Tia Mikkola, 29, on saanut kokea tuplaonnen tuplasti, kun hänen perheeseensä syntyi kahdet kaksoset yhden vuoden aikana.

Juttu on julkaistu alun perin 1.12.2022. Julkaisemme sen nyt uudelleen kaksosten päivän (2.2.) kunniaksi.

Kesäkuussa 2021 Tia Mikkolasta tuli kaksosten äiti. Vuotta myöhemmin kesäkuussa 2022 Mikkola synnytti taas kaksi lasta kerralla.

Yhden vuoden aikana hän sai siis kahdet kaksoset. Yhteensä neljä pientä lasta.

”Miten ihmeessä tästä tulee selviämään?” Mikkola mietti, kun neuvolan ultraäänilaitteen ruudussa näkyi jälleen kaksi pientä sikiötä. Kotona häntä odottivat kaksoset, jotka olivat neljän kuukauden ikäisiä.

– Raskaus oli toivottu, mutta en koskaan ajatellut, että saisin uudestaan kaksoset. On jo epätodennäköistä saada kaksoset yhden kerran, mutta että vielä kahdesti, 29-vuotias Mikkola päivittelee.

Perhe asuu Köyliössä pientilalla. Isommat kaksoset Rasmus ja Aurora ovat nyt 1,5-vuotiaita. Pienemmät kaksoset Emilia ja Jemina viisikuisia. 9-vuotias esikoinen Matias käy peruskoulun kolmatta luokkaa. Yhtäkkiä perheen ainut lapsi olikin neljän pikkuisen isoveli.

– Matias on ollut pelkästään innoissaan pikkusisaruksistaan. Hän oli tahtonut monta vuotta isoveljeksi ja kysellyt, milloin saa pikkusiskon tai veljen. Nyt hän sai niitä lähes kerralla neljä, Mikkola naurahtaa.

Kesällä 2021 Tia ja Marko poseerasivat parikuisten Rasmuksen ja Auroran kanssa. Edessä ylpeä isoveli Matias.

Vuotta myöhemmin perhe poseerasi samassa paikassa pienemmän kaksosparin Emilian ja Jeminan kanssa.

Vuosia esikoisen syntymän jälkeen Mikkola haaveili vauvasta. Hän ei tullut raskaaksi ja kun hän tuli, hän sai keskenmenon. Hän alkoi ajatella, ettei ehkä koskaan saisi enempää lapsia.

– Sitten sain rytinällä kahdet kaksoset. Ehkä taustani vuoksi olen osannut iloita ja nauttia kaikista lapsistani niin paljon, Mikkola sanoo ja lisää:

– Minä haaveilin aina isosta perheestä. Olen itse ainut lapsi ja kasvoin yksin äitini ja isäpuoleni kanssa. Lapsena olin yksinäinen ja kaipasin sisaruksia.

Muutoinkaan perheessä ei eletä aivan tavanomaista perhearkea. Mikkola ei ole lasten isän kanssa parisuhteessa, vaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa.

– Ainut, mikä meitä yhdistää, ovat oikeastaan lapset.

Kaksosten päivärytmit 7.30 Isot kaksoset herätetään yöunilta. Vaipan vaihdot ja aamupesut. 8.00 Pienet kaksoset herätetään yöunilta. Vaipan vaihdot ja aamupesut. Isojen kaksosten aamumaito. 9.00 Isojen kaksosten aamupuuro. 10.00 Kaikkien kaksosten ensimmäiset päiväunet. 11.30 Herätetään isot kaksoset päiväunilta. 12.00 Herätetään pienet kaksoset päiväunilta. 12.30 Maidot pienille kaksosille ja soseiden maistelua. 13.00 Isojen kaksosten lounas. 14.30 Kaikkien kaksosten toiset päiväunet. 17.00 Pienten kaksosten herätys päiväunilta. 17.30 Isojen kaksosten herätys päiväunilta. 17.45 Pienille kaksosille maidot. 18.00 Isojen kaksosten päivällinen 19.00 Isojen kaksosten iltapuuro. 20.00 Pienten kaksosten iltamaito, iltapesut ja yöunille meno. 20.30 Isojen kaksosten iltamaito, iltapesut ja yöunille meno. Pienet kaksoset juovat tuttipullosta maitoa kaksi kertaa yöllä.

9-vuotias esikoinen on arkipäivät koulussa. Koulusta tulon jälkeen hän tekee rauhassa omassa huoneessaan läksyt ja vanhemmat auttavat tarvittaessa. Hän syö päivällisen ja iltapalan yhdessä muun perheen kanssa. Esikoinen menee nukkumaan kello 21.

Markolla on oma maatila 80 kilometrin päässä Mikkolan kotoa. Aiemmin Mikkola oli tottunut pyörittämään perhearkea yksin, ja Marko kävi toisinaan hänen luonaan kylässä. Kun selvisi, että perhe kasvaisi jälleen kaksosilla, Tia ymmärsi, että tarvitsee kotiin lisäkäsiä.

– Marko on kesään asti auttamassa minua täällä lastenhoidossa, sillä hän on vanhempainvapaalla pienemmistä kaksosista. Sen jälkeen minun olisi taas pärjäiltävä itsekseni.

Lasten lisäksi Mikkolalla on hoidettavanaan pientilalla asuvat ponit ja kanat. Hevosista hän luopui toistaiseksi ajanpuutteen vuoksi. Perhe saa lapsiperheiden kotipalvelusta apua kahdesti viikossa kolmen tunnin ajan. Tuolloin kaksi kotipalvelun työntekijää tulee hoitamaan kaksosia.

Kotipalvelun hoitaessa lapsia Tia ja Marko hoitavat viikon ruokaostokset, ja viikon toisen lapsivapaan he käyttävät usein kirpputoreilla kiertelyyn tai pidempiin ostosreissuihin esimerkiksi remonttitarvikkeiden hankkimiseksi.

– Omakotitalossa tuntuu jatkuvasti olevan jonkinlainen projekti kesken.

Kaikki kaksoset nukkuvat kahdet päiväunet, on se aika pyhitetty eläintenhoitoon ja pihan ylläpitämiseen.

– Ulkona on aina jotain hommaa. Jos pienemmät vauvat eivät malta nukkua toisia päiväuniaan kunnolla loppuun, käyn lenkillä vaunujen ja ponin kanssa.

Tia on tottunut taluttamaan toisella kädellään ponia ja työntämään toisella kaksosrattaita:

Viikonloppuisin Tia tai Marko viettää kaksosten päiväuniaikaa esikoisen kanssa esimerkiksi pyörälenkin tai poniratsastuksen merkeissä. Esikoinen saa vanhempiensa kanssa päivittäin aikaa ilman sisaruksiaan, sillä hän menee muita lapsia myöhemmin nukkumaan.

Alusta asti Mikkolalle oli äärimmäisen tärkeää saada kaikki kaksoset samaan unirytmiin. Ensimmäiset kaksi kuukautta pienet kaksoset saivat nukkua silloin, kun nukkuivat, minkä jälkeen heitä alettiin lempeästi ohjata samaan rytmiin isompien kanssa.

Mikkola on äärimmäisen tarkka unien suhteen. Hän on huomannut, että jos hän antaa jommankumman kaksosparin nukkua päiväunia jopa viisi minuuttia pidempään, suistaa se koko perheen päivän aikataulut raiteiltaan. Siksi lapset herätetään kaikilta uniltaan ennen kuin he itse heräisivät, myös aamulla yöunilta.

– Onneksemme kaikilla lapsillamme on äärimmäisen hyvät unenlahjat ja en edes tiedä, kuinka pitkään he nukkuisivat, jos emme heitä herättäisi.

Mikkola tahtoo hoitaa kaikkia kaksosia kotona siihen asti, kunnes nämä menevät esikouluun. Hän ei ole varma, tahtooko senkään jälkeen enää palata takaisin perinteiseen työelämään. Ennen ensimmäisiä kaksosia hän työskenteli sikalassa.

– Olin paljon väsyneempi silloin, kun olin töissä kello 8–16 ja hain esikoisen sen jälkeen päiväkodista. Sain burnoutin, ja olin kaksi viikkoa sairauslomalla uupumisen vuoksi.

– Nyt olen päässyt toteuttamaan sitä, mistä olen pitkään haaveillut. Lasten kasvattaminen on se, mistä minä todella nautin. Nyt voin olla aidosti läsnä perheelle ja saan myös tarvittaessa omaa aikaa.

Kun koko perhe lähtee ulkoilemaan yhdessä, on mukana oltava kahdet kaksosrattaat. Tia suunnittelee ostavansa nelosrattaat, jotta pääsisi kaikkien lasten kanssa yksin ulkoilemaan.

Omaa aikaa Mikkolalle on sieni- ja marjametsässä käynti ja ponitallilla puuhaaminen. Lisäksi hän on viime aikoina kiinnostunut entistä enemmän omavaraisuudesta. Tulevaisuuden tavoitteena on, että ruokaa tarvitsisi ostaa entistä vähemmän kaupasta.

– Toistaiseksi omalta tilalta tulevat kananmunat, perunat ja useimmat kasvikset.

Marjat hän saa isoäidiltään, sillä omasta perheestä ei vielä riitä niitä tarpeeksi suurperheen tarpeisiin.

Moni on ihmetellyt Mikkolan energiaa ja jaksamista. Jopa niin paljon, että neuvolanhoitaja totesi Mikkolan olevan hyvä esimerkki muille äideille siitä, kuinka kaikesta selviää.

– Olemme me sitä nauraneet, että molempien kaksossynnytysten jälkeen olen kahden viikon päästä rehkinyt heinätöissä pellolla. Viime kesänä innostuin myös maalaamaan talomme.

Mikkola kertoo palautuneensa kaikista raskauksistaan nopeasti. Synnytyksetkin ovat sujuneet ilman komplikaatioita ja vauvat syntyneet täysaikaisina ja terveinä.

– Kaikki vauvamme ovat lisäksi olleet tosi helppoja. Jos kaksoset olisivat esimerkiksi kärsineet koliikista, olisi arkemme ollut hyvin erilaista.

Rasmus ja Aurora vastasyntyneinä kesäkuussa 2021...

...ja vuotta myöhemmin Emilia ja Jemina vastasyntyneinä kesäkuussa 2022.

Välillä Mikkola on kärsinyt riittämättömyyden tunteista. Hänelle on ehdottoman tärkeää, että kaikkia lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja että jokainen lapsi saa päivässä omaa kahdenkeskistä aikaa vanhemmilta.

– Kun Aurora oli vauva, hänellä oli pitkään sellainen vaihe, että hän viihtyi vain sylissä ja itki. Silloin minua harmitti Rasmuksen puolesta, kun hän joutui pärjäilemään päivät yksin lattialla leikkimässä. Toisaalta mietin, että onneksi molemmat kaksoset eivät ole samaan aikaan yhtä tarvitsevia.

Matias on eläinrakas ja tykkää puuhailla äitinsä kanssa eläinten parissa.

Kananmunia perheen ei ole tarvinnut ostaa kaupasta aikoihin.

Aamulla Mikkola herää itse seitsemältä, jolloin hän saa rauhassa juoda kupposen kahvia ja selata puhelimestaan päivän uutiset ja sosiaalisen median tilit. Hän päivittää kuulumisia perheen elämästä Instagram-tililleen @two_is_four. Ja kello 7.30 onkin aika herättää ensimmäinen kaksospari.

Päivät täyttyvät lastenhoidosta ja kotitöistä. Lisäksi on yksi asia, mistä Mikkola ei jousta. Kotona on oltava siistiä aina. Hän on saanut kuulla ylisuorittavansa, mutta ei osaa olla muutoinkaan.

– Minulle siisti koti on itsestäänselvyys. Siivoan ja järjestelen koko ajan. Joka ruokailun jälkeen imuroin pöydän alta ja esimerkiksi Rasmus juoksee jo ruokailun jälkeen siivouskaapille, sillä tietää tämän tapahtuvan.

Lapset ovat tottuneita siistiin kotiin, jopa niin paljon, että eräs muisto pienestä ”epäsiisteydestä” huvittaa Mikkolaa.

– Yhtenä päivänä Rasmus ja Aurora huomasivat, että sohvapöydän alla oli tyynystä irronnut höyhen. He osoittelivat sitä aivan ihmeissään ja huusivat minua paikalle. Repesin nauruun, että nämä lapset ovat niin tottuneita siisteyteen, että menevät aivan shokkiin, jos näkevät roskan lattialla.

Viime talvena Matias pääsi pulkkailemaan Auroran ja Rasmuksen kanssa.

Hyvät yöunet ja tarkat rutiinit ovat myös Mikkolan energisyyden taustalla. Mikkola on herkkäuninen, siispä hän itse nukkuu yönsä olohuoneen sohvalla ja Marko pienempien kaksosten kanssa makuuhuoneessa hoitaen näiden kaksi yösyöttöä. Kaikki perheen lapset ovat kasvaneet äidinmaidonkorvikkeella.

– En ole imettänyt, sillä minä en voi olla vauvoissa 24/7 kiinni. Markon pitää myös pystyä ruokkimaan heitä. En voi lähteä tekemään tallitöitä sen mukaan, milloin vauvoilla on nälkä. Ehkä yhden kanssa se vielä olisi mennyt, mutta ei kaksosten kanssa.

Alkuun Mikkola yritti hoitaa pienten kaksosten yösyötöt, mutta se ei toiminut.

– En saanut koskaan syöttöjen jälkeen unta, vaan valvoin lähes koko yön. Aloin unohdella asioita ja tajusin, että tämä ei voi jatkua näin. Tässä hommassa ei ole varaa siihen, että pakka hajoaa käsiin.

Matias näyttää kylttejä, jotka muistuttavat kotipihaan ajajia hidastamaan vauhtia.

Ylipäänsä Mikkola on sitä mieltä, että lastenhoidossa mistään ei pidä tehdä pakkopullaa. Hän esimerkiksi itse valmistaa kaikki vauvojen soseet, koska haluaa, ei siksi, että olisi pakko.

– Tuntuu, että lasten kasvatuksesta on tehty hirveän vaikeaa tänä päivänä. Jos jokainen noudattaisi kaikkia ohjeita, tässähän tulisi hulluksi.

– Uskon, että maalaisjärjellä pärjää. Lisäksi kuuntelen paljon omaa 79-vuotiasta isoäitiäni. Hänellä on kaksi lasta, ja hän oli pitkään perhepäivähoitaja.

– Äitini ja isoäitini auttavat lasten vaatteiden ja tarvikkeiden hankinnassa. Aika paljon saisi rahaa kulumaan esimerkiksi kaikkien talvivaatteisiin. Olen heidän avustaan kiitollinen.

Perhe asuu punaisessa omakotitalossa. Pihaa Tia hoitaa kaksosten päiväuniaikoina.

Rutiinit ovat merkittävässä osassa seesteistä perhearkea.Tiettyinä päivinä ja tiettyihin kellonaikoihin hoituvat eri kotityöt. Esimerkiksi tiistaisin vaihtuvat petivaatteet, kun taas perjantaisin pestään lattiat. On yksi kotityö, josta Mikkola ei kuitenkaan nauti.

– Jos joku tulisi hoitamaan pyykkivuoremme, olisin kiitollinen.

Lapsistaan Mikkola saa valtavasti elinvoimaa ja onnen tunteita.

– Edelleen minulle iskee yhtäkkiä päähän ajatus, että: minä sain kaksoset! Ja sitten heti perään: minä sain kahdet kaksoset!

– Tosiasia on kuitenkin se, että minut on kuin luotu äidiksi. Olen aina haaveillut suurperheestä.

Kaikki Mikkolan raskaudet ja synnytykset ovat sujuneet ongelmitta, mistä Mikkola on kiitollinen.

Kun Mikkola odotti toista kaksospariaan, häntä varoiteltiin jatkuvasti siitä, että isommat kaksoset tulevat olemaan todella mustasukkaisia sisaruksistaan. Onnekkaasti näin ei käynyt.

– Kaksosissa on se hyvä puoli, että heistä on hirveästi seuraa toisilleen. Heillä on jo pienestä pitäen ihmeellinen side keskenään. Heidän keskinäistä suhdettaan on ihana seurata.

Kun varhaisultrassa näkyivät kaksoset toista kertaa, neuvolanhoitajan ei edes tarvinnut sanoa mitään, kun Tia jo tiesi, mistä on kyse.

Esimerkiksi monesti, kun isommat kaksoset ovat menossa nukkumaan, kuuluu heidän huoneestaan melkoinen metakka. Aurora ja Rasmus kikattavat ja hölöttävät keskenään omaa kieltään, kunnes jossain kohtaa nukahtavat.

– Heidän ei koskaan tarvitse olla yksin.

Ja kun kaikki lapset nukkuvat, alkaa Mikkolan oma aika. Silloin kaikki kotityöt jäävät välittömästi. Jos jotain jää kesken, sen ehtii jatkaa loppuun seuraavana päivänä. Ensimmäiseksi hän menee suihkuun ja sen jälkeen asettuu mukavaan asentoon sohvalle.

– Sitten me Markon kanssa makaamme sohvalla, katsomme telkkaria ja melkein aina syömme jotain herkkuja. Se on ainut hetkemme, jolloin kukaan ei pahoita mieltään siitä, että äiti herkuttelee. Se on täydellinen rentoutumishetki arjessamme.