Joulutarinakalenteri 13: Pukki halusi kokeilla cheerleadingia, mutta jaksavatko tontut nostaa häntä?

Loviisa ja Avantika ovat kaksosia, jotka käyvät Kirkonkylän koulua.

Eräänä päivänä he olivat tulossa koulusta mastotasanteen kautta. Kun tytöt olivat kävelemässä kohti kallion seinämää, jota he kutsuivat Maahistennotkoksi, niin he kulkivat ison lumikasan ohi ja huomasivat pieniä olioita, jotka tytöt tajusivat tontuiksi vasta, kun he olivat tonttujen vieressä.

Tontut näyttivät hääräävän jonkin reen näköisen luona. Tytöt arvelivat sen olevan postireki, kun siinä oli säkki, jossa oli tontun ja kirjeen kuva. Tytöt näkivät, että toinen jalaksista oli mennyt rikki.

Tytöt katsoivat toisiaan ja Loviisa muisti, että jossain heidän lähellään oli yläkoululaisten tölkkien säilytyspaikka. Avantika kävi hakemassa sylillisen tölkkejä ja Loviisa kaivoi teipin repustaan.

Tytöt teippasivat tölkit rikkoutuneen jalaksen ympärille. Sitten he kokeilivat, luistiko reki. Kun se luisti, tytöt löivät läpyt ja katselivat tonttuja, jotka hämmästelivät korjattua rekeä. Sitten pienin tontuista nosti pienen kätensä tyttöjen käsille.

Pienestä kädestä virtasi jotain, kuin pipareista höyryä. Höyry virtasi koko tyttöjen kehoon ja kun tonttu otti kätensä pois, lämpö lähti tyttöjen kehosta.

Sitten Loviisa ja Avantika katsoivat tonttujen ”päällikköä”. Sitten ”päällikkö” puhui: Olemme päättäneet, että voitte toivoa ihan mitä vain, mutta vain yhden asian.

Tytöt miettivät ja sanoivat yhteen ääneen: Meillä on tärkeää asiaa joulupukille, haluamme tulla teidän mukaan Korvatunturille.

Tontut suostuivat. Sitten alkoi matka. Koko matkan, joka kesti yhden päivän, tytöt puhuivat vain cheerleadingistä.

Tytöt eivät tienneet lainkaan, kun he saapuivat joulumaahan. Joulupukki oli heitä vastassa. Hän ei tiennyt, että kivan postin lisäksi mukana oli jotain muuta.

Joulupukki sanoi: No, onkos siinä Loviisa ja Avantika? Olitte ihan pieniä, kun viimeksi nähtiin.

Tytöt eivät piitanneet tästä, vaan sanoivat: Täällä on niin pehmeää lunta, että täällä olisi tosi kiva harrastaa cheeriä.

Joulupukki kysyi, mitä cheer on. Ja tytöt selittivät sen juurta jaksain.

Pukki halusi kokeilla lajia ja halusi olla siinä nousija. Tytöt sanoivat, että ehkä tontut eivät jaksa nostaa joulupukkia.

Pukki sanoi: Minulla on keppi, jolla kutistun ja kevennyn ja tontut voivat kasvaa.

Tytöt ja pukki kuuluttivat keskusradiosta: Kaikki tontut tervetuliaistornin edessä olevalle kentälle. Toistan kaikki…

Kun tontut olivat kentällä Loviisa ja Avantika selittivät heille lajin ja kohta he kokeilivat polvinostoja.

Tytöt sanoivat: Voisitte kokeilla jo HH:ta, eli heitto heittoa.

Tontut onnistuivat siinä ja tytöt sanoivat: Nyt joudumme lähtemään.

Ennen lähtöään he sanoivat pukille sen tärkeän jutun, (jota emme kerro) ja sitten he suuntasivat kotiin.

Matleena Poudyal, 9, ja ilona rahikainen, Petäjävesi

