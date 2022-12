Lapset kirjoittivat Joulutarinakisaan 1 575 kertomusta: Näin ihmeellinen on Joulupukki!

Aihe Joulupukki ja minä innosti koululaisia kirjoittamaan niin kovasti, että kisan lopuksi IS:n sähköposti paukkui ympäri vuorokauden.

Koululaiset kirjoittivat taas innoissaan tarinoita kirjoituskilpailuun kodeissa ja kouluissa. Aihe oli tällä kertaa Joulupukki ja minä, ja se sykähdytti osallistujia niin, että kisan viimeisenä osallistumispäivänä 6. joulukuuta kilpailun sähköposteihin tipahteli tarinoita ihan ympäri vuorokauden.

6–8-vuotiaiden A-sarjaan tuli 321 kirjoitusta, 9–10-vuotiaiden B-sarjaan 610 ja vanhimpien, 11–13-vuotiaiden C-sarjaan 644 kirjoitusta. Kisaan voivat osallistua 1.–6. luokkien oppilaat sekä kirjoitustaitoiset eskarit.

Yhteensä siis kilpailuun lähetettiin 1575 tarinaa.

Esiraadilla oli erittäin vaikea tehtävä seuloa loistavien kirjoitusten joukosta edustavimmat varsinaiselle tuomarille.

– Minua ilahduttaa tekstien korkea taso ja se, että tämänvuotinen teema on innostanut kirjoittajia pohtimaan joulupukin inhimillisiä puolia ja Pukin auttamista, sanoo kisan tuomari Tittamari Marttinen.

– Kaikki ei aina suju niin kuin Pukki on suunnitellut. Onneksi lapset ovat innokkaita keksimään ratkaisuja joulukiireissä syntyneisiin pulmiin! toteaa sata kirjaa kirjoittanut lasten- ja nuortenkirjailija, joka on valinnut voittajat vuodesta 2012.

Useimmissa tarinoissa Joulupukki joutui ongelmiin jossain jouluvalmistelussa, yleensä lahjojen jakamisessa, ja lapsi – kirjoittaja – auttoi Pukkia tavalla tai toisella.

– Teksteissä kiinnittää huomiota hauska omakohtaisuus ja omien kiinnostusten tuominen tarinoihin; yksi seikkailija on Joulupukin veli, toiselle Pukki on isä, kolmannelle Pukki on pelastaja ja hyvä ystävä. Muorin näkökulmastakin Pukkia päästään tarkkailemaan.

Hieman traaginen oli tarina, jossa lapsi ei pitänyt joulusta, koska isä oli aina silloin töissä. Lopulta isä luopui urastaan voidakseen olla perheensä kanssa.

– Tarinoissa tulee mukavasti esiin kiinnostus vaikkapa sirkkojen tai porojen joulunviettoon. Joulua vietetään kaupungissa ja metsässä, ja pukin kanssa kierretään jopa maailman ympäri. Tarinat ovat parhaimmillaan upeita nojatuolimatkoja erilaisiin jouluihin, tuomari kuvailee.

Vaikka valtaosa tarinoista sijoittuu ainakin osin Korvatunturille, ympäröivä yhteiskunta ja maailman meno heijastuu myös lasten kirjoituksiin. Kiusaamisen kokemukset ja estäminen oli teemana monessa tarinassa – Joulupukki muun muassa puuttui ohikulkiessaan kiusaamistapaukseen ennen joulua.

Ukrainan auttaminen mainitaan muutamassa kirjoituksessa. Koronan aiheuttama ahdistus ei tarinoissa enää tänä vuonna juuri näkynyt. Yhdessä tarinassa tosin aivasteleva Pukki huolestutti minä-kertojaa, joka ei halunnut koronaa ja vaati Pukkia käyttämään maskia.

Kerran porojen lahjojenjakoreissun vaaransi se, että ne olivat sairastuneet poronaan.

Hieman yllättävä on esiraadin huomio, että tänä vuonna vessakäynti tai pissahätä mainitaan luontevasti useammassa kymmenessä tarinassa. Aiemmin moiset eritteet ovat olleet tabu ja esiintyneet korkeintaan joissakin satunnaisissa pilatarinoissa.

Joulutunnelmaa on kirjoituksissa kuvattu kauniisti ja monipuolisesti, toteaa tuomari.

– Tarinoista ei puutu myöskään joulun ihmeitä! Kirjoittajat kertovat toiveiden toteutumisista ja kuvittelevat hurjia, dystooppisia joulunviettoja. Hauskat kommellukset tuovat vauhtia ja yllätyksiä. Mukana on monenlaisia tunteita; iloa, jännitystä, haikeutta, suruakin.

– Tarinoissa korostuu ilo ystävistä ja toisten auttamisesta, mikä tuntuu tänä vuonna erityisen tärkeältä. Ihaninta on, että tarinoissa hehkuu aito kertomisen into ja riemu, Tittamari Marttinen sanoo.

Ilta-Sanomat on järjestänyt kirjoituskilpailua vuodesta 2008, ja kilpaan oli lähetetty ennen tätä vuotta yli 17 000 kirjoitusta. Nyt siis kokonaismäärä on jo suunnilleen 19 000 tarinaa, kun tänä vuonna kirjoituksia tuli yli 1 500.

Nyt julkaistavien voittajatarinoiden lisäksi Ilta-Sanomat on tänäkin vuonna julkaissut parinkymmenen nuoren kirjoittajan tarinan Joulutarinakalenterissa, joka on ilmestynyt verkossa is.fi:ssä joka päivä ja arkisin myös paperilehdessä.

Kisakirjoitus voi myös runomuodossa. Runoja tuleekin vuosittain joitakin kymmeniä. Nytkin palkittujen tarinoiden joukossa on humoristisen lämmin runomuotoinen kuvaus aatosta. Se on kaiken lisäksi visuaalinen, pukkihahmoinen runo.

– Teksteissä kokeillaan hienosti erilaisia muotoja: niiden joukossa on lukuihin jaettuja tarinoita, taitavasti keksittyjä vuoropuheluita, Marttinen kehaisee.

Tänä vuonna kisa järjestettiin yhteistyössä Joulupukkisäätiön kanssa, joka vaalii joulupukkiin liittyvää perinnettä. Säätiö keräsi viime vuonna Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa muistoja joulupukista ja tekee suomalaista joulupukkia tunnetuksi myös ulkomailla.

Joulupukkisäätiö järjestää sarjojen voittajille matkan Joulupukin maahan Rovaniemelle.

Voittajatarinat voi lukea ohessa. Mukavia hetkiä Pukin parissa!