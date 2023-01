Sodan yllättävä vaikutus nuoriin miehiin: haaveilevat nyt vauvoista – ”Haluan kasvattaa reserviä”

Tuoreen Perhebarometrin tulokset antavat syitä sille, miksi yhä useampi suomalainen ei saa lapsia. Tutkimus sisälsi myös yllättäviä tuloksia.

Suomessa syntyvyyden suunta on ollut jo pitkään melko yksiselitteinen: se on luisunut jyrkkään alamäkeen.

Vaikka koronavuonna puhuttiin jopa vauvabuumista, kun syntyvyys nousi hetkellisesti, isossa kuvassa lapsia on jo pitkään syntynyt Suomessa vuosi vuodelta vähemmän.

” Vuodesta 2022 tuli jälleen yksi ennätyksellisen alhaisen syntyvyyden vuosi.

Päällimmäisin syy ei ole se, etteikö lapsia haluttaisi. Yleisesti ottaen haaveet eivät vain syystä tai toisesta toteudu, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch, joka on ollut mukana tuoreimman Perhebarometrin tutkijaryhmässä.

– Itse asiassa lapsia halutaan jopa vähän enemmän edellisvuosiin verrattuna, mutta niitä ei saada. Vuodesta 2022 tuli jälleen yksi ennätyksellisen alhaisen syntyvyyden vuosi, koska lapsilukutoiveet eivät toteudu, Rotkirch selittää.

Nykyisestä elämäntyylistä ei haluta irrottautua

Miksi perheen perustaminen sitten lykkääntyy aina vain pidemmälle – tai lapset jäävät lopulta kokonaan saamatta?

Jos kysytään 20–34-vuotiailta lapsettomilta, yleisin vastus on tällä hetkellä se, että muut asiat elämässä menevät vielä perhehaaveiden edelle. Lapsettoman vapaammasta elämäntyylistä luopuminen saa myös monet viivyttelemään perheenperustamista.

Muita yleisiä syitä olivat Perhebarometrin mukaan esimerkiksi keskeneräiset opinnot ja se, ettei sopivaa kumppania ollut vielä löytynyt.

– Niillä nuorilla aikuisilla – ja etenkin naisilla – joilla on jo entuudestaan yksi lapsi, kaikista suurin haaste on puolestaan sovittaa työ- ja perhe-elämä yhteen, Rotkirch sanoo.

– Lisäksi myös traumaattiset kokemukset ensimmäisestä synnytyksestä olivat yllättävän yleinen syy: jopa yli kolmanneksella 20-45-vuotiailla äideillä.

”Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin puolustajia”

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet perheen perustamisenkin näkökulmasta poikkeuksellisia: ensin kotiin eristävä pandemia, sitten sota ja talouskriisi. Ilmastohuoletkin painavat nuorta sukupolvea.

Uusimmassa Perhebarometrissa selvitettiin, miten suuret maailmanlaajuiset kriisit ovat vaikuttaneet lapsihaaveisiin.

– Sosiaalisen median myötä nämä kriisit ovat entistä enemmän läsnä arjessamme ja herättävät pelkoa ja ahdistusta, kun kuolema ja sairaus koetaan tulevan lähelle, Rotkirch sanoo.

Pelon ja huolen myötä osa luonnollisestiin kokee, ettei halua saada tähän maailmaan lapsia. Silti arvomaailma on kallistunut hieman myös toiseen suuntaan.

– Ensistä suurempi osa ajattelee nyt myös, että elämänmeno ei välttämättä jatku tällaisena, ja haluaa siksi rakentaa jotakin kestävämpää. Nämä henkilöt haluavat ennemmin sitoutua kumppaniinsa ja saada lapsia, Rotkirch huomauttaa.

Etenkin sodalla oli yllättävä vaikutus lapsihaaveisiin. Perhebarometrista selvisi, että nuorilla naisilla sota vaikutti kielteisesti lastensaantiaikeisiin– aivan kuten muutkin kriisit nuorilla aikuisilla ylipäänsä.

Yllättävää kyllä, nuorten miesten kohdalla asia oli päin vastoin: huoli sodasta sai heidät haluamaan enemmän lapsia.

– Mielenkiintoisinta on se, että sodan vaikutukset näkyivät molemmissa kyselyissä, sekä ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan että sen jälkeen, Rotkirch sanoo.

” Sodan vaikutukset näkyivät molemmissa kyselyissä, sekä ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan että sen jälkeen

Rotkirch on yllättynyt tuloksesta, ja hän onkin kysellyt henkilökohtaisesti tuntemiltaan miehiltä, mistä moinen voisi johtua.

” Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin puolustajia.

” Haluan kasvattaa reserviä.

Perhebarometrin avovastauksissa perustelut vaihtelivat. Jotkut ilmaisivat jopa haluavansa kasvattaa reserviä siltä varalta, että joskus tulevaisuudessa sota syttyy.

Rotkirch kuitenkin arvelee, että suurin syy on se, että nuorilla miehillä isänmaalliset ja perheelliset arvot nousevat nuoria naisia vahvemmin pintaan. Epävarmoina aikoina he kenties haluavat jatkaa sukua ja rakentaa jotakin kestävää tulevaisuudelle. Näin esimerkiksi vastasi eräs nuori mies tutkimuksessa:

” “Tuntuu todennäköisemmältä että jos tulevaisuudessa Suomessa voisi olla sota, mutta pariin kolmeen vuoteen Venäjä tuskin siihen kykenee. Leikki-ikäisen lapsen hoitaminen kriisioloissa olisi vaikeaa, mutta kuitenkin helpompaa kuin vauvan. Olisi hyvä siis ajoittaa tulevien lasten vauvaikä mahdollisimman pian, vielä kun olot ovat hyvät.”

– Vuosituhannen alussa kysyttiin tutkimuksessa syitä, miksi lapsia halutaan. Miehet vastasivat esimerkiksi jo silloin paljon yleisemmin, että he haluavat jatkaa sukua, Rotkirch pohtii.

– Kun olen kysellyt nuorilta miehiltä syitä, on ilmennyt, että he tuntevat hyvin konkreettisesti, että miten he pärjäävät, jos sota puhkeaa tännekin: Minkä ikäisiä omat lapset silloin ovat? Ja ovatko ne vielä ihan pieniä, jos joutuu rintamalle?