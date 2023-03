Älä tee tätä aprillipilaa – ”Mautonta ja ala-arvoista”

Aprillipäivänä somessa julkaistu raskaustestin kuva hauskana vitsinä voi loukata tahattomasti lapsetonta.

Aprillipila tuntuu veitsen iskulta suoraan sydämeen. Tuntuu kamalalta, että joku kykenee vitsailemaan sellaisella asialla, joka tuottaa osalle ihmisistä suurinta tuskaa.

On aivan järkyttävää, miten he, joilla asiaan ei liity lapsettoman kokemaa surua, edes ilkeävät.

Niin mautonta ja ala-arvoista kuin voi vain olla.

Sydäntä riipii ja suututtaa. Ei raskautuminen ole itsestäänselvyys.

Muun muassa nämä ovat Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Instagram-seuraajien tuntemuksia siitä, miltä tuntuu nähdä aprillipila raskausuutisesta.

Aprillipila raskaudesta ei naurata tahattomasti lapsetonta.

Vaikka huumori kuuluukin elämään, aprillipäivänä somessa julkaistu raskaustestin kuva hauskana vitsinä voi loukata tahattomasti lapsetonta.

Sattuu, että pidetään tuollaista ihmettä itsestäänselvyytenä. Meitä on niin paljon, jotka toivomme edes yhtä ainokaista. Minulla on tunne, että minut on tarkoitettu äidiksi. Se, että joku pitää hauskana vitsinä sitä, että oho, tulinpa raskaaksi ja se olikin vitsi, sattuu. Omalla kohdallani se tuntuu nykyisin vielä enemmän, kun on kokenut keskenmenon. Luulin, että minusta tulee äiti ja sitten sitä pientä ihmettä ei olekaan, niin se, että joku vitsailee tuollaisella saa kyllä näkemään punaista.

Aikuisiän suurimpia kriisejä

Toive positiivisesta raskaustestistä usean kuukauden yrittämisen jälkeen on kova! Se, että joku vitsailee asialla tuntuu pahalta. Raskaus tai lastensaanti ei ole itseisarvo. Itse olen halunnut jo nuoresta asti isäksi. Aikaa on kulunut ja olen onnellinen edes siitä, että nyt on mahdollisuus edes yrittää. Vaikka siihenkin kului yli kymmenen vuotta.

Tahaton lapsettomuus on Simpukan mukaan näkymätön ja kipeä kriisi, yksi aikuisiän suurimmista. Se vaikuttaa niin ihmisen kehoon, mieleen, ihmissuhteisiin, talouteen kuin tulevaisuudensuunnitelmiin.

Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Lukuina määrän on Simpukan mukaan arvioitu olevan 300 000.

Lähde: Simpukka ry.