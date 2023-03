Fakta Näin rasismi voi vaikuttaa nuoreen

Vanessa Grant työskentelee rasismin mielenterveysvaikutusten asiantuntijana.

Monen nuoren ensimmäiset kokemukset rasismista sijoittuvat päiväkotiin. Näin kertoo Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n rasismin mielenterveysvaikutusten asiantuntija Vanessa Grant.

– Kokemukset eivät johdu muiden lasten pahantahtoisuudesta, sillä eihän kukaan lapsi halua tahallaan satuttaa toista. Mutta se ei ole tässä se pointti. Se on, miltä rasismin kohteesta tuntuu, Grant sanoo.

Lapsi voi poissulkea toisen leikistä esimerkiksi sanomalla, ettei tämä saa leikkiä prinsessaa, koska prinsessat eivät ole ruskeita. Päiväkodissa vaaleaa värikynää kutsutaan ihonväriseksi kynäksi myös niiden lasten läsnä ollessa, jotka eivät ole vaaleita. Tällaiset pienet asiat voivat vuosien aikana kasaantua, jolla voi olla mittava vaikutus siihen, millainen identiteetti lapselle muodostuu ja miten hän ajattelee itsestään suhteessa muihin.

– Rasismilla on tutkitusti syviä vaikutuksia mielenterveyteen. Rasismin kokemukset ovat harvoin yksittäistapauksia, vaan henkilö, joka joutuu kerran sen kohteeksi, joutuu mahdollisesti sen kohteeksi toistuvasti elämänsä aikana, Grant kertoo.

Siksi rasismin vuoksi kiusaaminen tai syrjiminen on eri asia kuin syrjiminen sellaisen ominaisuuden perusteella, joka ei näy ulospäin.

– Jos ihmistä kiusataan jonkin näkymättömän ominaisuuden vuoksi, niin hän pystyy välttymään mikroaggressioilta ja vihan katseilta sekä säätelemään tiettyyn pisteeseen asti, milloin vähemmistöasema tulee esiin ja milloin ei.

Vanessa Grant vastaa Yeesi ry:n Muudi-hankkeesta, jonka kohderyhmää ovat 13-29-vuotiaat nuoret, jotka toivovat saavansa vertaistukea muilta nuorilta rasismikokemusten käsittelemisessä ja haluavat oppia lisää siitä, miten rasismi voi vaikuttaa mielenterveyteen. Hankkeen keskiössä ovat ne nuoret, jotka kokevat rasismia ihonvärinsä vuoksi. Toimintaan osallistuu myös monista eri taustoista olevia nuoria, joilla on kokemusta rasismista heidän kulttuurin, uskonnon tai etnisen taustan kautta ja jotka kuuluvat taustojensa vuoksi Suomessa näkyvään vähemmistöön.

Hankkeessa mukana olevien nuorten mukaan satuttavimmat rasismin kokemukset ovat niitä, joihin kukaan ei puutu. Grantin mukaan rasismiin puuttumista ja sen tunnistamista voi opettaa ikätasoisesti jo pienille lapsille.

– Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat voivat nostaa esille, että kaikki tässä maailmassa ovat eri näköisiä, mutta jokaista pitäisi kunnioittaa samalla tavalla. Lapsille voi kertoa, että näin ei valitettavasti ole ja että toiset joutuvat kokemaan syrjintää, joka johtuu siitä, mitä he näyttävät.

Grantin mukaan räikeintä rasismia on sellainen, jota aikuiset kohdistavat puolustuskyvyttömään lapseen. Hän epäilee, että tällainen johtuu joidenkin ihmisten luontaisesta tahdota ja tarpeesta selviytyä elämässä muita paremmin. Lapsi on tähän helppo uhri, sillä aikuinen on automaattisesti valta-asemassa lapseen nähden.

Rasismin vaikutukset ovat syvät ja eivät aina näy ulospäin. Rasismia kokenut lapsi voi piilottaa tunteensa ja kokemuksensa muilta. Grantin hankkeeseen osallistuvien nuorten kertoman mukaan rasismi on vaikuttanut heidän identiteettiinsä ja mielenterveyteensä vielä vuosien jälkeen tapahtuneesta. Tyypillisimmin rasismia kokenut nuori voi kokea häpeää, itsesyytöksiä, yhteenkuuluvuuden puutetta, ahdistuneisuutta ja masennusta.

– Aikuiselta lapseen kohdistuvalla rasismilla voi olla mittavampia vaikutuksia kuin mitä ihminen siinä hetkessä tulee ajatelleeksi.

Grantin mukaan rasismia on saatu kitkettyä Suomessa 2000-luvun aikana. Tekemistä kuitenkin riittää yhä.

– Näillä nuorilla, jotka osallistuvat Muudi-hankkeen toimintaan on samoja syrjinnän kokemuksia kuin minulla, kun olin lapsi 30 vuotta sitten. Se on surullista ja kertoo siitä, että meillä on vielä paljon työtä edessä, Grant sanoo.

Tahti, jossa rasismia on saatu kitkettyä, ei täytä Grantin vaatimustasoa.

– Siksi näistä asioista pitää puhua. Isoimmat muutokset ovat tapahtuneet, kun on pidetty meteliä asioista, joita pidämme tärkeänä.