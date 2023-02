Jättilista julki – Suomen parhaat kahvilat ja ravintolat lapsiperheille

Viihtyisä miljöö, ystävällinen henkilökunta ja lapsia kohdellaan yhtä hyvin kuin muitakin asiakkaita. Muun muassa näitä kriteerejä IS:n lukijat korostivat kyselyssä, jossa etsittiin Suomen lapsiystävällisimpiä kahviloita ja ravintoloita.

Ilta-Sanomat keräsi lukijoiltaan suosituksia lapsiystävällisistä kahviloista ja ravintoloista ympäri Suomen. Vastauksia tuli satoja.

Ketjupaikoista eniten kiitosta saivat muun muassa Pancho Villa -ravintolat. Asiakkaat kehuivat etenkin sopivuutta pienille lapsille sekä ruokalistaa muun muassa näillä sanoin:

”Pancho Villassa on ihan listalla sormiruoka-annos ja siksi usein valitaan lounaspaikaksi, kun vauvan kanssa liikutaan.”

”Pancho Villa on aina ollut lapsiystävällinen ja lapset on huomioitu väritys- ja puuhatehtävillä.”

Meksikolaiseen ruokaan erikoistuneen Pancho Villan lisäksi usealta eri paikkakunnalta kiiteltiin Luckiefun’s Sushibuffetia, joka keräsi kiitosta ystävällisen asiakaspalvelun lisäksi muun muassa lapsille tarkoitetuista ruokailuvälineistä.

Lisäksi kehuja keräsivät Ikea-tavaratalojen ja ABC-huoltoasemien ravintolat, joiden kerrottiin olevan suunniteltu lapsiperheet huomioon ottaen.

Tampereen Pancho Villa

Alla jättimäinen listaus IS:n lukijoiden suosittelemista kahviloista ja ravintoloista Helsingistä Pyhäjärvelle.

Helsinki

Ravintola Pompier

Albertinkatu 29

Ravintola Pompier

”Henkilökunta järjestää sopivan pöydän, tuo puhtaan tuolin valmiiksi (yleensä muissa paikoissa saa itse hakea kulman takaa sottaisen tuolin), ja on tuonut leluja. Olemme käyneet usean kerran, monesti henkilökunta ottaa taaperoni syliin ja viihdyttää ympäri salia, niin olen saanut syödä rauhassa. Usea eri henkilökunnan jäsen käy tervehtimässä ja juttelemassa lapselleni. He jopa muistavat lapseni nimen ja tervehtivät nimellä tultaessa.”

Kulma Keittiö & Baari

Lainlukijantie 12

”Helsingin Torpparinmäen Kulmassa olemme aina saaneet lapsiperheenä erittäin hyvää palvelua. Kerran satuimme syömään niin, ettei muita asiakkaita juuri ollut. Lapsi alkoi vähän jo kiemurrella penkillään kun meillä vanhemmilla oli vielä ruoka kesken. Tarjoilija piti lapsellemme pienen esittelykierroksen ravintolassa ja saimme sillä välin syödä puolisoni kanssa rauhassa loppuun. Muutenkin pienet aina tervehditään ja huomioidaan siinä missä muutkin asiakkaat.”

Fazer-kahvila Stockmann

Aleksanterinkatu 52

”Helsingissä Stockmannin Fazer kahvilassa oli ihana palvelu, kun huomattiin pyytämättä, että äidillä ja isällä rattaiden ja tavaroiden kanssa tarvittiin apukäsiä. Vesikin unohtui, niin sekin tuotiin meille pöytään pyytämättä. Samalla vielä viihdytettiin pikkumiestä ja saatiin isot hymyt, kun hänetkin huomattiin.”

Hanko Sushi, Citycenter

Kaivokatu 8

”Citycenterissä kahden äidin ja kahden kolmevuotiaan lapsen seurueemme otettiin lämpimästi vastaan. Vaunuille vinkattiin parhaat paikat, lapsille autettiin syöttötuolit ja tuotiin piirustuspaperit ja värikynät, jotka sai myös kotiin viemiseksi. Jäi todella lämmin ja kiitollinen olo.”

Ravintola Domo

Kalevankatu 21

Ravintola Domo

”Henkilökunta on suhtautunut aina lapsemme ystävällisesti ja tuonut pyytämättä pöytään paitsi lapsille sopivia aterimia, aina myös tarvittaessa ikätasoista puuhaa, leluja ja kirjoja niin että vierailut ovat olleet menestyksiä. Vaikka erillistä lasten listaa ei ole, on annoksia saanut aina muokattua lapsen tarpeisiin. Lämmin suositus!”

Kahvila Verso

Hiihtomäentie 37

Kahvila Verso

”Aivan ihana paikka. Kokki tulee juttelemaan pienille lapsille ja lapseni sormiruokailua on katsottu hymyssä suin. En yleensä ehdi siivota ruokailun jälkiä, kun henkilökunta on jo siivonnut ne. Lapset saavat muutenkin olla ja näkyä, ja ihanaa että paikassa kaikenlaisia ihmisiä – myös niitä toimistotyöläisiä.”

Fat Lizard, Herttoniemi

Linnanrakentajantie 2

”Siellä on aivan jäätävän pitkä rivistö syöttötuoleja heille sopivassa säilytyspaikassa. Ei voi siitä paikasta sanoa, että ”No, kunhan on nyt muutama syöttötuoli tuolla nurkassa, jotta äidit olisivat tyytyväisiä”. Se syöttötuolirivistö huutaa selkeästi ”tervetuloa kaikenikäiset ruokailijat”. Ystävällinen henkilökunta. Muutenkin kolmekerroksinen avara ja tilava ravintola, varmasti ei-lapsiystävälliset löytävät itselleen mieluisan spotin semmoisesta läänistä.”

Via Tribunali, Torikorttelit

Sofiankatu 4

”Siellä olen viettänyt useita ruokahetkiä niin lapsettomana, raskaana kuin lastenkin kanssa. Raskaana ollessani saliemäntä päästi pöytää odottaessani minut henkilökunnan wc-tiloihin, täysin pyytämättä. Lasten synnyttyä on tullut käytyä useasti. Ikimuistoisimpana kertana pienemmän ollessa 2 kk vanha ja isomman 3 vuotta. Isoveljelle tuotiin maitolasillinen ohi listan, tarjoilijan ehdottamana ja pienemmän imetys onnistui pöydässä ilman kummempaa show’ta (toki en siitä koskaan mitään tapahtumaa teekään). Harvinaista ystävällisyyttä kaikkinensa koko henkilökunnalta.”

Konttiravintola Morton

Ruoholahdenranta 8

Konttiravintola Morton

”Pieni ravintola, jossa otettu esteettömyys hyvin huomioon. Lapsille puuhakirjoja/muuta tekemistä, useampi syöttötuoli, tilava invavessa/lastenvessa. Karvaisetkin kaverit on huomioitu. Ihana paikka ja herkullista ruokaa.”

Weeruska

Porvoonkatu 19

”Upea lapsiystävällinen palvelu, apua saa annosten tai syöttötuolin pöytään kantamisessa, oven avaamisessa, aina hymyillään ja myös sormiruokailevalle lapselle saa sopivaa naposteltavaa.”

Ravintola Persilja

Tallbergin puistotie 1

”Kun lapseni olivat pieniä, he olivat erittäin tervetulleita ravintolaan syömään ja lounaalle. Hinnoittelukin meni lounaalla reilusti ikävuosien mukaan. Henkilökunta oli todella ystävällistä ja huomaavaista lapsia kohtaan. Lapset olivat ikään kuin ravintolan kunniavieraita.”

Espoo

Pohjanmaan Grilli

Friisinmäentie 5

”Henkilökunta on aina ystävällistä ja kerran kassatyttö tarjoutui jopa leikittämään lastani, kun sattui olemaan rauhallinen tuokio ja tarjosi jäätelön ensin luvan kysyttyään.

Cafe Picnic, Tapiola

Länsituuli 6

”Pienet veljekset saavat sormiruokailla ja henkilökunta osoittaa kaikin tavoin, että ollaan tervetulleita. Vaikka yritämme siivota sotkuja, pudonneita perunanpaloja ja kaatuneita maitoja, saamme aina vikkelästi apua. Jätskipuikot jälkkärinä kruunaavat lounaan.”

Viikinkiravintola Harald

Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 11

”Ehdottomasti paras paikka. Siellä on kiva leikkipaikka ja henkilökunta huomioi todella ihanasti lapset.”

Ravintola Pepino

Vantinmäentie 3

”Ihana henkilökunta, suuri (joskin kulahtanut – mutta silti) leikkihuone lapsille. Lapset saavat lähtiessään muumitikkarin ja jäätelön. Henkilökunta on lapsia ja koko perhettä kohtaan superystävällistä.”

Ravintola Fågeli

Tiklinkuja 1

Ravintola Fågeli

”Aina olemme tervetulleita. Lapsi saa oman kurkkulautasen, kun odottelemme ruokia. Työntekijät tervehtivät pientä ja jutustelevat. Kertakaikkisen ihanaa ja ruoka on superhyvää.”

Ravintola Pomo D'or

Espoonlahdenkatu 8

”Ihana italialainen ravintola. Käymme usein perheenä kaksivuotiaan poikamme kanssa. Ensinnäkin heillä on erinomainen lastenlista, oikeasti hyvää ja maittavaa ruokaa, ei vain lihapullia ja ranskalaisia. Toiseksi, henkilökunta ottaa aina lämpimästi lapset vastaan. Tuovat pyytämättä pienen lusikan, hassuttelevat ja tulevat aina myös kysymään, maistuuko lapselle ruoka. Niin lämmin ja välittävä vastaanotto.”

Crispy Pizza

Saunalahdenkatu 8

Crispy Pizza

”Meidän muksut huomioidaan siellä aina ja on kyllä niin tervetullut olo kyseiseen paikkaan aina, kun tullaan koko perhe. Lapsia muistetaan aina jotenkin ihanasti esimerkiksi antamalla tikkarit tai pillimehut ja tämä on joka ikinen kerta.”

Ravintola Sri

Keilaniementori 2

”Paikanpitäjärouva haluaa aina henkilökohtaisesti tulla höpöttämään lapsillemme ja tarjoutuu pitämään heitä sylissä, että pääsemme hakemaan rauhassa ruokaa linjastosta. Hän järjestää meille pöydän, johon pääsee vaunuilla ja tuo lapsille tyynyjä pehmikkeeksi ja lupaa pienille tikkarin jälkiruoaksi. Hän on ollut välillä suorastaan pettynyt, jos pienempi lapsi jää päiväunia nukkumaan ulos vaunuihin. Täällä on ilo käydä lounaalla pukuihmisten keskellä, eikä toimistoihmisiäkään tunnu ikinä häiritsevän. Ruoka on todella hyvää ja lämpimän vastaanoton vuoksi on ilo käydä.”

Karjaa

Kaffe & Kakku Sunnuntaileipuri

Alingsåsgatan 31

Kaffe & Kakku Sunnuntaileipuri

”Ihastuttava tunnelma, lapset viihtyvät ja on leikkipaikka. Seinällä on imetyspositiivinen juliste, että missä vaan saa imettää, mutta jos kaipaa rauhaa löytyy myös syrjässä aivan ihana nojatuoli. Vessasta löytyy vaikka varavaippa.”

”Sijaitsee kauniilla vanhalla juna-asemalla. Ihana paikka ihan kaikenikäisille ja lapsille oma paikka.”

Porvoo

Aatos Cafe

Kaivokatu 37 B

Taste Lunch & Catering

Teollisuustie 19

”Porvoossa on ihania kahviloita ja yhdessäkään ei ole lapsille pyöritelty silmiä. Näistä erityinen kiitos Aatos Cafelle sekä Taste Lunchille. Olemme aina saaneet upeaa palvelua ja molemmissa on lapsille tehty leikkipaikka viihdyttämisen helpottamiseksi.”

Turku

Ravintola Blanko

Aurakatu 1

”Aivan ihana suhtautuminen henkilökunnalta ja muilta asiakkailta vaunujen kanssa liikkuvaa perhettä kohtaan, vaikka ravintola oli täysin täynnä. Autettiin vaunujen kanssa ja maito lämmitettiin sanomalla, että kaikilla on oikeus syödä ravintolassa”

Ravintola Rantakerttu

Läntinen Rantakatu 55

Ravintola Rantakerttu

”Mainostaa olevansa jokirannan leppoisin, ja se on totta! Ravintolassa on sisällä kunnollinen leikkipaikka ja terassilla hiekkalaatikko. Vaunut saa helposti mukaan. Ruokalistalla on otettu lapset huomioon, ja lauantain hampparibuffet on legendaarinen, sinne viedään lapsivieraat kauempaakin. Kuitenkin paikka on myös aikuisille, ruokaa ja juomaa on moneen makuun. Aina on annettu vielä hienot ilmapallot lapsille mukaan. Kotoisa paikka, jossa tulee hyvä mieli.”

MorriSon’s

Kristiinankatu 9

”Käytiin todella ex tempore mieheni ja tuolloin 7 kuukauden ikäisen esikoisemme kanssa MorriSon’sissa syömässä. Lapsella oli jokin oma pieni eväs mukana, mutta keittiöstä kysyttiin silti, saisiko vauvalle tuoda omalla lautasella vihannes- ja hedelmäpaloja. Oli ihanaa, kun niin pienikin huomioitiin ruokailevana asiakkaana.”

Tampere

Zafran

Sammonkatu 26

Ravintola Zafran

”Työntekijät hassuttelevat pienen lapsen kanssa ja tuovat pyytämättä esimerkiksi keksejä taaperolle. Sotkuja ei edes anneta siivota itse.”

Masu Asian Bistro

Kirkkokatu 10

Ravintola Masu Asian Bistro

”Kävimme vauvan kanssa illallisella. Varauksen yhteydessä toivoimme, että vaunut saa pöydän viereen. Tämä oli järjestetty, ja vauva nukkui koko illallisen eikä häirinnyt sen puoleen meitä kuin muitakaan asiakkaita.”

Kahvila Vihreä Vuohi

Antti Possin kuja 1

”Joka kerta työntekijät auttavat kantamaan tavaraa pöytään, eikä apua ole kertaakaan tarvinnut kysyä. He myös tulevat mielellään juttelemaan lapsille, mikäli heillä on aikaa”

Ravintola Haitari

Insinöörinkatu 30

”Lapseni kohdattiin ilolla heti, kun tulimme sisälle, ja tarjoilija kysyi haluavatko he tikkarit. Tilassa olevasta televisiosta tuli lastenelokuva, ja annosten odottaminen meni mukavasti. Myös pois lähtiessä työntekijä ottivat kontaktin lapsiin, sanoivat heippa ja antoivat vielä toiset tikkarit. Lapset olivat aidosti tervetulleita.”

Heinola

Kahden Muijan Kahvila

Savontie 4

Kahden Muijan Kahvila

”Täällä on ollut erittäin mukava asioida ja nauttia kahvista. Ikinä ei ole poikkisanaa tullut, jos on kysytty lämmittämään maito tai ruoka lapselle. Heidän wc-tiloissaankin on huomioitu perheen pienimmät hoitoalustalla.”

Hyvinkää

Willa Kulmakonditoria

Hämeenkatu 9

”Aina tervetullut olo lasten ja vaunujen kanssa. Pikkuvauva-arjesta on jo vuosia, mutta silloin ainakin sai lapselle myös lämmitettyä soseet ja maidot tarjoilijalta pyytämällä. Jännitin aluksi kovasti vauvan kanssa kahvilaan menoa. Kulmis oli ensimmäinen kahvila, jonne uskaltauduin vauvan kanssa ja kun kaikki sujui hyvin, sen jälkeen uskalsi liikkua jo vaikka ja minne vauva mukana.”

Jyväskylä

Sataman Viilu

Satamankatu 10

Sataman Viilu

”Lapsille on oma ruokalista, jonka takaa löytyy piirustuskuvia ja lapselle tuodaan aina omat ruokailuvälineet ja kaikki tarvittava onnistuu.”

Seppälän Lounaskeskus

Vasarakatu 29

”Lapsi syö jopa ilmaiseksi ja kaupan päälle sai erityiskohtelua, kun sai valita eri kuvista omat ruokailuvälineet ja -laput. Ihanan tervetullut fiilis. Olemme käyneet 2-vuotiaan neidin kanssa ahkerasti.”

Café & Restaurant Vesilinna

Ihantolantie 5

Café & Restaurant Vesilinna

”Aivan mahtavasti otettiin vastaan perhe, jossa 3- ja 1-vuotiaat lapset sekä vauva. Lapsille tehtiin alkupalat, että jaksavat odottaa ruokaa sekä omat hienot pääruoka-annokset. Ravintoloitsija tuli juttelemaan koko perheelle, myös lapsille. Tarjottiin myös vauvan hyssyttelyapua, että vanhemmat saavat syödä rauhassa, mutta vauva nukkui vaunuissa tyytyväisenä muiden syödessä. Tänne haluan uudestaan! Upeat maisemat kruunaavat ruokahetken! Lähtiessä lapset saivat vielä pienen matkaevään.”

Verso Baari & Keittiö

Kauppakatu 35

”Lapselle on tehty annos toiveita kuunnellen, avokeittiössä häärivät kokit juttelevat ja ilveilevät lapsille ja tarjoilijat huomioivat myös lapsen hyvin. Olemme käyneet lukuisia kertoja ei-niin-rauhallisen lapsen kanssa aina vauvasta nykyhetkeen (4v) ja aina on todella tervetullut fiilis.”

Kuopio

Ramin Konditoria

Puijonkatu 23

”Paljon tilaa ja leikkipaikka. Koko Kuopio pikkukahviloita myöten on lapsia ymmärtävä ja vastaanottava.”

Puijon torniravintola

Puijontie 135

”Puijon torniravintolassa 3-vuotiaalle tarjoiltiin menu. Hän oli stoked!”

Hämeenlinna

Marin Kahvila

Kasarmikatu 5-3

Marin Kahvila

”Ihana palvelu. Lapset ovat enemmän kuin tervetulleita ja seinällä onkin paikka, johon lapset ovat saaneet jättää piirustuksia ja viestejä kahvilan omistajalle. Paikassa on pöytiin tarjoilu, mikä on mieletöntä kun on liikkeellä lapsen tai vaikka omassa tapauksessa kolmen lapsen kanssa. Rattailla saa mennä, kaikki puhuvat kauniisti ja kohtaavat lapset asiakkaina, ihmisinä.”

Fifth Avenue

Sibeliuksenkatu 2

”Ravintola, jossa tuntee olevansa tervetullut lasten kanssa. Viisi eri ikäistä lasta saa syödä niin alakerrassa kuin yläkerrassakin. Yläkerta on vielä erikseen tarkoitettu lapsiperheille pientä lisämaksua vastaan. Ruokaa/ruokia odotellessa voi mennä viereiseen (avonaiseen) leikkipaikkaan, jos siltä tuntuu.”

Kirkkonummi

Bisro O Mat

Limnellin aukio 6

”Kysyvät aina jos pienelle vauvalle tai taaperolle tarvitsee tuoda jotain, oli sitten oma ruoka-annos tai jos tarvitsee lämmittää ruokaa. Oikein ystävällistä ja sydämellistä palvelua.”

Raisio

Rosso

Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 2017

”Huomioidaan hyvin ja jutellaan sosiaalisen ja puheliaan lapseni kanssa ”vailla kiirettä”, vaikka varmasti on kiire. Lapsen viihtyvyyttä on ajateltu kivasti ruoan odotuksen aikana esimerkiksi tuomalla piirustusvälineitä ajankuluksi. Mukavaa myös kun tarjoilijat keskustelevat suoraan lapsen kanssa, mitä hän haluaa tilata. Kivaa, että uskaltavat reippaasti lähteä tukemaan lapsen yksilöllistä päätöksentekoa – ja onhan se ilo lapsen kasvoilla kun hänet huomioidaan hyvin korvaamaton.”

Classic American Diner

Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1

”Äitiyslomallani tämä oli satunnaisten lounaskäyntieni aikana mitä mahtavin paikka. Toki muita asiakkaita ei juurikaan ollut, mutta tarjoilija tuli viihdyttämään puolivuotiasta lastani ihan vain ystävällisyyttään ja sillä aikaa äitinä sain syödä rauhassa oman annokseni, kun lapsikin viihtyi tarjoilijan ilveillessä ja lelujen kanssa lastani viihdyttäessä.”

Ristiina

Mervin torikahvila

Brahentie 9

”Menimme mieheni ja vauvan kanssa lettukahveille. Kahvilan emäntä totesi, että hän voi pitää vauvaa niin saamme molemmat nauttia letuista rauhassa. Niinpä nautimme kahvista ja herkuista hetken kahden kesken ja hän nappasi pojan syliinsä ja esitteli vauvalle kahvilaa ja muurikkalettupannun toimintaa.”

Hanko

Alan’s Café

Raatihuoneentori 4

”Vaikka vanha rakennus itsessään ei ole helpoimmasta päästä, on kahvilan henkilökunta aivan ihana, eikä koskaan ole tuntunut, että lapset tai koirat olisivat tiellä. Kesäisin vaunujen kanssa voi jäädä ulos ja hakea kahvit tiskiltä ja palata nauttimaan auringosta.”

Suonenjoki

Kahvila Kinuskihuone

Iisvedentie 2

Kahvila Kinuskihuone

”Kinuskihuoneella on lapsille leluja, lehtiä ja kirjoja. Kahvilassa on myös piano, eikä kukaan vedä hernettä nenään, jos joku lapsi sitä pimputtaa. Kyseisessä kahvilassa on mahtavat tarjottavat, niin suolaiset kuin makeat. Erittäin ystävällinen henkilökunta, joka ottaa lapset ja lapsiperheet todella hyvin huomioon.”

Naantali

Cafe Akseli

Tullikatu 13

Naantalin Aurinkoinen

Nuhjalantie 2

”Nämä kaksi kahvilaa ovat ylitse muiden. Ikinä ei ole tarvinnut nöyristellä taikka koettaa olla huomaamaton. Lapset, myöskin koirat ovat tervetulleita molempiin. Omat lapset ovat jo 20-, 15- ja 11-vuotiaita ja ainoastaan hyviä muistoja kumpuaa matkan varrelta niin työntekijöiden kuin asiakaskunnankin osalta.”

Vantaa

Lauran Kaffila

Tikkurilan kirkko, Asematie 12

”Kahvila Tikkurilan uuden kirkon yhteydessä. Täällä on erillinen leikkihuone ja seurustelupaikka vauvaperheillekin. Kirkon muissa tiloissa on myös monenlaisia tilaisuuksia vauvaperheille, joihin voi tulla lastenvaunujen kanssa. Vierailen usein kirkon viihtyisässä kahvilassa tai kirkon konserteissa niin siellä on lähes aina monia vanhempia lapsineen ja vauvoineen.”

Wanda’s Kitchen & Lounge

Liesikuja 5

”Juuri täydellinen asenne lapsiperheisiin: ei yliampuvaa makeilua, vaan pientä huomioimista ja lasten kohtelua ihmisinä siinä missä muutkin. Meidän kahden pienen ehdoton suosikkiravintola ja väitän, että maistuvan ruuan lisäksi se johtuu juuri henkilökunnan kyvystä kohdata lapset luontevasti ja jutella heidän kanssa ilman, että se tuntuu väkinäiseltä. Kunnon leikkinurkkaus on myös iso plussa.”

Rauma

Café Sali

Kuninkaankatu 22

”Pöytiäkin uudelleenjärjestetty, jotta olemme mahtuneet tilaan puolen tusinan vaunun kanssa. Raumalla ollaan monessa paikassa vauvamyönteisiä, vaikka paikat ovatkin välillä vanhan arkkitehtuurinsa vuoksi vaikeasti saavutettavissa vaunujen kanssa. Joskus kahviloissa ja muissa Vanhan Rauman liikkeissä apua portaiden nousuun saa työntekijöiltä.”

Pielavesi

Saaran Tupa

Toritie 10

”Saaran luokse ovat kaikki lapset tervetulleita ja onpa siellä jopa järjestetty teemakahviloita myös lapsiperheitä ajatellen, sekä tarjottu koulun aloituksen kunniaksi jäätelöitä torikahvilan puolella.”

Pyhätunturi

Café Loimu

Luontotie 1

Café Loimu

”Olimme lomalla Pyhällä perheen kanssa. Erinäisten sattumusten kautta päädyin Café Loimuun vauvan ja superaktiivisen taaperon kanssa. Kaikki tavaramme olivat hukassa ja minulla ja lapsilla kova nälkä. Paikan työntekijä oli ihanan lämmin, vastaili kysymyksiin ja neuvoi kysymättäkin missä mitäkin on. Tunsin, että sain hyvää palvelua kaaoksen keskellä olevana äitinä. Ja kyllä, vauva sai maitonsa suoraan tissistä eikä se tuntunut häiritsevän muita, taapero lauleskeli ja höpötteli eikä sekään saanut muita mulkoilemaan. Ruoka maistui hyvältä, taapero sai jälkiruoan ja vauvan kakkaräjähdyskin hoitui tilavassa vessassa, jossa oli lastenhoitopöytä.”

Kalajoki

Ravintola Bistro

Jukupolku 3

”Asuimme vuosia Helsingissä, mutta paras palvelu (ja maan parhaat hampurilaiset) löytyivät Kalajoelta. Myyjä oli niin ystävällinen kolmelle alle kouluikäiselle, joista yksi oli sormiruokailija. Tarjoilijan lämpö lämmittää sydäntä vieläkin! Hän otti kaikki lapset huomioon, oli ystävällinen ja palvelualtis.”

Kauniainen

Lähellä DELI

Thurmaninaukio 10

”Kauniisti ja viihtyisästi sisustetussa kodinomaisessa kahvilassa on aina tervetullut olo myös lasten kanssa. Jos on täyttä, yksin istuvat asiakkaat antavat usein pyytämättäkin paikkansa isommasta pöydästä, kun huomaavat, että etsin pöytää itselleni ja kahdelle pienelle lapselleni. Kahvilan nurkassa on pieni leikkitila lapsille. Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä: matto, leluhahmoja, kirjoja, pehmoleluja ja palikoita, juuri sellaisia juttuja että sekä vauvat että leikki-ikäiset viihtyvät. Henkilökunta on aina ystävällinen ja huomaavainen ja auttavat tarvittaessa. Kassalla jonossa olevat muut asiakkaat odottavat aina kärsivällisesti, kun pieni lapseni ei osaa päättää mitä haluaisi tai kun hän haluaa maksaa itse. Tunnelma on kaikin puolin rento ja mukava ja ihmisten kanssa on helppo jutustella. Kahvilassa viihtyvät lounaalla sekä kahvittelemassa niin apuvälineillä liikkuvat vanhukset, etätyöläiset, koiranomistajat kuin lapsiperheet. Tästä paikasta voisivat monet ottaa mallia!”

Lappeenranta

Pulsan asema

Pulsan Aseman tie 21

Pulsan asema

”Aivan ihania vanhoja lasten leluja pienille asiakkaille ajanvietteeksi. Henkilökunta (ja varsinkin omistajat) ottavat upeasti huomioon niin leikki-ikäisen kuin vauvankin, vaikka kahvilan sisätilat eivät ole suurimmasta päästä. Ihania pieniä matkamuistoja myös lapsille myynnissä. Pihalla on tilaa juoksennella yllin kyllin ja paljon tutkittavaa kaiken ikäisille. Kaikenlisäksi täältä saa parhaimmat makeat kakut ja suolaiset piirakat, pöytiin tarjoiltuna -myös santsikupit!”

Makea Coffee

Kauppakatu 29-31

”Olo aina tervetullut, vaikka on rattaat ja pienet lapset mukana. Lapset otetaan asiakkaina vastaan ja jopa huomioidaan, miten he kasvavat, kun olemme käyneet usein. Ihana iso kahvila, johon mahtuu hyvin koko perhe. Oikein lämmin ja mukava henkilöstö.”

Sotkamo

Cafe moro moro

Torikatu 8

”Aivan ihana ja ystävällinen suhtautuminen lapsiin. Henkilökunta huomioi lapsen ja häneen suhtauduttiin myös asiakkaana kuten kaikkiin muihinkin. Lisäksi tuotiin maksutta vesimelonia lapselle, kun kuulivat, että lapsi pitää kovasti vesimelonista.”

Kangasala

Kahvila Novellia

Keskusaukio 4

Kahvila Novellia

”Parasta palvelua ja lasten huomioimista, johon olen Suomessa törmännyt. Jo kaukaa on hymy kasvoilla, kun lasten kanssa lähestyy. Koskee erityisesti muuta henkilökuntaa, mutta myös muita asiakkaita

Salo

KhaoSuK

Helsingintie 8

”Viimeksi kävin siskoni kanssa ja meillä oli mukana vauvat 10kk ja 2kk. Toinen nukkui koko ajan vaunuissa, mutta vaikka ravintolan tilat ovat osittain pienehköt isoilla rattailla, tuntui, että emme olleet kenenkään tiellä. Ravintolassa on useita syöttötuoleja ja hyvä lastenhoitohuone. Lapsille on myös leluja. Heti sisään tultua pistää silmään lasten astiastot ( Hello Kitty ja Nalle Puh), jotka on selvästi oikein mietitty pienimpiä ruokailijoita varten.”