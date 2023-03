– Meni pitkään, ennen kuin näin itselläni tulevaisuutta.

Teemu asui pienestä asti kahdestaan äitinsä kanssa. Äiti oli pitkäaikaistyötön, ja he olivat köyhiä. Sitten perheeseen syntyi toinen lapsi.

Teemu ei muista tarkkaa ajankohtaa, mutta hän oli 9–10-vuotias, kun asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan.

– Oli vahva tunne, tuleeko elämäni olemaan aina tällaista kuin meillä on nyt, Teemu muistelee.

– Äidillä oli jaksamisen kanssa ongelmia, ja meillä oli paljon taloudellisia vaikeuksia.

Vaikka äidillä ei ollut päihdeongelmaa eikä hän ollut väkivaltainen, mielenterveydelliset ongelmat heijastuivat koko perheeseen.

– Välillä oli parempia aikoja, mutta yleisesti ottaen oli vaikeaa. Rahasta oli aina pulaa, kotona oli huono ilmapiiri ja paljon riitoja. Näin lapsena koko ajan, ettei äiti voinut hyvin ja että hänen suhteensa muihin ihmisiin olivat huonot.

Teemu ei koe, että häntä olisi jätetty heitteille. Ruokaa oli pöydässä, mutta hän jäi kuitenkin täysin ilman tukea.

– En häirinnyt äitiä omilla asioillani. Minulla oli oppimisvaikeuksia, mutta koin, etten halunnut rasittaa häntä niillä.

Nykyään Turun seudulla asuva Teemu muutti lapsena äidin kanssa 6–8 kertaa, sisarus vielä useita kertoja enemmän.

– Äidin heikko elämänhallinta näkyi siinä, että muutimme jatkuvasti.

Vasta myöhemmin Teemulle on selvinnyt, että äiti oli ulosoton asiakas.

– Vuokria oli jatkuvasti rästissä, ja sossu kuittasi ne monta kertaa.

Äidin vanhemmat auttoivat taloudellisesti, mutta se loi valtasuhteen, jonka vuoksi perheen oli vierailtava isovanhempien luona.

– Siellä oli päihdeongelmaa. Oli inhottavaa, kun ei tiennyt, ollaanko siellä kännissä vai ei, Teemu kertoo.

Teemun äiti osasi onneksi pyytää apua, ja perhe pääsi ehkäisevän perhetyön piiriin. Teemun mukaan siitä oli iso apu. Perheen luona käytiin kerran viikossa, äiti sai keskusteluapua, ja asiat paranivat – aina joksikin aikaa. Myös Teemu sai keskustella ammattilaisen kanssa. Myöhemmässä vaiheessa perhe siirtyi lastensuojelun piiriin.

– Asiat olisivat menneet huonommin, jos sosiaalipuoli ei olisi tullut apuun. Äidille olisi varmasti tullut jonkinlainen romahdus, hän sanoo.

Teemu sai apua myös koulun kautta. Hän pääsi nuorisopoliklinikalle juttelemaan psykologin kanssa.

Käänteentekevää Teemun elämässä oli, kun hänestä tehtiin avohuollon sijoitus 17-vuotiaana. Sekä äiti että Teemu itse puolsivat sitä.

– Pääsin asumaan tukiasuntoon. Todettiin, että se edistäisi minun itsenäistymistäni ja lapsen etu täyttyisi.

– Pikkuhiljaa elämäni parani. Pärjäsin itsekseni ja hoidin arjen asioita. Kun täytin 18, muutin kokonaan omilleni ja siirryin jälkihuoltoon. Minulla oli sosiaalityöntekijä ja omaohjaaja, joita tapasin, ja sain taloudellista tukea opiskeluun ja elämiseen. Koin hyväksi, että se jatkui senkin jälkeen, kun täytin 18.

Muutettuaan tukiasuntoon Teemu alkoi myös ottaa etäisyyttä äitiinsä. Nykyään hän ei ole tämän kanssa tekemisissä.

– Minulle alkoi tulla mitta täyteen hänen ongelmiaan. Soittelen välillä sisarukselleni, jonka mukaan äiti on edelleen työttömänä kotona.

– Sisimmässäni tiedän, että äidillänikin oli rikkinäinen lapsuus, mutta hänen päätöksensä vaikuttivat minun ja sisarukseni elämään. Onhan Suomessa muitakin yksinhuoltajia, joilla on vaikeaa. En tiedä, olenko katkera, mutta monet asiat hän olisi voinut hoitaa paremmin.

Teemu kokee, että on puhjennut kukkaan ja pystyy nyt elämään täysillä, opiskelemaan ja tekemään töitä.

– Olen kuitenkin joutunut tekemään itseni kanssa töitä, että olen päässyt tähän tilanteeseen, hän sanoo.

Lastensuojelu on saanut kritiikkiä traagisten tapausten kuten perhesurmien ja Vilja-Eerika Tarkin tapauksen jälkeen. Teemu haluaa kuitenkin muistuttaa, että lastensuojelu tekee myös hyvää ja voi muuttaa lapsen tai nuoren elämän, kuten hänen tapauksessaan kävi.

Hänet omat kokemuksensa ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että hän on itse nyt mukana toiminnassa, jossa autetaan lapsiperheitä.

– Koen, että esimerkiksi perhetyö on todella hyvä palvelu. Toki joidenkin tilanteisiin se ei välttämättä auta. Se riippuu myös siitä, haluaako apua ottaa vastaan.

Teemun mukaan suomalaisissa perheissä voidaan yleisesti hyvin, mutta ne, jotka voivat huonosti, voivat todella huonosti.

– Perheissä on aika paljon vaikeuksia vanhemmuudessa, miten ollaan lasten kanssa ja miten heitä voidaan tukea. Vanhemmilla on vaikeuksia rajojen asettamisessa ja vuorovaikutuksessa. Myös neuropsykiatrista oirehdintaa on paljon.

Vaikka Teemu kokee päässeensä lapsuuden kokemuksista yli, menneisyys vaikuttaa edelleen häneen.

– Olen valinnut alan, josta saan varmasti töitä. En halunnut ottaa riskiä, että olisin työttömänä kotona. Näin jälkikäteen ajateltuna olisin voinut valita toisinkin, hän miettii.

– Olen itsenäistynyt ja pystyn elämään sellaista elämää kuin haluan, mutta olen varautunut ja ehkä vähän kyyninen muita ihmisiä kohtaan. Luottamukseen menee aikaa. Mutta menneisyyteen ei voi vaikuttaa, ja voi mennä vain eteenpäin, hän sanoo.

Haastateltavan nimi on muutettu hänen toiveestaan yksityisyyden suojaamiseksi.