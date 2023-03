Nyt puhuvat naiset, joiden miehet pakoilevat isän vastuuta:”Näin rikottiin kaunis perhe”

– Mies kokee, että jos hänen tarvitsee esimerkiksi iltavuoroni takia olla lasten kanssa, se on ylimääräinen ponnistus, josta ansaitsee ylistystä sekä fanfaareja, 31-vuotias nainen kertoo IS:n kyselyssä, jossa sekä äidit että isät kertovat kokemuksiaan perhevapaiden jakamisesta.

Ilta-Sanomat keräsi verkkokyselylomakkeella suomalaisten kokemuksia hoivavastuun epätasaisesta jakautumisesta. Vastauksia tuli lähes 300 ja kyselyyn vastasivat sekä isät että äidit.

Perhevapaat uudistuivat Suomessa viime elokuussa. Tavoitteena on se, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuisivat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken. Tavoitteena on myös tasa-arvo työelämässä ja sukupuolten välisten palkkaerojen pienentyminen.

Perhevapaauudistuksen jälkeen synnyttävä vanhempi saa raskausvapaata, minkä lisäksi molemmat vanhemmat saavat sukupuolistaan tai rooleistaan riippumatonta vanhempainvapaata. Tavoitteista huolimatta viime vuonna vanhempainpäivärahapäivistä 88 prosenttia korvattiin äideille.

Äidit pitävät Suomessa suurimman osan perhevapaista.

IS:n kyselyyn vastanneista naisista osa koki ongelmallisena sen, etteivät isät ottaneet tarpeeksi vastuuta perheestään. Tässä heidän kokemuksiaan:

”Ex-puolisoni ei pitänyt ollenkaan isyysvapaata. Minä jäin yksin lapsemme kanssa. Lapsi syntyi keskosena, sektiolla, ja minä koin läheltä kuoleman kokemuksen. Kipeän vatsan kanssa, henkisesti toipilaana, uutena äitinä, yksin. Mies teki 12h työpäiviä ja reissasi harrastusten parissa.-- Vauvan ollessa 2kk–10kk elämä oli vatsakipujen itkua ympäri vuorokauden. Pahimmillaan nousin vauvaa hytkyttelemään 15 kertaa yössä. Mutta mies valitsi mennä töihin. Kaikesta seurasi avioero ja minulle hermoston ylikuormitustila, jota edelleen yritetään purkaa esimerkiksi lääkkeillä. Lopulta vuosi eron jälkeen ex myönsi pakoilleensa vastuuta. Näin rikottiin kaunis perhe, hyvä avioliitto. Vain sen takia, että mies katsoi oikeudekseen jättää kaiken vain naisen harteille ja hän on vapaa elämään vanhaa elämäänsä.

Nainen, 38

”Vastuu jakautuu nelilapsisessa perheessämme todella epätasaisesti. Mies kokee, että jos hänen tarvitsee esimerkiksi iltavuoroni takia olla lasten kanssa, se on ylimääräinen ponnistus, josta ansaitsee ylistystä sekä fanfaareja. Talo on aina kun pommin jäljiltä, jos hän on vastuussa. Toteamus, että "kaikki energia meni lasten vahtimiseen" ei tunnu hyvältä, kun tosi asiassa mies on pelannut puhelimella, kun lapset mekastavat menemään. Itse teen raskasta kokopäiväistä työtä ja lisäksi minusta tuntuu, että hoidan kaikki lapsiin liittyvät velvollisuudet yksin. Olen aivan loppu eikä puolisoni ymmärrä asiaa. Rakastan lapsiani eikä kuormitus näy heille, se heijastuu ainoastaan parisuhteeseemme, sillä en kunnioita puolisoani enää lainkaan. Olen monesti ehdottanut eroa, mutta hän ei näe sitä vaihtoehtona. Muuttaisi edes omaan asuntoonsa niin ei olisi viidettä lasta hoidettavana.”

Nainen, 31

”Mies jäi hoitamaan lapsia. Viikon päästä hän oli jo aivan kypsä, vihainen ja ärtynyt. Ei tehnyt lasten kanssa mitään, vaan kulutti aikaa, että tulisin kotiin ja hän vapautuisi. Minun vapaatani oli lasten kanssa olo.”

Nainen, 51

”Entinen mieheni ei halunnut osallistua vauva-aikana oikein millään tavalla perheen arkeen. Pelaili tietokoneella ja meni menojaan. Vauvavuosien jälkeen minulle jäi osa-aikatyön lisäksi kaikki kotityötkin, kun mies oli jo tottunut siihen, että kotona olija hoitaa, vaikken ollut enää kotona.”

Nainen 38

Naiset kertovat, kuinka heidän miehensä eivät ole jaksaneet perhearkea kotiin jäädessä.

”Kolmannen lapsen kohdalla lasten isä ei enää jaksakaan lapsiperhearkea, vaikka häneltä alettiin odottamaan tasavertaisempaa vanhemmuutta kunnolla vasta tämän kolmannen kohdalla. Aiemmin toki osallistui, mutta vanhempainvapaat, lasten sairastelut ja lomien ylimenot jäivät aina äidille. Tämä on tarkoittanut pätkätöitä, painetta etsiä osa-aikaisuuksia ja paljon poissaoloja työelämästä. -- Pahinta on tajuta, että isän etuoikeus työelämään ei ole asia, josta hän olisi valmis luopumaan ja että hän ei olekaan tosi paikan tullen valmis tukemaan minun mahdollisuuksiani vuorostaan. --Puolison tuki ja kopin otto perheestä on vain heikentynyt eikä äidin työelämä tunnu kiinnostavan, sillä se vaatisi pienimmän lapsen aamu- ja iltapäiväkuljetuksiin osallistumista, joka ei taida miellyttää puolison työnantajaa eikä siten tiukille joutuvaa isää työntekijänä. Pelin henki on, että saavutetuista eduista ei halutakaan tinkiä ja että tasavertainen vanhemmuus on pelkkää sananhelinää.”

Nainen, 40

”Meillä esikoinen tulossa, eikä puhettakaan että vastuut ja vapaat jakautuisivat tasan. Itselläkään ei erityistä hinkua olla vuositolkulla kotona, vaikka haluammekin useampia lapsia. Miksi äidiltä voidaan odottaa kotiin jäämistä, mutta isälle se on selvästi vapaaehtoista? Miksi äiti on huono, kun laittaa vajaan vuoden ikäisen lapsen päivähoitoon eikä jää kotiin? Miesten asenteet kaipaisivat muutosta.

Nainen, 31

Osa kyselyyn vastanneista naisista ja miehistä toi esiin, että heidän mielestään on ”luonnollista”, että äiti hoitaa lapsia enemmän ja isä ei välttämättä osallistu lastenhoitoon lainkaan. Keskustelu aiheesta roihahti alun perin Helsingin Sanomien artikkelista, jossa miehet kertoivat, miksi eivät halunneet hoitaa lapsiaan kotona. HS:n jutussa osa miehistä perusteli päätöstään muun muassa biologialla ja sillä, että ”naisilla on rinnat, joilla imettää ja suurempi hoivavietti.” Isona perusteluna oli myös töiden tärkeys. Samat seikat tulevat esiin myös IS:n teettämässä kyselyssä. Myös osa naisista koki täysin ymmärrettävänä tilanteen, jossa päävastuu lapsista on naisella.

”Kolme lasta löytyy, koskaan en ole paria viikkoa pidempään lomaillut isyysvapaita tai nyt vanhempainvapaita. Emäntä tykkää olla vauvojen kanssa niin pitkään kuin mahdollista ja talous ei kestä järkevästi omia lomailuja. ”

Mies, 40

”Vaimo halusi lapsia. Koemme lapset enemmänkin vaimon harrastuksena, vaikka vaimo ei näin uskallakaan ääneen sanoa. En koe reiluna, että minun pitäisi tehdä urani suhteen kompromisseja vaimoni harrastuksen vuoksi.”

Mies, 36

”Meillä lasten äiti päätti jäädä kotiin hoitamaan nuorinta, kunnes nuorin on 1,5-vuotias. Ja meillä tämä ei ole ongelma, että käyn töissä ja emäntä on kotona lasten kanssa. Emäntä saa Kelasta kotihoidontuen ja päälle vielä kuntalisää. Luojalle kiitos kuntalisästä, muutoin äitikin olisi varmasti palannut jo töihin aiemmin.”

Mies, 44

”Olin vain vähän aikaa vapaalla. Jo ensimmäisten kahden päivän jälkeen alkoi ärsyttää pennun huutaminen ja akan nalkutus. Lähdin töihin kesken vapaiden.”

Mies, 35

”Tissi suuhun lapselle. Mies ei sitä voi tarjota. -- Huomaan lasten kanssa paljon aikaa vietettyäni, että vaellan ajatuksissani muualle, töihin, harrastuksiin ja uutisiin. En pysty olemaan läsnä heille pitkiä aikoja samalla tavoin kuin äiti. Eikä vanhempien tarvitse olla tasa-arvoisia. Olen hyväksynyt, että lapseni rakastavat äitiään enemmän kuin minua, mutta en silti koe sen olevan pois minulta. Kyseessä ei ole kilpailu eikä tasajako.

Mies, 43

IS:n kyselyyn vastanneet hoitovapaalla olleet miehet olivat kaikki tyytyväisiä päätökseensä jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Moni korosti sitä, että perhe on tärkein ja ettei vaihtaisi kotona vietettyä aikaa mihinkään.

”Lapsen tultua kaikki muu myös työ jäi toiseksi. Rakas tytär tulee kaikessa ensimmäisenä. Upeinta aikaa saada viettää tyttären kanssa ja nähdä hänen kasvavan, koska varsinkin nuo ensimmäiset vuodet menevät nopeasti eikä noita vuosia saa enää koskaan takaisin. Joten en ole omassa perheessäni nähnyt jakoa ongelmana.”

Mies, 38

Itse olen pitänyt sen ajan lainsäädännön mukaiset isyysvapaat ja "isäkuukaudet" ja olisin voinut olla pidempäänkin lasten kanssa kotona. Taloudellisesti valitettavasti se ei olisi ollut mahdollista, koska minulla oli paljon parempi palkka kuin vaimollani. -- Joka tapauksessa mielestäni tähän dilemmaan vaikuttaa, mitä suurimmilta osin raha periaatteiden lisäksi. Aika, jonka olin lasten kanssa lisäsi arvostusta kotivanhempia kohtaan. Se on ihan kova duuni hoitaa varsinkin useampaa pientä lasta kotona. Toki siitä saa myös valtavasti itselle. On pölyttynyt asenne, että hoitaminen ja kotiin jäänti kuuluisi ideologisesti naiselle.

Mies, 38

Kaikki IS:n kyselyyn vastanneet isät, jotka kertoivat pitäneensä pitkät perhevapaat, olivat tyytyväisiä päätökseensä.

Itse olin molempien lasten kanssa kotona isyys- ja hoitovapaalla. Esikoisen kanssa viisi kuukautta ja junnun kanssa lomien kanssa neljä kuukautta. Hoitovapaa ei olisi onnistunut esikoisen kanssa ilman säästöjä, koska 200€/kk ei riitä mihinkään. -- Pankista saa lainanlyhennysvapaata perhevapaan perusteella. Isyysvapaalla saa lähes saman palkan, mitä töissäkin. Säästöjä tulee autoilun vähentymisestä ja työpaikkaruokailun loppumisesta.

Halusin olla lasteni kanssa kotona, koska he ovat pieniä vain hetken ja samalla näkee, ettei se ole niin helppoa, kun pitää olla jatkuvasti läsnä 1-vuotiaan arjessa. Samalla sai töistä hyvä tauon ja kotona olemisen jälkeen palasi mielellään töihin.

Mies, 38

Osa kyselyyn vastanneista miehistä myös sanoi, etteivät he itse olleet toivoneet lapsia, mutta puolison mieliksi olivat suostuneet perustamaan perhettä. Näin kyselyssä isyydestään kertoneet miehet kokivat, ettei heidän tämän vuoksi tarvitse hoitaa lapsia kotona.

Osa kyselyyn vastanneista naisista koki myös, että oli hyvä, että he olivat päävastuussa lapsista.

”Vaimoni halusi lapsen, minä en. Taivuin kuitenkin yhteiskuntapaineen alla ja suostuin. Lapsen syntymästä lähtien kaikki on pitänyt jakaa 50/50, josta johtuen joka paikka kotona on rempallaan, vyötäröille kertynyt ylimääräistä ja muutenkin elämänilo hukassa kaiken lapsiarjen keskellä. -- Jos molemmat vanhemmat hoitavat lasta, lopputulos on se, ettei mitään muuta tapahdu perheessä. ”

Mies, 38

Moni kyselyyn vastannut nainen oli myös tyytyväinen siihen, että heillä oli perheen hoitovastuu lapsista. Näin nämä naiset kommentoivat hoitovastuun jakautumista perheessään:

”Itse en edes halunnut ensimmäisinä kuukausina, että isä pyörii tiellä hoitamisessa. Ensimmäistä imetin 11kk ikään, toista 10kk ja nuorinta 8kk ikään saakka. Eipä se olisi isältä onnistunut. Ärsyttävää on lisäksi pakottaa äidit töihin, koska kuitenkin kodin askareet jäävät äidin harteille. Tee sitten siinä töitä, pyöritä huushollia, passaa ukkoa, hoidat muun ajan lapsia. Luuleeko päättäjät, että ihan tosissaan enemmistö isistä tekee siellä kotona muuta kuin ovat vain sen lapsen kanssa. Äidit joutuvat tekemään kuitenkin loppujen lopuksi kaikki hommat ja heidät pakotetaan vielä töihin lisäksi”.

Nainen, 36

”Meillä isä tulee nyt luovuttamaan kaikki mahdolliset perhevapaat äidille. Samoin myös esikoisen kohdalla. Mies on yrittäjä, joka tekee kuusipäiväistä viikkoa ja pitkää päivää. Eihän hän voi laittaa lappua luukulle ja firmaa konkurssiin siksi, että olisi lasten kanssa hetken kotona. Kovin epäreilulta se tuntuu, että me, joilla ei ole isällä mahdollisuutta jäädä kotiin hävitään useampi kuukausi perhevapaissa, kun vain osan voi luovuttaa. Meidät siis eriarvoistetaan.”

Nainen, 36

”Olen ollut kotona kolmen lapsen kanssa lähes maksimimäärän, yhteensä seitsemän vuotta. Pitempäänkin olisin halunnut olla eli siihen saakka, kun nuorin aloittaa koulun. Lasten isä piti omat vapaansa, mutta teki silloin mitä tahtoi. Lasten kanssa ei halunnut olla. Ja näin on vieläkin. Meillä tämä ratkaisu oli toimiva. Molemmat pystyivät tekemään sitä, mikä oli ja on luontevaa. Ja lapset nauttivat, kun paikalla on aikuinen, joka välittää ja on oikeasti läsnä.”

Nainen, 42

Olen kolmen lapsen äiti, jokaisen olen hoitanut kotona, ja isä on käynyt töissä. Ensinnäkin siksi, että olen imettänyt lapset yksivuotiaaksi, isät eivät voi imettää. Toiseksi olen ollut työtön, ei tunnu hyvältä idealta minun mennä työttömyyskortistoon ja isän jäädä töistä kotiin, ei rahat riittäisi elämiseen. Ja se vain on luonnollista, että äiti hoitaa lapsen pääsääntöisesti, isä auttaa hoidossa töiden jälkeen, ja tätä ei missään nimessä ole järkeä lähteä väkisin muuttamaan mihinkään. Ne, joille on mahdollista tehdä toisin, saa niin tehdä, mutta ei pakolla.

Nainen, 43

Jotkut kyselyyn vastanneista toivat esiin myös sen, että kotityöt jakaantuvat heidän perheessään epätasa-arvoisesti.

”Olen täysin tietoinen, että vanhempainvapaat jakautuvat epätasaisesti, mutta en olisi valmis jäämään pois lapseni ensikuukausista töiden takia, vaikka se toisi minulle taloudellista tappiota. Jos isä haluaisi olla yhtä kovasti kotona lapsen kanssa, meidän täytyisi ehdottomasti jakaa vapaat puoliksi.”

Nainen, 28

”Olin itse äitiysvapaalla pitkään ja sen jälkeen kotiäitinä kymmenen vuotta. Tietenkin olin kotona, se oli itsestäänselvyys. Yritin imettää niin pitkään kuin mahdollista kaikkia lapsia. Oli yhteinen päätös, että minä jään kotiin. Mies oli mukana lastenhoidossa kaikki illat ja viikonloput ja lomat. Hän tienasi rahat ja minä hoidin kodin.”

Nainen, 53

Osa kommentoijista toi ilmi sen, että heistä vanhempien pitäisi sukupuolesta riippumatta jäädä kotiin sen, joka tienaa vähemmän tai sen joka kotiin ylipäänsä haluaa jäädä.

”Ehdottomasti sen kummalla on huonompi palkka pitäisi saada olla enemmän hoitovapaalla, oli se sitten isä, äiti tai joku siltä väliltä. Mielestäni tasa-arvoa olisi enemmän se, että vanhemmat saisivat jakaa vapaan haluamallaan tavalla.”

Nainen, 29

Osa isistä kokee, ettei työelämässä arvosteta isyyttä samalla tavalla kuin äitiyttä.

Useampi mies toi esiin sen, että vikaa olisi syytä etsiä työelämästä ja sen suhtautumisesta isien perhevapaisiin. Moni isistä koki, ettei työpaikalla katsottu hyvällä, jos isä jäi kotiin hoitamaan lapsia.

”Töissä oli kiirettä ja lapseni syntymää ei noteerattu, joten koin ettei isyysvapaalle ollut mahdollisuutta. Jos isyysvapaan pitäminen on työnantajalta euronkaan pois, suomalaisessa ahneessa työkulttuurissa, on siis mahdoton ajatella, että olisi jotenkin hienoa ja arvokasta olla isyysvapaalla. Tarvitaan siis suuri asenteiden muutos ihan vaan siihen, että lasten kanssa oleminen on rahaa ja työtä arvokkaampaa.”

Mies, 23

”Isiä ei kannusteta jäämään töistä vapaalle. -- Moni isä joutuu tyytymään lämpimään käteen tai hyvällä tuurilla viikkoon. Ihan sama, mitä ministerit sanoo, he elävät omassa kuplassaan, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.”

Mies, 42

”Omat lapset olivat pieniä ennen uudistusta, silloin miehen esimies oli sellainen että lasten takia ei saanut olla poissa töistä koska "onhan sillä lapsella äitikin". Työpaikka ei todellakaan kannustanut miehiä jäämään kotiin, päinvastoin. Nykyään hän sanoo, että nuoremmat esimiehet ovat itsekin pitäneet vanhempainvapaata ja kannustavat siihen muitakin miehiä. Ehkä toivoa on siis nuorissa isissä.”

Nainen, 36