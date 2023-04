Susanna Pärnän mielestä vauva-arjesta syntyy liian helposti negatiivinen kuva. Hän on ollut yksivuotiaan Adelian kanssa kotona, mutta suunnittelee nyt töihin menemistä.

Kun Susanna Pärnä tuli 17-vuotiaana raskaaksi, joka puolelta varoiteltiin vauvavuoden vaikeuksista. Kun Adelia lopulta syntyi, hänen äitinsä sai hämmästyä.

Vauva ei itkenyt.

Yöunet eivät menneet.

Susanna Pärnällä oli välillä niin tylsää, että hän ehti siivota kodin kahdesti.

Kun Pärnä, 19, kaksi vuotta sitten tuli raskaaksi, kaikki varoittelivat vauvavuodesta. Siitä tulisi kuulemma rankka kokemus, jonka jälkeen hän ei enää haluaisi toista lasta.

Tiktok-videoissa tuoreet äidit kertoivat, miten eivät edes suihkussa ehtineet käydä, koska vauvanhoito vei kaiken ajan.

Mitä tämä on? Pärnä ihmetteli, kun Adelia ei valvottanutkaan häntä öisin tai vaatinut koko ajan huomiota.

Vauva nukkui niin paljon, että Pärnä ehti hyvin suorittaa kesken jääneen lukion loppuun. Ajan puutteen sijaan ongelma oli pikemminkin se, että sitä oli liiankin kanssa.

– Välillä on oikeasti tylsää ja tuntuu, että seinät kaatuu päälle. Mitään muuta en ole kokenut tässä haastavana.

Tylsinä hetkinä he saattavat lähteä lapsen kanssa ulkoilemaan tai kiertämään kauppoja ja kirpputoreja. Pärnä suunnittelee nyt myös töihin menemistä, sillä se toisi arkeen vaihtelua.

Kun Susanna Pärnä tuli raskaaksi, kaikki ihmettelivät, miten hän saa hoidettua koulun loppuun. Ensin suunnitelmana oli, että hän tekisi sen raskausaikana, mutta pahoinvoinnin vuoksi opinnot venyivät vauvavuodelle.

Kaksi vuotta sitten Pärnän lukiokaverit pohtivat jatko-opintoja. Pärnällä oli toisenlainen suunnitelma.

Hän halusi lapsen.

Nyt Pärnä siivoaa yksivuotiaan Adelian välipalahetken jälkiä keittiössä. Hän ei muista, milloin ajatus lapsesta tuli ensimmäistä kertaa mieleen.

– Olen jo pienenä puhunut tästä. Haluan, että lapset on hankittu, kun olen 23-vuotias.

Pärnän oma äitikin on saanut hänet nuorena. Hänen isoäitinsä sai ensimmäisen lapsensa 16-vuotiaana.

Pärnän ja hänen puolisonsa mielestä hetki tuntui oikealta. Hän laski, että lapsi voisi syntyä, kun ylioppilaskevään kirjoitukset on hoidettu pois alta.

Lopulta suunnitelma ei aivan toteutunut. Raskaudesta tuli vaikea. Pärnä kärsi voimakkaasta pahoinvoinnista, eikä voinut käydä koulussa tai osallistua kirjoituksiin.

” Kun minä olen 40, olen jo lapseni hoitanut.

Synnyttäjien keski-ikä on noussut tasaisesti. Vuonna 2021 ensisynnyttäjien keski-ikä oli 30 vuotta.

Se on Pärnän mielestä korkea ikä.

– Kun minä olen 40, olen jo lapseni hoitanut ja sitten on oma elämä edessä.

Kun Pärnä tuli raskaaksi, hän oli 17-vuotias. Hän huomasi, että suhtautuminen nuoriin äiteihin on jonkin verran muuttunut.

Neuvolassa hän koki tulleensa kohdatuksi samalla tavalla kuin muutkin äidit. Koulun loppuun suorittamisesta kyllä kyseltiin jonkin verran.

Se oli myös Pärnän vanhempien huoli, kun he kuulivat raskaudesta. Uutisen kertominen jännitti.

– Ensin he olivat shokissa, mutta nopeasti reaktio vaihtui intoon ja iloon. He eivät kertaakaan epäilleet, pärjäämmekö lapsen kanssa.

Erikoisinta Pärnän mielestä oli se, että hänestä olisi voitu nuoren ikänsä vuoksi tehdä lastensuojeluilmoitus.

– Tuli hyvä mieli, kun meidän kohdalla tarvetta sille ei nähty.

Sosiaalisen median kautta Pärnä on tutustunut samanikäisiin äiteihin. Heiltä hän on kuullut, että lastensuojelu on tarkkaillut perhettä, jos molemmat vanhemmista ovat esimerkiksi vielä opiskelijoita.

Pärnän puoliso on häntä neljä vuotta vanhempi ja oli raskauden alkaessa jo valmistunut ammattiin.

– Mielestäni sen lastensuojelun resurssin voisi käyttää muuhunkin kuin nuorten äitien tarkkailuun.

Susanna Pärnän mielestä arki pienen lapsen kanssa on ollut todella helppoa. Haastavia ovat ainoastaan tylsät hetket. Silloin Pärnä lähtee lapsen kanssa ulkoilemaan tai kiertelemään kauppoja.

Lapsen syntyessä Pärnä oli seurustellut puolisonsa kanssa vuoden. He asuivat yhdessä.

Pärnän mielestä lapsen voi hankkia alaikäisenäkin, jos on vastuuntuntoinen ja itsenäistynyt.

– Ei tulisi mieleenkään hankkia lasta, jos asuisin vielä vanhemmillani tai en itse pystyisi taloudellisesti tai muulla tavalla huolehtimaan itsestäni tai lapsesta.

Pärnä arvelee, että synnyttäjien keski-ikä on noussut, koska töitä tehdään aiempaa enemmän. Monen elämä on urakeskeistä.

Lapsen hankkimista saattavat jarruttaa myös negatiiviset mielikuvat. Kun kaikkialla kerrotaan, miten raskasta vanhemmuus on, se ei houkuttele. Myös asenteet äitejä ja lapsia kohtaan voivat olla ikäviä.

– Ei ole kivaa saada järkyttyneitä katseita ja kommentteja. Se tuntuu tosi pahalta, että itselle iloinen ja ihana asia on toisten silmissä kauhistuttavaa.

Reilun vuoden ikäinen Adelia osaa jo vaikka mitä.

Pärnä on saanut kuulla paljon siitä, että opiskelut pitäisi hoitaa ensin loppuun ja hankkia työpaikka – vasta sitten voi miettiä niitä lapsia. Hän ei ymmärrä, miksi jokaisen elämän pitäisi noudattaa tiettyä järjestystä.

– Minun päähäni ei mahdu, miksi ura on niin paljon tärkeämpää kuin perhe. Riskit raskaudessakin kasvavat, mitä vanhemmaksi tulee.

– Sitten on varmasti niitäkin, jotka eivät enää voi saada lapsia, vaikka haluaisivat.

Pärnä uskoo, että opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen tulee sujumaan hyvin. Hän haluaisi opiskella sosionomiksi tai psykologiksi.

– Tulevaisuudelta odotan sitä, että saan koulut käytyä, töitä omalta alalta ja tienaan normaalisti. Näin vähäisillä tuloilla on haastavaa lähteä esimerkiksi matkustamaan.

” Automaattisesti oletetaan, etten pääse lähtemään tai halua tulla. Ihan mielelläni täältä kotoa välillä lähtisin.

Vaikka Pärnä halusi lapsen nuorena, hän ei koskaan haaveillut suurperheestä. Vaikean raskauden jälkeen pariskunta päätti, että Adelia jää ainoaksi lapseksi.

– Näen itseni nyt yhden lapsen äitinä. Vaikea raskausaika jätti jäljet. Yhden lapsen kanssa myös esimerkiksi matkustelu on helpompaa.

Arki lapsen kanssa on Pärnän mukaan ollut täysin toisenlaista kuin hän kuvitteli. Hän kuuli niin paljon negatiivisia kommentteja vanhemmuudesta, että kuvitteli etukäteen vauva-arjen olevan todella raskasta.

Susanna Pärnän arki on lapsen saamisen jälkeen muuttunut melko vähän. Häntä harmittavat muiden kuvitelmat, ettei hän enää voi lähteä mihinkään, koska hänellä on lapsi. – Ihan mielelläni kyllä täältä kotoa välillä lähtisin johonkin.

Lapsi muutti lopulta Pärnän elämää melko vähän. Hän sanoo, ettei käyttänyt ennen raskauttakaan juuri alkoholia tai käynyt joka viikonloppu juhlimassa.

Vaikutukset kaverisuhteisiin ovat yllättäneet. Ensin lähimmät ystävät olivat innoissaan. Nyt Pärnästä tuntuu, että hän on jäänyt porukan ulkopuolelle.

– Ei tämä heistä sitten ollutkaan niin kiva juttu. Hirveän monella tuntuu olevan oletus, että kun on pieni lapsi, en pääse lähtemään mihinkään. Mutta lapsella on myös toinen vanhempi, joka voi hoitaa häntä.

Kaverit ovat tulleet katsomaan Pärnää kotiin, mutta kutsuja juhliin ei enää ole tullut.

– Automaattisesti oletetaan, etten pääse lähtemään tai halua tulla. Ihan mielelläni kyllä täältä kotoa välillä lähtisin johonkin.

Vauvavuoden aikana Pärnä on monen muun nuoren äidin tavoin tehnyt videoita Tiktokiin. Hän ei halua vahvistaa ennakkoluuloja perhe-elämän kauheudesta, vaan murtaa niitä.

Pelottelun ilmapiirin sijaan hän toivoisi enemmän rakentavaa keskustelua. Hän ei usko, että tulevaisuuden uramahdollisuudet kärsivät mitenkään vauvan hankkimisesta – päinvastoin.

– Uskon, että jaksan nyt paljon paremmin vauvan kanssa, kun olen itsekin niin nuori.