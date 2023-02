Satasairaalan ylilääkäri: ”Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan tuollaista”

Satasairaalan synnytysten ja naistentautien ylilääkäri Minna Maunola pitää Peppi Kärjen kokemuksia erittäin valitettavana.

– Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan tuollaista, Maunola sanoo ja lisää:

– Ei kuulosta mitenkään tavalliselta, että noin kävisi.

Ilta-Sanomien pyynnöstä Maunola tarkisti, kuinka monta vauvaa syntyi saman vuorokauden aikana, jolloin Kärki oli synnyttämässä. Kärjen tytär syntyi kello 2.18. Kärki ilmoitti kello 1.00, että hänestä tuntuu, että vauva syntyy. Siitä huolimatta hänet jätettiin miehensä kansa kahdestaan synnytyssaliin 45 minuutiksi.

– Tuossa on ollut kyseessä erittäin poikkeuksellinen yö. Vauvoja on syntynyt yhteensä 7. Ja juuri noihin kellonaikoihin eräs toinen henkilö on synnyttänyt ja on ollut toinen isompi toimenpide, Maunola kertoo ja jatkaa:

– Seuraavana yönä onkin sitten ollut hiljaisempaa, sillä vauvoja on syntynyt vain yksi ja on ollut eräs toinen toimenpide.

Juuri tämänkaltaisten tilanteiden Maunola kuvailee olevan haastavia synnytyssairaalassa. Hän korostaa puhuvansa ainoastaan Satasairaalan tilanteesta.

– Meillähän on siitä hyvä tilanne, että meiltä ei tilat lopu kesken. Meillä ei ikinä ole sellaista tilannetta, että synnyttäjiä käännytettäisiin ovelta takaisin.

Keskimäärin Satasairaalassa yhden vuorokauden aikana syntyy neljä vauvaa. Satasairaalassa on kuusi synnytyssalia. Synnytyssaleissa on töissä kolme kätilöä joka vuorossa. Synnyttäneiden vuodeosastolla kätilöitä on neljä ja lasten teho-osastolla yksi kätilö ja lastensairaanhoitajia. Etukäteen ennen vuoron alkua on sovittu, keitä voi pyytää apuun synnytyssalien puolelle, jos ruuhkaa tulee.

– Tämä on todella haastavaa resursointia, koska vauvat syntyvät sitten, kun syntyvät. Jos mietin tätä eurojen kannalta, niin onhan meillä paljon myös sellaisia vuoroja, että töissä on kolme kätilöä ja sitten yksi synnytys. Näistä tilanteista ei tietenkään kukaan valita.

–Joskus tuntuu siltä, ettei vauvoja synny yhtään ja kätilöt pyörittelevät peukaloitaan. Sitten yhtäkkiä kaikki ovat samaan aikaan synnyttämässä ja kätilöt juoksevat tukka putkella, Maunola kuvailee.

Vuonna 2022 Satasairaalan synnytys ja naistentautien vastuuyksikkö otti yhdeksi kärkihankkeekseen synnytyskokemusten parantamisen.

– Olemme halunneet panostaa etenkin läsnäoloon ja sen riittävyyteen. Sen lisäksi olemme kehittäneet entisestään synnytyspelkoklinikkamme toimintaa.

Maunola nostaa esimerkiksi sen, että kaikki halukkaat synnyttäjät pääsevät Satasairaalaan tutustumaan ennen laskettua aikaansa.

– Kehitettävää riittää aina. On erittäin ikävää, jos on ikäviä synnytyskokemuksia, mutta on hyvä muistaa, että yleensä kaikki menee hyvin.

– Toivomme tietenkin, että kaikki sairaalassamme synnyttävät saisivat positiivisen kokemuksen.

Myös Satasairaalassa ollaan havahduttu synnytysten vähenemiseen. Vielä vuoteen 2014 asti sairaalassa syntyi vuosittain yli 2 000 vauvaa. Vuonna 2022 Satasairaalassa syntyi 1 424 vauvaa. Maunolasta on tärkeää, että synnytyssairaaloihin panostetaan jatkossakin, vaikka vauvoja syntyy aiempaa vähemmän.