.

Akseli oli poika, jolla oli haasteita, välillä aika isojakin. Hänestä kasvoi nuorimies, joka pärjää hienosti.

Aina erityislasten tarinat eivät suju yhtä onnellisesti.

Hanna arvelee, että Akselin lapsuudessa Tampereen yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian yksikössä oli enemmän resursseja ja vähemmän jonoja kuin nykyään.

Hän on huomannut julkisen keskustelun perusteella, että avun saaminen neuropsykiatrisiin haasteisiin on tällä hetkellä hankalaa ja kestää pitkään.

– Tai sitten meillä on käynyt kaikessa hirveän hyvä tuuri.

Akselilla oli opettaja, joka pysyi samana koko yläasteen, hän sai neuropsykiatrista kuntoutusta, ja Hanna uskalsi pyytää apua, kun huomasi, ettei itse jaksa. Lisäksi koronapandemia pehmensi siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun.

Kaikki tämä johti siihen, että Akseli on muiden epäilyistä huolimatta valmistumassa loppuvuodesta tutkintoon ammattikorkeakoulusta.

Opinnäytetyö on jo valmis, ja enää jäljellä on harjoittelu. Siihen liittyen Akselilla on yksi erityinen unelma. Hän haluaisi päästä harjoitteluun tamperelaiseen pelistudioon.

Vapaa-ajallaan hän pelaa ystäviensä kanssa fantasiaroolipeliä.

– Sen suurempia haaveita tulevaisuudelle ei ole. Haluaisin jatkaa tietokonehommien parissa, ja joskus olisi kiva heittää reppu selkään ja lähteä reissaamaan Eurooppaan.

Ja ainahan voi kartuttaa omia tietojaan ja taitojaan vielä lisää.

– Jos en harjoittelun jälkeen ole saanut työpaikkaa, ehkä voisin hakea Tampereen yliopistoon opiskelemaan tietotekniikkaa.