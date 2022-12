Joulutarinakalenteri 15: Pukin uimapatja painuu, tontut eivät ole hyviä uimareita

Tänään kalenterissa on kaksi tarinaa: Aamoksen, 9, pukin uimareissun lisäksi Delia, 11, kertoo, kuinka muori kaipasi omaa rauhaa.

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Aamos Nymanin, 9, ja Delia Mattilan, 11, tarinat.

Näen tonttuja ja vielä lisää tonttuja. Lasken huoneessa 79 tonttua.

Tontut veistävät keinuhevosia. Tontut käyttävät isoa karkkikonetta, josta sinkoaa suklaata hihnalle. Jotkut tontut maalaavat nukkekoteja– ja vahingossa omia neniänsä.

Seison ulkona ja kurkistelen sisälle pyöreästä ikkunasta. Se on punainen. Yritän nähdä Joulupukin, mutta näen vain tonttuja.

Tontut syövät pipareita ja juovat glögiä, mutta mukeihin roiskuu vähän vettä. Se tulee uima-altaasta, jossa toiset tontut testaavat erilaisia uimapatjoja. En tiennyt, että täällä edes on uima-allas. Se on iso, isompi kuin olen nähnyt missään. Siinä on hyppytorni, joka on seitsemän ja puoli metriä korkea.

Ikkunan lasi on kylmä ja sataa lunta. Minulla ei ole tarpeeksi päällä, joten paleltaa. Onneksi on sentään villasukat ja villapaita ja lämmin pipo.

Yhtäkkiä sisällä tapahtuu jotain. Joku on kiivennyt hyppytorniin. Joulupukki on seitsemässä ja puolessa metrissä isoissa, punaisissa uimapöksyissään. Hän venyttelee. Sitten hän hyppää altaaseen tuplavoltilla ja tulee veteen pommilla.

Joulupukin pommista tulee niin isot aallot, että tontut putoilevat uimapatjoiltaan. Tontut ovat litimärkiä ja yrittävät päästä takaisin patjoille. Uimapatjat ovat kuitenkin karanneet toiseen päähän allasta.

Joulupukki kelluu yhdellä patjalla, mutta se on puoliksi upoksissa, koska pukki painaa niin paljon. Joulupukki naureskelee hyvällä mielellä, mutta tontut ovat vähän suutuksissa. Huomaan, että tontut eivät ole kovin hyviä uimareita. Veistäjätontut ja karkkitontut tulevat heittämään kavereilleen pelastusrenkaita.

Koputan ikkunaan. Tontut kääntyvät katsomaan. Pukki nousee altaasta ja tulee avaamaan ikkunan. Pukki kysyy, mitä asiaa minulla on.

Kysyn, pääsenkö töihin pukin pajalle. Haluan ruveta tontuksi. Pukki miettii vähän. Sitten hän kysyy, osaanko uida ja tykkäänkö uimapatjoista. Osaan ja tykkään.

Ja otin onneksi uikkarit mukaan.

Aamos Nyman, 9, Veikkola

Muori kaipasi omaa rauhaa

Luulin herääväni omasta sängystä mutta kun avasin silmäni, näin joulupukin pajan. Kuulin tonttujen hätäisiä ääniä, nousin ylös ja menin katsomaan että mitä tapahtuu. Näin monta tonttua ja joulupukin.

Joulupukki on minulle tuttu koska hän on käynyt jouluna meillä. Kun menin huoneeseen niin joulupukki tervehti minua. Tervehdin häntä takaisin ja kysyin että mitä on tapahtunut.

Joulupukki alkoi heti kertoa tapahtumia, hän sanoi että joulumuori oli kadonnut. Sanoin että voin auttaa etsimisessä. Jakauduimme neljään ryhmään. Minä olin joulupukin kanssa samassa ryhmässä, etsimme joka paikasta mutta joulumuoria ei näkynyt.

Myöhemmin kun olin menossa nukkumaan niin keksin että joulumuorilla voi olla oma salapaikka johon se voi mennä jos se haluaa omaa rauhaa. Aamulla lähdin heti etsimään joulumuoria mutta en löytänyt häntä.

Kun menin antamaan poroille ruokaa niin näin kun joulumuori nukkui porojen keskellä.

Joulupukki tuli iloiseksi kun näki joulumuorin.

Delia Mattila, 11, Espoo

Kirjoitus on lähetetty Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on Joulupukki ja minä. Ehdit osallistua 6.12. asti! Lue lisätietoa täältä

Ilta-Sanomat on järjestänyt Joulutarinakisan vuodesta 2008. Lapset ja nuoret ovat kirjoittaneet siihen jo yli 17 000 tarinaa.