HS: Miehet sanovat suoraan, miksi lastenhoito ei kiinnosta – ”Naisilla on rinnat”

Isät kertovat Helsingin Sanomien kyselyssä, miksi eivät pidä perhevapaita. Perusteluissa kaikuvat varsin konservatiiviset asenteet.

Helsingin Sanomat kysyi verkkokyselyssään miehiltä syitä siihen, miksi he eivät ole pitäneet perhevapaita. Perhevapaat uudistuivat elokuussa 2022. Uudistuksen tarkoituksena oli, että vanhemmat voivat jakaa perhevapaat tasa-arvoisesti. Perhevapaauudistuksen tavoitteena on myös se, että sukupuolten väliset palkkaerot pienenisivät ja tasa-arvo työelämässä vahvistuisi.

HS uutisoi jo aiemmin viime joulukuussa, että 90 prosenttia isistä haluaa luovuttaa äidille mahdollisimman paljon vanhempainrahapäiviä.

HS:n teettämässä kyselyssä miehet kertovat syitä siihen, miksi eivät nyt kuitenkaan halua tarttua lakiuudistuksen tarjoamaan mahdollisuuteen.

Vastaajien mukaan kyse on muun muassa ”biologisista eroista”, kuten siitä, että naisilla on voimakkaampi ”hoivavietti”. Osa vastanneista sanoo, että työ on heille tärkeämpää ja he tienaavat puolisoaan paremmin.

– Naisilla on rinnat ja niihin tulee maitoa lapsia varten. Naisten mielestä lapset tuoksuvat hyviltä. Heillä on ihan erityinen suhde lapsiin. [--] Miksi miehistä yritetään tehdä naisia? sanoo HS:n kyselyyn vastannut 48-vuotias mies.

Osa vastanneista pitää äitiä myös isiä taitavampina hoitajina. Jotkut HS:n kyselyyn vastanneista miehistä sanoivat, että eivät yksinkertaisesti pidä lasten kanssa olemisesta.

– Lapset on tylsiä. Töissä on mukavampaa, yksi HS:n kyselyyn vastannut mies sanoo.

HS:n haastattelema Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori ja sosiaalipolitiikan ja perhetutkimuksen dosentti Petteri Eerola pitää vastauksia yllättävinä. Hän arvelee, että anonyymi kysely on voinut rohkaista joitakin isiä avautumaan sellaisista ajatuksista, joista ei yleensä uskalleta sanoa ääneen.