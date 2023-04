Tanja syntyi siskonsa kanssa alkoholistiperheeseen. Hän uskoo, että huostaanotto pelasti heidän elämänsä. Elämän ensihetkien turvattomuus on silti jättänyt jälkensä.

”Varhaisin muistoni on, kun juoksin paidassa ja vaipassa yksin pihalla.

Asuimme Mellunmäessä, ja olin ehkä puolitoistavuotias. Pihalla oli puro, jonka yli meni silta, ja juoksin sinne. En ollut hädissäni, mutta minulla oli tavoite päästä jonnekin, ehkä kaverini luo.

Muistan myös pelänneeni, itkeneeni ja nähneeni väkivaltaa ja tappelua. Ympärillä oli kovia ääniä, ihmisiä ja mölinää. Sitä, mitä se alkoholistiperheessä on.

Siskoni syntyi kaksi vuotta minun jälkeeni. Hän oli ehkä puolivuotias, kun meidät otettiin kiireellisesti huostaan. En tiedä, kuka ilmoituksen oli tehnyt. Meidät sijoitettiin jostain syystä eri paikkoihin. En muista tuosta ajasta oikeastaan mitään.

Emme olleet kauaa huostassa, vaan meidät palautettiin kotiin. Olimme muutaman kuukauden kotona, mutta isä ei pystynyt pitämään meistä yksin huolta. Meidät sijoitettiin Matti ja Maija -kotiin Haagaan. Äiti oli ollut kateissa jossain ryyppyreissulla pari kuukautta. Hän oli vihainen, että häneltä ei ollut kysytty lupaa.

Minulla ei ole paljon muistoja lastenkodista, mutta hoitaja teki minulle valokuva-albumin. Ehkä mieli suojeli minua, sillä niin paljon oli tapahtunut. Kuvista päätellen siellä oli kaikkea kivaa tekemistä, ja meistä pidettiin siskon kanssa huolta. Saimme asua samassa huoneessa.”

Tanja ja hänen siskonsa sijoitettiin molemmat sittemmin lakkautettuun Matti ja Maija -kotiin. Sisko on antanut lupansa kuvan julkaisuun.

Tanja toivoo löytävänsä Samun ja Samin, joiden kanssa hän oli hyvä ystävä lastenkodissa.

”Muistan lastenkodista Samun ja Samin. Me teimme paljon yhdessä, ja kun täytin neljä, sain valita kavereita mukaan synttärireissulle mökille. Valitsin heidät. Olisi kiva tietää, mitä heille kuuluu ja missä he ovat.

Sami työnsi korvaani pienen punaisen lelun, ja tärykalvoni puhkesi. Kasvattiperheessäni oli myöhemmin mankka, joka kolisi sisältä. Purin sen, ja se sama lelu löytyi mankan sisältä. Ihmettelin, miten se on mahdollista. Ilmeisesti se mankka oli ollut jo Matti ja Maija -kodissa.

Olin täyttänyt kesällä neljä, ja kasvattivanhemmat tulivat katsomaan meitä lastenkotiin syyskuun alussa. Syyskuun puolivälissä minä ja siskoni muutimme heidän luokseen maalle Satakuntaan. Saimme kasvattiäidin vanhemmilta pienet kottikärryt, joihin haravoimme lehtiä pihan isosta vaahterasta. Meitä oli odotettu hirveästi. Kävi paljon vieraita, ja ekana jouluna lahjoja oli ihan älyttömästi. Tuntui, että ne eivät lopu ollenkaan.

” Meitä oli odotettu hirveästi.

Ihastuin traktoriin, ja olen ajanut traktorikortinkin. Pääsin kasvatti-isän mukana metsähommiin, ja vanhempana sain ajaa ruohonleikkuria. Meillä oli kanoja ja lampaita, ja kasvatti-isä teki meille luistinkentän. Sinne tuli naapureiden lapsiakin luistelemaan. Meillä kävi mieletön tuuri, että pääsimme sellaiseen paikkaan.

Isä kävi ensimmäisenä syksynä katsomassa meitä. Äiti kävi kerran lastenkodissa. Siinä ne vierailut olivat.

18-vuotiaana sain nähdä omat tietoni, ja sovittiin sossun kanssa yhteinen tapaaminen, johon isä tuli. Meillä ei ollut lupaa tavata keskenämme.

Äitiin en ole pitänyt yhteyttä, enkä halua pitää. En näe mitään syytä, koska hän ei ole muuttunut. Sain 18-vuotiaana selville, että minulla on sisaruspuolia hänen puoleltaan. Olen ollut heidän kanssaan tekemisissä ja kuullut, että heistäkään ei pidetty huolta.”

Hoitaja teki Tanjalle valokuva-albumin. Siinä on paljon tilanteita, joista hän ei muista mitään.

”Uudessa kodissa minulla oli aluksi ahdistuneisuutta, yökastelua ja liiallista läheisyyden hakemista. Ekaluokalla muistan olleeni sinut taustani kanssa; olin jopa ylpeä siitä, että olin syntynyt Helsingissä ja muuttanut muualle. Minulle kasvattivanhemmat olivat ne oikeat vanhemmat, eikä se ollut minulle outoa.

Teini-iässä aloin tuntea erilaisuutta ja ulkopuolisuutta ja koin olevani väärässä paikassa. Muutin lukion jälkeen pois.

Minulla on biologisen perheen luota muistikuva, että miehet ovat pitäneet minusta huolta. Muistan istuneeni kummisedän sylissä ja hänen välittäneen minusta. Olen tuntenut aina vetoa vanhempiin miehiin, ja minulla on ollut vääristynyt kuva, että heidän tehtävänsä on huolehtia minusta.

Olen itsekin käyttäytynyt kuin päihdeongelmainen: on ollut sekavaa käytöstä ja valehtelua. Aloin tosi varhain seurustella ja masennuin. Olin miellyttäjä, jolle kaikkien muiden tarpeet tulivat ensin. Se on aika tyypillistä alkoholistiperheen lapsille. Olen ollut herkkä ja itkuinen ja mietin, miksi olen niin vihainen koko ajan.

Minun olisi pitänyt käydä terapiassa jo lapsena, mutta se ei siihen aikaan ollut niin yleistä. Asiat ehkä painettiin vähän villaisella. Minulla ei ollut isoja näkyviä vaikeuksia, eikä siis varsinaisesti mitään, mihin puuttua.

Nyt tiedostan, että terapia olisi ollut ihan hyvä juttu. Lapsi ei välttämättä uskalla sanoa, miltä hänestä tuntuu: hän voi olla miellyttäjä, joka haluaa äidin voivan hyvin eikä aiheuttaa ongelmia.”

Tanja on onnellinen, että hän ja sisko pääsivät samaan kasvattikotiin.

Tanja vietti neljävuotissynttäreitään lastenkodissa.

”Minulle normaalia lapsena oli se, millaisia ihmiset olivat päihtyneinä.

Valmennuskurssillani oli tehtävä, jossa piti tunnistaa kasvokuvista tunteet. Minä en juuri tunnistanut niitä. Vihan tunnistin heti, mutta en esimerkiksi hämmennystä ja pelkoa.

Siitä tuli surullinen olo, sillä todennäköisesti en oppinut vauvana eri ilmeitä. Näin sen, mistä olen jäänyt paitsi. Tunnistan, että moni ongelmani on lähtöisin jo lapsuudesta ja siitä, millaiset kotioloni olivat.

” Todennäköisesti en oppinut vauvana eri ilmeitä.

Omien kokemuksieni perusteella sosiaalihuolto on hoitanut hyvin asiat ja ollut tukenani. Minulla on aina ollut sellainen ajatus, että ilman sossun puuttumista ja huostaanottoa en ehkä olisi elossa enää. Olisin kenties aloittanut jo nuorena päihteiden käytön ja tappanut itseni niillä. Olisimme molemmat siskoni kanssa ainakin jossain katuojassa. Biologinen isäni oli jossain vaiheessa muutamia vuosia raittiina, mutta se ei kestänyt.

Olen ollut 18-vuotiaasta asti työnarkomaani. Arvoni näkyi siinä, kuinka paljon teen töitä ja miten ylpeäksi saan sillä vanhempani. Nyt osaan arvostaa itseäni ja omaa hyvinvointiani enemmän.

Haluan opiskella, edetä hitaasti ja tehdä oman tuntemukseni mukaan töitä. Ennen minulla oli kauhea kiire edetä töissä. Nyt sillä ei ole merkitystä. Menen eteenpäin päivä kerrallaan.”

”Alkoholistivanhempi pystyy huijaamaan”

Kun Tanja kävi 18-vuotiaana katsomassa papereitaan, hän kuuli, että pelkästään Helsingin alueella on 400 sijaiskotia tarvitsevaa lasta.

– Se oli ihan älytön määrä, ja nyt heitä on varmasti paljon enemmän. Silti lastensuojelussa on liian vähän henkilökuntaa, ja tietyt asiat jäävät näkemättä.

Tanja uskoo, että lastensuojelun työntekijöitä auttaisi omakohtainen kokemus, sillä joitain asioita ei opi näkemään vain kirjoista opiskelemalla.

– Perheissä siivotaan ja kerrotaan kaikki maailman selitykset, kuinka asiat ovat hyvin. Alkoholistivanhempi pystyy kyllä huijaamaan ketä tahansa. Eikä päihdeongelma näy vain juomisena. Voi olla kyvyttömyyttä näyttää tunteita ja kaikkea muuta.

” Alkoholistivanhempi pystyy huijaamaan ketä tahansa.

Tanja työskentelee tällä hetkellä erään koulun iltapäiväkerhossa. Siellä käyvät aivan tavalliset ykkös- ja kakkosluokkalaiset, mutta Tanja kuvailee alkuaan työssä ”hirveäksi”.

– Otti tunteisiin nähdä lasten huonovointisuus: miten paljon on pahoinvointia, aggressiivisuutta, varastelua, kurittomuutta ja lyömistä. Ei ymmärretä, mikä on oikein ja mikä väärin.

Tanja otti tehtäväkseen ”parantaa lapset”, mutta sitten hän tajusi, että lapset tarvitsevat vain yhden luotettavan aikuisen.

– Sellaisen, johon tukeutua edes muutaman tunnin, kun sellaista ei välttämättä ole kotona. Huomaan, että lapset tarvitsevat tosi paljon läheisyyttä. Se on todella surullista.

Tanjan mielestä isoin ongelma on resurssien puute. Jo varhaiskasvatuksessa on liian vähän henkilökuntaa, samoin kouluissa. Lisäksi ongelmat saatetaan lakaista maton alle.

– Kun kouluavustaja joutui sairauslomalle, meni viikkoja saada uusi. Kouluissa halutaan ihan liikaa näyttää hyvältä ja kerrotaan, ettei ongelmia ole, vaikka niitä olisi.

– Näen noissa lapsissa sen, mitä itse tarvitsin lapsena.