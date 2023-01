Koko Italia kohkaa nyt suomalaisnaisesta, joka haukkui paikallisen koulun pataluhaksi – ”Täysin hullua”

Suomalaisen perheenäidin avautuminen italialaislehdessä on noussut maassa valtakunnalliseksi puheenaiheeksi.

Suomalaisen Elin Mattssonin, 42, kuusihenkinen perhe muutti Italian Sisiliaan, jossa kouluikäiset lapset alkoivat käydä paikallista koulua. Mattssonin ja hänen miehensä lapset ovat 15, 14, 6 ja 3-vuotiaita.

Suomalaiseen koulutusjärjestelmään tottuneelle perheelle italialainen koulu oli suuri järkytys.

Mattsonin mielipidekirjoitus aiheesta on viikon varrella lähtenyt leviämään valtakunnallisissa italailaismedioissa. Muun muassa L’Arena, La Repubblica, ja Corriere della sera raportoivat uutisissaan suomalaisäidin suorasanaisista moitteista. Aihe on noussut esiin myös englanninkielisiä uutisia julkaisevalla Wanted in Rome -sivustolla.

Kohu sai alkunsa siitä, kun Mattssonin kirjoitus julkaistiin Siracusa News -lehdelle. Kirjoituksessa hän kertoi, miksi italialainen koulu ei tee lapsille hyvää ja minkä vuoksi heidän perheensä päätti lähteä Espanjaan. Siellä Mattssonit ovat asuneet aikaisemmin.

– Koulutussysteemi on todella köyhä, Mattsson kirjoitti Siracusa Newsin julkaisemassa kirjeessä.

”Kurkku suorana oppilaille huutamista”

Mattsson kirjoittaa, että jo ensivaikutelma italialaisesta koulusta oli hyvin karu: kun vanhemmat kävivät paikan päällä tutustumassa, luokassa oli hyvin levotonta ja meluisaa. Mattsson väittää nähneensä, miten vihainen opettaja vahti 7-vuotista poikaa, joka teki tämän edessä koulutehtäviä.

Mattsson kyseenalaisti kirjeessään italialaisten opettajien koulutuksen tasoa ja pedagogisia taitoja:

– Opetusmetodit, joihin itse olen Suomessa tottunut, olivat kaukana tästä. Kurkku suorana oppilaille huutaminen ei vain toimi.

Kuva Milanolaisesta koulusta oppitunnilta.

Toinen asia, mikä Mattssonia häiritsi, on kunnollisten välituntien puute. Hän vertaili kirjeessä Italian ja Suomen systeemiä mainitsemalla, että suomalaisissa kouluissa on joka oppitunnin välissä vartin tauko, jonka aikana oppilaat käyvät ulkona haukkaamassa happea ja leikkimässä.

Hän ihmetteli, miksi Italiassa oppilaat istuvat tuntitolkulla putkeen sisätiloissa – ja painotti, ettei ole mikään ihme, etteivät lapset jaksa millään keskittyä koko päivää, jolleivät he saa välillä raitista ilmaa. Heillä ei ole tilaisuutta purkaa energiaansa mihinkään.

Hän kirjoittaa, että päiväkodissa vallitsi täysin sama meno: lapset viettävät liikaa aikaa sisällä paikoillaan, eikä heillä ole mahdollisuutta leikkiä ja temmeltää ulkona, kuten suomalaisissa päiväkodeissa – edes kunnollisia leikkivälineitä tai -telineidä ei löydy.

– Täysin hullua, hän tiivistää näkemyksensä sisällä kököttävistä päiväkotilapsista.

Koulumatkalle saattaja

Siinä missä Italiassa lapset täytyi aina saattaa ja kuskata kouluun Suomessa lapset usein kulkevat koulumatkansa itse – ja koulubussi tai -taksi hoitaa asian, mikäli matkaan taittuisi yli viisi kilometriä. Myös tämä ärsytti Elin Mattssonia.

Iltapäivisin Italiassa ei myöskään ollut tarjolla iltapäiväkerhotoimintaa, joten vanhempien piti hakea kouluikäiset lapset heti päivän päätyttyä. Aikatauluja on mahdotonta sovittaa sujuvasti perheissä, joissa molemmat vanhemmat käyvät töissä, Mattsson kritisoi.

Ilta-Sanomat on yrittänyt tavoittaa Elin Mattsonia kommentoimaan kirjoitustaan ja sen aiheuttamaa julkista keskustelua toistaiseksi tuloksetta.