2-vuotiaan pojan ulosteessa oli verta, kiviä ja soraa – nyt äitiä pelottaa viedä hänet päiväkotiin

Jokin oli pielessä. Poika valitti vatsakipua ja oli itkuinen.

Pian Johanna ja hänen puolisonsa huomasivat, että poika kärsi myös ummetuksesta. Se ei ollut hänelle tyypillistä.

Turkulaisäiti otti asian puheeksi päiväkodissa, josta kerrottiin, että poika oli syönyt ulkoilun aikana hiekkaa ja kiviä. Kukaan hoitajista ei ollut kuitenkaan kuulemma nähnyt tapausta.

Selitys tuntui Johannasta todella oudolta. Miten päiväkodin työntekijät tiesivät pojan syöneen hiekkaa ja kiviä, jos kukaan ei ollut sitä nähnyt?

Ummetus oli alkanut maanantaina. Tiistaina poika kakkasi kivuliaasti pelkkää limaa.

Pian ulosteessa näkyi verta ja kynnen kokoisia kiviä ja soraa. Keskiviikkona pojalle iski selkeä meleena, eli hänen ulosteensa oli aivan pikimustaa, mikä kertoi siitä, että poika kärsi verenvuodosta.

– Hän oli tosi, tosi kipeä. Itki kivusta.

Johanna soitti päivystykseen.

– Saimme käskyn lähteä heti näytille.

Johannan piti kiiruhtaa poikansa päivystykseen, kun oireet pahenivat.

Poika tutkittiin tarkasti ja lastenkirurgia konsultoitiin asiasta. Koska kukaan päiväkodissa ei ollut väitetysti nähnyt tilannetta, tarkkaa tietoa kivien ja soran määrästä tai siitä, milloin poika oli niitä syönyt, ei ollut.

Perhe selvisi lopulta säikähdyksellä.

– Loppujen lopuksi verenvuoto lähti itsestään tyrehtymään ja suoli lähti tyhjentymään hiekasta ja sorasta. Meillä kävi oikeasti hyvä tuuri, ettei tarvinnut lähteä mihinkään leikkuriin.

Johanna yritti kotona punnita kivien ja soran määrää poikansa kakasta ja sai lopputulokseksi 800 grammaa.

Päiväkotien ongelmat ovat puhuttaneet pitkään etenkin Suomen suurissa kaupungeissa. Henkilöstöpula ja hoitajien vaihtuvuus ovat nostaneet esiin huolen siitä, että eniten kärsivät lopulta lapset, joiden perään ei ehditä riittävästi katsoa.

Viime syyskuussa Ilta-Sanomat kysyi päiväkodin työntekijöiltä alan epäkohdista.

– Tapaturmia meillä sattuu nykyään päivittäin, kun aiemmin ehkä kerran viikossa. Tiedän, että ne olisivat estettävissä, jos vain olisi enemmän silmäpareja, kertoi eräs Ilta-Sanomien kyselyyn vastannut, huolestunut päiväkodin työntekijä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten viesteissä toistuivat samat ongelmat: resurssipula, kiire, inkluusio, liian pieni palkka ja arvostuksen puute.

– Välillä toisen ryhmän työntekijät eivät olleet jättäneet tiedoksi lasten erityisruokavalioita tai mahdollisia sairauksia. Sellaiset tilanteet olivat todella kurjia ja pohdin, mitä ihmettä annan lapsille aamupalaksi. Lopulta järkeiltyäni, annoin vain kupin vettä, ettei vahingossa tule väärää puuroa, toinen kertoi.

Myös Johanna kertoo olevansa todella huolissaan päiväkotien tilanteesta. Siksi hän haluaakin tuoda oman poikansa viime lokakuussa sattuneen tapauksen esille.

Johannan toivoo, että perheiden ja varhaiskasvatusten ammattilaisten huoli lasten hyvinvoinnista otettaisiin vihdoinkin vakavasti.

Johanna kertoo, että hänen poikansa on erityisen tuen tarpeessa ja tälle on tyypillistä laittaa suuhun sinne sopimattomia asioita. Hän on tästä päiväkodin henkilökunnalle myös kertonut.

– Tämäkin asia on päiväkodin tiedossa. Olemme painottaneet sitä, että etenkin pihalla lapsemme tarvitsee tarkkaa valvontaa.

Johanna painottaa, ettei syytä tapahtuneesta yksittäisiä hoitajia. Ennemminkin hän on vihainen ja surullinen siitä, että päiväkodissa ei aina ole riittävästi henkilökuntaa töissä.

Johanna kertoo, ettei hänen poikansa ryhmässä ole ollut yli puoleen vuoteen varhaiskasvatuksen opettajaa. Ryhmässä on kaksi vakituista lastenhoitajaa ja vaihtuvia sijaisia.

Johanna on yrittänyt ottaa päivystyskäyntiin johtaneen tapauksen tiimoilta yhteyttä myös päiväkodin johtajaan, mutta tämä vaihtui. Tällä hetkellä äiti ei edes tiedä, kuka on hänen lapsensa päiväkodin johtaja.

Vaaratilanteen jälkeen Johannan poika on alkanut jännittää päiväkotiin menoa.

Johannan poika on nyt 3-vuotias. Fyysisesti hän on kunnossa.

Tapahtuneen jälkeen hän on kuitenkin alkanut oireilla.

– Hän on alkanut ilmoittaa, ettei tahdo lähteä päiväkotiin, sillä hän ei tunne päiväkodin aikuisia.

3-vuotiaaksi poika puhuu paljon ja osaa jo sanoittaa omia tuntemuksiaan taitavasti. Iltaisin hän kertoo, ettei haluaisi nukkua, koska aamulla alkava päiväkotipäivä jännittää. Aiemmin hyvin nukkunut lapsi on alkanut myös kärsiä uniongelmista, joiden Johanna uskoo johtuvan päiväkodin vaihtelevasta arjesta.

Pelko on tullut osaksi myös vanhempien arkea.

– Minusta olisi korkea aika alkaa ottaa meidät vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta tosissaan. Minua pelottaa nykyään monesti viedä lapseni hoitoon.

Lapsensa yksityisyyttä suojatakseen Johanna ei esiinny jutussa koko nimellään tai kasvoillaan. Ilta-Sanomat on nähnyt Johannan kertomusta tukevat potilasasiakirjat.