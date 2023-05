Vaikka nuori olisi itsenäinen, hänkin on vielä lapsi, Supernanny Pia Penttala muistuttaa.

Avioerolla voi olla karut seuraukset lapsiin – Supernanny kertoo vanhempien tyypillisestä virheestä: ”Miten on mahdollista?”

Erotilanteissa tehdään usein samat virheet, Supernanny Pia Penttala sanoo. Vaikutukset lapsiin ovat pahimmillaan karmeita.

Pienillä sisaruksilla on omat huoneet, mutta teini-ikäinen lapsi nukkuu toistuvasti olohuoneen sohvalla, joskus jopa komeron lattialla.

Kun päätetään yhteisistä matkoista, teini ei yleensä tule mukaan.

Hän on syrjässä – omassa perheessään.

Erityistason psyko- ja perhe­terapeutti Pia Penttala.

Murros­ikäisen lapsen ”unohtaminen” ei ole tavatonta uus­perheissä, erityis­tason psyko- ja perhe­terapeutti Pia Penttala sanoo. Erityisesti, jos perheeseen on syntynyt sittemmin yhteisiä lapsia, nämä saattavat viedä aikuisten huomion. Se on Penttalan mukaan inhimillistä.

Lapselle tilanne voi kuitenkin olla hyvin haitallinen.

– Aikuinen saattaa ajatella, ettei 14-vuotias enää tarvitse niin paljon huomiota. Kyllä hän tarvitsee.

Viesti, jonka Penttala on usein kuullut uusperheiden nuorilta itseltään, on karu. He kertovat, ettei heiltä koskaan kysytä mitään ja kaikki pyörii pienten lasten ympärillä.

– Kun on iso elämänvaihe muutoksineen, siitä, joka vähiten pitää meteliä, on helppo irtautua.

” Lapsilla ei ole kykyjä pärjätä hankalissa sosiaalisissa tilanteissa yksin.

Vaikka nuori olisi itsenäinen, hänkin on vielä lapsi, Penttala muistuttaa. Mustasukkaisuuden, vihan ja ahdistuksen tuntemukset ovat yleisiä, kun perhesuhteet muuttuvat ja kuvioihin tulee uusia ihmisiä.

– Lapsi voi miettiä, menetänkö jotain tai onko uusi perheenjäsen minulle uhka. Jos siihen vielä lisätään hylkäämisen kokemukset, silloin ajatukset voivat tulla todella raskaiksi.

Sisaruskateus on Penttalan mukaan yleistä. Harvoin se kuitenkaan kehittyy yhtä äärimmäiseksi kuin Itä-Uudellamaalla huhtikuussa 2022.

Tuolloin 13-vuotias isoveli yritti surmata 5-vuotiaan pikkusiskonsa. Poliisin mukaan teon motiivina oli ainakin jossain määrin se, että veli oli kateellinen pikkusiskon vanhemmilta saamasta huomiosta.

Kateus saa alkunsa tunteesta, ettei ole turvassa ja yhtä rakastettu kuin muut, tai kelpaa perheeseen sellaisena kuin on, Penttala sanoo.

– Jos vuodesta toiseen kasvetaan vihan ilmapiirissä, totta kai riski kasvaa siihen, että jossain kohtaa voi tulla ylilyöntejä.

Penttala muistuttaa, että fyysisen väkivallan lisäksi myös henkinen väkivalta voi olla armotonta ja hyvin satuttavaa. Siksi lapsia ei saisi jättää selviytymään tilanteista keskenään.

– Lapsilla ei ole kykyjä pärjätä hankalissa sosiaalisissa tilanteissa yksin. Varsinkin uusperheissä lapsi joutuu opettelemaan valtavasti uutta. Muutokset ovat isoja ja hän on juuri menettänyt jotakin tärkeää. Silloin tuen tarve on vielä suurempi.

” Aikuisten tehtävä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista.

Uusperheissä lapsia ei tulisi Penttalan mukaan jaotella ”sinun ja minun” lapsiin. Vaikka lapsen suhde biologiseen vanhempaansa on vahva, perheen arki ei toimi, jos aikuiset eivät pyöritä sitä tasavertaisina.

– Aikuisten tehtävä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Siinä ei pitäisi olla merkitystä sillä, onko suhde biologinen vai ei.

Pahimmassa tapauksessa lapsi ei kunnioita perheen toista aikuista lainkaan. Ongelmien ratkomisessa paras keino on avoin keskustelu.

– Lapselle pitää tulla tunne, että vaikeuksista huolimatta häntä arvostetaan ja kuunnellaan.

Näin käsittelet eroa lapsen kanssa Pia Penttalan vinkit eron käsittelemiseen lapsen kanssa. Kerro mahdollisesta erosta avoimesti jo ennen kuin se on tapahtunut. Lapsi on usein jo huomannut, että vanhempien välit ovat muuttuneet. Lapselle voi kertoa, ettei yhdessäolo tunnu enää hyvältä, ja pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että pitää erota. Tunnustele lapsen kanssa uutta tilannetta, mitä se voi käytännössä tarkoittaa ja miten elämä voi muuttua. Miten asiat silloin järjestellään? Kun asioista puhutaan etukäteen, ne eivät ole lapselle tapahtuessaan yllättäviä ja vieraita. Muistuta, että lapset eivät ole naimisissa kummankaan vanhemman kanssa. He eivät eroa kummastakaan ja heitä rakastetaan yhtä paljon kuin ennenkin. Rakkaus lapsia kohtaan ei lopu, vaikka ero tapahtuisi.

Suurimmat uusperheiden haasteet, joita Penttalan vastaanotollakin puidaan, liittyvät kuitenkin yleensä entisiin puolisoihin. Hän kohtaa usein tilanteita, joissa aikuiset eivät kykene tulemaan toistensa kanssa toimeen.

– Jos 4–5 vuotta sitten on synnytetty yhdessä lapsia ja oltu maailman onnellisimpia, miten on mahdollista, että nyt toinen on täysin hullu, eikä hänen kanssaan voi tulla mitenkään toimeen? Penttala kysyy.

Hänen mukaansa ainoa tae lapsen hyvinvoinnille erotilanteessa on, että aikuiset tulevat keskenään toimeen. Lapset eivät eroa kummastakaan vanhemmasta, vaikka avioliitto päättyy.

Tämä unohtuu monelta.

– Joudun usein painokkaasti muistuttamaan lapsiakin siitä, ettei heidän tarvitse riitatilanteissa mennä kummankaan vanhemman puolelle.

Eroon kuuluu erilaisia vaiheita ja tunteita. Kun ne käydään huolellisesti läpi, on mahdollista rakentaa hyvä pohja uudelle suhteelle ja perheelle, Penttala sanoo.

Moni ohittaa tämän vaiheen ja syöksyy uuteen suhteeseen nopeasti vanhan päätyttyä.

– Ihmiset haluavat itselleen nopeasti ja vähällä työllä valmiin paketin. Silloin jää ymmärtämättä, että tunteiden käsittelyä ei voi kiirehtiä.

Käsittelemättömät tunteet saattavat nousta pintaan uudessa suhteessa ja aiheuttaa vaikeuksia, kuten mustasukkaisuutta.

Viimeiset pari vuotta Penttala on ohjannut perheitä käsittelemään eroa lasten kanssa jo ennen kuin se on tapahtunut. Tilanteiden ennakoiminen lapsille on tuottanut hyviä tuloksia.

Lasten ahdistus on vähentynyt, kun tilanne ei tule heille yllätyksenä, ja vanhemmat ovat ottaneet enemmän vastuuta tilanteesta yhdessä.

– Vanhempien on ollut helpompi tukea toisiaan vaikeissa tilanteissa, kun asioista on keskusteltu etukäteen myös lasten kanssa.