Tältä näyttää uusi äitiyspakkaus – ei enää kondomeita

Kelan äitiyspakkauksessa on vuonna 2023 vähemmän tuotteita kuin ennen. Epävakaa maailmantilanne heijastuu äitiyspakkaukseen.

Vuoden 2023 pakkauksessa on 38 erilaista tuotetta. Tuotteita on viisi vähemmän kuin vuonna 2022. Vuoteen 2021 verrattuna tuotteiden määrä supistui 12 tuotteella. Sitä edellisenä vuonna tuotteita oli 17 enemmän.

Kela on julkaissut vuoden 2023 äitiyspakkauksen. Ensimmäiset uudet pakkaukset jaetaan asiakkaille ensi vuoden alkupuolella.

Epävakaa maailmantilanne, yleinen kustannusten nousu ja saatavuusongelmat näkyvät tuotteiden määrässä. Ukrainan sodan vaikutukset ovat myös lisänneet entisestään markkinoiden epävakaata kehitystä.

Keltainen body jatkopalalla.

Yhteen pakkaukseen käytettävällä 170 eurolla ei enää saa yhtä paljon tuotteita kuin aikaisemmin.

– Tästä voi päätellä, että pakkauksen valikoima supistuu. Alkuvuodesta esitimme pakkausta kohti 30 euron arvon korotusta sitä valitettavasti saamatta. Positiivista on, että tuotteiden vastuullisuus, laatu ja pitkäikäisyys ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina, äitiyspakkauksen sisällöstä vastaava suunnittelija Veera Petäjä Kelasta kertoo tiedotteessa.

Mustavalkoinen body jatkopalalla.

Pakkaus oli 85 vuotta sitten uusi, innovatiivinen ja konkreettinen tapa auttaa pienituloisia äitejä alkuun. Kelan mukaan nykypäivän tilanne toistaa hieman menneisyyttä, sillä perheillä on käytössään rahaa tavanomaista vähemmän.

– Pakkaus on tapa tukea perheitä hyvinä mutta myös vaikeina aikoina. Pakkauksen valitsee rahallisen tuen sijaan yhä noin kaksi kolmasosaa, joten se on säilyttänyt suosionsa, kertoo Petäjä.

Pakkauksesta jäivät pois kondomit, kuolalappu ja pehmolelu

Kela on sisällyttänyt uuteen pakkaukseen kaikki merkittävimmät tuotteet, joita vauvaperhe tarvitsee arjessaan. Tuotteet ovat valikoitu huolella ja erityisesti niiden materiaalivalintoihin, laatuun ja vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Persimon-body on yksi tulevan pakkauksen tuotteista.

Kela haluaa korostaa uuden äitiyspakkauksen sisällössä monikäyttöisyyttä ja vastuullisuutta. Puuvillasta valmistetuista tuotteista suurin osa on luomupuuvillaa.

Muutamissa tuotteissa on käytetty osittain kierrätysmateriaalia. Kaikkien tuotteiden täytyy täyttää Suomen ja EU:n lainsäädännän turvallisuusvaatimukset.

– Pakkauksesta jäi joitain tuotteita pois siksi, että niistä ei saatu lainkaan tarjouksia. Tällaisia olivat muun muassa kondomit, kuolalappu ja pehmolelu, kertoo Petäjä.

Myös ruskeanharmaat housut löytyvät pakkauksesta.

Peitemakuupussissa on poikuekuvio.

Pakkauksen bodyista suurin osa on kietaisubodyja. Irrotettavalla jatkopalalla varustettuja bodyja pakkauksessa on kaksi ja kaikissa pakkauksen housuissa on käännettävät resorit vyötäröllä, mikä lisää tuotteiden käyttöikää.

Asiakkaiden toiveet on huomioitu

Kela on huomioinut tuotteiden valinnassa myös asiakkaiden näkemyksiä. Yksi pidetyimmistä tuotteista on vauvan ulkohaalari.

Vuoden 2023 pakkauksen haalariin valikoitui yleisöäänestyksessä tummansininen Muumi-kuosi, joka sai 57,3 prosenttia äänistä.

Ääniä ulkohaalarista annettiin yhteensä 8 593 kpl.

Pakkauksessa on vauvan hoitotarvikkeita.

Tältä näyttää pakkauksessa oleva viltti.

Peitteeksi muuntuvan makuupussin kuosista yleisö äänesti harmaan poikuekuvioinnin. Se sai 39,1 prosenttia äänistä. Yhteensä ääniä annettiin yli 8 592.

Tulevaa vuodelaatikkoa koristaa Aya Iwayan suunnittelema kuvitus Perhe.

Kuvituksessa seikkailevat sulassa sovussa karhu, hevonen, joutsen ja riekko sekä muita kotimaisia eläimiä perheineen.

Kuosikilpailun voittajatyöt nähdään tulevaisuudessa

Syksyllä 2022 Kela järjesti kuosikilpailun, jonka voittajatyöt nähdään tulevien vuosien pakkauksissa. Vuodelaatikko on suunniteltu toimimaan vauvan ensisänkynä. Pakkaus sisältää myös laatikoon sopivan patjan.

Äitiyspakkauksen mukana tulevassa onnittelukirjeessä on tietoa vanhempainpäivärahoista. Vuonna 2023 tiedot annetaan myös saamen kielillä.

Äitiyspakkaus on palvellut ja tukenut lapsiperheitä 85 vuotta.

– Me Kelassa toivomme, että äitiyspakkaus jatkaa perheiden tukena seuraavat 85 vuotta, Petäjä kertoo.