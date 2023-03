Miralla ja Villellä oli vihdoin kaikki, mistä he olivat haaveilleet. Työpaikat, unelmakoti ja ennen kaikkea ihana pieni vauva. Mutta sitten tapahtui selittämätön tragedia. Vain 15 päivää synnytyksen jälkeen Mira kuoli.

Ensimmäiset askeleet olivat varovaiset. Niitä otettiin vanhojenpäivän tansseissa Seinäjoen lukiossa helmikuussa 2013 – tai toki jo harjoituksissa sitä ennen.

Yhteinen sävel löytyi pian. Lopulta Mira Kivimäen ja Ville Yli-Rahkon tanssia kesti yli yhdeksän vuotta. Yhdeksän hyvää, onnellista vuotta.

Onni loppui äkillisesti juuri silloin, kun kaiken piti olla paremmin kuin koskaan.

Juhannusaaton aattona 2022 Miraa ei enää ollut.

– Meiltä pyydettiin lupaa irrottaa Mira hengityskoneesta, Ville kertoo viimeisestä päivästä.

Ville ja Mira rakastuivat jo teini-iässä.

Ville ei jäänyt yksin. Miran elämä jatkuu Eemilissä, pojassa, joka teki hänestä äidin 8. kesäkuuta, vain 15 päivää kuolemaa.

Tuo parin viikon jakso oli musertava. Syöksy odotetusta onnesta kaiken murentumiseen, kirjaimellisesti syntymästä kuolemaan.

– Saimme kuitenkin kokea hetken lapsiperheen onnea, yksinhuoltajaksi jäänyt Ville muistelee päiviä, jotka hän on tallettanut syvälle sisäänsä.

Noina nopeasti ohi vilahtaneina hetkinä Mira ja Ville ehtivät unelmoida tulevasta. Pariskunta oli tehnyt maaliskuussa kaupat omakotitalosta. Heinäkuun alussa kolmihenkisen perheen oli määrä muuttaa kerrostaloasunnosta Tampereen Hervannasta unelmien kotiin Kangasalle.

– Koko kevät odotettiin, että tulisi heinäkuu.

Heinäkuu tuli. Ja muutto. Mutta ilman perheen äitiä.

Työuraansa panostaneesta 26-vuotiaasta diplomi-insinööristä tuli humauksessa pienen vauvan ainoa vanhempi, jonka vastuulla oli myös omakotitalo.

Onnekseen Ville sai apua, ja asiat loksahtelivat kohdalleen niin hyvin kuin se nyt oli mahdollista. Vaikeimmat ajat ovat osin pyyhkiytyneet mielestä.

– Aikamoinen tilanne oli selvitettävänä siinä shokkitilassa. Yhtäkkiä olin yksin pariviikkoisen lapsen kanssa. Jonkinlainen autopilotti oli päällä, että pystyi toimimaan.

Ville Yli-Rahko menetti avovaimonsa ja jäi yksinhuoltajaksi vain 15 päivää poikansa syntymän jälkeen.

Miran kuolemasta Ville ei syytä ketään.

– Oli varmaan vaan äärimmäisen huonoa tuuria tässä tapauksessa, hän sanoo.

Sitten mies kertaa surulliset vaiheet rauhallisesti, päivä kerrallaan.

– Synnytys oli kaksi viikkoa yliajalla. Olimme Miran kanssa kolme päivää synnytyksen jälkeen Tampereen yliopistollisen sairaalan äiti-lapsiyksikössä ja pääsimme lauantaina kotiin.

Pari päivää meni ongelmitta, mutta pian Mira alkoi kärsiä kovasta päänsärystä. Hän sai migreenilääkkeitä.

– Tehtiin kokeita. Esimerkiksi aivolaskimotukos, jonka riski on synnyttäjillä kohonnut, saatiin suljettua pois.

– Mitään poikkeavaa ei löytynyt. Oletettiin, että päänsärky on vain seurausta epiduraalipuudutuksesta.

Torstaina 16. kesäkuuta Mira oli koko päivän tutkimuksissa, mutta pääsi illaksi kotiin.

– Saatiin ohjeistus, että jos oireet jatkuvat vielä viikonloppuna, niin maanantaina pitäisi mennä takaisin. Puhuttiin veripaikkahoidosta, joka olisi auttanut epiduraalin aiheuttamaan päänsärkyyn.

Isä aikoo kertoa pojalleen, mitä äidille tapahtui, kunhan tämä on vähän isompi.

Tilanne muuttui kuitenkin kriittiseksi jo lauantaina. Miran sisko ja kaikki isovanhemmat olivat juuri tulleet Seinäjoelta katsomaan vauvaa ensimmäistä kertaa.

– Miralla oli päässä tosi kovat kivut. Hän makoili sohvalla silmät kiinni parin tunnin ajan.

– Yhtäkkiä Mira sanoi tuntevansa todella voimakasta pääkipua. Hän kertoi myös tuntevansa, miten hänen vasemman puolen raajansa alkoivat puutua.

Ville soitti ambulanssin. Apu oli paikalla viidessä minuutissa.

– Tunnistimme tilanteen vakavuuden. Mira meni nopeasti niin huonoon kuntoon.

Tilanne oli akuutti. Villellä ei ollut sellaisesta mitään kokemusta.

– Koetin puhua Miralle, katsoa, onko hän tajuissaan ja hengittääkö. Koetin nipistellä, tunteeko hän raajojaan.

Ambulanssi lähti pihasta. Läheiset jäivät hämmentyneinä ja peloissaan odottamaan uutisia.

– Muutaman tunnin kuluttua neurokirurgi soitti ja kertoi erittäin suuresta aivoverenvuodosta oikealla aivopuoliskolla.

Tilanne oli vakaa, mutta vakava. Villelle kerrottiin, että hyytymää oli saatu poistettua. Ja että Miralle tulee jäämään vähintäänkin halvausoireita.

– Mietin, miksi juuri meille tapahtuu tällaista. Miten tästä mennään eteenpäin?

– Eka päivä ja yö meni googletellessa sitä, miten aivoverenvuodosta voi selvitä. Olin aika isossa shokissa.

Sunnuntaina Ville pääsi katsomaan puolisoaan.

– Jotain vastetta Mira antoi, kun hänelle puhuin. Puristi kättä.

Lääkäri katsoi parhaaksi leikata Miran uudelleen jo samana iltana.

– Sekin leikkaus onnistui. Mira reagoi puheeseen vielä senkin jälkeen.

– Koetimme olla positiivisia. Ajattelin, että nyt pitää viikko tai kaksi odottaa, että Mira herää kunnolla. Sanottiin, että vireystila kohoaa hiljalleen.

Toiveet paranemisesta osoittautuivat turhiksi.

– Tiistaina infarkti iski molemmille puolille aivoja. Sinä iltana ei enää annettu hirveästi toivoa.

– Sanoin teho-osaston lääkärille, että saa sanoa ihan suoraan. Hän kertoi nähneensä vastaavia tapauksia niin paljon, ettei Mira tästä enää selviä.

Torstaina aivotoiminta loppui kokonaan. Hoitajat irrottivat Miran hengityskoneesta.

Tämä kaunis kuva ei ole parin hääkuva, sillä he eivät ehtineet mennä naimisiin.

– Hoito oli ehdottomasti parasta mahdollista, Ville kiittää Taysin henkilökuntaa.

Syytä traagiselle tapahtumalle ei löytynyt. Villelle kerrottiin, että mahdollisesti myötävaikuttaneita seikkoja oli kaksi: Miran kärsimä aurallinen migreeni ja yliajalle mennyt synnytys, joka ei ollut helpoimmasta päästä.

– Mira oli migreeniä lukuun ottamatta täysin perusterve.

Tarinan opetus on julma. Elämä on sattumanvaraista. Koskaan ei voi tietää.

– Ei sellaiseen osannut valmistautua, että toinen lähtee yhtäkkiä viereltä.

– Ajattelin, että mennään loppuun asti yhdessä. Mutta se loppu tulikin näin nopeasti.

Paljon jäi tekemättä, mistä he olivat yhdessä haaveilleet.

– Olisi haluttu matkustella ja kaikkea muuta.

– Naimisiinkaan ei ehditty. Häät olivat enemmän Miran mielessä, mutta minä vielä toppuuttelin.

Kohtalokkaana lauantaina Ville ei voinut tietää, ettei hän saa enää koskaan kuulla rakkaansa puhuvan. Siksi hän ei muista, mitkä olivat Miran viimeiset sanat.

– Se on jäänyt harmittamaan.

– Mietityttämään jäi sekin, että viimeisen yönsäkin Mira nukkui työhuoneessani patjalla, ettei hänen tarvitsisi herätä Eemilin takia, kun hän oli nukkunut monta yötä huonosti päänsäryn vuoksi. Se vaan meni noin.

Lohtua tuovat pienet asiat.

– Ehdittiin onneksi päättämään lapselle nimi. Meillä oli jokunen vaihtoehto, mutta mielestämme hän näytti Eemililtä, joten päädyimme siihen.

Yli 160 neliön omakotitalosta piti tulla nuoren perheen yhteinen koti. Nyt isä ja poika asuvat siellä kahdestaan.

” En muista, mitkä olivat Miran viimeiset sanat. Se on jäänyt harmittamaan.

Eemilin, Miran ja Villen yhteiset hetket perheenä, kolmistaan, jäivät vähiin. Mutta muistoista niitä ei vie kukaan.

– Tiedän, että Mira varmasti nautti äitiydestä – kaikesta huolimatta. Siinä oli parempiakin päiviä.

– Mira pystyi imettämään. Ja onneksi ehdin saamaan kuvia ja videoita, joita voi myöhemmin katsoa.

Vielä niitä ei Eemilille näytetä. Tarkkaavainen, kahdeksan kuukauden ikäinen poika saa ensin kasvaa.

– Välillä olen miettinyt, miten kertoa asiasta, siitä, missä hänen äitinsä on.

– Ehkä päiväkotivaiheessa, Ville arvelee.

Enempää Eemilin elämää ei vielä mietitä, mutta pohja on selvä.

– Rohkaisen häntä tekemään omaa juttuaan, on se sitten harrastus tai ammatti. Toki haluan tukea ja ohjeistaa häntä hyviin valintoihin. Ja tietysti koulutukseen.

– Aika syvään päähän minut yhtäkkiä heitettiin, Ville toteaa isyydestään.

Ville palasi työhönsä kiinteistöpäälliköksi jo loppusyksystä. Ratkaisua helpotti se, että naapurustosta löytyi hyvä perhepäivähoitopaikka.

– Oli tärkeää päästä töihin ihan oman jaksamisenkin takia. Olen kuitenkin illat ja viikonloput Eemilin kanssa. Olisi henkisesti paljon raskaampaa olla koko ajan kotona pienissä ympyröissä.

Ville pystyy tekemään suuren osan työstään etänä, kotoa käsin. Eemil ei ole kaukana.

Kaksikerroksisessa yli 160 neliön omakotitalossa on tilaa työhuoneelle.

– Eemil saa oman huoneen yläkertaan, Ville suunnittelee.

Nuori yksinhuoltajaisä on kiitollinen kaikille, joilta hän on saanut apua. – Tuntemattomienkin ihmisten auttamisen halu on jollain tapaa palauttanut omaa uskoa tähän maailmaan.

Hieman ennen kuolemaansa Mira ehti valmistua varhaiskasvatuksen opettajaksi. Hänellä oli jo vakituinen työpaikkakin.

Eemil teki suuresta unelmasta totta.

– Äitiys oli Miran haave, Ville kertoo.

– Minun piti olla välillä se tylsä järjen ääni, että ensin paperit ulos ja työpaikka kuntoon ennen kuin lapsi hankitaan.

Lopulta kaikki oli valmiina perhearkea varten. Mira pääsi äitiyslomalle.

– Ajatus oli, että Mira ottaa päävastuun vauvan hoidosta. Oli turvallinen tunne: lapsi saa äidin, joka on siinä hommassa elementissään.

– Kaiken piti olla tosi hyvin.

Vaikka suunnitelmat romahtivat, maailma ei loppunut. Viikko Miran kuoleman jälkeen oli jo aika muuttaa.

– Ehkä oli parempikin, että silloin oli helvetinmoinen kiire, paljon työtä ja selvitettävää.

– Oli myös iso helpotus, kun pääsi vanhasta asunnosta saman tien uuteen ympäristöön, johon ei kytkeydy yhteisiä muistoja. Se helpotti omaa vointia.

Elämä piti rakentaa uudestaan.

– Aika syvään päähän minut yhtäkkiä heitettiin. Muutenkin jännitti isäksi tulo. Itselläni ei ollut minkäänlaista kokemusta lapsista: ei sisaruksia, ei edes kummilapsia, Ville kertoo.

– Yhtäkkiä olin kaksiviikkoisen kanssa kahdestaan. Piti vaan ottaa homma haltuun ja opetella, miten lapsen kanssa pitää toimia.

Tässä tapauksessa luonto ajoi tikanpojan puuhun. Toki myös neuvolan antama ohjeistus on ollut avuksi.

– Eemilin hoitaminen on ollut yllättävän helppoa. Arki on tiivistä, mutta onneksi Eemil on rauhallinen ja johdonmukainen lapsi.

Lisäksi Eemil on ihminen, jossa Mira edelleen elää.

– Näen Eemilissä kuitenkin enemmän itseäni kuin Miraa, tulokkaaseen päivä päivältä paremmin tutustuva Ville hymähtää.

– Toki myös Mira oli luonteeltaan rauhallinen.

Vauva-arki on sujunut Villen mukaan yllättävän hyvin. – Elämä on palkitsevaa, kun näkee, miten nopeasti Eemil kehittyy ja oppii uutta.

” Piti vaan ottaa homma haltuun ja opetella, miten lapsen kanssa pitää toimia.

Tehtävä yksinhuoltajaisänä on vienyt Villen uuteen maailmaan. Siihen, minkä piti olla Miran leipälaji.

– Kun on lapsen kanssa, niin oppii sitä oppii tuntemaan ja lukemaan tilannetta, sitä, mitä lapsi milläkin hetkellä haluaa. Oma tehtäväni isänä on tässä tilanteessa poikkeuksellisen tärkeä.

Alkuvaiheessa oli muitakin huolia kuin pienestä ihmisestä huolehtiminen.

– Kesä ja syksy olivat tosi kuormittavia. Oli hirveä epätietoisuus monista asioista, kuten siitä, voimmeko edes jäädä asumaan uuteen kotiin.

– Mutta kuin ihmeen kaupalla kaikki asiat loksahtelivat kohdalleen.

Onni onnettomuudessa oli talokaupan yhteydessä tehty henkivakuutus. Se toi turvan Villen ja Eemilin elämään.

– Onneksi ei tarvinnut laittaa taloa takaisin myyntiin.

Kun uusi koti alkoi olla järjestyksessä, Ville saattoi ajatella myös itseään.

– Sain aikaa myös omille harrastuksilleni: juoksulle ja kuntosalille. Ensi kesänä tavoitteena on juosta maraton.

– Eemilin kanssa juoksurattailla treenataan. Poikakin tykkää, kun on vauhtia. Liikunta ja omasta kunnosta huolehtiminen on ollut tosi tärkeää tämän kaiken keskellä. Sillä on suora yhteys myös henkiseen hyvinvointiin.

Ville haluaa kiittää tukiverkkoaan, joka on auttanut selviämään ja jaksamaan vaikeiden aikojen läpi.

– Tuntemattomienkin ihmisten auttamisen halu on jollain tapaa palauttanut omaa uskoa tähän maailmaan.

Erityisen tärkeäksi on noussut naapuriperhe, jossa Eemil on päivähoidossa.

– On täysin uskomaton yhteensattuma tässä tilanteessa löytää näin korvaamatonta apua näin läheltä. Olisin ollut täällä aika yksin ilman heitä.

Ville on saanut apua lähipiiristään. Myös joustava työnantaja ansaitsee hatunnoston.

– Ja työterveyden kautta pääsin ammattilaisen kanssa selvittämään tilannettani. Vaikkei itsestäni ole aina joka hetkessä tuntunut, että olisin sitä tarvinnut, on ollut hyvä purkautua. Pitkällä tähtäimellä se oli varmasti hyväksi.

Välillä on toki myös raskaampia hetkiä. Kontaktit muihin aikuisiin ovat myös olleet melko vähissä.

– Onhan tämä lapsiarki aika hektistä, kun on vain kaksi kättä. Mutta silti elämä on palkitsevaa, kun näkee, miten nopeasti Eemil kehittyy ja oppii uutta.

– Vaikka Miran kohtalo pyörii mielessä, niin keskityn tulevaisuuteen. Ajattelen, että elämä jatkuu ja tuo vielä paljon hyviäkin asioita mukanaan.

Käytännönläheinen lähestymistapa on vienyt Villeä eteenpäin.

– Ajattelin, että kriisitilanne on väliaikainen. Että pitää löytää keinot ja ratkaisut ja keskittyä tilanteeseen.

– Miran kuolema ei saa määrittää loppuelämääni. Toivon, että meillä on vielä jonain päivänä kokonainen perhe. Myös se ajatus kantaa minua eteenpäin.

Äkillinen tragedia pysäytti, mutta samalla vahvisti.

– En varmaan ihan vähästä enää tämän jälkeen hätkähdä. Pikkuasioista en viitsi valittaa – tai ottaa vakavasti, jos joku muu sellaisista valittaa.

” Vaikka Miran kohtalo pyörii mielessä, niin keskityn tulevaisuuteen.

Helmikuun lopulla olisi vietetty Miran ja Villen parisuhteen alkamisen kymmenvuotispäivää.

Palataan siis Seinäjoen lukioon ja talveen 2013.

– Mira pyysi minua tanssiparikseen Facebookissa. Emme tunteneet silloin, mutta myöhemmin Mira kertoi katselleensa minua ”sillä silmällä” lukion käytävillä.

Ville vastasi myöntävästi.

– Lähinnä siksi, että sai asian näin pois päiväjärjestyksestä.

Pian Mira kysyi Villeä mukaan kaveriporukan viikonloppubileisiin.

– Huomattiin, että homma toimii, ja helmikuun 2013 loppupuolella aloimme seurustella virallisesti, 17-vuotiaina.

– Lukiossa oli miesten markkinat. Ei tarvinnut itse metsästää, Ville muistelee ja hymyilee.

Pyörä lähti pyörimään. Ville sai opiskelupaikan Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kävi armeijan, mitä seurasi muutto Hervantaan. Pian Mirakin aloitti varhaiskasvatuksen opintonsa.

– Yhtäkkiä olimme työelämässä olevia aikuisia, jotka nauttivat yli kaiken rauhallisista koti-illoista.

Kunnes tuli aika viedä parisuhde uudelle tasolle.

– Puhuimme yhdessä, että lapsen syntymä ja muutto omaan taloon on meille uuden elämänvaiheen alku. Odotimme sitä jännityksellä ja innolla.

Mutta elämä ei aina mene niin kuin saduissa, joissa toisilleen rakkaat saavat elää onnellisina yhdessä elämänsä loppuun asti.

– No, koittihan se uusi elämänvaihe – Eemilille ja minulle. Ei sellainen kuin Miran kanssa ajateltiin.

– Elämä ei vaan aina mene niin kuin olisi halunnut.

Pahin on onneksi jo takana. Miraa on edelleen ikävä. Ville ajattelee häntä joka päivä. Silti jotain on hiljalleen muuttunut.

– Ikävät muistot eivät tule mieleen jatkuvasti. Enää en saa viime kesästä ikäviä flashbackejä.

– Muistot muuttavat tavallaan muotoaan. Enemmän muistan nyt yhteisiä hetkiä, niitä hyviä, valoisia asioita, mitä meillä oli.