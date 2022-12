Lue Joulutarinakisan 6–8-vuotiaiden voittajat: Tiedottaja hoiti lahjasählän ja Ruut pääsi maailman ympäri

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien vuodesta 2008 järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli yli 1500 tarinaa. Aiheena oli Joulupukki ja minä.

A-sarja 1. sija

Joulupukki ja minä

Joulupukki oli jouluaattona jakamassa lahjoja, mutta sitten nousi kova myrsky ja kaikki lahjat lensivät vääriin taloihin. Ihmiset avasivat lahjat ja heille tuli paha mieli, koska he eivät tienneet, että joulupukin lahjat olivat vahingossa lentäneet vääriin taloihin.

Ihmiset alkoivat kirjoittaa joulupukille valituskirjeitä ja lähettivät ne Korvatunturille. Kun kirjeet menivät perille, joulupukille tuli paha mieli. Onneksi joulumuori lohdutti häntä.

Minä olin eräässä perheessä, jossa alettiin kirjoittaa valituskirjettä. Mutta minä sanoin, ettei joulupukki tykkäisi siitä ja että minä voisin lähettää joulupukille hyvän kirjeen, jossa kerron miten minä voin auttaa pelastamaan joulun.

Lohdutin kirjeessä joulupukkia ja kerroin, että voisin puhua uutisissa kaikille ihmisille, miksi lahjat ovat menneet vääriin taloihin, ja pyytää ihmisiä tuomaan lahjat minulle tai lähettämään ne Korvatunturille. Joulupukki ilahtui kirjeestäni.

Arvatkaas mistä minä tiesin sen? Koska joulupukki lähetti minulle kirjeen, jossa hän kertoi, miten kiva juttu oli että lupasin auttaa häntä.

Seuraavana päivänä melkein jokainen maailman ihminen näki minut uutisissa kertomassa tilanteesta. Sen jälkeen lahjoja alkoi tulvia minun kotiini. Sain myös kirjeitä, joissa kerrottiin, että ihmiset olivat lähettäneet lahjat Korvatunturille joulupukin luo.

Joissain kodeissa oli myös rikkinäisiä lahjoja, koska he olivat avanneet ne, mutta minua se ei haitannut, koska pääasia oli että voisin pelastaa ihmisten joulun.

Lähetin joulupukille kirjeen ja pyysin häntä hakemaan lahjat minun kotoani. Joulupukki lähetti tonttuarmeijan, joka vei lahjat Korvatunturille.

Siellä lahjat korjattiin ja paketoitiin uudestaan. Sitten joulupukki lähti uudelle kierrokselle, jolle otti paljon tonttuja mukaan varmistamaan etteivät lahjat tipu vääriin taloihin.

Tällä kertaa lahjat päätyivät oikeisiin paikkoihin ja ihmisistä tuntui mukavalta avata paketit, joissa oli heidän toivomansa lahjat. Kaikki kirjoittivat joulupukille ja kiittivät ihanista lahjoista.

Seuraavana päivänä joulupukki tuli minun luokseni. Teimme yhdessä pipareita ja kuumaa kaakaota kermavaahdolla. Istuimme sohvalle nauttimaan herkuista ja joulupukki kiitti minua avusta joulun pelastamisessa.

Pinja Sarkola, 7, Espoo

Tuomari: Myrsky sekoittaa joulupukin suunnitelmat! Nokkelasti kerrottu joulutarina, jossa hurjaan tilanteeseen löytyy neuvokas ratkaisu. Tarinan kertoja ei jää aikailemaan vaan ratkaisee sekaannuksen reippaasti ja iloisesti. Joulumieli syntyy pukkia auttamalla. Kaakao ja piparit maistuvat erityisen hyviltä, kun joulu on saatu pelastettua, ja myös joulupukilla on taas hyvä mieli!

A-sarja 2. sija

Joulupukki ja Ruut

Olipa kerran tyttö nimeltä Ruut. Ruut tykkäsi eläimistä ja omenoista. Ruutin lempijuhla oli joulu. Ruut asui Oulussa pienen pienessä talossa kaupungin laidalla.

Ruut kirjoitti joulupukille näin: “Rakas Joulupukki! Toivottavasti on ollut hyvä joulunalusaika. Haluaisin uuden nallen sekä tulla mukaasi jakamaan lahjoja. Toivottavasti pystyt vastaamaan. T. Ruut.”

Ruut käveli puiston viereen ja laittoi kirjeen postilaatikkoon. Aamulla kun Ruut heräsi, hän meni katsomaan postit.

Siellä oli kaksi kirjettä. Toinen isälle ja toinen Ruutille. Ruut meni sisälle ja avasi kirjeensä. Näin siinä luki:

“Päivää Ruut! Saat nallen ja tulen hakemaan sinut tänään. Näkemiin! Terveisin Joulupukki.”

Ruut oli kauhean innoissaan. Hän meni näyttämään kirjettä äidille.

– Menisitkö pakkaamaan? äiti kysyi.

Ruut otti mukaansa kameran, tonttulakin, puhelimen, kotiavaimen ja lompakon. Sitten hän juoksi keittiöön. Äiti antoi termospullollisen lämmintä mehua.

Ruut ja äiti menivät pihalle yhdessä odottamaan joulupukkia.

Hetken päästä joulupukki poroineen tuli. Reki oli ruskea, jossa oli punaisia kuvioita. Reessä istui iloisen näköinen pyöreä pukki. Edessä seisoi seitsemän söpöä poroa.

Ruut halasi äitiään, kiipesi rekeen ja vilkutti hyvästit.

– Päivää! sanoi joulupukki.

– Moi! vastasi Ruut jännittyneenä.

– Nyt aloitamme kierroksen maailman ympäri, ilmoitti joulupukki hiljaisella äänellä.

Joulupukki sai reen vain väkisin liikkeelle. Hyinen tuuli puhalsi. Ruut kysyi haluaako joulupukki lämmintä mehua.

Kyllähän joulupukki halusi. Ruut kaatoi mehua kahteen kuksaan. He joivat monta mukillista.

Etelämantereella Joulupukki koputti ovea. Sen avasi nuori mies. Joulupukki tönäisi miehen vahingossa sivuun ja heitti monen monta lahjaa lattialle. Ovelta pukki huikkasi hyvää joulunjatkoa.

Sitten he lensivät Euroopan yläpuolelle ja heittelivät lahjoja savupiipuista. Se oli tosi kivaa. Joulupukin kädet olivat ihan rakoilla. Harmillisesti kaikissa taloissa ei ollut savupiippua, joten jotkut lahjat piti viedä ovesta.

Aasiassa reki ei käynnistynyt. Joulupukki joutui vuokraamaan audon. Hän vuokrasi punaisen limusiinin. He sulloivat lahjat, poron ja reen takapenkille.

Ruut kysyi:

– Onko sinulla ajokortti?

– Ööö, ei. Ei tämä varmaan vaikeaa ole, joulupukki mutisi.

Ruut oli aika epäluuloinen. Joulupukki painoi kaasua. He ajoivat satamaan. Joulupukki hyppäsi audosta ja vuokrasi soutuveneen. Ihme ja kumma, vene pysyi pinnalla kaikkineen tavaroineen.

Kun he menivät Pohjos-Amerikkaan, vene alkoi upota. Joulupukki otti taskustaan kumiveneen ja puhalsi sen täyteen. He purjehtivat rantaan, jakoivat lahjat ja ajoivat taksilla Etelä-Amerikkaan. Sitten he seilasivat kumiveneellä Australiaan. Sitten he lähtivät Suomeen.

Ruut halasi pulleaa pukkia. Pukki antoi Ruutille pienen punaisen paketin, jonka sisältä löytyi nalle ja villasukat.

Ruut Kärki, 8, Oulu

Tuomari: Iloinen ja sirkeä tarina, jossa matkalle lähdetään kotiovelta ja kierretään joulupukin kanssa maailman ympäri! Huikea nojatuolimatka on kerrottu napakalla tyylillä – ja lystikkäät tapahtumat huipentuvat suloisen jouluisasti.

A-sarja 3. sija

Joulupukki ja minä

Minä olin perheeni kanssa Lapissa. Ulkona oli lumimyrsky ja minä eksyin perheestäni. Minulle tuli kylmä ja minua pelotti olla yksin. Menin kerälle lumeen, kun minua väsytti niin kovasti. Sitten minä nukahdin.

Joulupukki jakoi juuri viimeisiä joululahjoja. Kotimatkalla hän näki lumessa jotain ja pysähtyi katsomaan. Joulupukki löysi lumesta minut nukkumassa. Joulupukki nosti minut maasta ja vei minut rekeensä. Hän peitteli minut lämpöisillä taljoilla. Porot kuljettivat meidät Korvatunturille.

Heräsin lämpöisestä sängystä ihanaan piparkakkujen tuoksuun. Katsoin ikkunasta ulos ja näin tonttuja. Tontut olivat leiponeet minulle piparkakkuja ja tehneet lämmintä kaakaota.

Joulupukki tuli huoneeseen ja kertoi, että hän toi minut tänne Korvatunturille. Joulupukki kysyi, että haluanko minä lähteä jo kotiin äidin ja isin luokse. Minä sanoin, että haluan toki kotiin, mutta ensin haluan nähdä tonttujen lelutehtaan.

Lelutehtaassa tontut tekivät ahkerasti töitä ja siellä oli paljon hienoja leluja. Pian kuitenkin joulupukin vatsa alkoi kurista nälästä. Alkoi olla ruoka-aika ja menin joulupukin kanssa isoon ruokalaan. Ruuaksi oli joulukinkkua, leipää ja riisipuuroa. Jälkiruoaksi oli herkullisia joulutorttuja.

Mahat täynnä kipusimme joulupukin kanssa reen kyytiin ja lähdimme kotia kohti. Lumimyrsky oli jo laantunut ja porot lensivät nopeasti.

Äiti ja isi saivat ihan parhaimman joululahjan, kun joulupukki toi minut takaisin kotiin. Joulupukki ja minä olemme nyt ystäviä. Joka joulu muistan kiittää joulupukkia siitä, että hän pelasti minut.

Sanni Ojala, 8, Espoo

Tuomari: Aitoa talvitunnelmaa henkivä seikkailu, jossa vaarallinen tilanne ratkeaa onnellisesti. Lämmin jouluhetki pukin luona on kuvattu ytimekkäästi ja tarkasti. Joulupukki saa pelastamastaan lapsesta uskollisen ystävän – ja erityinen ystävyys säilyy läpi kaikkien tulevien joulujen.

Kunniamaininta

Tekojoulupukin laboratorio

Eräänä kauniina jouluna olimme serkkuni alakerrassa leikkimässä, kun ylhäältä kuului outoja ääniä. Ryntäsimme yläkertaan ja näimme parvekkeella jotakin outoa.

Ikea-kassi täynnä lahjapaketteja! Ihmeteltiin, miten Joulupukki oli saanut lahjat parvekkeelle.

Päätimme avata yhden lahjan, mutta sen sisältä pomppasi iso nyrkki, joka osui minua otsaan! Serkku päätti avata sinisen paketin, mutta sen sisältä tuli kummallista ääntä pitävä, pelottava pelle. Serkku säikähti. Serkku, isoveli ja minä juoksimme pakoon.

– Tuo ei kyllä ollut mikään oikea joulupukki! Oikea joulupukki ei kyllä koskaan toisi meille tuommoisia lahjoja, ja muutenkin olemme tänä vuonna olleet tosi kiltisti, sanoi isoveli.

Päätimme lähteä seuraamaan tekojoulupukkia. Näimme hänet ajamassa pyörällä.

Yhtäkkiä Joulupukki katosi jonnekin. Minä, serkku ja isoveli hyppäsimme mustaan aukkoon, joka johti tekojoulupukin laboratorioon.

Huomasimme, että tekojoulupukki käytti taika-aineita! Laboratoriossa oli monta pulloa tekojoulupukin taika-ainetta. Tekojoulupukki oli tehnyt laboratoriossa aineita, joilla hän voi taikoa sinisiä ja punaisia yllätyslahjoja. Aineilla voi tehdä pelottavia yllätyslahjoja tai synnyttää tekojoulupukkeja.

Yhtäkkiä me huomasimme, että oikea joulupukki oli vankina. Hänen edessään oli monta tekojoulupukkia, joilla oli leluaseet kädessä. Katsottuamme tarkkaan huomasimme, että niillä oli vesipyssyt.

Serkku otti leikisti esiin sormipyssyn, jolla hän osoitti tekojoulupukkeja. Tekojoulupukit säikähtivät mutta toipuivat nopeasti ja lähtivät jahtaamaan serkkua! Onneksi he kuitenkin juoksivat ohi ja katosivat mustaan aukkoon.

Tekojoulupukkien pomo huomasi meidät ja yritti heittää meidän päälle pienennysmyrkkyä. Onneksi oikea joulupukki heitti eteen sateenvarjon, ja pienennysmyrkky kimposi tekojoulupukkipomon päälle. Hän kutistui itse ihan pieneksi.

Saimme joulupukin vapautettua. Joulupukki kaatoi vahingossa kutistuneen pahisjoulupukin päälle muunnutusmyrkkyä! Se muutti minikokoisen tekojoulupukin joulukuusenkoristeeksi.

Lopulta oikea Joulupukki antoi meille kaikki ne lahjat, jotka meidän piti alun perinkin saada. Hän sanoi:

– Kiitos pojat teille, kun pelastitte minut. Hyvää joulua!

Eemil Meilo, 6, Helsinki

Eemil saneli, äiti kirjoitti

Tuomari: Riemastuttava ja mukaansatempaava jouluseikkailu, jossa lapset paljastavat valejoulupukin ja pelastavat oikean. Tarina pulppuaa keksimisen ja kertomisen iloa. Vauhdikas taistelu päättyy jouluisan onnellisesti.