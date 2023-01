Suomalainen Elin kertoo nyt, miksi kirjoitti koko Italiaa kuohuttaneen kirjeen – ei suostunut katsomaan hiljaa vierestä, kun lapset kärsivät

Suomalaisen Elin Mattssonin moitteet italialaisia kouluja kohtaan ovat levinneet kansainvälisessä mediassa. Nyt hän kertoo IS:lle, miksi halusi nostaa kissan pöydälle.

Italialaismedioissa on tällä viikolla lähtenyt leviämään alun perin Siracusa Newsin julkaisema uutinen, jossa suomalainen, perheensä kanssa Sisilian Syracusaan muuttanut Elin Mattsson kritisoi italialaista koulujärjestelmää.

Mattsson oli kirjoittanut paikalliselle lehdelle kirjeen, jonka se julkaisi. Perhe muutti kaupunkiin syyskuussa ja ehti asua siellä pari kuukautta. Pian he päättivät kuitenkin pakata laukut ja muuttaa naapuriin Espanjaan.

Nyt Mattson kertoo Ilta-Sanomille, miltä Italiassa herännyt mediakohu on hänestä tuntunut.

– Halusin lähettää lehdelle englanniksi kirjoitetun kirjeen, sillä halusin tuoda koulujen ongelmat enemmän tietoisuuteen. Koulun pitäisi olla paikka, jonne lasten on mukava mennä, Elin Mattsson sanoo.

Lehden tekemässä italiankielisessä käännöksessä oli kuitenkin Mattsonin harmiksi käytetty reilusti värikynää.

– Italialainen käännös kirjeestä oli aggressiivisempi kuin olin sen tarkoittanut. Myös saksalaisessa lehdessä saksaksi käännettyyn kirjeeseen oli lisätty esimerkiksi kirosanoja, hän huomauttaa.

Mattsson korostaa, että olisi voinut vain muuttaa Espanjaan vähin äänin. Hän kuitenkin halusi antaa palautetta kouluille, sillä hänen teki pahaa katsoa, kuinka lapset voivat koulun takia huonosti: he itkivät usein iltaisin, eivätkä halunneet mennä kouluun.

Mattsson haluaa kuitenkin hän painottaa, että ongelma on valtion tasolla, ei yksin sisilialaisten.

– En tarkoittanut missään nimessä olla ilkeä paikallisia kohtaan. Sisiliassa ihmiset ovat lämpimiä ja ystävällisiä. Nautimme siellä asumisesta muuten todella paljon. Ei ole tietenkään heidän syynsä, että maan koulutussysteemi ei toimi, Elin Mattsson sanoo.

Mattsson myös sanoo, että kokemuksessa on ollut jotain hyvääkin: sen myötä hänen lapsensa ovat taatusti oppineet arvostamaan suomalaista koulua enemmän – ja huomaamaan myös Suomen ongelmakohdat.

– Tuskin olisimme lähteneetkään ulkomaille asumaan, jos Suomessa kaikki olisi ollut pelkästään täydellistä, hän sanoo.

Elin Mattson kertoo, että hänen 6-vuotias lapsensa oli koulun jälkeen usein todella levoton, sillä välitunteja ei pidetty.

Puolet paikallisista komppaavat ja kiittelevät Matssonia

Siracusa News on julkaissut uutisen myös sometileillään, kuten Facebookissa ja Instagramissa. Niiden kommenttikentissä paikallisten mielipiteet jakautuvat.

Vaikka osa italialaisista onkin piikit pystyssä suomalaisen kritiikistä, yhtä moni on Mattssonin kanssa täysin samaa mieltä. Suomalaista koulutussysteemiä liputtavia kommentteja kertyi somekanavissa pitkä lista.

– Ongelma on se, että olemme kaikki samaa mieltä suomalaisen äidin kanssa, paitsi ne jotka ovat liian ylpeitä, eräs italialainen Facebook-kommentoija sanoo.

– Minustakin on älytöntä, ettei oppituntien välillä ole taukoja. Lasten tulisi saada leikkiä ja teini-ikäisten jutella kavereidensa kanssa, sanoo toinen puolestaan Siracusa News -lehden Instagram-kommenteissa.

– Kaikkien sisilialaisten tulisi kiittää häntä. Tämä nainen ratkaisi ongelman, jota paikalliset eivät ymmärrä, sillä heitä ei kiinnosta. Koulutus on satsaus tulevaisuuteen, ja sitähän ei Sisiliassa ole, kolmas paikallinen lataa Instagram-kommenteissa.

– Voi kunpa meillä Italiassakin julkiset varat käytettäisiin yhtä hyvin kuin Suomessa, neljäs komppaa.

Myös Elin Mattsson sanoo, että lehtijutun leviämisen myötä hänen somekanaviinsa sekä sähköpostiinsa on tulvinut sekä närkästynyttä että kannustavaa palautetta.

– Arvioisin, että puolet palautteista on posiitiivista. Ihmiset kiittelevät ja kertovat omista ikävistä koulumuistoistaan. Heidän mielestään ongelmaa pitääkin nostaa esille, Mattsson sanoo.

Toisaalta hän on saanut myös paljon kritiikkiä.

– Vihaviesteissä minulle sanotaan esimerkiksi, että miksen palaa takaisin rikkaaseen Suomeen, jos siellä asiat kerran ovat paremmin. En ole kuitenkaan väittänyt, että Suomi olisi täydellinen maa, Mattsson sanoo.

Osa myös kritisoi Mattssonia siitä, miksei hän ottanut ennen muuttoa kunnolla selvää Italialaisista kouluista. Mattson myöntää, että päätös muutosta tapahtui hyvin nopealla aikataululla, kun sopiva tilaisuus sattui eteen yllättäen.

Sisilialainen opettaja vastaa: ”Pari kuukautta on melko lyhyt aika”

Etenkin opettajat ovat Mattsonin mukaan olleet tuohtuneita, ja hän ymmärtää sen hyvin – onhan hän ulostulollaan astunut opettajien varpaille.

Siracusa News tavoittikin haastatteluun myös paikallisen opettajan kommentoimaan Mattssonin kirjeestä noussutta höykytystä. Opettaja saa suomalaisen perheenäidin pointista kiinni.

– Olen rehellisesti sanottuna iloinen siitä, että hän lähetti kirjeen Syracusa News -lehdelle, sillä se on herättänyt vilkasta keskustelua ja väittelyä aiheesta, josta ei puhuta kouluissa tarpeeksi, sisilialainen opettaja Mariella Lentini sanoi haastattelussa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että lähtökohdat koulutukselle Suomessa ja Etelä-Italiassa ovat hyvin erilaiset.

– Pari kuukautta on melko lyhyt aika. Siinä ajassa on hyvin vaikeaa tajuta, miten erilaista on asua kaupungissa, joka on hyvinvoinnissa jälkijunassa kuin korkean hyvinvoinnin valtiossa, ja että ihmiset ovat täällä hyvin erilaisia, Lentini jatkoi.

Opettaja toivoo, että perhe antaa Espanjassa lapsille aikaa sopeutua ja oppia. Hänestä on lähtökohtaisesti huono tapa yrittää elää ulkomailla siten, että usuttaa omaa kulttuuriaan uuteen. Hän muistuttaa myös, etteivät asiat muutu hetkessä.

– Aion tulevaisuudessa opettaa niin hyvin kuin pystyn niillä rajoitetuilla keinoilla, joihin valtio minulle antaa mahdollisuuden, Lentini summasi.

Juttua päivitetty klo 13.1. klo 16.24. Lisätty pätkiä Mattssonin haastattelusta.