Pöly, Häkä, Torspo hyväksyttiin uusiksi etunimiksi – Julma-Hurtta, Puukko Armo ja Raivomieli olivat jo liikaa

Nimilautakunta on julkaissut tiedon siitä, mitkä uudet nimet hyväksyttiin vuonna 2022 ja mitä pidettiin liian sopimattomina.

Antaisitko vastasyntyneelle pienokaisellesi tai itsellesi nimeksi Julma-Hurtta? Entäpä Raivomieli?

Muun muassa nämä nimiehdotukset nimilautakunta on hylännyt vuonna 2022. Muut hylätyt nimet näet alla olevasta listasta aakkosjärjestyksessä.

Osasta nimiä on helppo päätellä, miksi ne on hylätty: nimessä on ollut esimerkiksi tuttu sana, jolla on kielteinen tai muuten ihmisnimeksi sopimaton merkitys, kuten Uhka tai Buddha.

Mutta miltä korvaasi kuulostaisi vaikkapa hylätyt nimet Koivuniitty tai Tuoni? Listassa silmiin pistää myös tuttuakin tutumpi miehen nimi Johannes, joka on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ahdin

Aicksar

Alfred's daughter

Amnell

Annatar

Appelsiinikki

Azazel

Buddha

Caladrius

Eklander

Ellé

Ephimachius

Felín

Filipecki

Haades

Jezebel

johannes

Juhoha

Julma-Hurtta

Kaaos

Kallen-Kallela

Klapi

Koivuniitty

Kukurtaja

Lord

Lucifer

Maï

Mielivalta

Nat8hquhs

Nex

Otawa

Paperi

Pelekkä

Punpuli

Puukko Armo

Raivomieli

Rikia

Rody's son*

Rosmo

samsam

Saturnius

Sheikki

Sorína

Suudelmitar

Taawi

Tanyá

Tsygä

Tuoni

Uakke

Uhka

Ukonvaaja

Wiiru

Åriz

Myös hyväksyttyjen uusien nimien lista on pitkä. Seuraavanniminen henkilökin saattaa siis joskus tulla vielä vastaan vaikkapa koulussa tai työpaikalla:

Aamuntähti

Aarnik

Anoo

Arsitar

Avreno

Bobandy

Ellandar

Feeni

Heito

Häkä

Juhania

Kide-Pilvi

Kimara

Konon

Korppi

Lapitar

Lourences

Messis

Mieli

Niittu

Petäjä

Piamon

Pihlajanmarjukka

Pihlamo

Poolo

Pöly

Sanervatar

Saturnus

Sjöbjörn

Taide

Torspo

Unikonsiemen

Wâânutamwee

Yennefer

Vuoden 2022 nimierikoisuuksista kertoi ensin Kaksplus.

Juttua korjattu klo 10.56: täsmennetty, että mukana on sekä vauvoille ehdotettuja että aikuisten itselleen hakemia uusia nimiä.