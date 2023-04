Supernanny Pia Penttala on vieraillut perheissä, joissa ruokailuun liittyy käsittämätön rituaali – ”Eivät voi lähteä koskaan ravintolaan”

Supernanny Pia Penttala on tavannut perheitä, joissa älylaitteiden käyttö on karannut täysin käsistä. Hän pitää liikaa ruutuaikaa vakavana uhkana lasten ja nuorten kehitykselle.

Supernanny Pia Penttala on kohdannut lapsia ja nuoria, joille normaali vuorovaikutus on hankalaa, koska he ovat viettäneet niin paljon aikaa älylaitteilla.

Nuori ei ota katsekontaktia. Puhe on hiljaista ja vuorovaikutus toisiin ihmisiin synnyttää voimakkaita ahdistuksen tunteita.

Tällainen tilanne voi äärimmillään olla, jos nuori ei ole saanut tarpeeksi kokemuksia kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta.

Erityistason psyko- ja perhe­terapeutti Pia Penttala.

Erityistason psyko- ja perhe­terapeutti Pia Penttala on tavannut vastaan­otollaan nuoria, joiden ainoa kontakti maailmaan tapahtuu äly­puhelimen tai tieto­koneen ruudun kautta.

– Näitä ei tietenkään voi yleistää koskemaan kaikkia lapsia ja nuoria, mutta sellaisia tapauksia on yhä enemmän, että selkeästi vieroksutaan vuorovaikutustilanteita.

Älypuhelinten mukana lasten ja nuorten arkeen on tullut aiempaa enemmän myös keskittymisongelmia.

Penttala sanoo, että tyypillisimmin ongelmat näkyvät perheissä, joissa vietetään vähän aikaa yhdessä. Hän on tavannut esimerkiksi perheitä, jotka eivät pysty ruokailemaan yhdessä ilman, että jokainen tuijottaisi puhelimen ruutua.

– Meillä alkaa jo olla perheitä, jotka eivät voi lähteä koskaan ravintolaan, koska eivät pysty edes oman pöydän ääressä juttelemaan yhdessä.

Viimeisten viiden vuoden aikana Penttalan omakin suhtautuminen älypuhelimiin ja niiden käyttöön on muuttunut. Nykyään hän pitää niitä vakavampana uhkana lasten ja nuorten kehitykselle kuin aiemmin.

– On pystytty osoittamaan, että lasten liikunta on vähentynyt ja fyysiset sairaudet lisääntyneet. Lisäksi perheiden yhdessä viettämä aika on vähentynyt huomattavasti. Näihin kaikkiin liittyy erilaisilla laitteilla olemisen lisääntyminen.

Älylaitteiden liialliseen käyttöön liittyy usein eristäytymistä ja toimintakyvyn heikkenemistä. Monet sovellukset on rakennettu niin, että ne koukuttavat. Nuorilla vaikutus on suurempi kuin aikuisilla, sillä aivojen kehitys on kesken.

Penttala sanoo, että on aikuisten vastuulla luoda lapsille ja nuorille sellainen ympäristö, jossa on virikkeitä ja rutiineja.

Moni on vieraantunut arkipäiväisistä asioista, jotka tukevat hyvinvointia. Sellaisia ovat esimerkiksi riittävä uni, liikunta, rutiinit ja yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan.

– Lapsen täytyy tottua siihen, että aamulla nostetaan verho ylös, syödään, lähdetään johonkin ja tullaan kotiin.

Penttalalta kysytään usein, mikä olisi sopiva ruutuaika lapselle tai nuorelle. Hän ei halua antaa tarkkoja aikamääreitä, vaan lähestyy asiaa toista kautta: Mitä muuta lapsen tai nuoren arkeen kuuluu?

Koulussa käymisen, läksyjen ja kotitöiden tekemisen pitäisi sujua ilman jatkuvaa puhelimen tuijottamista.

– Ruutuaikaa voi olla sen jälkeen, kun asiat on hoidettu. Olisi hyvä, että perheellä olisi myös sellaista yhteistä aikaa, johon älylaitteet eivät kuulu.

Penttala sanoo, että aikuisten tehtävä on keksiä lapsille tekemistä, joka vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja keskittymiskykyä.

– En ymmärrä, miksi aikuiset eivät niin tekisi, sillä se turvaa sen, että lapsesi on koulukykyinen ja pystyy joskus hankkimaan itselleen ammatin. Siinä on aika iso vastuu tapella lapsen kanssa näistä asioista.

Monessa perheessä älylaitteiden käyttö synnyttää toistuvasti riitoja. Penttala sanoo, ettei lapsia tulisi aliarvioida. Tehokkainta on käyttäytyä kunnioittavasti ja kuunnella, mitä lapsella on sanottavana.

Älypuhelimen ja muiden laitteiden käyttöön liittyviä rajoituksia kannattaa perustella hyvin.

– Lapselle voi kertoa, että jos uppoutuu tekemään vain yhtä asiaa ruudun kautta, tunne-elämä tai kaverisuhteet kärsivät.

Penttala muistuttaa, että lapset tekevät älypuhelimilla myös asioita, jotka tukevat heidän oppimistaan. Samalla erilaiset sosiaalisen median kanavat ovat täynnä materiaalia, joka luo turvattomuutta.

– Kyllä kannan siitä ammattilaisena huolta, miten näiden kanavien kautta lasten ja nuorten on mahdollista nähdä kaikkea. Toivoisin, että vanhemmat olisivat hyvin tietoisia ja osaisivat luoda ilmapiirin, joka on keskusteleva, ei arvosteleva tai väheksyvä.

Tutkimustieto älypuhelinten ja erityisesti sosiaalisen median käytön vaikutuksista hyvinvointiin lisääntyy jatkuvasti. Penttala toivoo, että samalla lisääntyisi myös avoin keskustelu.

Hänen mielestään aiheesta keskustellaan vielä turhan varovaisesti.

– Onko meillä aikuisilla sitten oma syyllisyys siinä, kun pelätään, että menetämme itsekin saavutettuja etuja? Vanhempien kautta usein se malli tulee lapsellekin, miten paljon ruutujen ääressä ollaan.

Lue lisää: Suomalaiset viettivät pahimpina korona­vuosina enemmän aikaa ruutujen äärellä kuin koskaan aiemmin