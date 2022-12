Lasten suosikkisomesta paljastui järkyttäviä asioita – ”Tulos on jokaisen vanhemman painajainen”

Tavallisille tileille ilmestyi itsemurhaan liittyvää sisältöä jo kolmen minuutin käytön aikana.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö Center for Countering Digital Hate selvitti, minkälaista sisältöä Tiktok-tilien uutisvirtaan ilmestyy.

Sosiaalisen median sovellus Tiktok on suosittu erityisesti nuorempien ikäpolvien keskuudessa. Videoihin keskittyneen applikaation ikäraja on 13 vuotta.

Osa vanhemmista on huolissaan siitä, minkälaisten sisältöjen ääressä oma lapsi viihtyy.

Huoleen saattaa olla joissakin tapauksissa syytä. Tuore selvitys viittaa nimittäin siihen, että Tiktok esittää alaikäisille itsensä vahingoittamiseen ja syömishäiriöihin keskittyvää sisältöä vain muutaman minuutin kuluessa siitä, kun sovelluksen käyttäjä on osoittanut sitä kohtaan kiinnostusta. Selvityksestä uutisoi muun muassa brittilehti Guardian.

Selvitys ei erotellut sitä, olivatko sisällöt aiheeltaan negatiivisia vai positiivisia, kuten vaikkapa syömishäiriöihin liittyviä toipumistarinoita.

Selvityksen toteutti Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa toimiva voittoa tavoittelematon järjestö Center for Countering Digital Hate (CCDH). Sen ryhmä loi Tiktokiin tilejä Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja Kanadassa. Tilit luotiin sovelluksen 13 vuoden vähimmäisiällä.

Ryhmä jakoi tilit kahteen osaan. Toiset tileistä luotiin ”tavallisiksi tileiksi”, toiset taas ”haavoittuvien käyttäjien” tileiksi. Haavoittuvien tilien nimiksi valikoitui käyttäjänimiä, jotka sisälsivät painonpudotukseen liittyvän sanan.

Kun testaajat olivat luoneet tilit, he pysähtyivät uutisvirrassa hetkeksi kehonkuvaa, syömishäiriöitä ja mielenterveyttä käsittelevien videoiden äärelle ja tykkäsivät niistä.

Tavallisille tileille ilmestyi itsemurhaan liittyvää sisältöä kolmen ensimmäisen käyttöminuutin aikana.

Tavallisille tileille ilmestyi itsemurhaan liittyvää sisältöä kolmen ensimmäisen käyttöminuutin aikana. Syömishäiriöön liittyvää sisältöä tavallisten tilien uutisvirtaan ilmestyi kahdeksan ensimmäisen minuutin aikana.

Tileille ilmestyi muun muassa vatsan kauneusleikkauksiin liittyviä videoita ja painonpudotusjuomia mainostavia sisältöjä. Raportin mukaan tileillä näytettiin itsensä vahingoittamista tai syömishäiriöitä käsitteleviä videoita 206 sekunnin välein.

– Tulos on jokaisen vanhemman painajainen, kertoo Guardian-lehdelle järjestön toimitusjohtaja Imran Ahmed.

Haavoittuvilla tileillä kehonkuvaan, mielenterveyteen ja syömishäiriöihin liittyvää sisältöä ilmestyi uutisvirtaan kolme kertaa enemmän kuin tavallisten tilien käyttäjillä. Lisäksi näillä tileillä esiintyi tavallisiin tileihin verrattuna 12 kertaa useammin sisältöä, joka kannusti itsensä vahingoittamiseen tai itsemurhaan.

Haavoittuvien tilien käyttäjät saivat yleisesti ottaen rajummaksi luokiteltavaa sisältöä kuin tavallisten tilien käyttäjät.

Tiktokin säännöt kieltävät

Guardian kertoo, että kiinalaisyritys Bytedance, joka omistaa Tiktokin, kiistää väitteet.

Edustajan mukaan yritys konsultoi säännöllisesti terveydenalan ammattilaisia, tarjoaa tukea sitä tarvitseville ja poistaa sisältöä, joka rikkoo sovelluksen sääntöjä.

Tiktokin yhteisöohjeissa kerrotaan, ettei se salli sisältöä, joka esittää, edistää, normalisoi tai kaunistelee toimia, jotka voivat johtaa itsemurhaan, itsetuhoisuuteen tai häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen.

Asiantuntija neuvoo: keskustele lapsen kanssa

Tiktok on ollut aiemmin tänä vuonna uutisissa muun muassa tietoturvaan liittyen ongelmien takia.

Kerroimme aiemmin, että entisen Googlen insinöörin ja tietoturvatutkijan Felix Krausen mukaan sovellus seuraa kaikkea, mitä käyttäjä tekee ja käyttäytyy melkein haittaohjelman tavoin.

Lue lisää: Karmiva löytö TikTok-sovelluksesta: ”Poista se viimeistään nyt”

Aiemmin osa Tiktokin sisällöistä on herättänyt erityisesti lasten vanhempien huolen.

Ilta-Sanomille haastattelun antanut erityisasiantuntija Hanna Mäki-Tuuri neuvoi vanhempia keskustelemaan lapsen tai nuoren kanssa hämmentävästä tai pelottavasta sisällöstä, johon hän saattaa netissä törmätä.

Lue lisää: Näkikö lapsesi TikTokissa kiertävän karmivan videon? Sen jälkeen nämä asiat voivat pahentaa tilannetta entisestään

Pelastetaan lapset ry:ssä työskennellyt Mäki-Tuuri kertoi, että lapsen kanssa on keskusteltava uteliaasti, ei tuomitsevasti. Näin lapsen on helpompi uskoutua myös sitten, kun hän on pelästynyt jotakin.

Vanhemman on helppo olla myös liian varjeleva ja penkoa lapsen laitteita ilman painavia syitä. Vanhemman ei kannata toimia lapsen tai nuoren selän takana.

– Se voi heikentää luottamusta vanhempia kohtaan.