Näin vapaaehtoisesti lapsettomat hehkuttavat elämäänsä: ”Ei tämäkään onnistuisi, jos olisi lapsia”

Leena Raitala haastatteli väitöskirjaansa varten 17 eri-ikäistä vapaaehtoisesti lapsetonta suomalaista eli velaa. He kertoivat, että elämänmuoto tuo tyytyväisyyttä ja tunnetta vapaudesta.

Kulttuurissamme uskotaan yhtä vahvasti perheen perustamisen onneen, ja vapaaehtoinen lapsettomuus kyseenalaistetaan valintana usein.

Vapaaehtoisen lapsettomuuden kielteinen leima on kuitenkin murtumassa, kertoo Oulun yliopisto tiedotteessaan.

Oulun yliopistossa tarkastetaan perjantaina filosofian lisensiaatti Leena Raitalan väitöskirja Toimijuus ja normi, lingvistinen diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisista merkityksistä. Väitöskirja kuuluu suomen kielen alaan.

” Se on semmoista, miten mä sanoisin, vapauttavaa.

Väitöskirjaansa varten Raitala haastatteli 17 eri ikäistä vapaaehtoisesti lapsetonta suomalaista eli velaa. Haastateltavat olivat yksin ja parisuhteessa eläviä miehiä ja naisia.

Oulun yliopisto kertoo tiedotteessa, että vapaaehtoinen lapsettomuus elämänmuotona tuottaa tyytyväisyyttä ja kokemuksen vapaudesta, ja lapsettomuus koetaan itsestään selvänä.

Raitala käytti työssään lingvistisen diskurssianalyysin keinoja ja tarkasteli analyysinsa tuloksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin.

Elämänmuoto tuo tyytyväisyyttä ja tunteen vapaudesta

– Koen itse henkilökohtaisesti, että se on semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, vapauttavaa, kuvailee eräs haastateltava.

” Usein mietitään, että ei tämäkään onnistuisi, jos meillä olisi lapsia.

Toinen haastateltava kuvaa vapaaehtoisen lapsettomuuden tuomaa vapautta muun muassa näin:

– Meillä on hyvin paljon miehen kanssa sitä, että voi luojan kiitos, mietipä tähän nyt joku lapsi. Me ollaan kyllä tosi lapsirakkaita, kummilapsia on, ja tykätään lapsista. Ja nehän on tosi hauskoja tyyppejä, mutta usein mietitään, että ei tämäkään onnistuisi, jos meillä olisi lapsia.

Väitöskirjan mukaan lapsettomuuden julistaminen, lasten hankkimisesta kieltäytyminen ja lisääntymisnormin haastaminen tuottavat aktiivista toimijuutta.

” Sen verran tunnen itseäni, että jos mulla olisi lapsia, mä en ehkä osaisi ottaa sitä aikaa siihen kaikkeen, mitä mä itse tarvitsen.

Eräs haastateltu kuvaa, että unohtaisi äitinä itsensä. Vapaaehtoinen lapsettomuus antaa mahdollisuuden pitää itsestä huolta.

– Tietysti (voi) niin kuin matkustella ja olla kulttuuririennoissa ja harrastaa. Sen verran tunnen itseäni, että jos mulla olisi lapsia, mä en ehkä osaisi ottaa sitä aikaa siihen kaikkeen, mitä mä itse tarvitsen. Olen huomannut sen muissa tilanteissa, että ei osaa ajatella niin paljon itseään. --- Koen, että lapsettomana voin toteuttaa sitten kaikkea semmoista, mitä ehkä en voisi silloin, kun olisi lapsia.

Vapaaehtoisesti lapseton oppii vaikenemaan

Vapaaehtoiset lapsettomat joutuvat kuitenkin perustelemaan valintaansa.

– Sehän [vapaaehtoinen lapsettomuus] on, vapaata, mutta siihen liittyy myöskin paljon sitä, että pitää aika ajoin joutua selittelemään itteensä, kertoo eräs.

Väitöskirjan mukaan muut suostuttelevat vapaaehtoisesti lapsetonta muuttamaan näkemystään. Hänet myös kyseenalaistetaan, mikä saa vaikenemaan tai kehittämään oman tilannekohtaisen puhumisen strategian.

– Välillä mä tuon sitä omaa lapsettomuutta esiin. Jos ei jaksa vaivautua mihinkään väittelyihin, niin sitten on vaan hiljaa, mutta kyllä se lapsellisuus ja lapsettomuus päivittäin vähän nousee esille. Milloin joku on saanut just esikoisensa ja milloin joku on tullut toista kertaa raskaaksi. Onhan se ajankohtainen aihe mun ikäluokan kanssa.

” Ei niillekään oikein voi sanoa, että no, en minä halua.

Eräs haastateltu kuvaa, että vaikeneminen on myös tapa suojella toisen tunteita.

– Ei sitä oikein äitien kanssa hirveästi kehtaa keskustella. --- Ja varsinkin ne, jotka haluavat sen lapsen, niin ei niillekään oikein voi sanoa, että no, en minä halua.

Elämänmuodosta tulossa osa normia

Tutkimuksessa tulee vahvasti esille, että lisääntymisnormi on edelleen kulttuurissamme vahvasti läsnä.

Nuoremmat puhuvat vapaaehtoisesta lapsettomuudesta vanhempia hanakammin.

Vapaaehtoisen lapsettomuuden kielteinen leima on kuitenkin murtumassa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että nuoremmat puhuvat omasta elämänmuodostaan vanhempia hanakammin.

On odotettavissa, että ajan myötä tästä elämänmuodosta tulee osa kulttuurista normaaliutta, Oulun yliopisto kertoo tiedotteessa.

Haastateltavien kertomat sitaatit on korjattu yleiskieliseen muotoon. Poistettu joukosta täytesanoja.

Osittainen lähde: Toimijuus ja normi. Lingvistinen diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisista merkityksistä (Agency and the norm. A linguistic discourse analysis of the cultural meanings of voluntary childlessness)